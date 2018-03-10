DHA YURT BÜLTENİ - 1 

1)TERÖRDEN TEMİZLENEN KÖYDE KUTLAMA VE SEVİNÇ ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri şiddetli çatışmaların ardından Afrin'in Meryemeyn köyünü teröristlerden temizledi. Saatler süren çatışmaların ardından köye giren ve siviller tarafından kucaklanarak karşılanan ÖSO güçleri, havaya ateş açarak sevinç gösterisi yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan Afrin'e bağlı Meryemeyn köyünün özgürleştirilmesi için sabah saatlerinde operasyon başlattı. Operasyona katılan ÖSO güçlerine havan ve roketli saldırıların yapıldığı köydeki teröristlere ait hedefler, savaş uçakları tarafından hava bombardımanı ile vuruldu.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMA ÇIKTI

Öğleden sonra şiddetlenen çatışmalar sırasında Meryemeyn köyünde sık sık patlama sesleri duyuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırtına obüsü ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alınarak vurulan teröristlere ait hedeflerden yükselen dumanlar Meryemeyn'e komşu olan köylerden de net biçimde görüldü. Öğleden sonra yoğunlaşan çatışmalar sırasında teröristler ise köye yönelen ÖSO güçlerine sık sık keskin nişancı ateşi ve havan saldırısı ile önlemeye çalıştı.

KÖY HARABEYE DÖNDÜ

Şiddetli çatışmalar akşam saatlerinde teröristlerin tek tek yok edilmesi ile sona erdi. Bazı teröristlerin silahlarını bırakarak kaçtığı köye giren ÖSO birlikleri, burada kalan az sayıdaki sivil tarafından gözyaşı içerisinde kucaklanarak karşılandı. Çatışmalar nedeniyle harabeye dönen köyde sokak sokak terörist arayan ÖSO güçleri, daha sonra tuzaklanmış patlayıcı olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Bu arada köydeki birçok evin duvarının yıkılmış olduğunu, roket ve havanlarla hedef alınan teröristlere ait bazı araçların ise hala yandığı görüldü.

ÖSO GÜÇLERİNDEN SEVİNÇ GÖSTERİSİ

Özgür Suriye Ordusu güçleri bölgenin en büyük köylerinden olan Meryemeyn'de kontrolü ele geçirmenin sevincini havaya silah sıkarak kutladı. ÖSO güçleri sevinç gösterisinde teröristleri bölgeden temizlediklerini ve Afrin'i de terör tehdidinden kurtarana kadar TSK önderliğinde ilerleyişlerini sürdüreceklerini kaydetti. Sevince tekbir getirerek eşlik eden Meryemeyn Köyü sakinleri ise Türk askeri ile birlikte kendilerini teröristlerden kurtardığı için ÖSO güçlerine teşekkür etti.

İNAB KÖYÜ DE TERÖRDEN TEMİZLENDİ

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin kırsalındaki İnab köyünü de teröristlerden arındırdı. Öğleden sonra başlayan çatışmaların ardından köye giren TSK ve ÖSO birlikleri burayı da terör unsurlarından arındırarak özgürleştirdi.

ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan birliklere takviye amacıyla ilçeye gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, sınırdaki karakollara yönlendirildi.

Görüntü Dökümü

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- ÖSO güçlerinin ilerleyişi

- Silah ve patlama sesleri

- ÖSO güçlerinin teröristlere ateş açması

- Çatışmalarla harabeye dönen sokaklar

- Araçların hızla köye gitmesi ve patlamalar

- ÖSO güçlerinin köye girişi

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- Köyden yükselen dumanlar

- Yanan bir otomobil

- Köyün harabeye dönmüş sokakları

- Köy sakinlerinin ÖSO askerlerine sarılması

- ÖSO askerlerinin havaya ateş açarak kutlama yapması

- Sokaklarda dolaşan ÖSO üyeleri

- Köydeki evlerden ve sokaklardan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

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- Hareket halindeki askeri konvoy Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)HORASAN'DA MAL PAYLAŞIMI DEHŞETİ: AĞABEYİNİ VE 4 YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ ERZURUM'un Horasan ilçesinde, Ak Parti eski ilçe başkanı olan İlhami Yılmaz, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ve 4 yeğenini tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü, ağabeyinin 3 torununu da yaraladı. Olay sonrası oğulları ile kaçan İlhami Yılmaz, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yakalandı. Olay, dün saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesisi, Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. İlhami Yılmaz, kereste sattığı işyerine gelen bir yeğeni ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre yeğeni, İlhami Yılmaz'ın başına kül tablasıyla vurunca kavga çıktı. Bu sırada oğlunun kavga ettiğini öğrenen İlhami Yılmaz'ın ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz, diğer 3 oğlu ve genç yaştaki 3 torunuyla olay yerine geldi. Toplam 8 kişinin üzerine gelmesiyle İlhami Yılmaz, belindeki tabancayı çekip, kurşun yağdırmaya başladı. İlhami Yılmaz'ın ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz, yeğenleri Adem, Ömer, Bahattin ve İbrahim Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Mehmet Yılmaz'ın 3 torunu ise yaralandı. Hafif şekilde yaralanan İlhami Yılmaz ise iki oğlu ile birlikte kaçtı.

OĞULLARI İLE KAÇARKEN YAKALANDI

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İlçede ve hastane önlerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, İlhami Yılmaz'ın yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, iki oğlı ile birlikte kaçan İlhami Yılmaz'ı Horasan'a 35 kilometre uzaklıktaki Sarıkamış'ın Karaurgan mevkiinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yılmaz ve 2 oğlu, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. İlhamı Yılmaz ve oğullarının sorgusunun devam ettiği belirtildi.

BABA VE OĞULLARIN CENAZESİ ERZURUM'A GETİRİLDİ

Yaralanan 3 torunun hastanede tedavileri sürerken, İlhami Yılmaz'ın öldürdüğü ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz ile oğulları Adem, Ömer, Bahattin ve İbrahim Yılmaz'ın cesetleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

2 YIL ÖNCE PKK'LILAR KAÇIRMIŞTI

Öte yandan İlhami Yılmaz, 10 Haziran 2016 tarihinde Horasan'da terör örgütü PKK adına eylem yaptıkları iddia edilen 5 kişi tarafından kaçırılmıştı. Bu dosyada müşteki olan Yılmaz'ı kaçıran 4'ü tutuklu 5 sanık geçen günlerde Erzurum'da görülen davada 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 16'şar yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Görüntü Dökümü

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Cinayetin yaşandığı yer

Toplanan kalabalık

Polisler

Kereste dükkanı Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)ELAZIĞ'DA, AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ ELAZIĞ merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Ergin (63), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yurtbaşı Belediye Başkanı Mustafa Ergin arkadaşıyla birlikte gittiği av dönüşü evinde fenalık geçirdi. Fenalaşan Ergin, yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Ergin kurtarılamadı. Ergin'in 4 gün önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Başkan Ergin'in evli ve 5 çocuk babası olduğu belirtildi.

AK Parti Yurtbaşı Belde Başkanı Mustafa Ergin'in ölüm haberini duyanların Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gelerek son durum hakkında bilgi almaya çalıştığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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Hastane acil servisi önünde toplanan kalabalık

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ KIRIKKALE'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Selim Özer Mahallesi 2355 Sokak'ta meydana geldi. E.B., pompalı tüfeğini de yanına alarak T.D. ile N.N.E.'nin oturduğu eve giderek alacaklarını istedi. Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.B. tüfekle T.D. ve N.N.E.'ye ateş ederek öldürdü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

T.D. ve N.N.E.'nin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan E.B., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Görüntü Dökümü

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-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Cenazenin çıkarılması

-Genel ve detaylar Haber: Erhan GÖĞEM - Kamera: KIRIKKALE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)İZMİR'DE İŞYERİ YANGINI: 1 ÖLÜ

İZMİR'i Konak İlçesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan dükkanda çıkan yangında dumandan etkilenen 77 yaşındaki Hatice Fakabasmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1397 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında çıktı. Motosiklet ekipmanları satılan ve tamiri yapılan bir dükkanda, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın sırasında dükkanda bulunan motosikletlerin yakıt depolarının da alev almasıyla küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangını fark eden apartman sakinleri binayı boşaltarak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, sağlık ekipleri de dumandan ektilenen Hatice Fakabasmaz'ı ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, yangının çıktığı dükkan kullanılamaz hale gelirken, apartmandaki evlerde de maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Yasemin Bozaba, "Ben balkondaydım, kapıları kilitleyeyim diye düşünürken birden bir patlama oldu. O esnada baya bir gürültüyle patladığı için hemen aşağıya inip itfaiyeyi aradık. Bu arada diğer taraftan patlama sesleri geldi. Motorlar mı, yağ mı yoksa gaz mı artık bilmiyorum. İkinci katta biri varmış, komşular çıkartmış. Diğer katlarda kimse yoktu. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yanan binadan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Çevredeki vatandaşlardan görüntü

- Yasemin Bozaba ile röp.

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)MANİSA'DA 4 GÜNDÜR KAYIP GENCİN CESEDİ KANALDA BULUNDU MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 4 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Muhammed Arık, evine 200 metre mesafedeki, kurumuş olan DSİ sulama kanalında ölü bulundu.

Şehzadeler'in Akpınar Mahallesi'nde, TBMM 85. Yıl Çok Programlı Lisesi'nin arkasındaki, DSİ'ye ait sulama kanalı yakınından dün saat 17.00 sıralarında geçen bir kişi, kanalın içinde hareketsiz bir erkek olduğunu gördü. İhbar üzerine olan yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kanalın içerisindeki kişinin öldüğünü tespit etti. Ölen kişinin, 5 Mart'tan beri kayıp olan ve cesedinin bulunduğu yere 200 metre mesafede oturan 17 yaşındaki Muhammed Arık olduğu belirlendi. Arık'ın öldüğünü duyup olay yerine gelen aile fertleri büyük üzüntü yaşadı, sinir krizi geçirdi. Fenalaşanlara, 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Arık'ın cesedi, olay yerine gelen savcının incelenmesini ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Arık'ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay görüntü

- Ölen Muhammet Arık'ın fotoğrafı Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)ANTALYA'NIN İBRADI İLÇESİNDE, İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 10 YARALI ANTALYA'nın İbradı ilçesinde, Antalya-Konya karayolundaki tünel yapımında çalışan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Akseki-İbradı yolunun 10'uncu kilometresindeki Çamlı Yokuş mevkiinde meydana geldi. Antalya-Konya karayolunda İbradı ilçesi Eynif Ovası mevkiindeki tünelin yapımında çalışan 16 işçi, Manavgat ilçesinden şantiyeye gitmek için Mehmet Tüylü'nün kullandığı 07 YJP 82 plakalı midibüsle yola çıktı. Midibüs, ölüm virajı olarak bilinen Çamlı Yokuş mevkiine geldiğinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı ve devrildi. Kazada, yola savrulan işçilerden Zekeriya Parlakşahan yaşamını yitirdi. Sürücü Mehmet Tüylü ile İsa Akgün, Senar Hırdal, Yasin Eren, İbrahim Gök, Emrah Sen, Uğur Demirçelik, Yaşar Yıldırım, Ahmet Mehti Fıratoğlu ve soyadı henüz belirlenemeyen Emrah isimli işçiler ise yaralandı. 6 işçinin yara alamadan kurtulduğu kazadan sonra olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Akseki ve Manavgat'taki hastanelere sevk edildi. Zekeriya Parlakşahan'ın cenazesi ise incelemenin ardından morga gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Yaralılardan görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Sağlık ekiplerinin kalp masajı yapması

Yaralıların taşınması

Yaralıların ambulansa bindirilmesi

Kaza yapan araçtan

Detay Haber-Kamera: Adem ÇETİN / ANTALYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)BELEDİYE BAŞKANINA KIZAN MUHTAR İNTİHARA TEŞEBÜS ETTİ KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, Kandıra İlçe Belediye Başkanı Ünal Köken'in mahallesine hizmet getirmediği iddiasıyla bunalıma girip bir kutu hap içerek intihara teşebbüs etti.

Kandıra Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, yaklaşık 3.5 yıl önce Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ile görüşüp köy camiinin çevresinin düzenlenmesini talep etti. İddiaya göre; aradan zaman geçmesine rağmen bir sonuca ulaşamayan muhtar, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını çözmek için zaman zaman belediye başkanını telefonla aradı. Belediye tarafından mahallelerinde yapılması gereken işler aksadığı gerekçesiyle muhtar Mehmet Birol; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'na mektup yazarak mahallelerindeki hizmetin aksadığını belirtti. Bu durumun üzerine belediye başkanının telefonlarına çıkmadığını ve mahallelerinde yapılacak işleri ertelediğini iddia eden muhtar bir hafta önce girdiği bunalım sonucu hap içerek yaşamına son vermek istedi.

Baygın halde bulunan muhtar Kocaeli Devlet Hastanesi'nde midesi yıkanıp iki gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Hastanede tedavi gördüğü sırada çekildiği fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşan muhtar "Beni bu hale getirenler utansınlar. Beni bu hale getiren Kandıra Belediye Başkanı ve yönetimidir. Ben kötüyüm. Yetkililer Kandıra muhtarlarını toplasın ve dertlerini dinlesin. Benim bir tek derdimvar. Mahalleme hizmet, birileri gibi kendime menfaat değil. Bunu herkes bilsin." şeklinde paylaşımda bulundu.

Mahallelerinde işler yapılmayınca vatandaşa karşı mağdur olduğunu ve budurum yüzünden psikolojisi bozulduğunu söyleyen Muhtar Mehmet Birol, "Benim tek derdim mahalleme hizmet etmektir. Yaklaşık 3.5 yıl önce mahalle caminin çevresinin düzenlenmesi için belediye başkanımıza rica ettik. Bir sonuca ulaşamadık. Bir çok kez söylememize rağmen mahallemizde ki belediye tarafından yapılaması gereken işleri erteledi. Ben de Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'na mektup yazarak durumu izah ettim. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediye'ne de mahallede aksayan işleri belirttim. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir mahallemizin işlerimizin büyük bölümünü halletti. Mahalle sakinleri 'Sen nasıl muhtarsın? Belediyeden işlerimizi yapamıyorsun' gibi tepkiler gelince psikolojim bozuldu ve hap yutarak intihar etmek istedim. Daha sonra bayılınca beni hastaneye götürmüşler. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde psikolojik destek alacağım." dedi.

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, "Muhtarımızla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. 96 muhtarımızdran biridir. Muhtarımız kendi iç dünyasında değişik düşüncelere kapılıyor. Hizmet alma noktasında diğer muhtarlar ne alıyorsa gerek ilçe, gerek Büyükşehir belediyesi tarafından ihtiyaçları makul çerçevede gideriliyor." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Muhtarla rop

-Muhtarın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf Haber-Kamera: Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR / KANDIRA(Kocaeli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)TEPEDEN KOPAN KAYALAR GARAJIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ KARABÜK'ün Kızılcaören Köyü'nde heyelan nedeniyle kopan taş ve kayalar garajın üzerine düşerek hasar verdi. Tepedeki diğer kayalar ise köylülerin korkusu oldu. Karabük Kızılcaören Köyü'nde yağışlarla birlikte köyün üst kısmındaki tepede bulunan su deposundaki kaçaktan akan sular aşağıya, köyün iç kısımlarına doğru akmaya başladı. Tepede yumuşayan toprak nedeniyle heyelan meydana geldi. Kopan 2 dev kaya ve taş parçaları tarım aletlerinin bulunduğu garajın üstüne düşerek zarar verdi. Köylülerin haber vermesiyle gelen AFAD ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde heyelana köyün su deposunda kaçağın neden olduğu tespit edildi. İl Özel İdare Müdürlüğü aranılarak gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

40 haneli köyün muhtarı Sebahattin Biçim, "Köylüler burada sıkıntıda. Hayvanları ve evleri burada. İlerleyen günlerde evlere de gelebilir. Evlerde zarar görebilir. Köylülerimiz evlerinde huzurlu yatamayacaklar. Buranın bir an önce iyileştirilmesini istiyoruz"dedi.

Görüntü Dökümü

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- Düşen kayalar

-Akan su

-Tepede düşme tehlikesi bulunan kayalar

-Zarar gören garajda taşların altında kalan tırmık

-Sebahattin Biçim'in açıklaması Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)BAKAN ÖZHASEKİ: IŞİD DİYE BİR ŞEY YOK ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütü IŞİD'ın bazı ülkeler tarafından üretilen projeli bir örgüt olduğunu belirterek, "IŞİD diye bir şey yok. İslam tarihi boyunca mezhepler vardır. İçinde IŞİD'in yeri yok. Tasavvufi akımlar vardır, içinde IŞİD'in yeri yok. Ne bu peki? Uyduruk bir örgüt. Kendi uydurdukları proje bir örgütü oraya koydular, onu bahane ederek geliyorlar." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Karaman 1. Çevre Çalıştayı'na katılmak için Karaman'a geldi. İlk önce Karaman Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Özhaseki, sonra Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde düzenlenen çalıştaya geçti. FABRİKA KİRLİLİĞİNE TEPKİ

Bakan Özhaseki, fabrikaların yol açtığı kirliliğe tepki gösterdi. Fabrikaların dün akşam saatlerinde arıtma tesislerini kapattıklarını; ancak bunun bakanlık olarak 7 gün 24 boyunca takip edildiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, "Bir taraftan insanlar kirletiyor. Bir taraftan vahşi şekilde üretilen atıklar var, o üretimden dışarı atılan bir kısmı zehirli, bir kısmı kimyasal atıklar, asıl tehlikeli onlar. Kocaman fabrika çok elektrik yakıyor diye, akşam saat 20.00'de elektriğin fişini çekiyor, arıtma tesisini çalıştırmıyor. Kirlilikte dışarı veriliyor. El insaf arkadaşlar. Güya akşam saat 17.00'den sonra memurlar gelmez diyorlar. Ne kurtardık kardır diyorlar. 7/24 izleniyorlar. Dünyada her şey para mı?" dedi.

AK PARTİ DÖNEMİNDE HAK NAMANI İDDİA ETTİKLERİ NE VARSA VERİLDİ

Terör örgütü PKK'ya değinen Bakan Özhaseki, "Bir tarafta PKK gibi bela, önce hak arama mücadelesi gibi çıktı; fakat Ak Parti döneminde hak namına iddia ettikleri ne varsa verildi. Hapishanelerde işkence yok. İsim koyamıyorlardı, koyuyorlar. Türkü söylemiyorlardı, söylüyorlar. Yatırım yapılmıyordu, yapılıyor. Şimdi teröristlerin yakıp, yıktığı yerleri ben tek tek yapıyorum. Hala silah ne? Bizim yavrularımızı vurmak ne? Hangi dünya ülkesinde kaldı böyle bir şey. "dedi. Terör örgütü IŞİD'in bir proje ürünü olduğunu ifade eden Özhaseki, şunları söyledi:

"Medeni dediğimiz ülkeler hala destekliyor. Suriye'de niye olduklarını sormayacak mıyız? Sınırınız mı ortak, kültürünüz mü, sormayacak mıyız? Katiller ordusuna silah vermeye niye devam ediyorsunuz? Efendim IŞİD'e odaklanalım, konsantrasyonumuzu bozmayalım. Aklımızla, zekamızla alay ediyorlar. Ne IŞİD'ı? IŞİD diye bir şey yok. İslam tarihi boyunca mezhepler vardır. İçinde IŞİD'in yeri yok. Tasavvufi akımlar vardır, içinde IŞİD'in yeri yok. Ne bu peki? Uyduruk bir örgüt. Kendi uydurdukları proje bir örgütü oraya koydular, onu bahane ederek geliyorlar. Onu yok etmek için geliyorlar. Önce bir alan açtılar. Ne büyük IŞİD'miş Suriye ve Irak'ın yarısını aldı götürdü adamlar. Şimdi ne oldu peki? Yavaş yavaş çekiliyorlar. 5 bin, 10 bin kilometre öteden niye geldiniz buraya? Biz bunları sormayacak mıyız? 'Demokrasi ve insan haklarını geliştirmek için buradayız. Yapmayın ya, hangi ülkeye demokrasi götürdünüz sormayacak mıyız bunları? Gözyaşı, ayrılık götürrüler. Asrın başında cetvelle çizdikleri ülkeler coğrafyasını şimdi şehir şehir bölüyorlar, sonra kavim kavim, sonra da mezhep mezhep bölecekler. "

Görüntü Dökümü

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- Bakan Özhaseki'nin ziyaretlerinden detay

- Bakan Özhaseki, açıklama Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU ARTVİN'DE Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.Törenin ardından Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde düzenlenen ekonomi istişare toplantısına katılan Hısarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada Artvin'in Kafkaslar ve Asya'ya açılan kapı olduğunu ibelirterek şöyle dedi:

"Artvin, Türkiye'de en yaşanabilir ilk 6 şehri arasında. Ayrıca en temiz hava da Artvin'de. Amerika'daki ünlü Grand Kanyon'dan sonra dünyanın en yüksek ikinci kanyonu, Cehennem Deresi Kanyonu burada. Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası, yine burada, Hatila Vadisi Milli Parkı'nda. Artvin'in 60 yıllık bir hayali vardı. Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki Türkiye'nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli, Cankurtaran Tüneli trafiğe açıldı. Cankurtaran Tüneli ile Artvin bir lojistik geçiş merkezi olacak ve turizm gelişmesini sağlayacak. Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı da 2020'de açılıyor. Öte yandan biz de TOBB olarak, Sarp Sınır Kapısı'nı modernize ediyoruz. Çalışmalarımız bitmek üzere, kullanım kapasitesi 2 katına çıkıyor. Gelirken Artvin'in rakamlarına da baktım. 2017'de faal işyeri sayısı yüzde %7, çalışan sayısı yüzde %22 ve ihracat yüzde %35.Türkiye ortalamasının üstünde. Demek ki, Artvin ekonomisinde bir dinamizm varö

'KAVGA İLE SIKINTI ÇÖZÜLMEZ'

Dünya iş-yatırım yapma kolaylığı endeksinde 60'ıncı sırada olduklarını ifade eden Hısarcıklıoğlu, "Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisiyiz, ilk 10'u hedefliyoruz. Ama bu tablo ülkemize yakışmıyor . 2 yıl içinde Türkiye'yi ilk 20'ye sokmayı hedef aldık. Bu kapsamda çok sayıda eylem planı üzerinde bakanlarımızla birlikte çalıştık. 100'ün üzerinde reformu, hükümetimizle hazırladık. Mesela; inşaat izinlerinde mevcut 18 ayrı prosedür var. Şimdi bunlar 6'ya iniyor. Yapı Denetim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısı da 18'den 1'e düşürülüyor. Ayrıca Muhtasar ve SGK beyannameleri birleştiriliyor. Bir şirketimiz yılda ortalamada 40-45 beyanname veriyordu. Şimdi bu beyanname sayısı 12'ye düşürülüyor azalıyor. Bir diğer önemli reform KDV alanında. KDV alacaklarımız için de Maliye Bakanımızla çalıştık. Ayrıca esnafın üzerindeki KDV yükü de düşürülecek. Tüm bu öneriler şuan mecliste. İnşallah kısa süre içinde yasalaşacak. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Ama hepsini aşacak iradeye ve imkâna sahibiz. Bakın birlik ve beraberlik içinde hareket ederek pek çok iyileşme sağladık. Kavga ile sıkıntı çözülmez. Ortak akılla diyalogla çözülür. Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi de verir. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Tüm Türkiye olarak hep birlikte el ele verdiğimizde, ülkemiz hak ettiği yere gelecek"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu kürsüde konuşma yaptığı sırada Artvin'in ilk Coğrafi işaret tescili alan 'pucuko' yemeğinin tadına baktı.

Görüntü Dökümü

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Açılış detayları

Konuşma yapılması

Yemeğin tadına bakması

Detaylar Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / ARTVİN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)UYUMAK İÇİN BANKA ARŞİVİNE GİRDİ ADANA'da bir kamu bankasının arşiv binasına giren Mehmet D., polis tarafından suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin uyumak için bankanın arşivine girdiğini söylediği öne sürüldü.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Tadilatta bulunan bir kamu bankasının binasının arşiv bölümünde alarm çalması üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binaya girip, arama yapan polisler Mehmet D.'yi suç üstü yakaladı. Bankanın arşivinde yapılan ilk incelemede ise çalınan bir şeyin olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet D.'nin polise verdiği ilk ifadede, uyumak için eski bankamatiklerin bulunduğu bölümden binaya girdiğini söylediği öne sürüldü. Görüntü Dökümü

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- Bina önündeki polis araçları

- Binanın girişindeki polisten görüntü

- Polislerin binaya görmesi

- Polislerin şüphelinin girdiği yeri tespit etmesi

- Polislerin Mehmet D.'yi binadan çıkartması

- Şüpheli Mehmet D.'nin polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi