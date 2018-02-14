DHA YURT BÜLTENİ-1

1)TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS, ASKERİ TIR'A ÇARPTI: 4 ÖLÜ, 10 YARALI HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına park halindeki zırhlı personel taşıyıcısı yüklü askeri TIR'a arkadan çırptı. Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde sınırın sıfır noktasındaki Yalangoz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan 46 DT 289 minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak yolun sağında bulunan park halindeki askeri TIR'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmada minibüsün ön tarafı büyük hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ilk belirlemelere göre kimlikleri 3 kişinin öldü.. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazazedelerin yakınları da olay yerine gelip, gözyaşı döktü.

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

İlerleyen saatlerde kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, isimlerinin ise Hüseyin Anşen, Osman Anşen, Selvi Balakan ve Emin İdem olduğu öğrenildi. Kazada ölenlerden Hüseyin Anşen'in aynı zamanda minibüsün şoförü olduğu da belirlendi. Hastanelerde toplam 10 yaralının bulunduğu, aralarında durumları ağır olanların olduğu da belirtilerek, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

--------------------------

- Olay yeri

- Kaza yapan minibüs

- Jandarmanın aldığı yol önlemi

- Trafiğin akışı

- Kırıkhan Devlet Hastanesi önü

- Genel ve detaylar GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Haber: İbrahim MAŞE-Burak EMEK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) ========================================================== 2)DİYARBAKIR'DA POLİS NOKTASINA EL YAPIMI PATLAYICI İLE SALDIRI DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde, polis yol uygulama noktasına akşam saatlerinde bardak içerisinde hazırlanmış küçük çaplı el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yada yaralanan olmadı. Merkez Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı yakınlarındaki polis uygulama noktasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Polis uygulama noktasına atılan ve bardak içerisine tuzaklanmış patlayıcının etkili bir şekilde patlamadığı öğrenildi.

Patlama sonrası kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatılırken, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri patlama bölgesinde inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi

-Etkisiz halde patlayan EYP

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA) ======================================================== 3)KİLİS'TE BOŞ ARAZİYE 2 HAVAN MERMİSİ ATILDI SURİYE'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütleri tarafından, akşam saatlerinde ateşlenen 2 havan mermisi, Kilis'in sınır hattında bulunan Süngütepe köyündeki boş araziye düştü. Saldırıda yaralanan olmazken, mermilerin geldiği bölge karadan fırtına obüsleri ve çok namlulu roketlerle vuruldu, havadan ise jetlerin sortileriyle bombalandı. İmha edilen terör örgütü hedeflerinden dumanlar yükseldi. Görüntü Dökümü

--------------------------

- Şeyh Horoz Dağı eteklerinin bombalanması

- Yükselen duman

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Haber-Kamera: Akın ÇELİKTAŞ,Hasan DÖNMEZ-KİLİS,(DHA) ======================================================== O şehit annesi: 2.5 lira için beni azarladılar (EK)

4)TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan özel halk otobüsü şoförü Eren Güngör, tutuklanarak cezaevine gönderildi. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,(DHA) ========================================== 5)ADANA MERKEZLİ 6 İLDE PKK OPERASYONU ADANA merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 yılında yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem hazırlığında olan ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, eylem çağrısında bulunan kişilerin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Adana merkezli; İstanbul, Van, Diyarbakır, Batman, ve Şırnak'ta Özel Harekat ile Asayiş şubelerinin de desteğiyle 20 eve baskın yaptı. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde alınanların ise aynı gün içinde Adana'ya getirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi

- Özel harekat polislerinin kalkan ve uzun namlulu tüfeklerle baskın yapılacak eve yürümesi

- Özel harekat polislerinin binanın dış kapısını açıp, içeri girmesi

- Polislerin "Yat, yat" diye bağırması

- Özel harekat polislerinin koçbaşı ile kapıya vurması

- Evin balkonunda arama yapan özel harekat polisinden görüntü

- Baskın yapılan ev ve sokaktaki polis araçlarından görüntü

- Baskın yapılacak evin önündeki özel harekat polislerinden görüntü

- Polislerin "Aç kapıyı yoksa kıracağız" diye bağırması

- Özel harekat polislerinin evden çıkışı

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ================================ 6)AFRİN'DE YARALANAN SÖZLEŞMELİ ER ÖZTÜRK: İNŞALLAH GÖREVİME DÖNECEĞİM TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürütttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve tedavisinin ardından ailesinin yaşadığı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gelen sözleşmeli er Kamil Öztürk (22), "Allah’ın izni ile 20 gün sonra arkadaşlarımın yanına geri döneceğim" dedi.

Suriye'nin Afrin kentinde terör unsurlarına yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, yakınında havan mermisi patlaması sonucu yüzü ve sağ elinden yaralanarak gazi olan sözleşmeli er Kamil Öztürk, Kilis Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan ailesinin yanına geldi.

Ailesiyle hasret gideren ve harekat yaralandığı saldırı anınını anlatan Öztürk, "O gün bizimkiler topçu atışı yapınca teröristlerden karşılık geldi. Onların attığı havan topu benim bulunduğum binadaki çuvallara denk geldi. O patlamayla şarapnel parçaları yüzüme geldi ve yaralandım. Kilis’te hastanede tedavi gördükten sonra ailemin yanına geldim. İnşallah görevime geri döneceğim" dedi.

'ALLAH’IN İZNİ İLE BAŞARACAĞIZ'

Afrin'e geri dönüp silah arkadaşları ile buluşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirten Öztürk, "1 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli er olarak görev yapıyorum. Devletimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için elinden geleni yapıyor. Çok iyiyiz ve sıkıntımız yok. Devletimiz her zaman arkamızda. Devletimiz ve milletimiz bizim yanımızda olduğu vakit Allah’ın izniyle Afrin’i de, Membiç’i de alacağız. İleriye kadar gideceğiz ve bunda da hiçbir sıkıntı yok. İster istemez böyle şeyler oluyor. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimizin de Allah yardımcısı olsun. İnanılmaz bir arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik ortamı var. Birbirimizin destekçisi olarak ayakta kalıyoruz. Allah’ın izni ile 20 gün sonra arkadaşlarımın yanına geri döneceğim. Görevime başlayıp devletimiz nereyi isterse biz orayı almaya razıyız. Bunu da Allah’ın izni ile başaracağız" diye konuştu. DAYISI SERDAR BEKTAŞ: BU HALİYLE GİTMEK İÇİN CAN ATIYOR

Dayısı Serdar Bektaş, Kamil Öztürk’ün ailesinin 7 çocuğundan en küçüğü olduğunu belirterek, "Yeğenim bu yaralı haliyle bile bugün bile gitmek için can atıyor. Böyle bir ruh haliyle olan bir askerin önünde dünya durabilir mi? İnşallah kardeşimiz en kısa zamanda iyileşecektir" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Gazi Kamil Öztürk'ün ailesiyle hasret gidermesi

-Kamil Öztürk röp.

-Dayısı Serdar Bektaş röp.

-Detaylar GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA) ============================================ 7)GENÇ KADININ YANMIŞ CESEDİ SOKAK ORTASINDA BULUNDU İZMİR'in Konak ilçesinde, genç bir kadın, sokak ortasında yanarak yaşamını yitirdi. Üzerinden Hülya Tekbey (23) adına düzenlenen kimlik çıkan kadının, intihar mı ettiği, yoksa ateşe mi verdiği araştırılıyor. Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kubilay Mahallesi 1030 Sokak'ta meydana geldi. Dışarıdan gelen çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri, sokağa çıktıklarında genç bir kadının alev alev yandığını gördü. Mahalleli, kadının üzerine battaniye atarak alevleri söndürdü. ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet büro amirliği ekipleri, mahalle sakinlerinin bilgisine başvurdu. Üzerinden Hülya Tekbey adına düzenlenmiş kimlik çıkan genç kadının cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Genç kadının başka kişi ya da kişiler tarafından ateşe mi verildiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Olay yerinden görüntü

- Yanmış kadının cesedinden görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) =========================================== 8)ESKİ EŞTEN 'SEVGİLİLER GÜNÜ' DEHŞETİ ADANA'da Mahmut Demirci, Sevgililer Günü nedeniyle barışma teklifine olumsuz yanıt veren eski eşi Zuhal Kırlangıç'ı (47) cadde ortasında pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Kırlangıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Demirci ise yoğun bakımda.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesine Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce boşandığı eşi Zuhal Kırlangıç ile barışmak isteyen Mahmut Demirci, kadının peşini bırakmadı. Kırlangıç'ı takip eden Demirci, kadının yanına gelerek kendisini çok sevdiğini ve Sevgililer Günü'ne barışmış olarak girmek istediğini söyledi. Kırlangıç'ın reddetmesi üzere öfkelenen Demirci, pompalı av tüfeğiyle kadını göğsünden vurdu, ardından da aynı silahı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti. Ağır yaralanan Kırlangıç ve Demirci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Kırlangıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Demirci'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Yerde yatan yaralı adamın görüntüsü

- Olay yeri genel görüntüsü

- Ambulans görüntüsü

- Yaralı adamın ambulansa bindirilmesi

- Bir polisin yerde yatan adama vurduğun eşinmi diye sorması

- Olayda kullanılan tüfiğin görüntüsü

- Kadına ait eşyalar GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ====================================== Oğlunun doğum gününde annesini öldürdü

9)BABA CENAZE TÖRENİNDE YIKILDI: KIZIMI KORUYAMADIM KARS'ta boşanma davası süren 19 yaşındaki eşi Gizem Eşit'i öldürüp, kayınpederi Vilayet Çiftçi'yi yaralayan 20 yaşındaki Ruhşan Eşit tutuklandı. Ruhşan Eşit'in eşi Gizem'i bir yaşına giren oğlunun doğum gününü kutlama bahanesiyle çağırdığı ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Arif Taşçı Caddesi, Vilayetler Birliği Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Ruhşan Eşit, boşanma davası süren ve 1 aydır ailesinin yanında kalan Gizem Eşit ile kayınpederi Vilayet Çiftçi'nin üzerine 36 FF 299 plakalı otomobilin içerisinden av tüfeği ile ateş açtı. Olay yerinden ayrılan Eşit, ardından polise giderek teslim oldu.

Ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve 12 yerine saçma isabet eden Gizem Eşit yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamazken, babası Serbest'in ise el parmağı koptu.

Gizem Eşit'in Kars Fethiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Gizem Eşit'in ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze törenine elinde bandajla gelen baba Vilayet Çiftçi'nin ayakkabılarındaki kendi ve kızına ait kan izleri dikkati çekti.

Olay anında kızını koruyamadığını belirten Vilayet Serbest, "Kızım bana sığınmıştı, onu koruyamadım. Kendi ellerimle öldürttüm. Kızım bana hakkını helal etsin. Ona babalık yapamadım, bana sığınan kızımı kendi ellerimle oraya götürdüm. Her şey benim yüzümden oldu. Olay birkaç dakika önce yaşansaydı torunum ve diğer kızlarım da ölebilirdi ama ne fark eder ki benim canım gitti, şimdi adalet isterse onu assın benim için önemi yok" diye gözyaşı döktü.

Cenaze töreninde Eşit'in kız kardeşleri ve annesi, "Kınalı kuzum, bizi bırakıp nereye gidiyorsun" diye ağıtlar yaktı. Genç yaşta hayatını kaybeden Gizem Eşit gözyaşları arasında Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Ruhşan Eşit, adliyeye çıkarılırken aynı dakikalarda öldürdüğü eşi Gizem Eşit’in ise cenaze töreni yapıldı. Ruhşan Eşit, tutuklanarak cezaevine gönderildi. OĞLU İÇİN DÜZENLENEN DOĞUM GÜNÜNE DAVET EDİLMİŞ

Bu arada yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yaklaşık bir aydır babasının evinde kalan Gizem Eşit'in, bir yaşındaki oğlunun doğum günü nedeniyle eşinin ailesi tarafından hazırlanan kutlamaya katılmak üzere ailesiyle birlikte kayınvalidesinin evine davet edildiği ortaya çıktı. Olay anında Gizem Eşit, oğlu, iki kız kardeşi ve baba Vilayet Çiftçi ile Ruhşat Eşit'in evinin önüne geldi. Gizem Eşit'in kız kardeşlerinin yeğenini kucağına alarak önden binaya girdikleri sırada saldırının gerçekleştiği belirlendi. Bu sırada otomobilde bulunan Gizem Eşit ve baba Vilayet Çiftçi'ye yaklaşan Ruhşan Eşit'in tüfekle ateş açıp kaçtığı öğrenildi. Görüntü Dökümü

----------------------

- Zanlının emniyetten çıkarılarak zırhlı araca bindirilişi

- Gizem Eşit'in cenaze namazının kılınması

- Gizem Eşit'in annesi ve kardeşlerinin feryatları

- Gizem Eşit'in babası Vilayet Çiftçi'nin konuşması

- Vilayet Çiftçi'nin ayakkabılarındaki kan izleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) ============================================= 10)OTOMOBİL BETON ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 7 YARALI TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarında meydana geldi. 24 yaşındaki Abdullah Duman'ın (24) kullandığı 77 DP 830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Abdullah Duman ile birlikte akraba ziyaretinden dönen otomobilde bulunan Yusuf (3), Medine (4), Merve (7), Asiye (27), Nurcan (38) ve Hamide Duman (68) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Duman ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Yaralılara müdahale GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) ================================ 11)TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALAN ÇİFTÇİ ÖLDÜ AKSARAY'da tarla ile yol arasındaki hendeğe saplanan traktörün lastiğini kurtarmaya çalışan çiftçi Eyüp Sapmaz (63), bu sırada viteste bıraktığı aracın hareket etmesi üzerine sol lastiğinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Aksaray merkeze bağlı Demirci Beldesi'nde oturan Eyüp Sapmaz, traktörün arkasına bağladığı pullukla Karabayır Mevkii'ndeki tarlasını sürdü. Hava karardığı için evine dönmek üzere yola çıkan Sapmaz'ın yönetimindeki traktörün arka lastiği, tarla ile yol arasındaki küçük hendeğe saplandı. Tüm uğraşlara rağmen saplanan yerden traktörünü kurtaramayan Sapmaz, aşağı inip bağlı olan pulluğu çıkmak istedi. Sapmaz, bu sırada viteste bıraktığı traktörünün hareket etmesi üzerine sol lastiğinin altında kaldı.

Yoldan geçen bir çifti, Sapmaz'ı, traktörün altında hareketsiz halde görünce. jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri de sağlık görevlileri ve AFAD ekiplerini çağırdı. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle lastiğin altından çıkartılan Sapmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Cesetten detay

- Olay yerinden detay GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber - Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY (DHA) ==================================================== 12)AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ SİLAHLI SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA BURSA'da, kar maskeli 2 kişi, girdikleri akaryakıt istasyonunun marketinde çevreye ateş açıp, çalışanları darp ederek kasadaki 5 bin lirayı alıp kaçtı. Soygun anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunun marketine giren kar maskeli 2 kişi, silahlarla meşrubat dolaplarına ateş açtı. Ardından çalışanlar, Hasan T.(54) ile Levent K.'yı (22) darp eden 2 şüpheli, kasadaki 5 bin lirayı da alarak kaçtı. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalışanların ifadesine başvuran, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Olay anı (Güvenlik kamerası)

- Ateş edilen yerlerden görüntüler

- Polis ekiplerinden detaylar

- Akaryakıt istasyonudan görüntüler

- Ekiplerin inceleme yapması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) ======================================= 13)KAÇAKLARI, YUNANİSTAN DİYE TEKİRDAĞ'DA BIRAKTILAR İNSAN tacirleri, Yunanistan'a götürmek için kişi başı 2 bin dolar aldıkları Pakistanlı 27 kaçağı Yunanistan diyerek Tekirdağ'da bıraktı. Jandarma tarafından ağaçlık alanda bulunan ve soğuktan üşüyen kaçaklara battaniye verilip, gözaltına alındı.Tekirdağ-Malkara karayolunun 20'nci kilometresindeki Yukarı Kılıçlı mevkiinde yol kenarı ve ağaçlık alanda bazı şahısları gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma ve merkez Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittikleri bölgede ağaçlık alanda 27 kaçak Pakistanlı buldu. Eksi 3 dereceye düşen soğuk havada oldukça üşüdükleri görülen kaçaklara jandarma tarafından dağıtılan battaniye ile ısınmaları sağlandı.

Kaçakların, İstanbul'da anlaştıkları insan tacirlerine kendilerini Yunanistan'a götürmeleri karşılığında 2 bin dolar para ödedikleri belirtildi. İstanbul'dan bir araca bindirilen kaçakların Edirne'ye götürüldüğü ancak kentteki sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle, insan tacirlerinin kaçakları Tekirdağ'a getirdikleri öğrenildi. Tekirdağ-Malkara karayoluna gelen insan tacirleri burada kaçakları, 'Yunanistan'a geldik' diyerek ağaçlık alana bırakıp, kayıplara karıştı.

Jandarma gözaltına aldığı kaçak 27 Pakistanlı ile ilgili soruşturma yürütürken, insan tacirlerini yakalamak için de çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Yol kenarına sığınan kaçaklar

-Jandarmanın verdiği battaniyeye sarınmaları

-Kaçakların otobüse bindirilmeleri

-Detay görüntüler GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) ============================================== 14)EVİNE GELİP PARA İSTEYEN 2 KİŞİYİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI ESKİŞEHİR'de, evine gelip alacaklarını istediklerini öne sürdüğü Erdal Özdemir (31) ile Mustafa Döymaz'ı (27) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldüren Arif Şenses (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Emek Mahallesi Pembe Sokak'taki Barış Apartmanı'nda meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan Arif Şenses, iddiaya göre evine gelip borcunu ödemesini isteyen Erdal Özdemir ve Mustafa Döymaz ile tartıştı. Arif Şenses tartışmanın ardından evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle Döymaz ve Özdemir'e ateş etti. Mustafa Döymaz apartman içerisinde, Erdal Özdemir ise apartmanın karşısındaki boş arsada öldü. Polis, Arif Şenses'i olayda kullandığı ruhsatsız av tüfeği ile birlikte evinde gözaltına aldı. Arif Şenses, yapılan sorgulamasının ardından dün geniş güvenlik önlemleri altına adliyeye sevk edildi. Şenses, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Zanlının polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Adliye binasının dışından çekilen görüntü GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA) ========================================== 15)DONMAK ÜZERE OLAN 4 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI MUŞ kent merkezinden köylerine gitmek için yola çıkan 4 kişi, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Donmak üzere olan 3'ü çocuk 4 kişiyi, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri kurtardı. Muş kent merkezine gelen 2'si kardeş, 2'si amca çocuğu Ercan Özkan, Şafi Özkan, Bekir Karcan ve Umut Karcan, 26 kilometre uzaklıktaki Üçevler köyüne dönmek üzere yürüyerek yola çıktı. Yaklaşık 18 kilometre giden, 3'ünün yaşları 13 ile 16 arasında değişen, diğeri de 25 yaşında olan 4 kişi, Çavuştepe mevkiinde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Buldukları bir kar kütlesinin dibine sinen gençler, cep telefonu ile jandarmayı arayarak yardım istedi.

Jandarmanın haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köy yolunun kardan dolayı ulaşıma kapalı olması nedeniyle AFAD'a ait paletli araç ve kar motoruyla giden ekipler, bir kar kütlesinin dibine sinen 4 kişiye son anda yetişti. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan 4 kişi, Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kurtarma çalışmasıyla ilgili açıklama yapan AFAD Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Müdürü Maşallah Yıldız, "İl merkezinden Üçevler köyüne gitmek isteyen 4 vatandaşımız Çavuştepe mevkiinde kar ve tipiden dolayı yönlerini kaybetmiş. Kar motoruyla birlikte vatandaşlarımıza ulaştık ve şu anda il merkezine dönüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Kar motoru paletli araçlardan görüntü

-Kar motorunun ilerlemesi

-Çocuklara ulaşılması

-Çocuklardan görüntü

-Maşallah Yıldız röportaj

-Paletli aracın ilerlemesi

-Sağlık ekiplerinin çocuklara müdahale etmesi GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: Nejdet ARMAĞANMUŞ, (DHA) =========================================== 16)FALEZLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ ANTALYA'da alkol aldıktan sonra falezlerde intihara teşebbüs eden V.T. (35), polis- vatandaş işbirliğiyle kurtarıldı. Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı yanında bulunan Kadınyarı'nda meydana geldi. V.T., aldığı alkolün etkisiyle yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlere çıkıp, burada içki içmeyi sürdürdü. V.T.'nin intihar edeceğini düşünen çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı deniz polisi de önlem alıp beklemeye başladı.

Karşısında polisi gören V.T., incir ağacına tutunarak biraz daha aşağı sarktı. Zaman zaman düşme tehlikesi geçiren V.T.'nin kararlı olduğunu gören bazı vatandaşlar da polise destek verdi. V.T.'nin bir anlık dalgılığından yararlanan Mahsun Alptekin adlı genç kolundan yakaladığı adamı yukarı doğru çekti. Polisin de desteğiyle yukarı çıkartılan V.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaptığının bir insanlık görevi olduğunu belirten Mahsun Alptekin, "Baktım kendini atacak. Her saniye biraz daha aşağıya doğru kayıyor. Bir anlık dalgınlığından yararlanıp tuttum. Polis arkadaşların da desteğiyle çekip kurtardık" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Şahsın kayalıklarda görüntüsü

-Polisin şahsı ikna etme çabası

-Polis şahsın kolundan tutup çekmesi

-Şahsın karşı koyması

-Polis vatandaş yardımı ile şahsı bulunduğu yerden almaları

-Falezlerden görüntü

-Deniz polis botunun görüntüsü

-Şahsın görüntüsü

-Mahsun Alptekin ( Polise yardım eden genç ile röportaj )

-Sağlık ekibi ve polis aracının görüntüsü

-Şahsın polis merkezine götürülmesi GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ======================================= 17)MARMARİS'TEKİ KAPALI ÇARŞI'DA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bulunan Kapalı Çarşı'da, bir tekstil firmasına ait binanın ahşap çatısında yalıtım malzemesi kaplanırken çıktığı öne sürülen yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle yagın, çevre binalara sıçramadan kontrol alınarak söndürüldü. Kapalı Çarşı'da, bir tekstil firmasına ait binanın ahşap çatısında yalıtım malzemesi kaplanırken saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, demir bariyerlerin kapalı olmasından dolayı yangının bulunduğu alana girmekte zorlandı. Ekipler bir süre sonra yangına kasksız ve maskesiz müdahale ederken, işletme sahipleri de ekiplere destek verdi. Yangının tehdit ettiği bitişikteki apartmanda oturan iki aile, tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında çevrede toplanan vatandaşlar, zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen uzaklaşmadı. Bir kişinin güneş gözlüğü takarak öz çekim yapması da dikkati çekti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinden sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tekstil firmasının binasında ve bir gözlükçü dükkanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangını ilk fark eden ve itfaiyeye durumu bildiren kuyumcu Zeki Danışman, "Tekstil firmasına ait binanın çatısında izolasyon çalışması yapılıyordu. Dışarıda otururken is kokusu aldım ve dumanları fark ettim. Hemen itfaiye ekiplerini arayarak yangını ihbar ettim. Zamanında müdahale olmasaydı Kapalı Çarşı'da ciddi hasar meydana gelebilirdi" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Olay yerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Yanan Çarşıdan görüntü

- Zeki Danışman ile röp.

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ================================================ 18)KAPATTIĞI YOLU BU DEFA GÖNÜLLÜ TRAFİĞE AÇTI İZMİR'in Foça ilçesinde, komşusu tarafından işgal edildiği için şikayetçi olduğu yolu, kendi merhum dedesine ait tapulu arazide olduğunu öğrenince trafiğe kapatan Mahmut Limnili, geri adım attı. Foça Belediyesi'nin yoldaki kaçak olarak yapılan bölümleri yıkmasının ardından Limnili de yolun dedesine ait arsada kalan bölümünü, diğer varisçilere de danıştıktan sonra gönüllü olarak tekrar trafiğe açtı. İsmetpaşa Mahallesi, 161 Sokak'ta eşiyle yaşan Mahmut Limnili (55), aynı sokaktan bir süre önce taş ev alıp, restorasyonu sırasında hem ön, hem de yandan yola haksız şekilde girerek genişlettiğini iddia ettiği komşusu S.P.'yi, 11 komşusuyla birlikte Foça Belediyesi'ne şikayet etti. Daha önce gelip geçtikleri ve araçlarını park ettikleri yerlerin kamu malıyken, kişisel mülk haline getirilmeye çalışıldığını belirten Limnili ve komşuları, yapılaşmanın iptal edilerek yerin imar planındaki haline dönüştürülmesini istedi.

Belediye yetkilileri, şikayet üzerine gelip ölçüm ve tespit yaptı. Ancak düzeltme bir türlü yapılmadı. Tespit sırasında bazı yetkililerin kendisine hakaretvari davranışlarda bulunduğunu savunan Limnili, hakkını mahkemede aramak için belge toplamaya başladı. Aralarında bazı hukukçuların da yer aldığı ortak şikayetçi komşular, durumu BİMER'e şikayet etmek ve dava açabilmek için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden tapu kayıtları ve planlarını çıkarttı. Bu kayıtlarda taşma yapılan bölüm ile yolun tamamını kapatacak şekilde biri 50.67 metrekare diğeri ise 28.76 metrekarelik iki parsel arsanın torunuyla aynı adı taşıyan dede Mahmut Limnili'ye ait olduğu tespit edildi.

Yasal işlemler tamamlanarak dede Mahmut Limnili adına düzenlenmiş olan tapuların birer örneği alındı. Arsaların mirasçılarından Mahmut Limnili, gece bir kazaya sebebiyet vermemek için üzerine fosforlu parçalar yerleştirdiği saksılarla geçen 6 Şubat'ta Küçükdeniz Sahili'ndeki Reha Midilli Caddesi'ne açılan ilçenin en hareketli noktalarından olan 161 Sokak'taki yolu kapattı. Olayın basına yansıması ve vatandaşların tepkileri üzerine Foça Belediyesi ekipleri, sokağa müdahale etti. Şikayet konusu olan bölümler, imar planına uygun olarak yıkıldı. Mahmut Limnili de diğer varislere de danışarak arsalarının üzerinden geçen yolu trafiğe açtı.