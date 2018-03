DHA YURT BÜLTENİ - 1

BURSA İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikte kadın jandarmalar gösterileriyle nefes kesti. Aksiyon dolu sahnelerin ardından asker kıyafetiyle sahneye çıkan Nilüfer Kadın Korosu da katılımcılara Türk askerleri için yazdıkları özel şarkıyla başlayan bir konser verdi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve çok sayıda jandarma personeli katıldı. Etkinlikte kadın jandarmalar silahlı rehin alınmadan kurtulma, sopa ile yapılan saldırıdan kurtulma ve yakın dövüş gösterilerinin ardından çelik halat üzerinde yürüyüp halatlara tutunarak yüksekten atladılar. Gösterilerinin bütününde operasyonlarından kesitler canlandıran kadın jandarmaların nefes kesen şovlarının ardından sahneyi Nilüfer Kadın Korosu aldı. Sahne kostümleri kamuflajlı Türk askeri üniforması olan kadın korosu Türk askerleri için yazdıkları özel şarkıyla başlayan bir konser verdi. Konser öncesinde açıklamalar yapan Koro Şefi Aysel Gürel, "Türk kadını isterse her şeyi yapabilir" dedi. Gürel, "Yüreğimiz, gönüllerimiz şu an bizim can güvenliğimiz için Afrin'de bulunan askerlerimizle ve biz dualarımızla onlarla birlikteyiz" ifadelerini kullandı. Etkinlikte konuşan Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu da "Kadının yok sayıldığı bir toplumu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek asla mümkün değildir. Çünkü kadın toplumun içinde ise o toplum medeniyettir, üretkendir. Kurtuluş Savaşı'nda düşman işgaline karşı ülkesini canını ortaya koyarak koruyan, cepheye cephanelik yetiştiren Kara Fatma'lar ve Şerife Bacı'lar kahramanlıklarıyla, cesaret ve fedakarlıklarıyla Türk kadınının adını dünya tarihine altın harflerle yazdırmışlardır" dedi. "TOPLUM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE ETMELİ" Kadınlar Günü programında kadına yönelik şiddetin toplumca önlenmesi gerektiğini söyleyen Vali Küçük, yaptığı konuşmada, "Son yıllarda kadına yönelik şiddet basında sık sık yer alıyor. Bununla ilgili olarak bu yasal düzenlemeler yapıldı. Güvenlik güçlerimiz mücadele ediyor ama bir yere kadar. Çünkü toplumun da bununla mücadele etmesi lazım. Zihniyet dönüşümü lazım. Karısını döven erkek o mahallede gerinerek gezinememelidir. Bunu sadece polisten bekleyemezsiniz. Maço erkek kılığında sokağa çıkamamalı ve yaptığından utanmalılar. Toplum bunu sağlamıyorsa polis bir yere kadar çözüm olur. Yani kadına yönelik şiddette topluma da büyük görev düşüyor" dedi. Kadının olmadığı bir toplumun da çekilmez olacağını söyleyen Küçük, "Kadının olmadığı bir dünya nasıl olurdu? Kötü, çekilmez bir yer olurdu. Sadece topluma değil dünyaya değer katan, kıymet katan, anlam katan, güzellik katan kadındır. Bu dünyada kadın yoksa bildiğimiz dünya olmazdı" ifadelerini kullandı.

17)HAYAT KURTARAN ARKADAŞTAN "KADINLAR ÖLMESİN" MESAJI

DİYALİZE mahkum yaşayan eski iş arkadaşı Filiz Doğan Bilgin'e (35) İzmir'de dün gerçekleşen operasyonla böbreğini verip ona ikinci hayatın kapılarını açan bir çocuk annesi Derya Özdemir (31), ameliyattan çıktı. Özdemir'in mesajı, "Ben gerçekten içimden geleni ve gönlümden ne geçiyorsa onu yaptım. Korkularım vardı tabii ki ama bunu yendim. Türkiye'de kadın cinayetlerinin çok fazla arttığı bu dönemde, inşallah bir nebze de olsa insanların gönlüne, ruhuna ilişmiş olurum. Kadınlar ölmesin" oldu.

Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile her yıl Mart ayının ikinci perşembe günü kutlanan Dünya Böbrek Günü aynı tarihe rastlarken İzmir'de bir kadının bir kadın arkadaşına 'hayat hediyesi' vermesi bu iki özel güne damgasını vurdu. Derya Özdemir ve Filiz Bilgin, 10 yılı aşkın süre İzmir'in Çeşme ilçesinde aynı iş yerinde çalışıp sıkı dost olduktan sonra ailevi nedenlerle farklı kentlerde yaşamaya başladı. Özdemir, her görüşmelerinde, her telefon konuşmalarında aynı sıcaklığı bulduğu arkadaşı Bilgin'den ses seda çıkmayıp görüşmelerin kesilmesi üzerine nedenini sordu. Bilgin'in kendisinden böbrek yetmezliği hastası olduğunu, diyalize bağlı yaşam sürdüğünü sakladığını öğrenen Özdemir, arkadaşını yeniden hayata bağlamak için harekete geçti. Bilgin'in ailesinden uygun verici olmaması üzerine gönüllü aday olan Özdemir, arkadaşının itirazlarına karşın ısrarını sürdürdü. Arkadaşına verici olabileceği belirlenen Bilgin ve Özdemir böbrek nakli operasyonu için dün (çarşamba) İzmir kent Hastanesi'nde ameliyat masasına yattı. İki arkadaş saat 15.00 sıralarında Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip tarafından ameliyata alındı. Üç saat süren ameliyat sonrasında 5 saat gözetimde kalan Bilgin ve Özdemir servise alındı. Nakil operasyonu Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Böbrek Günü arifesine denk gelen iki arkadaş, bugün yeni hayatlarının ilk gününe başlarken, hasta odalarından hem birbirlerine hem tüm kadınlara mesaj gönderdi.

Arkadaşına bağışladığı böbreğiyle can aşısı olan Derya Özdemir, "Düşündüğümden daha kolay geçti. Korkularım vardı ama umduğum gibi değil çok rahat ve çok başarılı. Kendimi de çok iyi hissediyorum. Arkadaşımla da görüştüm onun da keyfi yerinde ve gayet iyi. Daha da iyi olacağız inşallah. Ben gerçekten içimden geleni ve gönlümden ne geçiyorsa onu yaptım. Korkularım vardı tabii ki ama bunu yendim. Türkiye'de kadın cinayetlerinin çok fazla arttığı bu dönemde, inşallah bir nebze de olsa insanların gönlüne, ruhuna ilişmiş olurum. Kadınlar ölmesin" dedi.