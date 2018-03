DHA YURT BÜLTENİ - 1

MUŞ'ta, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kargo firmasına ait kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kaza dün saat 17.00 sıralarında Muş-Bingöl karayolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi. Muş'tan Bingöl istikametine giden Best Van firmasına ait Engin Bağlı yönetimindeki 65 EV 061 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen bir kargo firmasına ait Tuncay Aysan yönetimindeki 06 YA 7170 plakalı kamyon dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ismi öğrenilemeyen kamyonun ikinci şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden kargo şirketinin ikinci şoförünün araçta sıkışan cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

KARABÜK'te, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Trafik dedektifleri'projesi kapsamında Kartaltepe İlkokulu'na gelerek bahçede toplanan öğrencilere eğitim verdi. Öğrenciler, eğitim sonunda bindikleri araçların sirenlerini çalarken, siren seslerini duyup bomba patladı endişesiyle yaklaşık 500 metre mesafedeki dükkanından koşarak okula gelen Nuri Gök,"Allahım yarabbim aklım çıktı"dedi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve De netleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Trafik dedektifleri'projesi kapsamında Kartaltepe İlkokulu'na gelerek bahçede toplanan öğrencilere eğitim verildi. Trafik polisi ekipleri, öğrencilere trafik güvenliği, taşıt yolları üzerinde dikkat edilmesi, okula gidiş gelişlerde servis araçlarını kullanırken nelere dikkat edileceği, taşıt yolları üzerinde güvenli geçişlerin nerelerden yapılacağı, nerelerde güvenli şekilde yürüneceği konularında eğitim verdi. Eğitim sonunda ise öğrenciler, trafik polisisi araçları ve motosikletlerine bindirildi. Öğrenciler direksiyon başına geçtikleri araçlarda kornaya basıp sirenleri çaldı. Bu sırada panik halinde nefes nefese polislerin yanına gelerek ne oluyor ne oluyor , sirenlerin sesi susmuyor, niçin siren çalıyorsunuz, diye soran Nuri Gök'e polisler, korkulacak bir durumun olmadığını, öğrencilere eğitim verildiğini, tatbikat yapıldığını söyledi. Gök,"Allahım yarabbim aklım çıktı. Siren sesleri susmayınca panik oldum. Bomba mı var? Türkiye'nin durumu kötü. Her taraftan bir şey çıkıyor. Allah korusun"dedi. Nuri Gök'ün okula yaklaşık 500 metre mesafedeki balık dükkanından koşarak okul bahçesine geldiği öğrenildi. Eğitim öğrenciler ve polislerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Tatbikat

-Nuri Gök'ün polisle diyaloğu

-Nuri Gök'ün konuşması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

8)KAYIP OLDUĞUNU İDDİA ETTİKLERİ 500 KÖPEĞİN BULUNMASI İÇİN YÜRÜDÜLER

EDİRNE'de hayvanseverler, geçen ay eski çöplükte kaybolduğu iddia edilen 500 köpeğin bulunması için yürüyüş düzenledi.

Edirne Belediyesi, eski çöplüğün kapanmasının ardından burada bulunan yaklaşık 700 köpeğe sahip çıkarak, Kasım ayından itibaren beslemeye başladı ancak geçen Ocak ayında köpeklerden 500'ünün henüz belirlenemeyen nedenle ortadan kaybolduğu iddia edildi. Şikayet üzerine savcılık konuyla ilgili soruşturma yürütürken, valilik ve belediyede ortak ekip kurarak araştırmalarını sürdürüyor.

Edirne Doğayı ve Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği (EDHAYKO) ile kentteki hayvanseverleri bugün kayıp köpeklerin bulunması için yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı yürüyüşte, '500 can nerede' yazılı pankart taşındı. Bir köpeğin boynuna 'Arkadaşlarım nerede?' yazısı asılırken, '500 can nerede', 'Canlara çöplüğü çok gördünüz', 'Canlarımızı bulun' sloganları atıldı. Protestocular adına konuşan EDHAYKO üyesi Yağmur Islattı, 500 köpeğin ortadan kaybolduğunu öne sürerek, şöyle dedi:

"Edirne?de yaşayan hayvan hakları savunucuları tarafından başlatılan mücadele Edirne Belediyesi?nin düzenli besleme yapmasıyla son bulmuş ve tüm hayvanseverler de orada yaşayan canları yalnız bırakmayarak beslemelerine devam etmişlerdir ancak 25 Ocak 2018 tarihinden itibaren eski çöplük alanı içinde yaşayan 500?e yakın köpeğimiz ortadan kaybolmuştur. Edirne Valiliği?nden, Edirne Belediyesi?nden, Edirne Orman ve Su İşleri Müdürlüğü?nden, Edirne Emniyet Müdürlüğü?nden bu konunun derinlemesine araştırılarak, gerçeklerin net bir şekilde ortaya çıkarılmasını ve bir an önce sonuca bağlanmasını talep ediyoruz. Yaşıyorlarsa yerlerini bilmek istiyoruz. Öldülerse sorumlular hesap versin istiyoruz. Tüm Türkiye bilmelidir ki, onlara ne olduğunu bulana kadar susmayacağız. Onların yanındayız."

Grup, daha sonra dağıldı.