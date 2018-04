DHA YURT BÜLTEN-1

'BUGÜN İŞBAŞI YAPTINIZ, EĞLENMEK HAKKINIZ' Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasına, "Bugün işbaşı yaptınız, eğlenmek hakkınız" sözleriyle başladı. Siyasetçilerin konuşmayı sevdiklerini ve sermayelerinin de konuşmak olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "Burada çalışacaklara başarılar diliyorum. Yaklaşık 120 milyon liralık bir yatırım. Güzel bir tesis olmuş. Sosyal yaşam için çalışma hayatı için çok güzel mekanlar yapmışlar. Kısa sürede de tamamlamışlar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İzmir'e iş, aş sağlayan herkesin, başımız gözümüz üzerinde yeri var" diye konuştu. İzmir'in gelişmesine büyümesine istihdama katkı sağlayan her girişimin arkasında olduklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Olmaya da devam edeceğiz. Her yapılan yatırım, Türkiye için kalkınma demek, iş demek, refah demek. Allianz grubu bölgesel istihdama da katkı sağlıyor. Verdiğimiz desteklerin bundan böyle de artarak devam edeceğini bilmenizi istiyorum" dedi.

'SEÇİM GÖNÜLLERDEN AĞIZA GELİNCE, LAF SOKAĞA İNİNCE YAPACAK BİR ŞEY YOK' Türkiye'nin her türlü iç ve dış spekülasyonlara rağmen yüzde 7.4 net büyümeyle G20 ülkelerinin birincisi olduğunu da söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bütün o değerlendirme kuruluşları falan da hepsi ters köşe oldu. 2018 yılında da büyümeye devam ediyor, devam edecek. Çünkü Türkiye ekonomiyi üretim olarak görüyor, istihdam olarak görüyor ve ticaret olarak görüyor. Yenilikçi anlayışımızı hiçbir zaman arka plana atmadan bugünlere geldik. Şimdi de uzlaşıyı ön palana alıp seçim kararı aldı. Aslında 1.5 yıl seçim yapmayabilirdik. Seçim gönüllerden ağıza gelince, laf sokağa inince yapacak bir şey yok, işi uzatmamak lazım. Defalarca, seçim zamanında yapılacak dememize rağmen, siyasi partilerimizin bazıları hemen seçim söylemlerini sürekli devam ettirdiler. Yatırımcı için öngörülebilirlik her şeyin önünde gelir. Seçim lafı ortada dolaşmaya başladı mı herkes beklemeye geçer. Bundan kim kaybeder, ülke kaybeder. Onun için bu meseleyi gündemden çıkarmaktan başka çare yok. 24 Haziran'da ülke olarak sandığa gidip ülkenin gelecek 5 yılını yeniden başlatmış olacağız. Bu seçimin bir özelliği var, yeniliği var. İlk defa iktidar sandıkta seçmen tarafından belli ediliyor. Önceki dönemlerde parlamenter sistemlere vekiller seçilir ama ülkeyi kimin yöneteceğine karar vermezdi. Aklındaki seçtiği Ankara'ya gidince iktidar olmadığını görünce hayal kırıklığına uğrardı. Şimdi işi sandıkta hallediyor. Kendisini temsil edecek vekilleri de seçiyor, Ankara'ya iş bırakmıyor" dedi.

O GÜNÜN ÇOCUKLARI, BUGÜNÜN GENÇLERİ

Şimdi 15-18 yaş aralığında olan gençler, aileleriyle birlikte hayvancılık yaparak bütçeye katkı sağladıklarını ifade edip, şöyle konuştu:

"Torku’nun reklamı bizim ufkumuzu geliştirdi. Biz o gün çekilen reklam filminde köy koşulları içerisinde kamıştan düdük, tenekeden saz, tahtadan kanun, kabaktan müzik aleti, tahta kaşıklardan enstrüman ve daha nicelerini yapıp kendimizce bir orkestra kurmuştuk. Bugün Torku, Pankobirlik Genel Başkanımız ve Ak Parti Karaman Milletvekilimiz Recep Konuk sayesinde imkânsızlıklar içerisinde imkânsızı başardı. Biz o günün çocukları, bugünün gençlerine aş ve iş alanları oluşturdu. En büyük kazancımız da bu olmuştur."

14)'YEŞİM' BUGÜN DE GELDİ, KASAPTAN ET ALIP KARNINI DOYURDU

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki kasaba, her sabah dükkan açılır açılmaz gelen ve işyeri sahibince beslenen 'Yeşim' adlı sokak kedisi, dün de aksatmadı. Dükkana girip, patisini uzatan Yeşim, bir parça et alıp yine karnını doyurdu.

Turgutlu'da, 37 yıldır kasaplık yapan İkram Korkmazer, her sabah dükkan açılır açılmaz yiyecek almak üzere dükkana giren 'Yeşim' adlı sokak kedisini besliyor. Gün içinde de dükkana gelen kediyi hiçbir zaman geri çevirmeyen Korkmazer, davranışıyla takdir topluyor. Bir müşterinin o anları cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medyadan paylaşmasıyla Yeşim ünlü oldu. Patilerini havaya kaldırarak duran, yoğunluk varsa bekleyen, ne istediği sorulunca yiyecek ister gibi miyavlayan kedinin görüntüleri, izleyenleri şaşırttı. Görüntüler, sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşıldı, beğeni topladı. Yeşim, bu sabah da her gün olduğu gibi yine kasap dükkanına geldi. Kapıya gelip bir süre yoğunluğu gözlemleyen Yeşim, Korkmazer'in seslenmesiyle işyerine girdi. Korkmazer'in eti uzatmasıyla, arka ayaklarının üstüne kalkan Yeşim, verilen eti yedikten sonra sessizce dükkandan ayrıldı.

