DHA YURT BÜLTENİ - 1 Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 34 yaralı AKSARAY- Ankara karayolunda şoförünün kalp rahatsızlığı geçirdiği öne sürülen yolcu otombüsü, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 4.30 sıralarında Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan aldığı yolcuları Adıyaman'a götüren Kırmızıgül Turizm'e ait Nurettin Dağ (59) yönetimindeki 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon başında kalp rahatsızlığı geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralanan otobüsün şoförü Nurettin Dağ, "Yolda giderken, kalp rahatsızlığı geçirdim, vücudumu bir ateş bastı. Frene basamadım, otobüs şarampole devrildi" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri detay

- Otobüsün kaldırılması

- Hastanedeki yaralılardan detay

- RÖP.

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ========================================== Batman'da çatışma: 1 şehit

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, Uzman Çavuş Bülent Doğan (47) şehit oldu.

Hasankeyf ilçesinde çıkan çatışma ile ilgili Batman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Mart 2018 Cuma günü ilimiz Hasankeyf ilçesi Kelekçi Köyü kırsalında yürütülen operasyon sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Kahraman Uzm. J. VI. Kad. Çavuşumuz Bülent Doğan şehit olmuştur. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın, 21 yıllık uzman çavuş olduğu, evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI Haber: BATMAN,(DHA) ============================ Kayseri'ye şehit ateşi düştü BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından kurulan pusuda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın (43) acı haberi Kayseri'deki ailesine ulaştı.

Bugün 13.50 sularında Batman'ın Gercüş ilçesi Mava dağı bölgesindeki ormanlık alanda arama faaliyetleri yapan askerlerle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 21 yıllık Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit oldu. Şehidin acı haberi Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi, Mümin Sokak, Uğur Apartmanı'nda yaşayan annesi Zeynep Doğan'a verildi. Evli, 1 çocuk babası olan şehidin, 4 kardeşi olduğu babası Hacı Doğan'ın 10 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehidin annesinin yaşadığı mahalleye gelen askeri yetkiler acı haberi anne Zeynep'e verirken, mahalledeki birçok eve Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin yarın Batman'da düzenlenecek askeri törenin ardından Kayseri'ye getirileceği öğrenildi. Şehidin naaşının, öğle namazında Kalemkırdı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin fotoğrafı

- Şehidin baba evinden genel ve detay görüntü

- Askeri yetkililerin çalışması

- Mahalleye asıl Türk Bayrakları

- Diğer detaylar Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,(DHA) Şehit Üsteğmen Usta'nın cenazesi 2 ay sonra Ankara'ya getirildi TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın (30) naaşı 2 ay sonra Ankara'ya getirildi. Şehidin cenazesi yarın toprağa verilecek.

23 Ocak'ta Afrin'de şehit düşen ve Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci şehidi olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi 2 ay sonra teslim alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Emekli astsubay Canpolat (54) ve Sevim Usta'nın (50) oğlu şehit Oğuz Kağan Usta'nın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın (30) naaşı 2 ay sonra Ankara'ya getirildi. Şehidin cenazesi yarın toprağa verilecek.

23 Ocak'ta Afrin'de şehit düşen ve Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci şehidi olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi 2 ay sonra teslim alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Emekli astsubay Canpolat (54) ve Sevim Usta'nın (50) oğlu şehit Oğuz Kağan Usta'nın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı harekâtında 23 Ocak'ta şehit olan piyade üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Başbakan Yıldırım'ın aileye taziye ziyareti

(EK) - (ARŞİV)

-Afrin'de şehit düşen üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın 30 Ağustos 2016'daki konuşması Haber: Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA) Naaşı bulunan uzman çavuş yarın toprağa verilecek TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci gününde Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile birlikte şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşı bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı şehit uzman çavuşun bulunan naaşının saat 23.00 sıralarında Kayseri'ye getirileceğini ve yarın Garnizon şehitliğinde toprağa verileceğini açıkladı.

Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan silah arkadaşlarıyla birlikte Afrin'e giden ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmet Muratdağı'nın ve Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta naaşı teröristler tarafından gömülmüştü. Kayseri'deki Muratdağı ailesinin günlerdir beklediği haber bu akşam geldi. Şehidin naşının bulunduğu kendilerine bildirildi. Vali Süleyman Kamçı, şehidin naaşının bulunarak Kayseri'ye getirileceğini doğruladı. Vali Kamçı, "Şehidimizin cenazesi bu gece 23.00 sıralarında kentimize getirilecek. Yarın da askeri ve dini törenle Garnizon şehitliğinde toprağa verilecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Kongresine Kayseri'ye bir süre önce geldiğinde şehidin annesi Sibel Muratdağı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte görüşmüş, şehidin cenazesinin bulunması konusunda kendisine söz vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fotoğraflar Haber-Kamera: KAYSERİ,(DHA) ========================= Derik'te Uzman Çavuş Aydemir'in şehit olduğu okul onarıldı MARDİN'in Derik ilçesinde, 2015 yılında teröristlerle çıkan, Elazığlı Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in (24) şehit olduğu çatışmalarda hasar gören Namık Kemal İlk ve Ortaokulu, Türkiye Ünlü Birleşik Markalar Derneği tarafından onarıldı. Törene katılan şehidin babası Metin Aydemir, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Allah inşallah bize de şehitliği nasip eder" dedi.

Derik ilçesinde teröristlerin kazdığı hendek ve barikatların kaldırılması sırasında, sokağa çıkma yasağının sürdüğü 25 Kasım 2015 tarihinde, Cevizpınar Mahallesi'ndeki 4 katlı, 24 derslikli, 650 öğrenci kapasiteli Namık Kemal İlk ve Ortaokulu'nda PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir, şehit olmuştu. Çatışmada okul binası da büyük oranda hasar görmüştü.

Türkiye Ünlü Birleşik Markalar Derneği tarafından onarımı yapılan okuldaki tadilat çalışmalarının tamamlanması nedeniyle tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, Elazığlı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezen Aydemir'in babası Metin Aydemir ve onarımı yapan markaların temsilcileri katıldı. Törende plaket verilen Şehit Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in babası Metin Aydemir, "Oğlumun şehit olması gurur verici bir olay. Allah inşallah şehitlik mertebesini bize de nasip eder. Gurur duydum. Oğlumun unutulmaması ayrıca bir mutluluk benim için" diye konuştu.

Öğretmen Ayşe Doğan Kardaş da mahalle sakinleri ve okulda görevli öğretmenler olarak, şehidin isminin okula verilmesi için imza kampanyası başlattılarını söyledi. Okula 'Şehit Uzman Çavuş Sezer Aydemir' adının verilmesinin herkesi sevindireceğini belirten Kardaş, okulda şehit için bir bölüm oluşturulduğunu kaydetti.

Kurdele kesimi öncesi davul zurna eşliğinde, protokol üyeleri el ele tutuşarak, halay çekti. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri Şehit Uzman Çavuş Sezer Aydemir için hazırlanan özel köşede incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Açılış sırasında kurdela kesimi

Plaket sunulması

Şehit babasına plaket ve konuşması

Protokol üyeleri şehit adının verildiği bölüm

Açılış öncesi davul zurna eşliğinde halay çekilmesi

Öğretmen Ayşe Doğan Kardaş'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ / DERİK(Mardin),(DHA) ============================================== Giresun'da devrilen elektrik direği yangın çıkardı GİRESUN'un Alınca köyünde, şiddetli fırtına nedeniyle elektrik direği devrildi, tellerden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 12 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Alınca köyünde, saat 22.30 sıralarında şiddetli fırtınanın etkisiyle elektrik direği devrildi. Tellerden çıkan kıvılcım sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alevlerin il merkezinden görüldüğü yangında yaklaşık 12 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Alınca Köyü Muhtarı Hüseyin Bayraktar, elektrik direğinin devrilmesi sonucu yangın çıktığını belirterek itfaiyenin müdahalesi ile yangının kontrol altına alındığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonu yangın görüntüleri Haber: GİRESUN,(DHA) ========================= Tokat'ta 69 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı TOKAT'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdunda kalan 69 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Taşlıçiftlik mevkisinde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan 69 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerden 45’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 24 öğrencinin tedavileri ise devam ediyor. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine öğrenicileri ziyarete gelen KYK İl Müdürü Fahri Delen, "Dün akşam yemeğinden sonra yatırıyorlar. Öğlene doğru çocuklarda bir mide bulantısı, baş dönmesi şikayetleri olunca yurt yönetimimizde hastaneye gönderiyor. Çocuklar ayakta tedavi oluyorlar. Biraz da çocuklar birbirinden etkileniyor. Enfeksiyon şüphesi ile çocuklarımız ayakta tedavi oldu" dedi. Öğrencilerin akşam yemeğinde çorba, makarna ve tavuk yedikleri öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneye gelen öğrenciler

-Hastaneden görüntüler

-Müdürün açıklaması Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA) Eşinin sevgilisini öldürdü ESKİŞEHİR'de Irmak S. (29), bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.'nin (28) birlikte yaşadığı öne sürdüğü Orhan Çelik'i (43) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Kaçan Irmak S., Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yakaladı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, 71 Evler Mahallesi Aşiyanlık Sokak'ta meydana geldi. Orhan Çelik, 06 FL 9106 plakalı otomobilini Serap S. ile bir süredir birlikte kaldıkları evin önüne park ederken, kadının eşi Iramak S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Irmak S., av tüfeğiyle Orhan Çelik'e 2 el ateş etti. Çelik kanlar içinde yere yığılırken, Irmak S. otomobiline binip kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Orhan Çelik'in yaşamını yitirdiği saptandı. Orhan Çelik'in cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, Irmak S.'yi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde olayda kullandığı av tüfeğiyle yakaladı. Gözaltına alınan Irmak S. Eskişehir'e getirildi. Serap S.'nin bir süre önce evini terk edip, Orhan Çelik ile kiraladıkları evde yaşadıkları ifade edilirken, Irmak S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polislerin cesedin etrafını kapatmaları,

-Evin önündeki otomobilin,

-Polislerin otomobilin ve evin önünde incelemede bulunmaları,

-Ölenin sağlık fotoğrafı

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-Fotoğraflar

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-Zanlının sağlık kontrolünden geçirilmesi Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================================== Adıyaman'da iki grup arasında kavga çıktı 5 yaralı ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbiriyle taş ve sopalarla kavga etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve özel harekat polisleri geldi. Polisler kavgaya karışanları güçlükle ayırırken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü. Kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi de polis tarafından gözaltına alındı. Özel harekat polisleri ise olası başka bir olay çıkmasına karşı güvenlik önlemi aldı. Kavgada bir otomobilin de camları kırıldı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Kavgaya karışanlar

- Kavgaya karışanlar gözaltına alınması

- Polisin önlem alması

- Polise güçlük çıkartılması

- Özel Hareket Polislerin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================================== Göçük altıda kalan işçi ağır yaralandı ADIYAMAN'da, kanalizasyon çalışması esnasında göçük altında kalan Ahmet Emre Yakar (20) ağır yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Marangozlar Sitesi yakınlarında kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada işçi Ahmet Emre Yakar, toprağın kaymasıyla göçük altında kaldı. Yakar'ın toprak altında kaldığını gören arkadaşları sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından toprak altından çıkartılan Yakar, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yakar, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ahmet Emre Yakar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Göçük altında kalan işci

- Ekiplerin işçiyi toprak altından çıkartmaya çalışması

- İşçi çıkartılması

- Ambulansın ayrılması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================================== Personel servis otobüsü eve çarptı: 3 yaralı İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ESHOT personel servis otobüsü eve çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Cengizhan Mahallesi 1620/12 Sokak'ta meydana geldi. Personel servisi olarak çalışan Müjdat İrgül (45) yönetimindeki 35 UK 567 plakalı ESHOT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Umut Tengü'nün (33) yaşadığı eve çarptı. Gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, otobüste sıkışan şoför İrgül'ü çıkardı. Kolu kırılan Müjdat İrgül, ambulansla kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hafif yaralanan iki personele ise olay yerinde müdahale edildi.

'DEPREM OLDU ZANNETTİK'

Ev sahibi Umut Tengü, "Biz gece evde uyurken, büyük bir gürültüyle uyandık. Mahalledekiler de deprem oldu zannetmiş. Dışarı çıktığımızda otobüsü gördük. Çok şükür şoföre bir şey olmamış. Biz otobüsü görür görmez itfaiye ve sağlık ekiplerini aradık ve itfaiye ekipleri şoförü kurtardı" dedi.

Mahalle sakinlerinden Gönül Alyaz (60) ise, "Yatarken bir gümbürtü geldi. Biz deprem oldu zannettik, hemen uyandık. Bu bir değil, iki değil. Her yağmur yağdığında burada kazalar oluyor. Yetkililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Otobüste sıkışan şoförden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin şoförü çıkarışından görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==================================== Ticari taksiden 12 kaçak çıktı ERZURUM'un Horasan ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan ve ticari taksi olarak kullanılan bir cipin içerisinden 12 kaçağın çıkması jandarma timlerini şaşırttı. Jandarma aynı gece yaptığı operasyonlarda Afgan ve Pakistanlı uyruklu 502 kaçak yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, insan kaçakçılarına yönelik düzenlediği teknik ve fiziki takip sonucu dün Horasan, Köprüköy ve Pasinler ilçelerinde yol kontrolü düzenledi. Timler, Horasan ilçesinde durdurdukları ve ticari taksi olarak çalışan bir cipin içerisinden 12, 1 TIR'ın kapalı dorsesinde 292 kaçak yakaladı. Pasinler ilçesinde bir kamyonda 78, Köprüköy ilçesinde de yine bir kamyonda 120 olmak üzere toplam 502 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Kontrollerde kaçakçılık organizatörlüğü yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayda kullanılan araçlara da el konuldu.

Horasan ilçe merkezindeki karakola götürülen 5 kişilik cipin içerisinden eşyaları ile birlikte 12 kişinin çıkması jandarma timlerini bile şaşırttı. Araçtan tek tek indirilen kaçakların ayakları uyuştuğu için yürümekte güçlük çektikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçakların cipten inidirlemis

-Cipten inen kaçakların ayakları uyuştuğu için güçlükle yürümesi

-TIR'ın dorsesınden indirilen kaçaklar Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA) ========================== Otomobilin motor bölümünde esrar bulundu KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulup aranan otomobilin motor bölümünden 1 kilo 265 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır'dan gelen plakası açıklanmayan otomobili, Elbistan-Malatya karayolundaki Demircilik kavşağında durdurdu. Araçta arama yapan polis, otomobilin motor bölümünde poşet içerisinde 1 kilo 265 gram toz esrar ele geçirdi. Otomobilde bulunan Reşit G. ve Yasemin T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otomobilde arama yapılması

- Motor bölümünde bulunan poşet

- Poşetten esrar çıkması

- Ele geçirilen esrar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / ELBİSTAN(Kahramanmaraş),(DHA) ================================================= Kapıkule'de yavru köpekleri satın alan olmadı EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak sokulmak istenirken bulunan ve Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından 21 bin 240 liraya açık artırma usulüyle satışa çıkarılan 15 yavru köpeği satın alan olmadı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza ekiplerince Bulgaristan plakalı araç bagajında ses çıkarmaması için iğne ve ilaçla uyutularak yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan 15 yavru köpek, TASİŞ tarafından dün açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Satışa, Edirneli hayvanseverlerden Levent Bilgin'den başka katılan olmadı. Bilgin, 21 bin 240 liraya satışa çıkarılan köpeklerin sahiplendirileceğini söyleyerek 12 köpek için bin lira teklif verdi. TASİŞ yetkilileri, Levent Bilgin'e yapılan teklifi değerlendirip yarın bilgi verileceğini açıklayarak başka katılan olmayınca, ihaleyi sonlandırdı. TASİŞ, bugün Levent Bilgin'in teklifini az bulup kabul etmediğini açıkladı. Satışa 21 bin 240 lira ihale bedeliyle satışa çıkarılan 15 yavru köpek elde kaldı. TASİŞ yetkilileri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda çeşitli tarihlerde yakalanan toplam 39 yavru köpek için yeniden ihale yapılacağını söyledi.

Sınırda yakalanan yavru köpeklere yediemin olarak bakan, Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender, köpeklerin mal olarak satılmasına karşı olduklarını belirterek, bakım masraflarını karşılayamadıklarını söyledi.

TASİŞ'in masrafları ödemediğini ve artık köpekleri yediemin olarak alıp bakamayacaklarını belirten Kalender, "Hayvanseverler olarak 8 yıldır gümrüklerde yakalanan hayvanlarla ilgili mücadele veriyoruz. Biz bu hayvanların satılmasını istemiyoruz. Geldiği gibi ya bizlere verilsin ya da gümrükte yer yapılsın. Yediemin sürelerinden sonra isteyen kişilere verilsin istiyoruz. Yani biz bunları can olarak görüyoruz, mal statüsünden çıksın istiyoruz. Meclis isterse bunu bir gecede yapabilir. Bu hayvanlar bizim için değerli. Biz bunlara maddi değer biçemiyoruz. Zaten hastalıklı geliyorlar ve ölüyorlar. Süt tozuyla besliyoruz. Yani çok kirli ve kanlı ticaret var canlar üzerinden. Yerimiz olmadığı halde, biz kısıtlı aldığımız halde ayda 50 tane yakalanıyor. İnsanlar kolay para kazanma yolunu bulmuşlar. Bunları sürekli kaçırıyorlar, yakalanan yakalanıyor. TASİŞ bize bakım masrafı olarak kestiğimiz faturaları eksik ödüyor. Bunların masraflarını dernek üyeleri öğrenci çocuklar ile birlikte karşılıyoruz. Biz para istemiyoruz ama yetkililer veteriner masraflarında bile kesinti yapıyorlar. Biz artık bunları yediemin olarak bakmak istemiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Köpeklerden genel detay

Nurhan Kalender ile röp.

Nurhan Kalender'den detay Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA) ===================================== Günter Verheugen: Güçlü AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var AVRUPA Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu eski komiseri Alman siyasetçi Günter Verheugen, AB üyelerinin çoğunluğunun Türkiye'yi AB'de istemediğini belirterek, "AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı var" dedi.

Günter Verheugen, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 'Avrupa Birliği Bağlamında Türk Alman İlişkileri' konulu konferansa katıldı. Serik Belediyesi tarafından düzenlenen konferans sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Verheugen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeniden seçilmesinde Türkiye ve Almanya arasında mülteciler konusunda yapılan anlaşmanın önemli etkisi olduğunu, anlaşma yapılmamış olsaydı Merkel'in yeniden seçilmesinin mümkün olmadığını düşündüğünü söyledi.

DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz darbe girişimine Avrupa'nın neden yeterince tepki vermediğine ilişkin soruya ise Günter Verheugen şöyle yanıt verdi:

"Almanya ve Avrupa'nın darbe girişiminden sonraki tepkisi, Türkiye'de hayal kırıklığı yarattı. Bu hisleri çok iyi anlıyorum. Benim kendi görüşüm, Avrupa'nın Türkiye'ye dayanışma mesajları iletmesiydi. Bunun esasında doğru bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama öyle bir mesaj göremedik. Türk halkının darbe girişimi sırasında gösterdiği tepkinin, Türkiye'de demokratik olgunluğun göstergesi olduğunu düşünüyorum."

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ

Verheugen, Türkiye'nin AB üyeliğini hangi noktada gördüğüne ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Şu an AB üyelerinin çoğunluğu Türkiye'yi AB'de istemiyor. Türkler de artık bu türlü perspektif olduğuna inanıyor. Ancak bu durumun zamanla değişebileceğini düşünüyorum. Esasında bu durum çok çabuk ve hızlı bir şekilde de değişebilir. Malumunuz dünyadaki siyasi gelişmeler. AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye konusunun hızlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekli. Türkiye'nin bir gün AB üyesi olacağına eminim. Çünkü hem AB'nin hem de Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri bu yönde. Birbirlerine ihtiyaçları olduğundan dolayı bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum."

Konferans sonrası Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık, Günter Verheugen'e günün anısına Serik bıçağı ve Yörük poşusu hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konferanstan detay

Günter Verhegen ile rop.

Kaset Durumu: Link geçildi Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) ===================================== Çoban uyudu, hayvanlar bulvara çıktı ADANA'da büyükbaş hayvanlarını otlatan çoban uyuya kalınca havyanlar, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Süleyman Demirel Bulvarı'na çıktı. 30 büyükbaş hayvan, polis tarafından tekrar otlatıldığı boş araziye götürüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kars'tan satmak için Adana'ya 30 adet büyükbaş hayvan getiren ve ismi açıklanmayan çoban, Kurttepe Mahallesi'nin kırsal bölümünde çiftliği bulunan alıcıyla anlaşamayınca, hayvanları Çukurova Kaymakamlığı yakınındaki boş bir araziye otlatmaya çıkarttı. Çobanın uyuyakalması üzerine hayvanlar, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Süleyman Demirel Bulvarı ve ara sokaklara dağıldı. Bulvara çıkan hayvanlar trafiği tehlikeye düşürünce, vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu sırada uyanıp hayvanlarını bulamayan çoban da aramaya başladı. Yolda polislerle karşılaşan çoban, bulvara ve ara sokaklara kaçan hayvanları toparlayıp, tekrar boş araziye götürdü. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de hayvanları başıboş bırakan çoban hakkında cezai işlem uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otlayan hayvanlardan görüntü

- Çevredeki apartmanlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler SÜRE: 00'57" - BOYUT: 58 MB Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) 100 yaşından sonra okuma-yazma öğrenecek SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde başlatılan okuma-yazma derslerine katılan 100 yaşındaki Asiye Çetin, büyük bir gayretle okuma öğrenmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Akyazı Vakıf Ortaokulu'nda dersler verilmeye başlandı. Okulda verilen ilk derse 4 kursiyer katılırken, bu kursiyerler arasında 100 yaşındaki Asiye Çetin ve kızı 55 yaşındaki Nurdan Çetin de yer aldı. Asiye Çetin okuma-yazma öğrenmek için büyük bir gayretle uğraşmaya başladı. Kurs öğretmenleri de Asiye Çetin ile yakından ilgileniyor.

Asiye Çetin, okuma-yazma öğrenmeyi çok istediğini belirterek, "Okuyup yazmayı çok istiyorum. Bu zamana kadar öğrenemedim, görme kaybım da var bu bana engel oluyor" diye konuştu.

Nurdan Çetin ise rahatsızlığı nedeniyle ilkokulda eğitimini bırakmak zorunda kaldığı için okuma-yazma öğrenemediğini söyleyerek, "Aslında annem 100 yaşından da büyük. Nüfus kağıdını evlenirken çıkarmışlar. Çocukken beni okula yazdırmışlar geçirdiğim hastalık nedeniyle bir süre okula gidemeyince bir daha da göndermediler. Annemle birlikte okula gitmenin zevk ve huzurunu yaşıyoruz. Anneme tüm bakımını üslendiğim için bazen beni annesi zannediyor, bana çoğunlukla 'anne' diyor ama okuma yazma için çok istekli" dedi.