DHA YURT BÜLTEN-14

Konuşmasının devamında CHP'ye seslenen Başbakan Yıldırım, "Ana muhalefet partisi şunu aklından çıkarmasın; 16 yılda 5 genel, 3 yerel, 3 referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapan AK Parti, her seçimden açık ara önde çıktı. Peki AK Parti ve onun lideri Erdoğan bu başarıyı sağmışken, Kemal bey sen ne yaptın? Her seçimde yenilgi aldın, yenilmek sende bağışıklık, bağımlılık yaptı. Onun için erken seçim yaptık. Bağımlılık kötü bir şey, seni bu bağımlılıktan kurtarmak için seçim yapıyoruz. Seçim istiyorsan buyur al" dedi. Konuşmasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı arayışına dair konuşan Yıldırım, "Nereden gelecek aday, uzaydan mı gelecek? Aday olacak hiçbirini bulamadınız mı? Cumhuriyetin partisinde aday yok. Bir çatı kuracaktınız o çatı da çöktü. Proje ile siyaset olmaz. Siyasette zorlama ile iş çıkmaz. Erdoğan düşmanlığında birleşerek kurmaya çalıştığınız o çatı çöktü, altında hep beraber kaldınız. Tuzakları ayaklarına takıldı. 15 milletvekilinin hali yürekler acısı. Genel Başkanın talimatı ile 15 milletvekilini ödünç verdiler. Onlar da hem giderim hem ağlarım hesabı, istemeye istemeye komşuya gitti. İzmirliler, verdiğiniz oyaları size sorulmadan başkalarına pazarlıyorlar. İlk seçimde, 24 Haziran'da bu zihniyete hak ettiği cevap verilecek"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KONUŞTU

Salona daha sonra gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Başbakan Yıldırım'ın ardından, alkışlar ve sloganlar eşliğinde kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Mücadeleler bizi zaferden zafere koşturdu. Azimle, kararlılıkla, inançla bu zaferlerimiz devam ediyor. İzmirlilerle 24 Haziran'ın ilk mitingini gerçekleştireceğiz. Hazır mısınız? Onlar da sizi bekliyor. Sizin bu sevdanız var ya mücadele azminiz var ya bizim hizmet aşkımızı arttırıyor. 24 Haziran İzmir'in siyasi tercihlerinde tarihi biri milat olacaktır. İzmir'i de diğer AK Partili şehirlerimizi gibi AK Parti siyasetinin lokomotif şehirlerinden birisi haline getirmeden bizlere durmak, dinlenmek yok. Üstelik bu hedefe ulaşmak zor değil. Yapmamız gereken İzmirli kardeşlerimize kendimizi çok daha iyi ve doğru anlatmaktan ibarettir. Bunu yaptığımız anda her şey bitecek. Bunun için tek bir saniyemizi bile boş geçirmeden, kimseyi kırmadan büyük sevdamızı İzmirli kardeşlerimizle paylaşmalıyız. Biz başkaları gibi başarıyı kendinde hatayı seçmende arayan parti olamayız. Sandıkta istediği sonuç çıkmayınca 'göbeğini kaşıyan adam' diyenlerden değiliz. Vatandaşı aşağılayan siyasi anlayışımız yok. Millete darılmaya, kırılmayı asla rastlayamazsınız. Çalışmadan, emek vermeden, ter dökmeden elde etmediğimizi hiçbir başarıyı hatırlamıyorum. Çok çalışıp hedefimize ulaşacağız" dedi.

Her seçimin parti olarak millete karşı imtihan olduğunu da söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her seçim çalışma tekniği açısından, teşkilatlar arasında bir imtihandır. Seçim kampanyalarında görevini ihmal eden, tembellik edenler olursa onları da ayıklamanın bir vesilesidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, MHP ile oluşturulan Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da tarih yazmasını istediğini de söyledi.