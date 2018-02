DHA YURT BÜLTENİ - 1

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacağını söyledi. Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında bilgi aldı. Orgeneral Akar denetlemeler sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla; karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde, mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. Akar, tüm personel, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini Zeytin Dalı Harekatı’nın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini, bu harekat ile dost ve kardeş Suriye halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerinin hedeflendiğini, Afrin’de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacağını ifade etti. Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte; BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü, kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetlerin Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun ve meşru zeminlerde sürdürüldüğünü, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile diğer hiçbir orduda olmadığı kadar bütün faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı. Akar, sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunu, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini de belirterek, 'Afrin Afrinlilerindir' gerçeğinden hareketle Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekâtın başarılı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na iştirak eden personeli göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı kutladı, başarılar diledi. Orgeneral Akar hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ise Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan silah arkadaşlarına da acil şifalar temennisinde bulundu.

SURİYE'DEN 1 MİLYON 309 BİN ÇOCUK GELDİ Suriye'deki iç savaş sonrası buradan Türkiye'ye 1 milyon 309 bin çocuk geldiğini belirten Bakan Soylu şöyle devam etti: "2016 rakamlarına göre dünyada 400 bin yetim var ama 12 milyondan fazla çocuk mülteci veya sığınmacı konumunda yaşıyor. 23 milyon kadar çocuk da kendi ülkesi içinde yerinden edilmiş veya göçmen konumundadır. Afrika'da çocuk savaşçı olarak savaştırılan çocukların sayısı on binlerle ifade ediliyor. Evet, çocuk savaşçı 9-10 yaşlarında çocuklar, anne babadan, aileden mahrumlar. Eğitiliyorlar, boynunda Kalaşnikoflarla savaştırılıyorlar. Birileri hala buralara vicdanlarını mühürleyerek silah satıyor, darbeler ve iç savaşlar organize ediyor. Suriye savaşı nedeniyle bugüne kadar Türkiye'ye gelen çocuk sayısı 1 milyon 309 bindir. Bu demektir ki bu aziz millet, o kara propagandaya itibar etmeyip bu kadar çocuğun hayatını kurtarmıştır. 284 bin 777 çocuk da bu topraklarda doğdu. 20 bin 429 Suriyeli öğrenci üniversitelerimizde, 669 bin 780 öğrenci ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda eğitim almaktadır. Çarpıcı bir rakam, Suriye iç savaşı nedeniyle 10 bin çocuk, kendisine refakat edebilecek tüm yakınlarını kaybetmiş durumda. Yani ne ana var, ne baba. Bu rakamları şunun için verdim: Bu aziz milletin vicdanının nasıl büyük bir iş başardığını, neden Somali'de bu yetimhaneyi yapmanın bize yakıştığını göstermek istedim."

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 19'unca hafta müsabakasında Kars 36 Spor ile Serhat Ardahanspor karşı karşıya geldi. Üç kırmızı kart çıkan maç 0-0?lık skorla tamamlanırken karşılaşma sonrasında olaylar çıktı. Kafkas Üniversitesi Abamüslim Güven Stadı'nda Serhat Ardahanspor?u konuk eden Kars 36 Spor oyun üstünlüğünü elinde tutsa da gol bulamadı. Serhat Ardahan Spor'da Yahya Bilgilioğlu ile Kubilay Yıldırım, Kars 36 Spor'da da Emrah Turan kırmızı kart gördü. Maç boyunca verdiği kararlarla taraftarların tepkisini üstüne çeken hakem Dursun Can yönetimindeki müsabaka başladığı gibi 0-0 tamamlandı. Karşılaşma oynandığı sırada bazı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı ancak polis müdahale etti. Maçın bitmesiyle sahada futbolcular arasında kısa süreli arbede yaşandı. Kars 36 Spor taraftarlarının sahadan çıkartılmasıyla bazı taraftarlar Serhat Ardahanspor'u taşıyan otobüse kar topu ile saldırdı. Polis ekipleri taraftarları sakinleştiremeyince biber gazı ve jopla müdahalede bulundu. Taraftarlar, polisin oluşturduğu güvenlik koridorunu aşma mücadelesi verirken, Serhat Ardahanspor?u taşıyan otobüs ve hakemler stadı arka yolu kullanarak terketti.

Görüntü Dökümü

-Sahadan ve taraftar detayları

-Futbolcular arasında saha içerisinde yaşanan tartışma

-Soyunma odasına giden futbolcular

-Sporcuların otobüsüne kartopu atan taraftarlar

-Polislerin müdahalesi

-Stat görüntüsü

-Kars 36 Spor Başkanı Muharrem Yıldız'ın taraftarları uzaklaştırması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KÖPEĞE ŞİDDETE POLİSTEN GÖZALTI

ADANA'da Kiraz ve Limon adlı Golden cinsi iki köpeğini kemerle döven İbrahim P., polis tarafından gözaltına alındı. Köpeklerin dövülme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile an be an kaydedildi.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde Kiraz ve Limon adlı Golden cinsi iki köpek besleyen İbrahim P., evi dağıttığı gerekçesiyle hayvanları cezalandırmak istedi. İbrahim P., evin damına çıkardığı iki köpeği kemerle döverken, olayı gören komşuları da cep telefonlarıyla bu anı kayıt altına aldı. Köpeklerin dövülme anına ait görüntü sosyal medyada paylaşılınca, Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu durumu polise bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile İbrahim P.'nin evine giden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Belediye ekipleri de Kiraz ve Limon'u hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.