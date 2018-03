DHA YURT BÜLTENİ-1

MEZARINA ESKİŞEHİRSPOR FORMASI ÖRTÜLDÜ Bu arada, Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın daha önce arkadaşına gönderdiği mesajındaki "Söyle, Es-Es bu sene Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler. Erkan Zengin ve diğerleri" vasiyeti üzerine, Eskişehirsporlu taraftarlar tarafından 'Mithat Dunca' yazılı 26 sırt numaralı Eskişehirspor forması, Vişnelik Mahallesi Hava Şehitliği'nde şehidin mezarına örtüldü ve yanındaki ağaca asıldı. Şehidin mezarının üzerindeki çiçekler ve Türk bayrakları arasında ise el yazısıyla yazılmış 'Komutanım. İntikamınız defalarca alınmıştır. Hakkınızı helal et komutanım' notu dikkat çekti. Eskişehirsporlu futbolcuların da bugün saat 14.00'te Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın mezarını ziyaret edecekleri belirtildi.

Kahramanmaraş'ta yakalandıktan sonra Şarkışla Jandarmasına teslim edilen şüpheli Fırat Yurdakul ilçeye getirilerek Cumhuriyet Savcısı gözetiminde sorgulandı. Şüpheli, ifadesinde 5 kişiyi nasıl öldürdüğünü tek tek anlattı. Köyde hayvancılık ve çobanlık yaptığını anlatan Yurdakul, öldürdüğü kişilerden Tarık Esen'in kızı Pınar Esen ile 8-9 yıldır aşk yaşadıklarını iddia ederek, "Birbirimizi yıllarca sevdik. Bu sevgimizi evlilik olarak güzelleştirmek istedim. 2017 yılı yaz aylarında Pınar'ın annesi Nesrin Esen ile görüşmüştüm. Bana 'Bu kız ile artık evlen, bir yuva kurun' diye söylemişti. Ben de zaten 'Pınar'sız yaşayamam, ben onsuz yaşayamam' demiştim. Ancak bizim yapacağımız bu evliliğe Pınar'ın babası olan Tarık Esen karşı çıktı. Yaz aylarındaki bir görüşmemizde bana hitaben 'Senin gibi birine ben kız vermem, sen kimsin ki benden kız alacaksın, ben çobana kız falan vermem, benim kızım şehirde kalacak' dedi. Ben de 'Sen bana Pınar'ı vermezsen beni öldürmüş olursun, ha ölmüşüm ha Pınar'sız kalmışım' dedim Her defasında bana hakaret etti ve beni aşağıladı. Benim sevgimi anlayamadılar. Olaydan 3 gün önce yine Tarık ile bir telefon görüşmesi yapmıştım. Bu görüşmede 'Pınar'ı seviyorum, sen yıllarca ailene sahip çıkmadın. 8-9 yıldır eşinden çocuklarından ayrı kaldın, senin yerine ben sahip çıktım' dedim" dedi. Bir kaç kez yaptıkları görüşmelerde bu diyalogların tekrarlandığını belirtti. Tarık Esen'in köye geleceğini söylediğini, kendisinin ise 'Gel de beni öldür, zaten beni böyle yaparak öldürüyorsun, bari namusunu temizlemiş olursun' dediğini anlattı.

'ÜÇÜNÜ VURDUM, ÇOCUĞA BİR ŞEY YAPMADIM' Bu konuşmaların ardından alkol aldığını, sonrasında ise internetten sipariş ettiği 8 mermi kapasiteli af tüfeğini ve yanına 3-5 mermiyi daha alarak, kendi evine 300-400 mesafedeki Esen ailesinin evine gittiğini anlatan şüpheli Yurdakul, "Sevdiğimi vermemeleri nedeniyle kafamda her şey bitmişti. Kış olduğu için köyde fazla insan yoktu. Evin önünde Cennet Esen ile karşılaştım. Bana, 'Defol git, oğlumun başını belaya sokma' dedi. Tarık evin içerisinden koşarak geliyordu. Elimdeki av tüfeği ile hedef alarak ateş ettim. Bu sırada babası İbrahim Esen evin içinden çıktı. Annesi de tüfeğe sarılarak bana engel olmaya çalıştı. Bir el de Cennet Esen'e ateş ettim. İbrahim Esen de salondan çıktı. Çekmeceden bir şey almaya çalıştığını gördüm. Ona da ateş ettim. İbrahim Esen salon kısmında Cennet esen balkonda yere yığıldı. Evde küçük de bir kız vardı. Evin içine doğru kaçtı. Ben çocuğa bir şey yapmadım. Vurduklarımın ölüp ölmediğin kontrol etmedim. Etrafta kimse yoktu" dedi.

'MANEVİ ŞAHSİYETLERİNE YAPILAN SAYGISIZLIKTIR' TORAÇDER Derneği avukatı İsmail Doğan Tunçbilek, taş ocağının kapatılması için mücadele eden Ali Ulvi Büyüknohutçu ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürüldüğünü hatırlatarak, "Bartu mermer tarafından yapılması planlanan taş ocağı faaliyeti ÇED başvurusunun mevzuat ve halkın kabul edip etmemesinden önce burada esas tartışılması gereken nokta, bu taş ocağının kapatılması için mücadele eden iki masum insan olan Ali Ulvi Büyüknohutçu ve Aysin Büyüknohutçu'nun öldürülmüş olmasıdır. Taş ocakları zan altındadır. Cinayet henüz kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde aydınlanmamıştır. Kapatılan taş ocağının tekrar açılmaya çalışılması her şeyden önce bu iki insanın manevi şahsiyetlerine ve insanlığa yapılan bir saygısızlıktır" dedi.

'AĞAÇLARIMIZ KURUMA DURUMUNA GELDİ'

Alacadağ sakinlerinden emekli Sadık Çağrı, "Bize dedelerimizden, babalarımızdan kalan topraklarımız var. 100 yıldır burada yaşadılar. Emekli olduk, dinlenmek için buraya geldik. Askerinden, öğretmeninden, orman müdüründen bir sürü arkadaşımız var. Bütün ağaçlarımız kuruma durumuna geldi. Hemen 50 metre yukarıya taş ocağı açılmak isteniyor. Kendi sağlığımızı, bitkilerimizin sağlığını tehlikeye atmak istemiyoruz" dedi.

'HER BİRİMİZ YA AKCİĞER KANSERİYİZ YA DA ASTIM'

TORAÇDER Derneği yönetiminden Bayram Taşel, şöyle dedi:

"Daha önce Karaçay başında bir ÇED toplantısının proje değiştirilerek içerisine kırma eleme sistemi koyarak yeniden ÇED alma müracaatı yapmış Bartu mermer. Burada Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği, Ziraat Odası ve köylüler, muhtarlar buna tamamen karşı. Dolayısıyla bu bölgelerde suyun nasıl tüketildiğini, küçükbaş hayvanların nasıl akciğer problemi yaşadığını, arıcılığın tamamen son bulduğunu bu toplantıda yükselen itirazlarından net olarak gördük. Bizim bir isteğimiz var. Bu maden yasası ya iyi denetlenmeli, ocak sahipleri de kurallara uygun faaliyet göstermeli ve çevreye vereceği zarar minimuma indirebilmeliler. Ama mermer ocakları taahhütlerini yerine getirmiyor. Şu an kurmak istedikleri kırma eleme sisteminin bir benzeri Yeşilköy Mahallesi'nde var ve 2 kilometre çapındaki bölgelerde nar ve meyvelerin olmadığı Antalya Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edilmiş ve tazminat davaları açılmıştır. Burada da aynı şeyler olacak. Buradaki köylüler, devlet bizim arazilerimizi alsın. Bizi başka yere nakletsin çünkü biz burada artık yaşayamıyoruz. Her birimiz ya akciğer kanseriyiz ya da astım hastasıyız demeye başladı. O nedenle devletin bu konularda çözüm bulması lazım. Arıcılar balını aldıktan sonra kavanozlarda tortu birikiyor. Bunun için arıcılar buraya kovan bile getiremiyor."