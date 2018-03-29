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DHA YURT - BUDO'da iptal seferler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 07:56 | Son Güncelleme

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İptal seferler şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Haber: BURSA,(DHA)

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