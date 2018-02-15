DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)MARDİN'DEN SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT MARDİN'den Suriye sınırına sevk edilen 20 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ulaştı. Askeri çekicilerin taşıdığı zırhlı personel taşıyıcılar ve mühimmat yüklü araçların yer aldığı konvoyun geceyi Şanlıurfa'da geçirip bugün Suriye sınırına sevk edileceği öğrenildi. Mardin'de konuşlu birliklerden 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılacak takviye zırhlı personel taşıyıcı ile mühimmat yüklü kamyon ve kamyonetlerin bulunduğu 20 araçlık konvoy, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giren konvoyun geceyi burada geçireceği belirtildi. Konvoyun, polislerin güvenlik önlemleri arasında tugaya girişi sırasında yollar trafiğe kapatıldı. Askeri konvoyun, bugün konuşlanacakları Suriye sınırına gideceği kaydedildi. Görüntü Dökümü

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- 20'nci Tugay Komutanlığı

- Polisin askeri araçlar için yol kapatması

- Konvoydaki araçlar

- Araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)BURSEYA DAGI'NDA MAYIN TEMIZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'nda askerler mayın temizleme faaliyetlerini sürdürüyor. Görüntü Dökümü

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-Burseya dagi bölgesi

-Askerlerin calismaları

-Detaylar Haber: KİLİS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================================================== 3)ADANA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK OPERASYONU ADANA'da sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin (TSK) Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunup, terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya hesaplarından TSK'ın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalayıp, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PYD/YPG propagandası yapan paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişileri tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 14 eve baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi

- Baskın yapılan evin önündeki özel harekat ve TEM polislerinden görüntü

- Özel harekat polisinin koçbaşı ile kapıya vurması

- Polislerin eve girmesi

- Baskın yapılan evin önündeki zırhlı polis aracından görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)TTB'YE TEPKİ GÖSTEREN SAĞLIKÇILAR KAN BAĞIŞINDA BULUNDU ESKİŞEHİR'de sağlık çalışanları yaptıkları basın açıklamasında Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) tepki göstererek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatını sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Getirdikleri siyah çelenkte bulunan TTB'nin başındaki 'T' harfini koparan sağlık çalışanları daha sonra Kızılay'ın gezici aracında kan bağışında bulundu.

Sağlık İl Müdürlüğü önünde toplanan Sağlık Sen, Sağlık Der, Sağlık ve Medeniyet Derneği, Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği ile Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği üyeleri 'Terör Taraftarlar Birliğini kınıyoruz' yazılı pankart açtı. Sağlıkçılar adına basın açıklamasını okuyan Dr.Ali Mumcu şunları söyledi:

"Türkiye sevdalısı sağlık çalışanları olarak 'Vatan sevgisi imandandır' diyerek en gür sesimizle haykırıyoruz. Gerekirse hemen yarın buradaki tüm sağlık çalışanları olarak ve arkamızda temsil etiğimiz yarım milyon sağlık çalışanı olarak gerek sınırda, gerek sınır ötesinde, gerekirse Afrin'in tepesinde seve seve görev almaya, Mehmetçiklerimizin yanında olmaya hazırız. O yüzden bugüne kadar terör saldırılarında hayatlarını kaybeden sivil vatandaşlarımızla ve şehitlerimizle ilgili ağzını bıçak açmayan, adında Türk olmasına rağmen adeta 'Terör Taraftarları Birliği' haline gelen, terör sevici bazı sözde sivil toplum örgütlerinin zırvaladığı gibi 'Savaş, bir halk sağlığı sorudur, barış iklimine sahip çıkmak' gibi mesajlarla, terörle mücadele ortamında teröristlere can suyu olmaya çalışanlara inat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Silahlı Kuvvetlerinin bu onurlu mücadelesine devam diyoruz. Sonuna kadar devam. Ülkemizin, milletimizin, devletimizin, güvenlik güçlerimizin yanındayız, arkasındayız."

Yapılan konuşmaların ardından Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, siyah çelenkte bulunan TTB yazısının başındaki T harfini kopardı.

Sağlık çalışanları, daha sonra gezici aracına giderek kan bağışında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklamasına katılanların,

-Dr.Ali Mumcu'nun basın açıklamasını okuması,

-Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal'ın TTB yazısındaki T'yi koparması,

-Sağlıkçıların kan bağışında bulunmasından çekilen görüntü Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ '5)DOĞU GUTA'YA BOMBARDIMAN DURDURULSUN' ÇAĞRISI GAZİANTEP'te konuşan Suriye Tıbbi Yardım Örgütleri Birliği Koordinatörü Dr. Diaa Alzamel, Şam'da 'gerginliği azaltma' bölgesinde yer alan Doğu Guta'ya rejim güçleri tarafından düzenlenen bombardımanın sona erdirilmesi ve insani yardıma izin verilmesi için çağrıda bulundu.Suriye ve Komşu Ülkelerdeki İnsani Yardım Faliyetlerini Destekleyen ve Yönlendiren Sivil Toplum Kuruluşu ofisinde düzenlenen 'Kuşatılmış Doğu Guta’da İnsanların Durumu' konulu basın toplantısına; Suriye Amerikan Tıp Topluluğu Türkiye Ülke Müdürü Dr. Mazen Kewara, Suriye Tıbbi Yardım Örgütleri Birliği Koordinatörü Dr. Diaa Alzamel, Fidan Derneği Genel Müdürü Ghiath Eldin Mohamed, Suriye STK Platform Koordinatörü Dr. Mohammed Alhammadi katıldı.

Şam'da "gerginliği azaltma' bölgesi içerisinde yer alan Doğu ?Guta'da insani yardım yapılmasına izin verilmesini isteyen Dr. Diaa Alzamel, "Doğu Guta'ya yönelik yapılan bombardımanın sona ermesi için çağrıda bulunuyoruz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ve diğer Birleşmiş Milletler ajanslarını, savaş durumlarında sivilleri korumak ve abluka altında yaşamak zorunda kalan sivillerin asgari insani koşullarını sürdürebilmeleri için etkin ve acil tedbirler alınması için kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Suriye rejimi yaklaşık 4 yıldır Doğu Guta'da ihtiyaç duyulan insani yardımların bölgeye girişlerini engelleyerek tüm düynanın gözleri önünde, uluslararası insan haklarını açıkça ihlal etmektedir. Bölgede birçok sivilin sağlık problemleri mevcut olup, bölgeye tıbbi malzemelerin girişine izin verilmemektedir" dedi.

Toplantıda, Doğu Guta'da yaşayan ve soyadını açıklamak istemeyen doktor Fayez ile görüntülü telefon görüşmesi yapılarak, bölgede yaşayan insanlar hakkında bilgi alındı. İnsanların her gün açlıktan veya bombardımandan öldüğünü ifade eden Fayez, "2012 yılından bu yana Doğu Guta ağır bir abluka ve ağır bombardıman altında. Özellikle son dönemlerde çok fazla katliamlar yaşanıyor. Uçaklar sivil ve asker ayırt etmeden herkesi hedef alıyor. Özellikle hastaneler, okullar ve diğer sivil yerleşim yerleri hedef alınıyor. 400 bin insan dar bir alanda çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyorlar. Tüm dünya, uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler buna sessiz kalıyor. Orada her gün insanlar açlıktan ve bombardımandan hayatlarını kaybediyorlar. Tüm dünya harekete geçip orada yaşanan katliamlar için bir şeyler yapmalıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program sinevizyon gösterimi eşliğinde, Ghiath Eldin Mohamed'in Doğu Guta ile ilgili bilgilendirme yapmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Dr. Diaa Alzamel'ın konuşması

- Türkçe çevirisi

- Canlı bağlantı yapılması

- Sinevizyon gösterimi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Meriç'te botları alabora olan kaçaklar FETÖ şüphelisi çıktı (2)

6)PAKİSTAN UYRUKLU İKİ KILAVUZ TUTUKLANDI Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen 8 kişinin bulunduğu botun alabora olmasının ardından 2'si çocuk, 3 kişinin cesedi bulunmuştu. Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince bottaki kişilere kılavuzluk yaparak Yunanistan sınırına getirdiği tespit edilen Pakistan uyruklu 3 şüpheliden Seyid Adnan(29) ve Muhammed Ali (29) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra mahkemeye çıkarılan şüpheliler Ali ve Adnan 'insan kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Mahkemede tutuklandıktan sonra gözyaşlarına boğulan Pakistan uyruklu Muhammed Ali ve Seyid Adnan, botta bulunan FETÖ şüphelilerini Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri'ne kadar getirdiklerini kabul etti. Ancak botun devrilmesinde kendilerini suçu olmadığını ifade eden kılavuzlar, "Bizim bir suçumuz yok, bota müdahale etmedik" dedi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine konuldu.

Meriç Nehri'nde kaybolan diğer kişileri arama çalışmaları ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeden çıkması

-Tutuklanan Pakistanlılar

-Jandarma aracına götürülmesi

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)BURSA'DA BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, belediye otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Seyithan Çınar yönetimindeki 16 JJK 27 plakalı belediye otobüsü ile Hasan Hüseyin Yalçın yönetimindeki 16 GJ 218 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonetteki evli ve 2 çocuk babası Ali Vurgun (55) hayatını kaybetti, sürücü Hasan Hüseyin Yalçın ile otobüste bulunan Ömer Sefa Temurçin (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Ali Vurgun'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, otobüs şoförü Seyithan Çınar ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu, araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlardan görüntüler

-Polis ekiplerinden ve vatandaşlardan görüntüler Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN UŞAK Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Uşak- İzmir Karayolu'ndaki Organize Sanayi Bölgesi 104. caddede bulunan iplik fabrikasında, dün saat 16.00'da yangın çıktı. İlk belirlemelere göre fabrikadaki elyaf sıkıştırma makinesinin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevler, kısa sürede çevreye yayıldı. Fabrikadaki işçiler, alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. Uşak İtfaiyesi de olay yerine geldi. Organize sanayi bölgesi itfaiye ekibi de çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için ilginç bir çözüm üretti. Olay yeri yakınında bir inşaatta buluanan beton aktarım pompası, fabrika bahçesine getirildi. Beton döküm kısmına

itfaiye hortumlarıyla su aktarıldı. Beton döküm makinasının pompası, fabrikanın çatısına yükseltilip, suradan su boşaltılarak yangın kısa sürede söndürüldü.

Fabrikada maddi hasar meydana geldi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yangına suyun pompayla aktarılması

- Çatıdan suyun dökülmesi

- Yanarak zarar gören tekstil ürünlerinden

- İtfaiye ekiplerinden

- Genel ve Detay görüntü Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /UŞAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)21 YIL HAPİSLE ARANIRKEN ÜVEY ANNESİNİ GASP ETTİ KAHRAMANMARAŞ'ta, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve son olarak üvey annesinin bileziklerini gasp ettiği öne sürülen 32 yaşındaki Ferhat Y. polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası suçundan aranan Ferhat Y., iddiaya göre 27 Ocak'ta Karamanlı Mahallesi'nde oturan üvey annesine bıçak çekerek 3 bileziğini gasp edip kaçtı. Ferhat Y.'yi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı İsmetpaşa Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Ferhat Y., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Görüntü Dökümü

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- Ferhat Y.'nin hastaneye getirilişi

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)MARMARİS'TE 14 ŞUBAT'TA İKİSİ YABANCI 14 ÇİFT NİKAH KIYDI MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek isteyen ikisi yabancı uyruklu 14 çiftin nikahı kıyıldı.

Marmaris Belediyesi'nin Armutalan Kültür Merkezi'ndeki nikah salonunda 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı. Özel bir tarihte dünya evine girmek isteyen 14 çift, Marmaris Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'ne 14 Şubat Sevgililer Günü için nikah başvurusunda bulundu. Dün saat 14.00'da başlayan nikah törenleri akşam saat 20.00'a kadar devam etti. 14 çiftin nikahını kıyan nikah memuru Mahmut Mengilli, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar'ın çiftlere hediye ettiği tam altınları takdim etti. Kazakistan uyruklu Aliya Gabidulina ve Ali Çörüş'ün nikah merasimi sonrası yüzüklerini kardeşleri taktı. Aliya Gabidulina, "Böyle özel bir günde evlenmek ayrı bir mutluluk. Türk vatandaşı olacağım için çok mutluyum" dedi. Ali Çörüş ise, "Hem evlilik yıldönümünü hem de bu özel günü aynı zamanda kutlayacağım. Unutamayacağım bir gün oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Nikahlardan görüntü

- Çiftlerle röportaj

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)DATÇA'DA YANAN ORMANLIK ALAN ŞEHİTLER ANISINA AĞAÇLANDIRILDI Muğla'nın Datça ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda ölen şehitlerin anısına, geçen yıl yanan ormanlık alan tekrar ağaçlandırıldı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nün organizasyonunda, Emecik'in Güllük Mevkii'nde yanan 19 hektarlık alana, 30 binİ kızılçam, 2 bini servi olmak üzere toplam 32 bin fidan dikimi yapıldı.

Yanan ormanlık alanda bugün gerçekleştirilen fidan dikim törenine, İlçe Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler, Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş, doğa gönüllüleri ve öğrenciler katıldı. Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler, bölgenin geçen yıl 28 Haziran'da sebebi belirlenemeyen bir nedenle yandığını hatırlatarak, "5 hektarlık olan sahada, yanmadan önce kızılçam ormanı vardı. Yaklaşık 30 yıllık ağaçlardı. Yangında tamamı kaybedildi. Biz boşlukları da içine alacak şekilde yanan alanla birlikte toplam 19 hektarlık bir alanın toprak işlemesini yaparak, dikimini gerçekleştirdik. Bugün yarım hektarlık bir alanda, toplumsal farkındalığın artırılması kapsamında, değerli katılımcılarla birlikte yaptık" dedi. Datça Kaymakamı Vehbi Bakır ise, "Bugün terör operasyonları kapsamında mücadele ederken hayatlarını kaybeden şehitlerimiz başta olmak üzere ülkemizin vatan olarak bize emanet edilmesine vesile olan bütün şehitlerimize saygılarımızı minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Ve bugünkü bu etkinliğimizi onların adına ithaf ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Fidan dikiminden görüntü

- Kaymakam Vehbi Bakır'ın konuşması

- Genel ve Detay görüntü Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA(Muğla),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)EDREMİT'TE ZEYTİN HASAT SONU ŞENLİĞİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER Balıkesir'in Edremit ilçesinde halk arasında 'MECİ' olarak adlandırılan 3'üncü Zeytin Hasat Sonu Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit Ticaret Odası tarafından zeytin hasadının son gününde, halk arasında 'MECİ' olarak adlandırılan Zeytin Hasat Sonu Şenliği'nin 3'üncüsü düzenlendi. Şenlik, üreticilerin ve firmaların katılımıyla traktör, hasat makinesi, halk oyunları ekibi ve misafirlerin yer aldığı kortej eşliğinde ticaret odası önünden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Kortejin ardından Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Daha sonra Edremit Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Bu sırada 2 pehlivan, bölgede üretilen zeytinyağlarını vücutlarına sürerek sembolik yağlı güreş yaptı. Belediye Başkanı Kamil Saka açılışta yaptığı konuşmada, zeytinin, insanın karakterini değiştirecek kadar önemli bir kültür olduğuna dikkat çekerek, "Onun için de zeytin sadece bir meyve değil, dünyada barışın en önemli sembolüdür. Bundan dolayı da ben zeytinin başkentinden tüm dünyaya barış mesajları sunmaya çalışıyorum. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi ile hareket eden bir toplumuz. Bu konuda da her türlü çabayı bundan sonra da göstereceğiz. Bizim barışımıza, dostluğumuza engel olmaya kalkan, bunun için de bizi korkutup, pusturup evlerimize kapatabileceklerini düşünen üç beş tane çapulcuya şu Edremit Meydanı'ndan bir kez daha haykırıyorum: Ne yaparsanız yapın; ne Misak-ı Milli sınırlarımızı bölebileceksiniz, ne de laik demokratik Cumhuriyet'i yıkabileceksiniz. Edremit halkı ve Edremit gibi bu ülkenin yurtsever insanları size bu fırsatı vermeyecektir. Ama bunu yaparken biz savaşı bile barış adına yaparak tüm dünyaya barışı, dostluğu sunmaya çalışıyoruz. Bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimize, bugüne kadar bu ülkenin kurulması için canlarını ortaya koyan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ile anıyor, Afrin çarpışmalarında, Zeytin Dalı operasyonunda yaralanan bütün gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi. Açılış konuşmalarının ardından, şenlik kapsamında, bölgede zeytin ve zeytinyağı sektörü içinde yer alan firmaların katılımıyla kurulan Zeytin Fuarı açıldı. Kaymakam Ali Sırmalı ve Belediye Başkanı Kamil Saka stantları ziyaret ederek, katılımcılara belgelerini takdim etti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Şenlik kapsamında 'MECİ' geleneği, Faruk Serpil Parkı'nda sembolik olarak yaşatıldı. Gelenek gereği kahya olan Hacıaslanlar Mahallesi Muhtarı Ali Tuzlu, zeytin işçileri tarafından ağaca bağlandı. Tarla sahibi 800 lira bahşiş verdikten sonra kahya Ali Tuzlu'nun ağaçtan çözülmesi ile 'MECİ' geleneği yaşatıldı. Şenlik, vatandaşlara pilav ve keşkek ikramında bulunulması ve 'Tarladan Sofraya Zeytin' adlı fotoğraf sergisinin açılması ile sona erdi. MECİ NEDİR?

Geleneğe göre, zeytin işçileri hasadın sona erdiği gün, kahyayı zeytin ağacına bağlayıp tarla sahibinden bahşiş ister. Tarla sahibi bahşiş verdikten sonra kahya ağaçtan çözülür, tarlada ateş üzerinde pişirilen yemekler hep birlikte yenilir, eğlence düzenlenir. Tarladan dönüşte zeytin hasadın da kullanılan sırığın ucuna bez bağlanarak bayrak şeklinde asılır. Bu şekilde bu bayrağı görenler hasadın sona ermiş olduğunu anlar. Görüntü Dökümü

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-Şenlikten genel ve detay görüntü.

-Kortej yürüyüşünden görüntü.

-Atatürk anıtındaki törenden görüntü.

-Kamil Saka konuşma görüntüsü.

-Yağlı güreşten görüntü.

-Meci geleneğinin sembolik olarak canlandırılması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN /EDREMİT(Balıkesir),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)BOLU'DA IZA BUĞDAYININ ÜRETİMİ YAYGINLAŞTIRILACAK BOLU Belediyesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) arasında buğdayın atası olarak bilinen şişkinlik yapmayan ve kilo aldırmayan 'ıza' buğdayının üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla coğrafi işaret alınması için protokol imzalandı.

İza buğdayına coğrafi işaret alınması için iki kurum arasında düzenlenen protokolü Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı imzalayarak resmileştirdi. Iza bugdayı için coğrafi işaret alınmasına ilişkin Bolu Belediyesi Başkanlığı makamında gerçekleşen protokol imza törenine Belediye Başkanı Yılmaz ve AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Alişarlı'nın yanı sıra; Tarım İl Müdürü İzzet Murat, AİBÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Zencirci, belediye ve üniversitenin ilgili personelleri katıldı. İmzalanan protokol ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'da bu yıl 200 dönüm arazide ıza buğdayı ekimi yapıldığını belirterek, "Eğer bu işte başarılı olacaksak ki bu başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Karacasu yolu üzerindeki park ve bahçeler müdürlüğümüzde bir tane su değirmeni inşa edeceğiz. Bu buğdayları da kendi su değirmenimize öğüterek, hiç katkısız unlu mamüller olarak vatandaşlarımıza sunacağız. Coğrafi işaret aldıktan sonra belki gelecek sene Bolu'nun tamamında, binlerce dönüm araziye ıza buğdayı ekilmesi sağlanacak. Alım garantisi konusunda, Bolu Belediyesi olarak bu yükün altına gireceğiz. Bunu da Bolulu çiftçilerin gelirlerini arttırmak için yapacağız" dedi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise ıza buğdayı için coğrafi işaret alınmasının Bolu için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Çalışma bununla başlayacak, ardından tanıtılması yapılacak. Ayrıca Avrupa Birliği de coğrafi işaretlemeye önem veriyor. Eğer bir ürün coğrafi işaret almışsa, değeri bir iken 10'a çıkabiliyor. Böyle bir katkısı da olacak. O nedenle sayın başkanımıza böyle bir çalışmaya destek vermesinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, daha sonra Iza buğdayı için iki kurum arasında yapılan coğrafi işaret alınması ile ilgili protokolünü imzalandı. İmzaları atılan protokol ile sağlıklı ve doğal bir besin kaynağı olan ıza buğdayının üretiminin yaygınlaştırılması, tanıtılması hedefleniyor.