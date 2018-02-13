DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SURİYE SINIRINA SEVK EDİLEN ASKERİ KONVOYA SEVİNÇ GÖSTERİSİ MALATYA'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı'na takviye olarak Suriye sınırına gönderilen askeri konvoy, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle Kilis'e uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Malatya'dan Kilis'e sevk edilen askeri zırhlı araçların bulunduğu konvoy, dün gece saatlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçti. İlçeden geçen konvoyu, vatandaşlar Türk bayraklarıyla karşıladı. Güvenlik önlemleri arasında ilçeden geçen konvoyu 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Her Türk, asker doğar' sloganları ve tekbirlerle karşılayan kalabalık, uzun süre sevinç gösterisi yaptı. PAZARCIK'TA DA TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDILAR

Suriye'nin Afrin kentinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak takviye birlikleri götürmek üzere Malatya'dan yola çıkan askeri konvoy, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden de geçti. Konvoyun geçtiğini duyan Pazarcıklılar, ellerinde Türk bayraklarıyla dışarı çıkıp konvoyu karşıladı. Konvoyun geçişi sırasında belediye ve cami hoparlörlerinden mehter marşlarıyla kahramanlık türküleri çalındı. Askerlere sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlardan bazıları ise oluşturdukları araç konvoyu ile askeri konvoya Pazarcık çıkışına kadar eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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- Askeri Konvoyun geçişi

- Askerin vatandaşları selamlaması

- Vatandaşların konvoyu yolcu etmesi

- Genel ve detay görüntüler

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- Askeri araçların gelişi

- Vatandaşların konvoyu karşılaması

- Askeri araçların arakasından giden otomobiller

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-Mustafa KILIÇLI / ADIYAMAN-KAHRAMANMARAŞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)AFRİN'DEKİ MEHMETÇİĞE 4 BİN 500 ADET MPT-76 TÜFEĞİ GÖNDERİLDİ MAKİNE ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen Milli Piyade Tüfeği’nden (MPT-76) 4 bin 500 adeti, dün düzenlenen törenin ardından Arfin’de operasyona katılan Mehmetçiklere gönderildi. MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası’nda düzenlenen törene Vali M. İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, MKE Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgün, Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Oçakcıoğlu, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Zakai Tufan, yöneticiler ve işçiler katıldı.

Tören işçilerinin ellerindeki MPT-76 tüfekleriyle sık sık havaya ateş açmaları ve bölücü örgütü PKK aleyhinde slogan atmalarıyla başladı. Burada konuşan Vali Haktankaçmaz, “Millet olarak kenetlendiğimiz milli duygularımızın kabardığı bir dönemden geçiyoruz. Afrin'de kahraman güvenlik güçlerimiz ülkemizin, devletimizin milletimizin bizlerin güvenliği için orada kahramanca terör örgütlerine karşı çarpışıyorlar. 80 milyonun her bir ferdi farklı farklı kulvarlarda, farklı şekillerde ve oradaki mücadeleye destek oluyor. Kimisi yaşlı annelerimiz, ninelerimiz hocalarımız duaları ile destek oluyorlar. Bugün MKE Silah Fabrikası olarak orada çarpışan kahramanların en büyük yardımcısı gurur kaynağı üretilen Milli Piyade Silahlarımızın teslim töreni için buradayız" dedi.

Silah Fabrikası Müdürü Oçakcıoğlu da, bugüne kadarMPT-76 tüfeğinden Mehmetçik için toplam 11 bin adet silah gönderildiğini ve Mart ayı içinde de 5 bin adet daha gönderileceğini söyledi. Daha sonra işçiler MPT-76 silahları ile havaya ateş açtı ve duaların ardından TIR’lara yüklenen 4 bin 500 adet MPT-76 tüfeği Afrin’e gitmek üzere yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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-MKEK işçileri ve tırlar dan görüntü

-Silah fabrikası müdürü Mehmet oçakcıoğlunun konuşması

-Vali Mehmet İlker haktankaçmaz konuşması

-Tırlar önünde toplu fotoğraf ve silahlarla havaya ateş açılması

-Dua edilmesi

-Tırların fabrikadar çıkışı uğurlanması Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM /KIRIKKALE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)ÖĞRENCİLER BEDENLERİYLE 'AFRİN' YAZDI NİĞDE Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için bedenleriyle 'Afrin' yazdı.Okulun bahçesinde toplanan 250 erkek öğrenci, bedenleriyle Afrin yazıp, Türk bayrağı ve 15 Temmuz Kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in resmini açarak harekatta görevli Mehmetçiklere moral ve destek oldular. Öğrenciler, daha sonra Komando Marşı'nı okudu.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin Afrin yazısı oluşturması

- Türk bayrağı ve Ömer Halisdemir resmi

- Öğrencilerin komando marşı okumaları Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Adalet Bakanlığı'ndan o avukata suç duyurusu (ek)

4)ŞEHİDE DAVA AÇAN SAÇAN: OLAYLAR BENİM BİLGİM DIŞINDA GELİŞTİ Astsubay Musa Özalkan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep ettiği iddia edilen davacı Serkan Saraç, icra takibinin kendi bilgisi dışında, avukatı tarafından başlatıldığını öne sürdü.

Saraç, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2009 yılında meydana gelen trafik kazası ve Astsubay Musa Özalkan şehit olduktan sora başlatılan icra takibi yenilenmesiyle ilgili süreçle ilgili şunları söyledi:

"Trafik kazasında benim arabam da Musa’nın arabası da kiralıktı. Musa kendi arabasının masrafını karşıladı, ben de kendi arabamın masrafını karşıladım. Ondan sonra benim masraflarım karşılanmadığı için tazminat davası açtık. Dava 21 ay önce tamamlandı. 21 aydır da avukatım Musa'nın maaşına icra koydu. Benim maaşıma da Musa'nın avukatı icra koydu. 21 aydır maaşlarımızdan para kesiliyordu. Ben Musa ile sürekli konuşuyordum. Musa ‘anlaşalım’ diyordu ve ben de ‘anlaşalım’ diyordum. Musa'ya dava açtım ama her zaman telefonda kendisiyle görüşüyordum. Avukat 21 aydır aldığı parayı kendi dosya masrafı olarak kullanıyor. Ben oradan bir kuruş bile almadım. Bolu'da olduğunu biliyordum, Afrin’e gitmiş. Şehit olduğunu bir gün sonra öğrendim. Musa'nın ailesiyle de avukatıyla da görüştüm. Yalnız benim sonradan öğrendiğim bir şey var: Benim vekaletim avukatımda olduğu için avukatım şehit olduğunu duyar duymaz icra dairesine gitmiş, arabasına ve ailesine verilecek şehit parasına icra yenilemesi yaptırmış. Bunlar benim bilgim dışında oldu. Sonradan öğrendim ben bunu. Şehidimizin ağabeyi beni aradı. Yanıma helallik için geldiler, ben helalleştim. O zaman da avukatımın parasını da verdiler, Ankara'ya gittiler. Ağabeyiyle konuştuklarıma Yerköy Cumhuriyet Savcısı da şahit."

Görüntü Dökümü

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-Serkan Saçan'ın konuşması Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU /YERKÖY(Yozgat),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)YASA DIŞI BAHİSE DEV OPERASYON: 100 GÖZALTI ADANA merkezli 9 ilde internet ortamından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda çoğu kadın 100 kişi gözaltına alındı. İnternet ortamında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da 140 eve eş zamanlı baskın yaptı. Bin polisin görev aldığı operasyonda şüphelilerin evlerinde ara yapan ekipler, çoğu kadın 100 kişi gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde alınan şüphelilerin ise aynı gün Adana'ya getirileceği bildirildi. Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlıların adli tıp biriminden çıkışı

- Adli tıp birimi dış görünümü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN ŞEHİT ANNESİNE KÜSTAH YAKLAŞIM ADANA'da ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen şehit annesi yaşlı kadından 2,5 lira yolcu ücreti isteyen ve konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden şehir içi özel halk otobüsünün şoförü Eren G., polis tarafından gözaltına alındı. Şoförün, şehit annesine küstahça sözler sarf ettiği an, otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, 4 Şubat günü şehir içi ulaşıma hizmet veren özel halk otobüsünde yaşandı. Özel halk otobüsüne binen şehit annesi yaşlı kadın, devletin kendine verdiği ücretsiz ulaşım kartından faydalanmak istedi. Ancak otobüs şoförü Eren G., yaşlı kadından yolcu ücreti olan 2,5 lirayı istedi. Şehit annesi ve otobüs şoförünün konuşma anları, aracın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şehit annesi yaşlı kadının, "O zaman devlet niye verdi bu kartı bize" dediği, otobüs şoförünün ise "Allah belasını versin bu devletin" diyerek cevap verdiği görüldü. Devletin kendilerine para vermediğini iddia eden otobüs şoförünün şehit annesine sarf ettiği sözler, yolcuların da tepkisini çekti. Şehit annesi ile otobüs şoförü arasında geçen konuşma ise şöyle:

Şehit annesi: Sen askerliğini yaptın mı?

Eren G.: Yaptım teyze. Niye Yapmayayım

Şehit annesi: Biz de vatana şehit verdik

Eren G.: Vermiş olabilirsin. Ben vergimi veriyor muyum? Veriyorum. Devlet sana bu hakkı vermişse bana da parasını vermek zorunda. Bu özel halk otobüsü, devlet otobüsü değil. Mazot yakıyor.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Şehit annesine yapılan bu küstahlığın sosyal medyaya yansımasının ardından Adana Valiliği harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüyü inceleyip, otobüs şoförünü tespit etti. Otobüs şoförü Eren G., hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ayrıca, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eren G.'nin kullanmış olduğu halk otobüsünde yaptığı incelemede eksikler tespit ettiği ve buna istinaden idari para cezası uyguladığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından da kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı bildirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam eden şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Görüntü Dökümü

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- Şehit annesi ve otobüs şoförü arasında geçen konuşma (Güvenlik kamerası)

- Şoförün "Allah belasını versin devletin" demesi (Güvenlik kamerası)

- Yaşlı kadının arkadaki bir koltuğa oturması (Güvenlik kamerası)

- Bir yocunun da şoföre tepki göstermesi (Güvenlik kamerası)

- Adil tıp biriminin dış görüntüsü

- Zanlı Eren G.'nin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Zanlının sağlık kontrolünün ardından adli tıp biriminden çıkartılması

- Zanlının polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)BOŞANMA DAVASI AÇAN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAYINPEDERİNİ YARALADI KARS'ta yaşayan Ruhşan E., sokak ortasında park halindeki otomobilde tartıştığı, boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi eşi Gizem E.'yi (19) av tüfeğiyle öldürdü, kayınpederi Vilayet Çiftçi'yi yaraladı. Ruhşan E., polise teslim oldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Arif Taşçı Caddesi, Vilayetler Birliği Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Ruhşan E., boşanma davası açan 1 çocuk annesi Gizem E. ile kayınpederi Vilayet Çiftçi'nin 36 FF 299 plakalı otomobilinde konuşurken aralarında tartışma çıktı. Park halindeki otomobildeki tartışma sırasında, Ruhşan E. yanında bulunan av tüfeği ile eşine ve kayınpederine ateş etmeye başladı. Eşini ve kayınpederini yaralayan Ruhşan E., av tüfeğini sokağa atarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve kızını ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Gizem E., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı, babası ise ameliyata alındı.

Polis, olayın meydana geldiği bölgeyi güvenlik şeridine alarak inceleme başlattı. Cinayetin işlendiği av tüfeği, sokak ortasında bulundu. Eşini öldürüp, kayınpederini yaralayan Ruhşan E. ise Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri görüntüleri

-Polis ve ambulans görüntüleri

-Ekiplerin olay yeri inceleme görüntüleri

-Olayın işlendiği araç ve tüfek detayı

-Vatandaşlar detay

-Vatandaşın olayın sonrasını anlatması Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK /KARS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)ANNESİNİN DAHA ÖNCE BİRLİKTE YAŞADIĞI ADAMI ÖLDÜRDÜ KAHRAMANMARAŞ'ta A.Y.M. (16), iddiaya göre annesinin 2 yıl önce dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Mustafa Ertanıdır'a (43) tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 13 kurşun isabet eden Ertanıdır hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İsa Divanlı Mahallesi Sarayaltı Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Ertanıdır, cadde üzerinde 46 LH 322 plakalı otomobiline binmek üzereyken 2 yıl önce dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Suzan T. (40) ile kadının ilk eşinden olan çocukları A.Y.M. ve M.T.M. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada iddiaya göre A.Y.M., annesinin bulundurma ruhsatlı tabancasıyla Ertanıdır'a peş peşe ateş etti. Ertanıdır vücuduna isabet eden 13 kurşunla yere yığılırken, Suzan T. ve çocukları olay yerinden kaçtı. Silah sesleri nedeniyle çevredekiler haber vermesi üzerine Mustafa Ertanıdır, olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, Suzan T., A.Y.M. ve M.T.M.'yi, olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Trabzon Caddesi'nde yakalayıp gözaltına aldı, tabancaya el koydu. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki polis otoları

- Olay yerinden detaylar

- Polislerin inceleme yapması

- Hastane önü Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMAMARAŞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)EVİNE GELİP PARA İSTEYEN 2 KİŞİYİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ ESKİŞEHİR'de 26 yaşındaki Arif Ş., evine gelip alacağını istediği 31 yaşındaki Erdal Özdemir ile 27 yaşındaki Mustafa Döymaz'ı, çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Emek Mahallesi Pembe Sokak'taki Barış Apartmanı'nda meydana geldi. İnşaat işiyle uğraştığı belirtilen Arif Ş., iddiaya göre evine gelip borcunu ödemesini isteyen Erdal Özdemir ve Mustafa Döymaz ile tartıştı. Arif Ş. tartışmanın ardından evde bulunan av tüfeğiyle iki kişiye ateş etti. Özdemir ve Döymaz olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli Arif Ş. ise ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Ölen Erdal Özdemir ile Mustafa Döymaz'ın cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Apartman karşısında ölenlerden birinin cesedinin yanında inceleme yapan polislerin,

-Sokaktaki polis ve sağlık görüvlilerinin,

-Ambulansın,

-Olayın meydana geldiği apartmanın dışından,

-2 kişiyi öldüren Arif Ş.'nin sağlık fotoğrafı,

-Ölenlerden Mustafa Döymaz'ın sağlık fotoğrafı,

-Ölenlerden Erdal Özdemir'in sağlık fotoğrafı Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)İZMİR'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ İZMİR'in Konak İlçesi'nde, bilinmeyen bir nedenle 16 yaşındaki K.K. ile tartışan 31 yaşındaki Ünal Atalayın, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurularak yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Atalayın hayatını kaybetti. K.K., polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çimentepe Mahallesi 635 Sokak'ta meydana geldi. K.K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan 35 S 00288 plakalı servis minibüsünün şoförü Ünal Atalayın, tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden uzaklaşarak servis minibüsüne bindi. Bunun üzerine K.K.'nın evinden aldığı tabancayla minibüse 4 el ateş etmesi sonucu 1 mermi Atalayın'ın sırtına isabet etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Atalayın'ı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Atalayın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, bir görgü tanığının ifadesine başvuran polis, olayın ardından kaçan K.K.'yi kısa süre sonra evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Servis minibüsünden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)İŞ YERİNDEKİ TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ KAHRAMANMARAŞ'ta Erkan B., iş yerinde bilinmeyen nedenle tartıştığı Metin Kuloğlu'nu (49) tabancayla öldürüp kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Vakıf Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan B. ve Metin Kuloğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan B., tabancayla Kuloğlu'na ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Metin Kuloğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan Erkan B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Polis araçları

- Olay yeri

- Mermi ve kovanlar

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMAMARAŞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)ESKİ FUTBOLCU CİNAYETİNDE 5 KİŞİYE TUTUKLAMA HATAY’ın İskenderun ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu Enes Burak Barış (27) cinayetiyle ilgili gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 5 kişi, tutuklandı.

Geçen hafta gece saatlerinde Atatürk Buvarı'ndaki İskenderun Diş Hastanesi kavşağında Enes Burak Barış'ın tabancayla ölüdürülmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının verdikleri eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis, cinayet zanlıları olarak O.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Polis soruşturma kapsamında olaya karıştıkları iddia edilen S.Ç., M.A.G. ve A.A.R.'yi de yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 5 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü

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- Zanlıların polis aracıdan inmesi

- Zanlıların adliyeye girişi

Haber-Kamera: İSKENDERUN(Hatay),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)MANAVGAT’TA KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada İbrahim Yüksel (46) ­yaşamını yitirdi. Her iki aracın sürücüsünün yanı sıra kaza sırasında olay yerinden geçerken hafif ticari aracın çarptığı bebek arabasındaki 3 aylık bebek de yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ilıca ile Gültepe mahalleleri arasındaki bölünmüş yol kavşağında meydana geldi. Ramazan Köse’nin kullandığı 07 L 3602 plakalı hafif ticari araç, Mustafa Bulut’un kullandığı 07 MRR 80 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil yol dışına sürüklenirken, hafif ticari araç ise yoldan geçen bir kadının götürdüğü bebek arabasına çarpıktan sonra devrildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan İbrahim Yüksel olay yerinde yaşamını yitirdi. Şoförler Mustafa Bulut ve Ramazan Köse ile bebek arasındaki 3 aylık Sudem Çetin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

İbrahim Yüksel’in cenazesi itfaiye tarafından güçlükle çıkartılarak, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Haber-Kamera: Mithat ABAKAN /MANAVGAT(Antalya) (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CANINDAN OLDU SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki Mustafa Sarıoğlu otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Sarıoğlu'na sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 LU 676 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ön camı çarpmanın şiddetiyle parçalanırken, yaşlı adam metrelerce savrularak bariyerlerin kenarına düştü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Mustafa Sarıoğlu'nun öldüğünü belirledi. Sarıoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Aracın çekici ile kaldırılması ve detaylar Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /SERDİVAN(Sakarya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)EDİRNE'DE OKUL SERVİSİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 11 YARALI

EDİRNE'de okul servisi ile yolcu midibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3'ü öğrenci 11 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Erhan Dişbudak'ın kullandığı 22 S 0210 plakası servis minibüsü ile İsmail Hüdaverdi yönetimindeki 22 M 0099 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şidetiyle sürüklenen servis minibüsü park halinde bulunan 22 HS 367 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada yaralanan Ertan Dişbudak Osman Sepetçi, Defne Paçalıoğlu, Hamdiye Topuzayan, Dilek Ateşkaynar, Yıldıray Üründülü, Melis Ateşkaynar, Dinçer Süslü, Nilgün Göçmen, Fatma Kesici, Sibel Sanag, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları iyi olan yaralıları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan araçlar

-Kaza yerinden detaylar

-Görgü tanığı ile röp.

-Hastane acil servisi

-Detaylar Haber-Kamera: Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 16)SERVİS MİDİBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 7 İŞÇİ YARALI

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazada midibüste bulunan 7 işçi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, D-100 Karayolu Dilovası Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Demir yüklü 41 VL 640 plakalı TIR'ın henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirdi. TIR önce bariyerlere çarptı, ardından yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazayı gören Mehmet K., yönetimindeki 41 YN 803 plakalı TIR'ın hızını keserek yavaşlamaya başladı. Bu sırada arkasında seyreden Oktay O. yönetimindeki 41 P 0180 plakalı servis midibüsü, duramayarak önünde yavaşlayan Mehmet K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, midibüs içerisinde bulunan işçilerden 7'si yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Yoldan çıkan TIR'ın görüntüsü

- Yavaşlayan TIR ve arkadan çarpan midibüsün görüntüsü

- Yaralılardan görüntü

- Ambulans görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN /DİLOVASI(Kocaeli)(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 17)EREĞLİ'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Furkan Çoban'ın (26) kullandığı 67 TV 509 plakalı otomobil, Çağdaş İşçioğlu (35) yönetimindeki 67 UG 791 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüleri ile Sinem Cebesoy (25) ve Ayçanur İşçioğlu (20) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Cebesoy ve İşçioğlu, ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Bu sırada iki sürücü arasında çıkan 'kırmızı ışıkta geçtin' tartışması vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

Kaza anını anlatan sürücülerden Furkan Çoban, kendisinin yeşil ışıkta geçtiğini, diğer araç sürücünün ise kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Araç sürücüleri Furkan Çoban ve Çağdaş İşçioğlu da yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Sürücülerin tartışması

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Furkan Çoban ile röportaj Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 18)KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞYERİNE GİRDİ: 1 YARALI TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, araç kiralama ile kahvehaneye girdi. Kazada araç kiralamak için bekleyen bir kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi Ergin Sokak üzerindeki bu akşam saatlerinde meydana geldi. Ufuk G., kullandığı 59 JB 878 plakalı otomobilin kontrolünü Gökçe Sokak üzerinde kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şans eseri cadde üzerinde seyreden araçlar çarpması ancak bitişik olan araç kiralama işleri ile kahvehaneye girdi. İşyerlerindekiler büyük panik yaşarken, kazada araç kiralamak için bekleyen Birol Obdan(55), otomobilin altında kalarak yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle iki işyerinde hasar meydana geldi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Birol Obdan, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Ufak G., gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Otomobilin seyir halinde olması

Otomobilin işyerine girmesi

Otomobilin bekleyin kişiye çarpması

Panik anları

Olay yerinden detaylar

Yaralıya müdahale Haber-Kamera: Onur KAYA /ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 19)YANGINDA ÖLEN ANNE VE ENGELLİ İKİ KIZI TOPRAĞA VERİLDİ SAMSUN’un Terme ilçesinde bir evde meydana gelen yangında yaşamını yitiren bir gözü görmeyen anne Sevim Semiz (80) ile ikisi de görme, işitme engelli olan ve konuşamayan kızları Havva Gülen (60) ile Emine Semiz (58), bu akşam toprağa verildi.

Olay önceki gün Terme ilçesi Özyurt Mahallesi Özyurt Sokak’ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre bir gözü görmeyen anne Sevim Semiz birlikte yaşadığı görme, işitme engelli olan ve konuşamayan Emine Semiz’in yanına bir süre önce İstanbul’da yaşayan diğer kızı işitme engelli olan ve konuşamayan Havva Gülen geldi. Anne ve kızları evde bulunduğu sırada sabaha karşı saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Anneannesi Sevim Semiz ve iki teyzesine sürpriz yapmak için İstanbul’dan Samsun’a gelen Selim Yağcı, eve geldiğinde alevleri görünce büyük şok yaşadı. Hemen itfaiyeyi arayarak yardım isteyen Yağcı, yanan eve girerek anneannesini dışarı çıkardı. Ancak iki teyzesini kurtaramadı. Dumandan etkilenen Sevim Semiz, hayatını kaybetti. Havva Gülen ile Emine Semiz ise yanarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürüp, yanarak ölen iki kız kardeşin cansız bedenlerinidışarı çıkardı.

Anne ve kızlarının cenazeleri bugün Terme İlçe Devlet Hastanesi morgundan alındı. Yangında hayatını kaybeden 3 kadın Özyurt Mahallesi’nde bir akrabalarının evinin önünde akşam namazı öncesi cenaze namazları kılındıktan sonra Özyurt Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

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-Cenaze namazının kılınması Haber-Kamera: Sait KUZU /TERME(Samsun),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 20)TEK KATLI MÜSTAKİL EV YANGINDA KÜL OLDU SİVAS'ta tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, sahiplerinin köyde olduğu belirlendi.

Yangın, gece 23.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi 53'ncü Sokak'ta Yakup Köse'ye ait tek katlı evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle binenın yanındaki kömürlükte başlayan yangın kısa sürede eve sıçradı. Evden alev ve yoğun dumanın çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yapılan araştırmada içeride kimse olmadığı tespit edildi. 5 çocuklu Köse ailesinin merkeze bağlı Başıbüyük köyündeki evlerine gittikleri belirlendi. Yakup Köse'nin 3 yıl önce köydeki evinin de yandığı da öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Yanan binanın görüntüleri

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Detaylar Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 21)ELAZIĞ'DA ŞÜPHELİ PAKETTEN DERS KİTAPLARI ÇIKTI ELAZIĞ kent merkezindeki bir otobüs durağınının yanındaki bankta unutulan çanta, gelen güvenlik güçleri tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden ders kitapları çıktı.

Merkez Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki otobüs durağının hemen dibindeki sırt çantasını görenler polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra sırt çantasına fünye yerleştirdi. Zübeyde Hanım caddesi, araç ve yaya trafiğine kapatıldıktan sonra fünye ile patlatılan sırt çantasından ders kipatları çıktı. Patlama sonrası Zübeyde Hanım Caddesi yeniden trafiğe açıldı. Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekmesi

-Şüpheli çantaya fünye yerleştirilmesi

-Şüpheli çantanın patlatılması anı

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 22)ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE 3'NCÜ KATTAN DÜŞTÜ DÜZCE'de, bir alışveriş merkezinin 3'üncü katından dengesini kaybederek düşen 30 yaşındaki Başak Süngü yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Düzce şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin 3'üncü katında bulunan Başak Süngü bir anda dengesini kaybederek zemin kata düştü. 112 Acil ekibi olay yerine gelerek Başak Süngü'ye ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başak Süngü yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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-Kadının ambulansa alınması, detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 23)TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN İÇİN SARI ALARM EDİRNE'de hafta sonu etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Tunca Nehri yatağından taşarken, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ni kısmen su bastı. Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü, 114 metreküp/saniyeye çıkıp yatağından taşan Tunca Nehri için 'sarı alarm' uyarısı yaptı.

Edirne'de hafta sonunda başlayan, zaman zaman etkisini artıran sağanak ve kar yağışı nedeniyle Tunca Nehri'nin taşması sonucu, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nı kısmen su bastı. Sarayiçi'ndeki Kanuni ve Fatih köprülerinin gözleri de suyla doldu. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 100 metreküp/saniye kapasitesinde akan suyun 114 metreküp/saniyeye ulaşmasının ardından, Tunca Nehri'nin yatağından taşması nedeniyle sarı alarm verdi. Yetkililer, Bulgaristan'da nehir ve baraj debilerinde bir artışın söz konusu olmadığını, Edirne merkeze bağlı Değirmenyeri ile Avarız köylerinde ekili olmayan arazileri su bastığını söyledi. Meteoroloji yetkilileri sağanağın çarşamba gününe kadar etkili olacağını bildirdi.

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-Tunca Nehri genel detay

-Sarayiçi Er Meydanı genel

-Tarihi köprülerden genel detay

-Edirne Sarayı kaza alanı

-Su basan alanlar Haber-Kamera: Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 24)ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ SÜTLÜOĞLU'NDAN 'GÜNAH' İDDİASINA CEVAP: BU BİR KOMPLOYDU ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, hakkında 'bayan spor takımlarına destek vermenin günah' olduğunu söylediği yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Sütlüoğlu, "Akşam bir yalan ortaya atıldı, sabah bunu yapanlar tarafından yalanlandı. Bu bir komploydu ve ayaklarına dolandıö dedi.

Çaykur Genel Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, hakkında bir karalama kampanyası yapıldığını belirterek kendisi ve üzerinden kuruma zarar verilmeye çalışıldığını söyledi. Bunu yapanların büyük vebal ve ihanet içerisinde olduğunu ifade eden Sütlüoğlu "Maalesef bu kampanya Rize’den başlatıldı. Ahlaksızca ve seviyesizce buradan başlayan kampanya dalga dalga bütün Türkiye’ye yayıldı. Arkamızdan maalesef dolaplar çevriliyor. Yalan üzerine haberler bina ediliyor. Bir insanın önce ne yaptığına eserlerine bakacaksınız. Bir insan hakkında bir şey söyleyeceğiniz zaman bu bunu yapar mı yapmaz mı diye bir düşüneceksin. Hele hele gazeteci tabir edilen toplumu doğru bilgilendirmek gibi ahlaki mükellefiyeti olan kişilerin buna daha çok dikkat etmesi gerekir. Akşam bir yalan ortaya atıldı. Sabah yapanlar tarafından yalanlandı. ‘Yalancının mumu yatsıya kadar yanar’ diye atasözü var. Bunların yalanı akşamdan sabaha kadar devam etti. ‘Biz yalan söyledik. Böyle bir şey söylemedi' diye açıklama yaptılar" dedi.

'BU BİR KOMPLOYDU'

İddianın dayandırıldığı kulüp başkanının 7 ay önce kendisine geldiğini anlatan Sütlüoğlu, şöyle dedi:

"Bizden yardım talep ettiler. 'Bu kurum benim şahsi malım değil, 80 milyonun malıdır' dedim. Verdiğimiz reklamın mutlaka karşılığının olması lazım. Çünkü bu bir reklam parasıdır. Sizin takımınızın böyle bir özelliği var mı, yok mu? Bunu değerlendirmemiz gerekir' demiştim. Bunu takımın başkanı son açıklamasında eksik olsa da söyledi. Yaklaşık 6 aydan uzun bir süre önce bu konuşmayı yapmıştık. Sonrasında Amatör Spor Kulüpler Federasyonu, 'Yardımı bize yapın. Biz tüm amatör kulüplere dağıtalım' dedi. Biz de bunu kabul ettik ve bütçeyi artırarak federasyona yardım yapmaya karar verdik. İddiada bulunan kadın futbol takımı da bu yapının içerisinde. Yapının içerisinde olan bütün takımlar bu parayı alıyor. Yalan üstüne yalan. Katmerli yalan kuyruklu yalan diye tabir ettikleri bir şey. Bu bir komploydu ve ayaklarına dolandı.ö

Bu yalanı söyleyenlerin kamuoyu önünde özür dilediklerini ifade eden Sütlüoğlu "Mesleki sorumluluklarını hiçe sayan, haberin kaynağını araştırmadan, süreci takip etmeden, bu yalanı gündeme getiren, yargısız infazla kamuoyunu yanıltan, yanlış algı uyandıran sözde gazeteci ve habercileri kınıyor ve süreci yargıya taşıyacağımızı belirtmek istiyorumö ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması ardından Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Ali Çelik ve yönetim kurulu katkılarından dolayı Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu’na plaket takdim etti.