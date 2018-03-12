DHA YURT BÜLTENİ-1

1)BOCİTE DAĞI VE 8 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 51'inci gününde, Bocite Dağı ile Hocamali, Çançanlı, Solaklı, Küçük Çakmak, Kafer Betre, Kıble, Andırıye ve Koçaka köylerini de teröristlerden arındırdı. Harekât kapsamında dün Bableit Havaalanı, Bocite Dağı ve toplam 16 köy, terör örgütlerinden temizlenmiş oldu.

AFRİN'DEKİ HEDEFLER, ÇNRA İLE VURULDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlere ait hedefler, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile ateş altına alındı.

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, sınırda konuşlu birliklerde bulunan ÇNRA'ların ateşlenmesi sırasında çekilen görüntüleri, Twitter hesabından "Rabbimize ettiğimiz dualarımız, Afrin kapılarına dayanan kahramanlarımız için" notuyla paylaştı. ATAK HELİKOPTERİ TERÖRİSTLERİ BÖYLE VURDU

'ZEYTİN Dalı Harekatı' planlı bir şekilde devam ederken, milli ATAK helikopterlerinin teröristleri arazide saklanırken etkisiz hale getirmesi kameraya yansıdı.

Terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ATAK helikopterlerinin, Afrin kırsalında zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide gizlenmeye çalışan teröristleri etkisiz hale getirilme anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide gizlenmeye çalıştıkları tespit edilen teröristler, ATAK helikopterini farkedince bulundukları yerden kaçmaları sırasında yoğun bir şekilde ateş altına alınarak etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU)

-ÇNRA'ların ateşlenmesi

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- Zeytin ağaçları

- Arazide gizlenmeye çalışan teröristler

- ATAK helikopterlerinin teröristleri ateş altına alması

- Terörestlerin etkisiz hale getirmesi Haber: Burak EMEK / SURİYE-KİLİS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)TERÖRDEN ARINDIRILAN NASIRİYE KÖYÜNE İNSANİ YARDIM 'ZEYTİN Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Afrin kırsalındaki Cinderes beldesine bağlı Nasıriye köyünde yaşayanlara, şehit ailelerinin de bağışları bulunan gıda yardımları dağıtıldı.

İçlerinde, 2011 yılında şehit olan Asteğmen Bilal Özcan'ın anısına yapılan bağışın da bulunduğu gıda kolileri, Türk Kızılayı ekiplerince, 250 kişinin yaşadığı 60 haneli köye getirildi. Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ve Genel Sekreter Hüseyin Can'ın da bulunduğu heyet, terör örgütlerinin kontrolü altındayken, özgürleştirilen 171 köyden Nasıriye köyüne yardımlarla gitti. Kızılay konvoyu, köy halkı ve çocuklar tarafından alkışlar ve 'Yaşasın Türkiye' tezahüratları ile karşılandı. Şehit ailesinin yardımı, savaş mağduru aileye teslim edilirken, duygusal anlar yaşandı.

Köyde gezip, yöre halkıyla sohbet eden Genel Başkan Yardımcısı Turunç, çok anlamlı bir dağıtım gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Uzun süredir hayatları sıkıntıya girip, köylerinden uzaklaşan insanların yeniden köye dönmeleri heyecan oluşturmuş. İnsanlar, bizi 'Yaşasın Türkiye' diyerek, karşıladı. Köye gıda kolileri getirdik. 'Şefkat Nöbeti' kapsamında vatandaşlarımız, yardımları bize ulaştırıyor. Gerek 'Fırat Kalkanı Operasyonu' gerekse 'Zeytin Dalı Operasyonu'nda birçok şehit verdik. Şehitlerin ailesi, 'Evladımı eşimi verdim, daha ne vereyim' diye düşünmüyorlar. Operasyonu doğru buldukları için insanlar emekli maaşlarının yarısını gıda kolisi haline dönüştürmüş Kızılay aracılığıyla yardıma muhtaçlara ulaştırıyor. Evladını verdi; ama emekli maaşının yarısını vermek suretiyle insanların sıkıntısını nasıl gideririz, diye yardım ediyorlar. Bu, çok duygu yüklü bir anlayış."

'TÜRK ASKERİ BİZİ TERÖRİSTLERDEN KURTARDI'

Köy teröristlerden temizlendikten sonra hayata yeniden döndüklerini belirten yöre halkından Eymo Gezer, "Köyde doktor yoktu, yiyecek yoktu. Korkudan 2 aydır Cinderes'e gidemiyorduk. Acımızdan öldük. Şimdi yardımlar geldi ve çok memnunuz. Sağ olun. Türk askeri çok iyiler. Ne istersek bize getiriyorlar. İyi ettiniz, geldiniz. Elinize sağlık" diye konuştu.

Türk askerleri sayesinde evine yeniden kavuştuğunu kaydeden Emine Muhammed ise "Allah Türk askerinden razı olsun. Sağ olsunlar, bizi bu zulümden kurtardılar. Onların sayesinde evimizdeyiz. Türk askerlerinden çok memnunuz. Allah onları korusun" dedi. Görüntü Dökümü

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- Nasıriye Köyü

- Yardım hazırlığı

- Köye giden Kızılay ekibi

- Kızılay Başkan Yardımcısı ile röp.

- Köylüler ile röp.

- Yardım dağıtımı

-Türk askerinin Suriyeli çocukla ilgilenmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-Yılmaz BEZGİN / SURİYE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)SINIRA ASKERİ ARAÇ TAKVİYESİ TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 51'nci gününde, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 40 konvoyluk askeri araç hareketliliği görüldü. Çeşitli kentlerden Kilis'e gönderilen 40 araçlık askeri konvoy, dün akşam saatlerinde kente ulaştı. Sınır kapısına konuşlanan askeri araçların, daha sonra operasyon bölgesine gönderileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri konvoy

- Araçların geçişi

- Araçların sıralanması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Cansel KİRAZ-Burak EMEK-Akın ÇELİKTAŞ / KİLİS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)ATAK HELİKOPTERİ TANITILDI TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile Güneydoğu'da terörle mücadelede kullanılan yerli üretim ATAK helikopterleri, Kilis'teki askeri üste tanıtıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bünyesine 2014 yılında dahil edilen ve Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde 24 saat göreve hazır bulundurulan taarruz helikopterinin sayısının, 29'dan 31'e yükseltildiği belirtildi. Türk mühendislerinin geliştirdiği ATAK helikopterleri ile ilgili bilgi veren askeri yetkili, "Son zamanda kullandığımız, bildiğiniz bir cirit füzesi, mevcut lazer güdümlü füze, 3 tane başlığı var. Biri çok maksatlı, diğeri yüksek infilak patlayıcı başlık dediğimiz başlık, diğeri de sadece eğitimlerde kullandığımız, patlayıcı etkisi olmayan, yalnızca eğitim maksatlı kullanılan başlık. 'Yusuf' çok maksatlı başlık ise zırh delici özelliğe sahiptir. Parça tesislerine sahip yüksek infilak mutfak başlıkta ise daha fazla parça tesiri bulunan ve daha fazla patlayıcı ile haklı bulunan bir başlık çeşitleri; bu 2 çeşit başlık halihazırda şu an görev bölgesinde ve sınır harekatı kullanılmaktadır. Haziran 2014 tarihinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bünyesine dahil olmuş ve Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde gündüz- gece 24 saat görev hazır olacak Türk semalarındaki haklı yerini almıştır. 'Atak taarruz helikopterleri' emsallerine nazaran sahip olduğu 5 bas sistemi ve manevra kabiliyeti peçenekli ile ön plana çıkmaktadırö diye konuştu.

Taarruz helikopterinin alçak ve yüksek irtifalarda, güçlü motorları sayesinde seri manevra performansı gösterdiğini belirten askeri yetkili, "Atak taarruz helikopterleri sahip olduğu silah sistemlerinden 20 milimetrelik 3 namlulu topu 70 milimetrelik 2 75'lik roketleri lazer güdümlü cirit füzesi uzun namlulu anti tank silah ve ısı güdümlü Stinger füzesi ile dosta güven, düşmana korku vermektedir" dedi.

ATAK taarruz helikopterlerinin yaklaşık 2,5 saat havada kalabilme ve yaklaşık 270 kilometre hızla gidebilme özelliği olduğunu kaydeden askeri yetkili, 500 kilometre menzilli gidebilme imkanı ile görevleri başarıyla yerine getirebilecek özellikte olduğunu da vurgulayıp, şunları söyledi:

"Türk mühendislerinin geliştirdiği bir ASELSAN tarafından helikopterlere monte edilen helikopter elektronik kendini koruma sistemlerine sahip olan atak taarruz helikopterleri, düşman radar ve füze tehdidine karşı etkili koruma sistemi ile düşman derinliklerinde görev yapabilmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği andan itibaren yerli ve uluslararası tatbikatlarda tören uçlarında eğitimlerden özellikle terörizm mücadele hareket bölgesinde etkin görev yapan Atak helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri envanteri ve Türk yerli sanayinin haklı gururu olarak görevlerini yapmaya devam etmekte ve edecektir.ö

Görüntü Dökümü

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- ATAK helikopterlerinin görüntüsü

- ATAK helikopterlerinden detaylar

- Askerlerin atak helikopterlerine binişi

- ATAK helikopterlerinin uçuş hazırlığı

- ATAK helikopterlerinin havalanması

- ATAK helikopterlerinin havada görüntüsü

- ATAK helikopterlerinin inişi Haber- Kamera: Cansel KİRAZ-Burak EMEK-Akın ÇELİKTAŞ / KİLİS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI, FECİ KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Galatasaray-Konyaspor futbol maçını izledikten sonra evine dönen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ otomobili ile denize uçtu. Kazada hurda haline dönen otomobilden çıkamayan Altındağ'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Bodrum'da Belediye Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapan evli ve iki çocuk babası 55 yaşındaki İsmail Altındağ pazar gecesi arkadaşları ile birlikte Kızılağaç mahallesinde bir restoranda Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını izledi. Maç bitikten sonra saat 23.00 sıralarında 3 kilometre ileride Çiftlik Mahallesi'nde bulunan evine gitmek için 48 TB 212 plakalı otomobili ile yola çıkan Altındağ evine bir kilometre kala aracının kontrolünü kaybetti. Virajı alamayan Altındağ, önce yoldan çıktı sonra da 50 metre yüksekliğindeki uçurumdan otomobiliyle denize düştü. Yolda arkasından seyreden vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil servis, sahil güvenlik, jandarma ve dalgıçlar sevk edildi. Bodrum'u sarsan kazada Altındağ'ın cenazesi saat 01.30 sıralarında kıyıdan 15 metre uzakta yaklaşık 4 metre derinlikte bulunan otomobil içinden çıkarılarak sahil güvenlik botuna alındı. Ardından cenaze aracı ile Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Altındağ'ın yakınları 300 metrelik viraja bariyer yapılmamasına isyan etti. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon eşi Hülya Kocadon, yardımcıları Taner Uslu ve Kemal Orman, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ve Çiftlik mahallesi sakinleri olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi. Altındağ'ın olay yerine gelen eşi Nagihan Meryem Altındağ sinir krizleri geçirerek fenalaştı ve olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı. Oğlu Yiğit Altındağ ile kızı Naz Altındağ da ise kurtarma çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi. Kazanın ardından Jandarma ve savcılık soruşturma başlattı.

Altındağ'ın çocukluk arkadaşlarından 50 yaşındaki Rasim Kara, "Burası beş yıldızlı otellere ve en az sekiz mahalleye giden tek yol. Okul servisleri ve ilçeye gidip gelenlerin kullandığı tek yol burası. Her yere bariyer yaptılar bir burada 200 metrelik yere bariyer koymadılar. İsmail abi genellikle aracını çok yavaş kullanan sakin kullanan biriydi nasıl böyle bir kaza oldu hala şaşkınız" dedi.

Olay yerinde gözyaşlarına boğulan Mehmet Kocadon ise güçlükle konuşabildi. Kocadon "Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Kendisi Galatasaray-Konya maçını mahalleli ile seyretmiş ardından evine dönüyormuş, böyle bir kaza olmuş. Çok üzgünüz acımız büyük" dedi.

Bodrum Belediyesi'nde 17 yıl memur olarak çalıştıktan sonra Yalı belde belediyesinde üç dönem belediye başkanlığı yapan Altındağ, daha sonra Bodrum Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilmiş ve 2014 yılından bu yana belediye başkan yardımcılığı yapmaktaydı.

Görüntü Dökümü

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-Arama kurtarma çalışmaları toplanan kalabalık

-Altındağ'ın oğlu olay yerinde belediye başkanı kaymakam olay erinde ağlayanlardan genel detay görüntü

-Dalgıçlar denizin içindeki otomobilden cesedi ararken ve çıkardıktan sonra sahil güvenlik botuna konulurken

-Sahil güvenlik botlarından genel detay görüntü Haber-Kamera: Yaşar ANTER-Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BAKAN ARSLAN: SIRA, AFRİN'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YUVALARINI BAŞINA YIKMAKTA (EK)

6)BAKAN AÇIKLAMA YAPARKEN MUHABİRİN ZOR ANLARINA PROTOKOL YETİŞTİ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karaman'daki programının ardından Konya'da geldi. Bakan Arslan, burada Konya-Karaman yüksek hızlı tren hattı,lojistik merkezi inşaatı ile hızlı tren gar inşaatında inceleme bulundu.

Bakan Arslan, inceleme sırasında yatırımlar hakkında basın açıklaması yaptı. Bakan Arslan, açıklama öncesinde mikrofonları tutan muhabirin yorulabileceği uyarısında bulundu. Bunun üzerine önce Ak Parti Konya Milletvekili Uğur Kaleli muhabire yardım etmek istedi. Ardından Ak Parti İl Başkanı Hasan Angı ve görevliler, açıklamanın bitimine kadar muhabire yardım etti.

Konya- Karaman hızlı tren hattının 102 kilometre olduğunu ifade eden Bakan Arslan, "Haziran ayında elektrik işini bitirip, Eylül ayında da sinyal işini bitirdikten sonra testlere başlamış olacağız. 2- 2,5 aylık testten sonra da Konya-Karaman hızlı treni hizmete girmiş olacak. Konya- Karaman arası 78 dakikadan 40 dakikaya inecek. Konya Yüksek Hızlı Tren Gar inşaatı 29 bin 500 metrekare olan bir saha. Yüzde 30'u bitmiş bir durumda. Proje bedeli 67 milyon liradır. İnşallah bu sene içerisinde burayı da bitireceğiz. Konya lojistik merkezinde çalışmalar yüzde 30 seviyelerine gelmiş durumda. Şu an 100 kişi çalışıyor, 80 kamyon 14 ağır iş makinesiyle hummalı bir çalışma var. Hedefimiz Konya'ya ve ülkemize hizmet edecek olan 1 milyon metrekare alana kurulan 1 milyon 700 bin ton yük kapasitesine sahip olan alanı inşallah bu sene içerisinde bitirip bu bölgeye Konya Lojistik Merkezini kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Arslan'ın inceleme yapması

- Mikrofonları tutan muhabire yardım edilmesi

- Bakan açıklama Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)ŞARJA TAKILAN OYUNCAK PATLADI, ÇIKAN YANGINDA 5 KİŞİ ZEHİRLENDİ KIRIKKALE'nin Yenimahalle semtinde oturan Ercan İnce'ye ait evde, semt pazarından alınan ve şarj edilmek üzere elektrik fişine takılan oyuncak patladı. Ardından çıkan yangında dumandan etkilenen İnce ve eşi ile birlikte 3 komşusu hastaneye kaldırılırken, evde ise büyük hasar meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle semtinde bulunan Asude Sitesi B Blok 6'ncı katta Ercan İnce'ye ait dairede meydana geldi. Ev sahibi Ercan İnce, 4 yaşındaki kızı Almina'ya semt pazarından aldığı oyuncağı şarj etmek üzere elektrik fişine taktıktan sonra maç izlemek üzere diğer odaya geçti. Bir süre sonra şarja takılı oyunca büyük bir gürültüyle patladı. Ercan İnce, odaya girdiğinde şarjdaki oyuncağın parçalandığı ve yangın çıktığı gördü. İnce ve eşi Ayçelen İnce, alevlere müdahale etmeye çalışırken, bağrışmalar ve evden yayılan dumanları gören komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada yangını söndürmeye çalışan İnce çifti ile üst katta mahsur kalan 3 komşusu, dumandan etkilendi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ercan ve eşi Ayçelen İnce ile duman nedeniyle üst katta mahsur kalan komşuları Nazan Güven, kızı Eda Güven ve Betül Cavcı, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Dumandan zehirlenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Evde büyük hasarın meydana geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kalabalıktan görüntü

Olay yeri

İtfaiyenin çalışmaları

Dumandan zehirlenenlerin ambulansa taşınması

İtfaiyenin erinin açıklaması

Röp.(görgü tanığı)

Genel ve detaylar Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)HUSUMETLİ İKİ AİLENİN SİLAHLI KAVGASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ İZMİR'in Konak ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Özgür K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Murat Mahallesi 2505 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında Özgür K., Volkan K. ve Tufan K.'nın da bulundugu bir grup, aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen ailenin evine geldi. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belli olmayan pompalı tüfekten çıkan saçmalar Özgür K.'ya isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özgür K., buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Özgür K.'nın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Devran K., Derman K. ve Cevahir K.'yı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)VAN'DA TAŞLI, SOPALI VE BIÇAKLI KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI VAN'da aralarında daha önce husumet olduğu belirtilen iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı va bıçaklı kavgada 1'i kadın 6 kışıyaralandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şerefiye Mahallesi'ndeki Fekiya Teyran Parkı yanındaki Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Ellerinde taş, sopa ve bıçak olan iki grup, burada önce tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.Kavgada 1'i kadın 6 kişi yaralandı. Bir süre yerde bekleyen yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van'daki hastanalere kaldırılıp tedavi altına alınırken, olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan meraklı grubu uzaklaştırdı. Kavga ile ilglii soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Kavga anından görüntüler

- Yaralıların detaylar

- Polisin olay yerine gelişi

- Ambulansın gelişi

-Yaralıların ambulansa alınması

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ / VAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)İYİ PARTİ ZONGULDAK İL KONGRESİ'NDE GERGİNLİK İYİ Parti Zonguldak İl Kongresi'nde, bir kadın partilinin ülkücülere hakaret ettiğini iddia eden Ereğli Ülkü Ocakları eski Başkanı Sertan Kuzu ile diğer partililer arasında kavga çıktı.İYİ Parti İl Başkanlığı'nın ilk kongresi, Zonguldak'taki bir restoranda gerçekleştirildi. Kongreye, Devlet eski Bakanı Aydın Tümen, Karabük İl Başkanı Dursun Altıparmak, Düzce İl Başkanı Ercan Katırcıoğlu, Bartın İl Başkanı Mehmet Yolcu, Zonguldak eski Milletvekili Boray Baycık ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Ragıp Bayraktar ve başkan adayı Ahmet Emre Bayramoğlu, yönetim listelerini divana sundu. İl Başkanı Bayraktar, konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada salon karıştı.

Ereğli Ülkü Ocakları eski Başkanı Kuzu, bir kadın partilinin ülkücülere hakaret ettiğini iddia ederek, "Ülkücülere hakaret edemezsiniz. Bu partide kimse ülkücülere laf edemez. Bu parti bizim emeklerimizle kuruldu. Edemezsin. Biz emek verdik bu partiye" dedi. Ardından çok sayıda partili, kürsü önüne gelince arbede çıktı. İl Başkanı Bayraktar'ın yanına gelip, kürsüde konuşma yapmak istediğini söyleyen Kuzu'ya izin verilmedi. Bu kez partililer arasında çıkan arbede, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavganın arasında kalan Başkan Bayraktar, partililer tarafından uzaklaştırıldı.

Diğer partililerin araya girmesinin ardından ortam sakinleştirilmeye çalışıldı. İsmi öğrenilemeyen kadın partili de kürsü önüne gelerek, "Bayan dayanışması olan bir partide bayana bağıramaz. Sakin olacak" diye konuştu.

'PARTİNİN MÜCADELESİNE GÖLGE DÜŞÜRÜRSÜNÜZ'

Divanın izin vermesinin ardından kürsüde konuşma yapan Sertan Kuzu, "Ben de MHP'den geldim. Ülkü ocaklarından geldim. Ülkü ocakları genel merkezinde görev yaptım. Anti demokratik nedenlerden dolayı yeni parti kurmaya mecbur bıraktılar. Biz bu şartlarda buraya gelmişken, buraya çıkan arkadaşlarımızın ya da salondaki diğer arkadaşlarımızın bizim mücadelemize gölge düşürmeye hakları yoktur. Siz de burada o partiden, bu partiden; diye ayrım yaparsanız bu partinin mücadelesine gölge düşürürsünüz" dedi.

Salondakilerin alkışladığı Kuzu, teşekkür ederek, kürsüden ayrıldı. Kongre, İl Başkanı Bayraktar'ın konuşmasıyla devam etti. Görüntü Dökümü

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-Kongreden detaylar

-Sertan Kuzu'nun bağırması

-Salonun karışması

-Kürsüdeki gerginlik

-Çıkan kavga

-Arbedeler

-Sertan Kuzu'nun konuşması Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)SOKAKTA YÜRÜYEN TRAVESTİYE BIÇAKLI SALDIRI ADANA'da Cansu Cerit (39) isimli travesti, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen Cansu Cerit isimli travesti, arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklandı. Cerit, bıçak darbesiyle yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cerit'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Cerit'in verdiği ilk ifadede, saldırganın arkadan yaklaştığı için göremediğini söylediği öğrenildi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralı Cansu Cerit, yerde yatarken

- Cerit'in 'yardım edin' diye acıyla inlemesi

- Polis ekibinin olay yerine gelmesi

- Ambulanstan görüntü

- Sağlık görevlilerinin yaralıya müdahale etmesi

- Yaralı Cerit'in sedye ile ambulansa taşınması

- Ambulansın olay yerinden ayrılışı Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL DEVRİLDİ: 5 YARALI ŞANLIURFA'da freni boşalması nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kesik yönetimindeki 63 KK 388 plakalı otomobilin freni boşaldı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Kesik ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulnduğu yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.