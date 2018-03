DHA YURT BÜLTENİ - 1

KAYSERİ Çevre Yolu'nda ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerin otomobilde bulunduğu ve ambulans şoförü ile sağlık personelinin ise yaralandığı belirtilen kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı.Kaza, dün gece saat 23.20 sıralarında Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E4730 plakalı, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Üzüm'ün şerit ihlali yaptığı otomobil karşı yönden gelen ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 BD 308 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ ÖLDÜ Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan ve aynı aileden oldukları sanılan 5 kişi yaşamını yitirirken, ambulans sürücüsü ile sağlık görevlisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ Kayseri'de dün gece meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Üzüm ailesinden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Polis bu arada kazaya yol açan ve rakam grubu belirlenemeyen 38 KY plakalı beyaz otomobilin peşine düştü. Sürücü baba Mehmet Üzüm (36), anne Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm'ün (12) ölümüne yol açan kaza, dün gece saat 23.20 sıralarında Çevre Yolu'nda Germir Mahallesi Nalçik Bulvarında meydana geldi. Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Malatya yolu istikametinden kent merkezine gelişte son rakam grubu belli olmayan 38 KY plakalı beyaz plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu önce kaldırıma çarptı. Sonra yolun karşı tarafına geçerek Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde ağır yaralanan 1 kişi de kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde öldü. Kazada ambulans şoförü ve yanında bulunan 1 kişi de yaralandı. Polis görgü tanıkları ve ambulansta bulunanların ifadesine göre 6 kişinin ölümüne yol açan otomobilin sürücüsünü arıyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Eylemden görüntüler

-Öğrencilerin konuşmaları

-KYK Müdürünün açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

3)KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN ANNE ÖLDÜ, OĞLU KOMADA

KAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 63 yaşındaki Semra Sarıcan hayatını kaybederken, oğlu 22 yaşındaki Murat Can Sarıcan ise hastaneye kaldırıldı. Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Fesleğen Sokakta bulunan iki katlı evin üst katında oturan Semra Sarıcan ve oğlu Murat Can Sarıcan'a ulaşamayan akrabaları eve giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini farketti. Yakınları durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Semra Sarıcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Murat Can Sarıcan ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Semra Karacan'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.