DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AFRİN'DE ŞEHİT OLAN TEĞMENİN ŞEHADETİ, KAYSERİ'DE BİRLİKTE YAŞADIĞI ANNESİNE VERİLDİ TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Kayseri 1'nci Komando Tugayında görevli Erzurum nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın (25) acı haberi Kayseri'nin Talas ilçesinde oturan annesine verildi. Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Doruk apartmanında annesi ile oturan şehidin acı haberi annesi Hemra Cömert ile Erzurum'da eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk babası Zeki Kır'a askeri yetkililer tarafından verdi. Sağlık görevlileri şehidin evinin önünde hazır bekletildi. Diğer yandan şehidin Afrin'e görev gitmesinin ardından 2 kardeşi ile eşinden ayrı yaşayan anne Hemra Cömert'in Kayseri'ye gelerek, bekar olan şehidin evinde kaldıkları öğrenildi. Şehitin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. 2 yıl 7 aylık asker olduğu ve Ağustos ayında Üsteğmenlik rütbesine yükseleceği bildirilen şehidin, Erzurum'un Pasinler ilçesi doğumlu olduğu belirtilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular şehidin annesine taziyelerini ilettiler. Şehit Muhammet Kır'ın bugün doğum yeri Erzurum'da kılınacak cenaze namazının ardından memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

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- Şehidin annesi ile yaşadığı binadan görüntü

- Şehidin yaşadığı binaya bayrak çekilmesi

- Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız şehidin evine gelmesi

- Şehit aileleri derneği Başkanı Yılmaz Üçkan'ın açıklamaları

- Diğer detaylar Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Şeyda AŞATIR / KAYSERİ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)ADANA'DA HAVA DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 47 GÖZALTI ADANA'da terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik hava destekli operasyonda 5'i çocuk, 10'u kadın toplam 47 kişi gözaltına alındı. Yaklaşan Nevruz öncesi kentte güvenlik önlemlerini artıran Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG adına faaliyet yürüttüğü, silahlı ve el yapımı patlayıcılı eylem hazırlığında olduğu ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 700 polisin katıldığı operasyona helikopter ile havadan destek verildi. 73 eve eş zamanlı giren ekipler evlerde yaptıkları aramaların ardından 5'i çocuk, 10'u kadın toplam 47 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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- Zırhlı aracın Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

- Evin önünde özel harekat polisleri

- Özel harekat polislerinin demir kapıya vurup "Aç kapıyı polis" demesi

- Ev sahibinin kapıyı açıp, polislerin içeri girmesi

- Evin içindeki özel harekat polisinden görüntü

- Özel harekat polisinin elindeki tabanca

- Kalkan ile evden çıkan özel harekat polisi

- Evin çevresinde güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden görüntü

- Evin sokağındaki zırhlı polis aracından görüntü

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)İZMİR'DE NEVRUZ ÖNCESİ OPERASYON 61 GÖZALTI İZMİR'de, il genelinde nevruz öncesi uyuşturucu, asayiş ve terör olaylarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, biri asker kaçağı olmak üzere 61 kişi gözaltına alınırken, bölücü terör örgütü PKKKCK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şubelerinden sorumlu 4 il emniyet müdür yardımcısının koordinesinde, Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kaan Coşkun'un idaresinde, nevruz öncesi il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyona katılan 1500 polis, 4 narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla, önceden tespit edilen şüphelilerin evlerinde arama yaptı. İki polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonlarda, biri asker kaçağı olan 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 62 mermi, 8 ruhsatsız pompalı tüfek, 101 fişek, 1 kılıç ve 1 döner bıçağı, 30 gram skunk isimli uyuşturucu madde, 155 gram esrar ile bölücü terör örgütü PKKKCK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 61 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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- Operasyondan genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN-Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)KIZILIRMAK NEHRİNE ATLAYAN GENÇLER SUDA KAYBOLDU SAMSUN'un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden Kızılırmak nehrine dün gece atlayan iki genci arama ve kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Olay, dün gece Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre Osman Ertekin (19) ve Büşra Şahin (15) isimli iki genç köprüden suya atlayarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri geldi. Atladıkları yerden 50 metre ileride kayalıklara tutulan gençler dakikalarca yardım çığlıkları içerisinde bekledi. Kızılırmak Nehri'nde akıntının fazla olması ve alanın karanlık olması nedeniyle gençler kısa sürede gözden kayboldu. Olay yerine Samsun Sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece saat 01.30 gibi son verilen arama çalışması sabah saat 07.00 da tekrar başladı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Ambulans görüntüsü

-Nehirden görüntü

-Fotoğraflar Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)BESİHANE DUVARI YIKILDI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde yapımı devam eden besihanenin duvarının yıkılması sonucu enkaz altında kalan 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde eskiden belde statüsünde olan Kolukısa Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Şafak'a ait, besihane inşaatı yapımanda belirlenemeyen bir nedenle beton duvar yıkıldı. Enkazın altında kalan işçiler Egemen Öztürk, Feyyaz Kaçmaz, Mücahit Öztürk ve Latif Öztürk yaralandı. Yaralılardan Egemen Öztürk Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne diğer 3'ü de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Latif Öztürk'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay Haber-Kamera: Hatice KOYUNCU / KADINHANI(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)HAMAM ÇALIŞANI PATRONUNU ÖLDÜRDÜ BURSA'nın İnegöl ilçesinde hamam sahibi Ali Yılmaz (46), yanında çalışan Hasan Sabirov tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Olay geç saatlerde İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi Letafet sokakta bulunan hamamda meydana geldi. Türk Hamamı sahibi Ali Yılmaz ile işletmede çalışan Hasan Sabirov (19) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hamamın içerisinde başlayıp bahçeye taşan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sabirov, işletmeci Ali Yılmaz'ı kalbinden tek bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içinde kalan Yılmaz için hamamda bulunan müşteriler polis ve sağlık ekibine haber verdi.

Ağır yaralanan işyeri sahibi Yılmaz, olay yerine gelen 112 Acil servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınanan Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Sabirov ise hamamda bulunan müşteriler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri görüntüsü

Ölenin görüntüsü

Zanlının görüntüsü

Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)CHP'Lİ AĞBABA: ŞEKERİ SAVUNMAK VATANI SAVUNMAKTIR ELAZIĞ'a şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki göstermek amacıyla gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikaların kapatılmasının sadece fabrikada çalışanların problemi olmadığını dile getirerek, "Bu problem tüm Türkiye'nin problemidir. Bu neden ile şekeri savunmak vatanı savunmaktır diyoruz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, CHP milletvekilleri Kadim Durmaz, Burcu Köksal, Melike Basmacı, Okan Gaytancıoğlu, Turabi Kayan, Nurettin Demir, Şenal Sarıhan, Sezgin Tanrıkulu ve Özkan Yalım ile Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer, Gamze Pamuk Ateşli ve Pınar Uzun'dan oluşan heyet, Elazığ Şeker Fabrikası önünde, şeker fabrikaların özelleştirilmesine tepik göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı. 'PANCAR ÜRETEN KÖYLER BOŞALACAK'

İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri, Şeker İş Sendikası Başkan ve yöneticileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı basın açıklamasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, özelleştirilmesi tartışılan 14 şeker fabrikasını özelleştirilmesiyle pancar üreten 1575 köyün boşalacağını ifade ederek, "Ankara'da bir ittifak kurmaya çalışıyorlar, o ittifak kendi koltuklarını koruma ittifakı. Alpullu'dan Elazığ'a kadar millet de bir ittifak kurdu, o ittifakın ismi de vatan ittifakı, şeker ittifakı, ekmek ittifakı. Biz vatan için, Türkiye'nin çıkarları için her türlü siyasi görüşle yan yana durmakta büyük onur duyuyoruz. Çünkü, biz kendimiz için değil, Türkiye için, şeker, vatan ittifakındayız. Özelleştirilen 14 fabrika, 1575 köyden pancar alıyor. 47 bin 750 çiftçi bu köylerde pancar üretiyor. Eğer bu fabrikalar kapatılırsa 1575 köy boşalacak" diye konuştu.

'YOL YAKINKEN BU ÖZELLEŞTİRMEDEN VAZGEÇ'

Şeker fabrikaların kapatılmasının sadece fabrikada çalışanların problemi olmadığını kaydeden Ağbaba, şöyle konuştu:

"Bu problem tüm Türkiye'nin problemidir. Bu neden ile 'şekeri savunmak vatanı savunmaktır' diyoruz. Şekeri savunmak, Türkiye'yi savunmaktır. Her yıl 60 milyar faiz ödeyen hükümet zarar etmiyor mu? Hem bu kadar faiz ödüyorlar hem de şeker fabrikalarının zararından söz ediyorlar. Hükümetin kafası karışık. Cumhurbaşkanının başdanışmanı 'Cumhurbaşkanı şeker özelleştirilmesi kararını geri alabilir' diyor. Ertesi gün hükümet sözcüsü 'Yok öyle bir şey' diyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 'Biz bu fabrikalardan bir kaçını alabiliriz' diyor. Bir gün sonra Başbakan onu tekzip ediyor. Hükümetin kafası karışık. AKP içinde de bu işin doğru olmadığını bilen çok sayıda insan var. Bu satışı savunanlar yerli ve milli değiller. 14 yılda Zonguldak ili büyüklüğü kadar tarım arazisi yok edildi. Şimdi de şeker fabrikaları satılarak bir o kadar arazi yok edilecek. Hükümete Elazığ'dan bir kez daha sesleniyoruz, yol yakınken bu özelleştirmeden vazgeç. Türkiye'de geçmişte siyasetçileri birleştiren tek şey şeker fabrikalarıydı. Bu fabrikaların kurulmasını sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Bülent Ecevit'i rahmetle anıyoruz. Hepsinin siyasi görüşü farklı ama hepsini birleştiren şeker fabrikaları oldu. Bu saydığım siyasetçilerin hepsi şeker fabrikasını kurmuştur. Başbakan fabrikalar özelleştirilecek ama çalışmaya devam edecek diyor. Biz gittiğimiz her yerde Başbakan'a çağrı yapıyoruz, gel özelleştirilen fabrikaları beraber gezelim, çalışıyor mu, çalışmıyor mu görelim. Bir tane işçi var mı?"

Görüntü Dökümü

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-Şeker fabrikası önünde toplanmalar

-CHP'li milletvekilleri ve vatandaşlar

-Açılan pankart ve taşınan dövizler

-Veli Ağbaba'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)EŞİYLE TARTIŞTI, FALEZLERE ÇIKTI ANTALYA'da, tartıştığı eşinin evi terkmesi nedeniyle bunalıma giren Sedat K., 50 metre yüksekliğindeki falezlerden atlamak istedi. Yaklaşık 2 saat falezlerin kıyısında bekleyen Sedat K'yı, su verme bahanesiyle yaklaşan polis ekipleri yakalayarak bulunduğu yerden aldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmet Manavoğlu Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. İddiaya göre Sedat K., bir süredir sorun yaşadığı eşi Habibe K., tartıştı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine yine iddiaya göre Habibe K. evi terk ederek kadın sığınma evine gitti. Eşinin evi terk etmesi üzerine bunalıma giren Sedat K., dün falezlerin kıyısına gelerek intihar edeceğini söyledi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, Sedat K.'yı eyleminden vazgeçirmek için uzun süre çaba gösterdi. Falezlerin kıyısına iyice yanaşan ve kimseyi kendisine yaklaştırmayan Sedat K'ye polis ekipleri su vermek bahanesiyle yaklaştı. Ekipler bu sırada dalgınlığından faydalandıkları Sedat K.'yi yakalayarak bulunduğu yerden aldık.

Polisin elinden kurtulmaya çalışan Sedat K., "Bırakın işte ölüp gideyim, Allah aşkına bırakın beni" diyerek ağladı. Polislerce sakinleştirilen Sedat K., daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye ve ambulansın görüntüsü

polisler ve sağlık ekibinin şahısla konuşmaları

Şahsın telefonla konuşurken görüntüsü

Polis şahsı bulunduğu yerden alması

Şahsın sinir krizi geçirmesi

Sağlık ekibinin müdahalesi

Şahsın ambulansa götürülmesi Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)BİR MÜŞTERİNİN BANKADAN ÇEKTİĞİ PARAYI ALIP KAÇAN 3 KİŞİ YAKALANDI İZMİR'in Çiğli ilçesindeki bir banka şubesinden yüklü miktarda nakit çeken bir müşterinin elindeki para poşetini alarak kaçan 3 kişi polisin takibiyle, yakalandı.

Dün saat 16.30 sıralarında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içindeki bir banka şubesinden yüklü miktarda nakit çeken bir vatandaş, paraları poşete koyarak dışarı çıktı. Şubenin önünde bekleyen 3 kişi, bankadan çıkan ve tekstil işi yaptığı öğrenilen müşterinin elindeki poşeti alarak kaçmaya başladı. Olayı gören çevredekiler polise soygun ihbarında bulunurken, şüpheliler 35 GG 534 plakalı hafif ticari araca binerek kaçmaya başladı. Şüpheliler ile polis arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Şüphelilerin kaçtığı araç, İzmir Çevreyolu'nun Buca ayrımı yakınlarında durduruldu. Araçtaki üç şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Araçta ise çok sayıda 100 TL'lik banknot bulundu. Öte yandan parası çalınan vatandaş ile fason tekstil ürünleri üretimi yaptıkları öğrenilen şüpheliler arasında ticari anlaşmazlık bulunduğu ve paraları bu yüzden aldıkları da öne sürüldü. Polis araçtaki paralara el koyarken, henüz sayımının yapılmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Araçtan görüntü

- Paralardan görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mehmet CANDAN-Davut CAN / İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)OTOBÜSÜN YAKIT DEPOSUNDAN 3 BİN 739 PAKET KAÇAK SİGARA ÇIKTI SİVAS'ta, polis ekiplerince yapılan aramada, yolcu otobüsünün üçüncü yakıt deposuna zulalanmış 3 bin 739 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında bir seyahat firmasına ait otobüsü durdurdu. Yapılan aramada otobüsün alt kısmında bulunan üçüncü yakıt deposuna zulalanmış şekilde 3 bin 739 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Daha önce de kaçakçılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen otobüse el konularak sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin yakıt deposunu sökmesi

-İçinden çıkan sigaralar Haber: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)BOLU'DA EV EŞYALARININ İÇİNDE KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ BOLU'da, polisin durdurduğu 2 ayrı kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada fırın, bulaşık ve çamaşır makinesi ile zeytin tenekeleri içine gizlenmiş halde, piyasa değeri 210 bin TL olan, 14 bin 890 paket kaçak sigara, bin 460 paket kaçak pipo tütünü ve 98 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yol uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada, 2 ayrı kargo firmasına ait kamyon durduruldu. Ekipler, kamyonlarda detaylı arama yaptı. Ev eşyalarının bulunduğu kargo kamyonlarında fırın, zeytin tenekesi, çamaşır ve bulaşık makinesi içinde gizlenmiş halde 14 bin 890 paket kaçak sigara, bin 460 paket kaçak pipo tütünü, ve 98 paket kaçak nargile tütünü bulundu. Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin 210 bin TL olduğu öğrenildi.

Polis, kargo kamyonlarındaki ürünlerin alıcı ve satıcısını tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Aramalardan görüntü

-Zulalardan kaçak ürünlerin çıkarılması Haber: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)ÇANAKKALE'DE SARIÇAY'A İNDİRİLMEK İSTENEN TEKNENİN ÜSTÜNE VİNÇ DÜŞTÜ ÇANAKKALE'de boyama ve bakım işlemleri tamamlanan 'Dardanelles-1' isimli tekne vinç ile denize indirilirken, vincin ana dişlisinin kırılması sonucu teknenin bir bölümü sulara gömüldü. Teknenin üstüne düşen vincin bomu nedeniyle tekne ve vinçte maddi hasar meydana geldi. Vinç kazası dün saat 16.00 sıralarında Sarıçay'da meydana geldi. 'Dardanelles-1' isimli tekne vinç yardımı ile denize indirildiği sırada, vincin anadişlisi kırıldı. Kırılma ile birlikte tekne suya düştü. Vincin bomu da teknenin üzerine düştü. Olay sonrası tekne kullanılamaz hala geldi. Vinçte maddi hasar oluştu. Kaza sırasında teknenin içinde bulunan sahibi Yusuf Yeğin (60) ve arkadaşı Okan Erturan (53) kazayı yara almadan atlattı. 17 GE 997 plakalı vinci kullanan Yusuf Görmez ise, tedbir amaçlı kendi imkanlarıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine gitti.

Olay esnasında teknede bulunan tekne sahibi Turgay Yeğin kazayı şöyle anlattı: "Teknelerin bakımlarını yaparız. Bu bakım bitti. Vinç yardımı ile denize indirmek istedik. Tekne tam suya ineceği sırada vincin anadişlisi kırıldı. Kırılınca tekne düştü. Vinçte onun üzerine düştü. Tekne pert oldu. Kazanın olduğu sırada biz teknenin içerisindeydik. Vinç düşünce tekneyi parçaladı. Teknede iki kişiydik" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sarrıçay'da üzerine vinç düşen tekneden genel ve detay görüntü.

- Turgay Yeğin ile röp. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)30 YILDIR HAYVANLARA KONFORLU BARINAK YAPIYOR MALATYA'da emekli Kenan Durgun (70), 30 yıldır kuş, köpek ve kedilere saray görünümünde konforlu barınaklar yapıyor. Yaptığı yuvalar yurt içi ve yurt dışından talep gören Durgun, Suriye'nin Afrin kentine de Malatya'nın plaka kodu olan 44 adet kuş evi gönderecek. Esnaf emeklisi Kenan Durgun, emekli olduktan sonra Özalper Mahallesi'nde 1 dönüm arazi üzerindeki villanın bahçesinde 30 yıldır hayvanlar için modern yuvalar yapıyor. Durgun'un, çeşitli ışıklandırmalarla da süslediği yuvalar hem yurt içinden, hem de yurt dışından ilgi görüyor.

Hayvanlara ilgisinin olduğunu belirten Durgun, "Faydalı olayım diye uğraşırken kuş evi yaptım, kedi evi yaptım, köpek evi yaptım şimdi görüyorum ki insanlar kendi çocuklarını düşünüyorlar, kendi ailelerini düşünüyorlar ama çevresinde tabiatta Allah'ın bize emaneti olan kuşları, kedileri, köpekleri soğuktan donmuşlar açlıktan karınları karınlarına geçmiş. Bir sürü ekmeği yiyeceği çöpe atıp israf ettiğimiz halde. 'Şunu da hiç değilse götürüp bir poşete koyup, köşede bucakta aç bekleyen, susuz bekleyen hayvanlara verelim' deseler onlara görevimizi yapmış oluruz. Artık bunlar unutulur olmuş" dedi.