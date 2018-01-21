DHA YURT BÜLTEN14

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Son Güncelleme 3 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 01:24 |3 saat önce

Afrin'den ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis'teki evlere isabet etti (2) TSK'nın harekat başlattığı Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/PYD'li teröristler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis'in sınır hattındaki Gülbaba köyünde bulunan bazı evlere isabet etti. Teröristlerin gece saatlerinde ateşlediği uçaksavar mermileri, köydeki bazı evlere isabet etti. Evlerde hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. Bu gelişme üzerine güvenlik güçleri vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıp, mermilerin geldiği bölgeyi ateş altına aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------------- - Merminin isabet eden yerler - Mermiden görüntü - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: KİLİS (DHA) =================================== Niğde'de 5 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı NİĞDE'de yoldaki gizli buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, biri hamile kadın, 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Bor karayolu kent ormanı yakınlarında meydana geldi. Yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 2 hafif ticari araç ve 3 otomobil, birbirine çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, biri hamile kadın, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince buzlanan yola tuz döküldü.

Görüntü Dökümü ----------------------- - Kazaya karışan araçlardan görüntü - vatandaşlardan görüntü - Polislerden görüntü - Ambulanstan görüntü - Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA) =========================================== Adana'da 2 bin polisle hava destekli asayiş uygulaması ADANA'da 2 bin polisin katılımıyla il genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 51 kişi gözaltına alındı. Bir otomobilde yapılan aramada ise oyuncak ördek içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla akşam saatlerinde, kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un adının verildiği uygulamada 2 bin polis görev aldı. 4 özel eğitimli detektör köpek kullanılırken, helikopterle de havadan destek verildi. 32 noktada gerçekleşen uygulamada 14 bin 122 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, aranan 51 kişiyi yakaladı. 13 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 33 bin 680 lira ceza kesildi. Ayrıca 5 bin 990 araç kontrol edildi. Aranan 18 araç yakalandı, 9 araç trafikten men edildi, 42 araca ise çeşitli nedenlerlen 51 bin 700 lira para cesası kesildi.

OYUNCAK ÖRDEKTEN TABANCA ÇIKTI Uygulama sırasında 12 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait çok miktarda mermi ve fişek, 30 Ecstasy hap ve rulo halinde sarılmış satışa hazır 15 içimlik 30 gram esrar ele geçirildi. Ele geçen tabancalardan biri, şüphe üzerine durdurulan araçta, oyuncak ördek içine gizlenmiş halde bulundu. Görüntü Dökümü --------------------------- - Polislerin aracın içinde tabanca bulması (polis kamerası) - Uygulama alanının genel görüntüsü - Trafik kontrol levhasının detay görüntüsü - Trafik polisinin araçları kontrol noktasına yönlendirmesi - Araç sürücülerinden kimlik istemesi - Polis köpeğinin görüntüsü - Köpeğin aracın içerisini araması - Polislerin araç sürücülerinin üstünü araması - Arabanın içindeki poşetin aranması - Adana Emniyet Müdürü'nün uygulama noktasına gelmesi - Genel ve detay görüntüler Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: Veysel DOGUÇ/ ADANA ,(DHA) ============================================== Terör örgütü PKK/YPG'den Azez'e havanlı saldırı SURİYE'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden Azez ilçesine havanla aralıklarla saldırı düzenlendi. Teröristlerin bulunduğu mevziler, Türk topçusu tarafından ateş altına alındı.