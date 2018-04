DHA YURT BÜLTENİ-1

1)KARABÜK'TE CEZAEVİ ARACI UÇURUMA YUVARLANDI: 2 ASKER ŞEHİT OLDU Karabük'ün Yenice ilçesinde, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit olurken, 15 kişi yaralandı. Kaza, Yenice Yazıköy'de meydana geldi. Kardeşinin cenazesine katılan bir mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre aşağı uçan cezaevi nakil aracındaki 2 asker şehit oldu. Olay yerine AFAD, 112 Acil, UMKE ekipleri geldi. İlk yardım ekipleri yaralanan 15 kişiye müdahalede bulundu. Ekiplerin olay yerinde kurtarma ve ilk müdahalelere devam ediyor.

2 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Kaza, Karabük'ün Yenice ilçesi Yazıköy İncebacaklar mevkiinde meydana geldi. Dün gece saatlerinde ilçe merkezinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden Hüsnü Kalaycı'nın dün Yenice Yazıköy'de kılınan cenaze namazına Karabük Kapalı Cezaevi'nde mahkum olan kardeşi Gurbet Kalaycı da askerlerin nezaretinde katıldı. Cenaze namazının ardından Gurbet Kalaycı cezaevine götürülmek üzere yola çıkıldı. Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaçları devirip ormanlık alana yuvarlanan araçta bulunan uzman çavuşlar Oğuz İnan ve Kenan Dalgılıç olay yerinde şehit oldu.

SÜRÜCÜ, MAHKUM VE 13 ASKER YARALI

Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil ekipleri geldi. Uçurumdan aşağı inilerek yaralılara müdahalede bulunuldu. Yaralanan sürücü, mahkum ve bir astsubay ile 12 er ambulanslara taşındı. Yaralılar, Yenice ve Karabük'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan aracın sürücüsü Ramazan Işık, götürüldüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan mahkum Gurbet Kalaycı ile 1'i astsubay 13 askerin tedavisine devam ediliyor.

VALİ, YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Karabük Valisi Kemal Çeber ve Ak Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Çeber yaptığı açıklamada, "İki uzman çavuşumuz şehit oldu, bir de araç şoförümüz. 14 yaralımız var. Hepsinin durumu iyi. Sadece kırık şeklinde travmalar var. Bir mahkumun ağabeyi vefat ediyor. Mahkumu cezaevi ring aracı cenazeye götürüyor, dönüşte kaza oluyor. Detaylı araştırılacak ama ilk belirlemelere göre araç tali yolda ilerlerken tekerini kaptırıyor. Yaklaşık 100 metre şarampole yuvarlanıyor. İki şehidimizi orada verdik. Şoförümüzü ise hastanede kaybettik. Başımız sağolsun" dedi.

Vali Çeber, sabah Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nda şehit askerler için, Karabük Cezaevi'nde ise şoför için tören düzenleneceğini, törenlerin ardından memleketlerine gönderileceklerini belirtti. Şehit uzman çavuş Oğuz İnan'ın Safranbolu Emek Mahallesi'nde yaşayan ailesine, şehit uzman çavuş Kenan Dalkılıç'ın Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehitlerin evlerine Türk bayrakları asıldı. Düzenlenecek törenin ardından şehit Oğuz İnan'ın cenazesi Afyonkarahisar'a, şehit Kenan Dalkılıç'ın cenazesi ise memleketi Balıkesir'e gönderilecek.

-Vali'nin açıklamaları (GEÇİLECEK) Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ KARABÜK'te cezaevi nakil aracının devrildiği kazada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın (45) Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde oturan babası Musa İnan'a (82) acı haber verildi. Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yazıköy'de kardeşinin cenazesine katılan mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracının yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın Dinar ilçesine bağlı Okçular köyünde oturan babası Musa İnan'a şahadet haberi Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma ve beraberindeki heyet tarafından verildi. Acı haberi alan akrabalar ve köylülerin de akın ettiği şehidin babasının oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Yaklaşık 20 yıldır orduda görev yapan Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın evli ve 1'i kız 2 çocuk babası olduğu, eşi ve çocuklarıyla birlikte Karabük'e bağlı Safranbolu ilçesinde oturdukları belirtildi. Oğuz İnan'ın 2 ablası ve 3 ağabeyinin olduğu, annesi Hüsniye İnan'ın ise bir süre önce vefat ettiği öğrenildi.

CENAZE YARIN İSTANBUL'DA

Şehit Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın cenazesinin eşi ve çocuklarının isteği üzerine Karabük'te yapılacak törenin ardından bugün İstanbul'da toprağa verilmesi planlanıyor.

- Şehidin fotoğrafları Haber-Kamera: Tahsin BAYTAR / DİNAR(Afyonkarahisar),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)AFRİN'DE 1 SİVİL PERSONEL ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALANDI 'ZEYTİN Dalı Harekatı' ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde hareket halindeki askeri aracın üzerinden geçtiği mayın infilak etti. Teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Afrin'de 01 Nisan 2018 tarihinde Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın mayına basması sonucu araçta görevli 1 kahraman sivil personelimiz şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

UMKE GÖREVLİSİ AFRİN'DE ŞEHİT OLDU

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Paramedik sağlık personeli Burak Tatar'ın (23) Erzurum'daki yakınlarına acı haberi verildi.

Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde dün saat 17.25 sıralarında intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Araç içerisinde görevli olarak Afrin'e giden Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeli Burak Tatar şehit oldu. Bekar olan şehit Burak Tatar'ın acı haberi Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semtindeki ailesine ulaştı. Şehit Burak Tatar'ın baba ocağına akraba ve yakınları taziyeye geldi. Şehit Tatar, bugün öğlen vakti Narmanlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Güzelova köyünde toprağa verilecek. UMKE PERSONELİ İÇİN GAZİANTEP'TE TÖREN

Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit olan UMKE personeli Burak Tatar'ın (23) cenazesi, Gaziantep'e getirildi. Şehit sağlık personeli Tatar için Gaziantep Havaalanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Vali Vekil Halil Uyumaz, 5'inci Zırhlı Tugay Komatanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Tatar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, buradan bugün toprağa verilmek üzere Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla memleketi Erzurum'a gönderildi.

5)CUMHURBAŞKANI VE SANATÇILAR KARAKOLDA Mehmetçiğe destek için Hatay'a gelen ünlü isimler ve futbolcular, 4 otobüse binerek Reyhanlı İlçesi'ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu'na geçti. Asker ve polislerin eşlik ettiği sanatçıların bulunduğu konvoy, büyük ilgi gördü. Askeri birlikte gerçekleştirilen ziyarete, basın mensupları alınmadı. Karakol üzerinde askeri helikopterlerin uçtuğu gözlendi. CUMHURBAŞKANI VE SANATÇILAR KARAKOLDA

Hatay'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Mehmetçiğe destek için kente gelen ünlü isimler ve sporcularla birlikte Reyhanlı'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nda askerlerle buluştu.

Ömer Çelik, İbrahim Kalın ve Numan Kurtulmuş gibi isimlerin de eşlik ettiği ziyarette, askeri kamuflaj giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporculara gösterdikleri tavır için teşekkür ederek, şunları söyledi:"Türkiye askeri zaferleriyle sanat alanındaki ve spordaki başarılarıyla her alanda gelişip ilerliyor. Bu şahit olduğumuz manzara da bu değişimin en güzel ifadesi, en çarpıcı fotoğrafıdır. Elde ettiğimiz her başarı bize daha çok kuvvet ve cesaret veriyor. Bize gayret yaraşır, merhamet Allah'ındır. Milletimiz başkalarından yardım beklemek yerine kendi gücüyle yeri geldiğinde kanı ve canıyla geleceğini inşa etmek içirn çalışmıştır. Tesis ettiğimiz güven ve istikrar sayesinde ülkemizin en büyük kalkınma hamlesini gerçekleştirdik. Türkiye son 5 yıldır sayısız siyasi ve ekonomik saldırıyı savuşturdu. Kendine kurulan tuzakları uzaklaştırdı. Zeytin Dalı Harekatı bu bakımdan gücümüze güç katmıştır. Her yıl bir öncekiden daha çok yükseldik. Bu gayretimizi kimse durdumadı."

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda son olarak 3852 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, şöyle devam etti:"Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. İnlerine giriyoruz. 68 terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi, bir hafta içinde Amanoslar'da 17 terörist etkisiz hale getirildi. Yurtiçinde 14 terörist etkisiz hale getirildi. Allah'ın izniyle her gün bir öncekinden daha güçlü hale gelerek ilerleyeceğiz. Milletin huzuru ve refahı için ne gerekiyorsa yapacağız. Türk milleti bir imtihan döneminden geçiyor. Bugüne kadar sergilediğimiz dayanışma ve birliktelikle bu imtihanı başarıyla veriyoruz. Gördüğümüz manzara ise gelecek için bize umut aşılıyor. Türk milleti İstiklal Harbi'ndeki gibi birlikte ve dayanışma halinde. Bu gördüğünüz manzara da bu kenetlenmenin işaretidir. El ele vererek ülkemizi ileriye taşıyoruz. Askerimiz ne kadar iyi mücadele ederse, sanatçı ne kadar iyi iş çıkartırsa, sporcumuz ne kadar başarı elde ederse bu çabamız başarıya ulaşır. Sahadaki başarımızın gölgesinin düşmediği bir masada istediklerimizi ele geçirmenin imkanı yoktur. Gazi Mustafa Kemal, 'Hattı müdafa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır' dedi. Ülkenin ve milletin çıkarı için herkesin birlik içinde mücadeleye katkı vermesi gerekiyor. Askersek en iyi askerliği, sanatçıysak ve sporcuysak en iyisini yapacağız. Ülkemizdeki 81 milyon bireyin tamamı için tek anlayıştır. Başka türlü milletimize karşı görevimizi yerine getiremeyiz. Milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar ve sporcular olduğunuzu gösterdiniz. İnşallah bu güzel manzara dalga dalga tüm ülkemize yayılacaktır. Sanatçılarımızı ve sporcularımızı askerlerin yanında oldukları ve desteklerini gösterdikleri için tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize sağlık diliyorum."

TATLISES VE ASKERLERDEN MÜNBİÇLİ 'YAYLALAR' TÜRKÜSÜ

Oğulpınar Pınar Sınır Karakolu'nda askerlerle yemek yiyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Mehmetçikle birlikte türkü söyledi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses askerlikle özdeşleşen 'Yaylalar' türküsünü Afrin ve Münbiç'i de katarak söyledi. Tatlıses, Yaylalar türküsünü şöyle seslendirdi:

"Baktı Urfa hoş değil, Afrin'i dolaşta gel.

Baktı Afrin hoş değil, Münbiç'i dolaşta gel,

Yaylalar yaylalar…"

Türküye karakoldaki askerler de eşlik ederken, İbrahim Tatlıses'in yanındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bu sözlere tebessüm ile karşılık verdi. Görüntü Dökümü:

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK / HATAY,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR, SINIR BİRLİKLERİNİ DENETLEDİ

6)AÇIKLAMA YAPILDI Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Hatay ve İskenderun bölgelerinde yaptığı inceleme ve denetlemelerle ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) açıklama yapıldı. TSK'nın internet sitesinden yapılan ve inceleme-denetlemelere ilişkin görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, şunlara yer verildi: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte Hatay ve İskenderun bölgelerindeki birlik, karargâh ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Bu kapsamda Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bölgedeki son gelişmeler ve alınan/alınacak tedbirler hakkında görüşmüştür. Orgeneral Akar denetlemeler esnasında, Zeytin Dalı Harekâtı'nın kullanılan silah ve mühimmat dâhil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürüldüğünü, harekât kapsamında tüm faaliyetlerin, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde yürütüldüğünü, sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alınmakta olduğunu, sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapıların asla hedef alınmadığını, bunların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu, harekât kapsamında özellikle meskûn mahallerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini, terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmelerine yardımcı olunduğunu, can ve mal emniyetleri için her türlü tedbirin alındığını, sivil/masum kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlık hizmeti ve temel yardım malzemelerinin ulaştırılması için ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışıldığını ifade etmiştir. Orgeneral Akar ayrıca harekât kapsamında göstermiş oldukları kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı personeli kutlamış ve kendilerine başarılar dilemiştir."

7)ÇAVUŞOĞLU: BURADAKİ GENÇLİK YAKIP YIKAN DEĞİL, İNŞA EDEN GENÇLİKTİR Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı Kongresi'ne katıldı. Şehitlik Spor Kompleksi'nde yapılan kongrede konuşan Çavuşoğlu, Diyarbakır'a 16 yılda 24 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, "Terör örgütüne, yatırımcıları bölgeden kaçırmak için müteahitleri tehdit etmesine, öldürmesine, iş makinelerini yakmasına, bitmek bilmeyen sudan bahanelerle yaratılan güvensizlik ortamına rağmen yatırımları gerçekleştirdik. Buradaki gençlik; yakıp yıkan, kırıp döken gençlik değildir. Buradaki gençler hendekler kazan, kendi hemşerilerine hayatı zehir eden gençler değildir. Eline sopa, molotof alan, kıran, yakan, yağmalayan gençler değil. Bu gençler yıkmaz yakmaz, ancak inşaa eder. Bizim dualarımız ortak, kıblemiz birdir. Ülkemizi daha yükseklere çıkarmak için bozan yıkan, başkalarının topraklarına göz diken bir ülke değil, çağdaş, barış ve huzurla imar eden birleştiren, insan haklarına saygılı bir Türkiye’ye hep birlikte yürüyoruz" dedi.

'PKK'NIN ZULMÜNDEN YPG'NİN VAHŞETİNDEN KARDEŞLERİMİZİ KURTARACAĞIZ'

Ayrılık tohumları ekmek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Başkalarının kayığına hiçbir zaman binmeyeceğiz. O kayık Diyarbakır gençlerine bu güne kadar korkudan, ölümden ve zulümden başka birşey vermedi. Sizlerle birlikte kutsal bir davanın peşindeyiz. Çalışırken etnik ayrımcılık, mezhepçilik, ideolojik ayrımcılık yapmayacağız. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Onları baskıdan, zulümden birlikte kurtacağız. PKK’nın zulmünden, YPG’nin vahşetinden vatandaşlarımızı ve özellikle Kürt kardeşlerimizi kurtaracağız. Çünkü onların Kürt diye bir derdi yok. Kürtlerin sorunu diye bir derdi yok. Onlar bugüne kadar Kürt kardeşlerimize zulmettiler. Kürt kardeşlerimizin çocuklarını dağlarına kaçırdılar. Çözüm sürecinde buralarda ne mekanizmaler kurdular. Vatandaşlarımızı vergi adı altında haraca bağladılar, baskı kurdular, zulmettiler." diye konuştu. YPG VE PKK 30'A YAKIN FARKLI KÜRT SİYASİ PARTİYİ KAPATTI

Konuşması sık sık 'Kahrolsun PKK' ve 'Çavuşoğlu bizi Afrin'e götür' sloganları ile kesilen Çavuşoğlu, "İnşallah birlikte Afrin'e gideceğiz. Bugün PKK ve YPG’ye karşı mücadele veriyoruz. PKK ve YPG’ye destek verenler kim? Türkiye’nin ve İslam’ın dostları mı, düşmanları mı? Neden sadece YPG ve PKK’ya veriyorlar. Suriye topraklarında YPG ve PKK’nın sürgüne gönderdiği 500 binden fazla Kürdün hakkını savunan var mı? YPG, PKK Kürtlerin hakkını savunuyorsa, bu kadar Kürt kardeşimizi Suriye'den zorla kaçırtarak, onların mallarını mülklerini elinden niye aldı? Bugün YPG, PKK Suriye'de 30'a yakın farklı Kürt siyasi partiyi kapattı. Bu insanların hakkını savunan var mı? Fırat Kalkanı operasyonundan sonra 140 bin Suriyeli El Bab'a kadar gitti. Afrin operasyonu biter bitmez Kürt, Arap, Süryaniler, kim olursa olsun, buralara dönüyor. PKK, YPG Suriye topraklarının yüzde 25'ini kontrol ediyor. Suriyeliler dönerken, neden YPG, PKK'nın kontrol ettiği yüzde 25 topraklara bir tane bile Türkiye'deki Kürt kardeşimiz dönemiyor. Hani bunlar Kürtlerin savunucusuydu? Zaten bunların büyük çoğunluğunu PKK, YPG sürgüne gönderdi. Onların Kürtlerin hakkı diye bir dertleri yok. Onları başkaları kullanıyor. Onlar bu millete, Türkiye'ye ve Kürt kardeşlerimize hizmet etmiyor. Onlar ancak Kürt kardeşlerimizi sömürerek, malını, mülkünü, parasını, çocuklarını alarak, Kürt kardeşlerimizi sömürüyor. Dışarıda PKK, YPG'yi savunanlar, neden sizlerin hakkını savunmuyor, neden gelip burada yıkılan evlerin hakkını savunmuyor, neden çocukları dağa kaçırılan ailelerin hakkını savunmuyorlar? Neden burada hastaneleri, ambulansları, okulları yakan, yıkanları, Kürt kardeşlerimizi öldürenlerden hesap sormuyorlar ? Ben söyleyeyim, çünkü siz Türkiye düşmanı değilsiniz. Siz vatana ve millete bağlısınız. Çünkü PKK, YPG'ye destek verenler Türkiye düşmanıdırlar. Türkiye'nin bölünmesini istiyorlar. Çünkü siz inançlısınız, onlar İslam düşmanı. PKK da İslam düşmanı, onlara destek verenler de İslam düşmanıdır. Avrupa'da PKK'ya destek verenler aynı zamanda İslam düşmanıdır. Sizler inançlı ve muhafazakar olduğunuz için sizlerin hakları onların umrunda değil. Aynı şeyi Alevi kardeşlerimize de yapıyorlar. İnançlı Alevileri sevmiyorlar. Ali'siz, Ateist Alevi yaratmaya çalışıyorlar. Bazı Avrupa ülkeleri de sadece onlara destek veriyor." dedi.

'KÜRT ANNE EN GÜZEL CEVABI VERDİ'

Konuşmasında HDP'yi de eleştiren Çavuşoğlu, "Bugün Türkiye'de HDP’nin içinde önemli yerlerde olan ve dışarıda güya Kürtlerin haklarını savunmak için gönderdikleri ve şimdi partiyi teslim ettikleri kişiler Kürt mü? Neden bu kişiler bu partide? Çünkü ideoloji olarak Türk devletinin yakılmasından, yıkılmasından yanadırlar. O yüzden birlikteler. Diyarbakır'daki hizmetleri görüyorum. Artık Diyarbakırlı kardeşlerimizin vergileri, 80 milyonun vergileri teröristlere gitmiyor. Diyarbakırlılara ve milletimize hizmet olarak gidiyor. Aynı hizmetleri Afrin’deki kardeşlerimize de vereceğiz. Dün televizyonda izledim. Rudaw'dan bir muhabir Afrin de bir Kürt anaya yönlendirme yaparak soruyor. "Türk askeri sizi rahatsız etti mi? Türk askeri sizi bombaladı mı? Türk askeri baskı yaptı mı?" Kürt ana da cevap veriyor. 'Evladım, bizden ayran istediler. Ben de onlara su gönderdim. Gelip rahatsız etmediler. Dağların arkasındaki yerleri bombaladılar, bizi bombalamadılar.' diyor. Muhabir ısrarla yönlendirici bir şekilde soruyor. En son diyor ki Kürt ana, 'Bu PKK dünyadan gittikten sonra her yere huzur gelecek. Benim yolum yok, elektriğim yok. Sen bunları niye sormuyorsun da hep bu Türk askerini soruyorsun' diyor. İşte en güzel cevabı oradaki Kürt ana veriyor. Çünkü onlar PKK’dan ve YPG’den çok çektiler. Biz Suriye’de barış için çalışıyoruz. Irak’ın yeniden inşaası için çalışıyoruz." diye konuştu.

BARZANİ İLE GÖRÜŞMESİNİ AÇIKLADI

Türkiye'nin Irak'ta, Suriye'de de Kürt kardeşlerine karşı olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, aralarında geçen ikili diyaloğu şöyle anlattı:

"Referanduma karşı olduk. Neden karşı olduğumuzu Mesut Barzani'ye çok güzel bir şekilde izah ettik. 'Mesut bey, Türkiye'yi ne olarak görüyorsunuz ?' dedim. 'Türkiye bizim en güvendiğimiz ülke, bize her zaman en büyük desteği veren ülke, her zaman zor şartlarda bize yardım yapan ülke ve şu anda maaşlarımızı ödeyemezken Türkiye bize mali yardım yaptı' dedi. Tamam güzel, o zaman güveniyor musun? 'Güveniyorum.' Irak'taki Kürt kardeşlerimizin hakkıysa derdin, varız ve destekliyoruz. Anayasal mevcut haklarınızı savunuyoruz. Bunu Bağdat'taki basın toplantısında da söyledim. Fakat sen bu referandumda daha fazla hak elde edebileceğini düşünüyorsan, elindeki mevcut de facto kullandığın haklar da gidecek. Haberin olsun Mesut Bey. Mesut bey, sen masada daha güçlü olurum dersen referandumda korkarım ki masaya da oturamayacaksın. Mesut bey, Irak'ta Kürtleri birleştireceğini düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun, yanlış yapıyorsun. Ben de görüştüm Kürt parti başkanlarıyla. Kürtleri sen bölüyorsun. Bu referandumu yaparsan Irak, Haşdi Şabi, diğerleri ve PKK'yı senin üstüne salacaklar Mesut bey. 'Doğru söylüyorsun, PKK birinci derecede benim düşmanım. Buradaki Kürtlerin düşmanı ve ikinci derecede de Türkiye'nin düşmanıdır' Dedim ki, 'O zaman gel etme, yanlışa düşme.' Dedi ki; 'Ben bir tek Türkiye ne der ona bakarım. Ben Türkiye'nin nasihatını dinlerim. Biz Bağdat ile diyalog halinde olalım. Sizlerle de iletişim halinde olalım. Seni arayacağım.' Mesut bey bir daha beni aramadı. Ben ise Erbil'de onun sarayına gittim. Bu samimi görüşmelerimi, düşüncelerimi ve tespitlerimi Bağdat'tan sonra kendisiyle paylaştım. Peki ben şimdi size soruyorum? Kim karlı çıktı? Oradaki Kürt kardeşlerimiz karlı çıktı mı? Tüm tartışmalı topraklar elden gitti mi? Tartışmalı bölgelerdeki petrol kuyuları elden gitti mi? Havaalanı kontrolü KDP'de, yani daha doğrusu bölgesel yönetimdeydi. Şimdi yönetim Bağdat'a geçti mi? Gümrük kapılarının kontrolü yine peşmerge ve İKBY'deydi. Şimdi onların kontolünden Bağdat'a geçti mi? Geçti. Referandum da iptal oldu. Ne faydası oldu? Peki Haşdi Şabi ve diğerleri saldırdı mı? Allah'tan İbadi sorumlu davrandı da durdurdu."

TALABANİ'NİN PARTİSİ VE GORAN PKK'YA YARDIM ETTİ

Bu dönemde PKK'nın şehrin içine kadar indiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Orada bazı partiler PKK'ya yardım etti. Talabani'nin partisi, Goran yardım etti. Ama dışarda bazı ülkelerin teşviği ve desteği de oldu. Hep dışardan birileri geliyor, kullanıyor, alet olanlar bedelini ödüyor. Ama sadece onlar değil masum halk ödüyor. Şimdi diyor ki Mesut bey 'Valla bazı ülkeler bize söz verdi. Onlar iki yüzlü davrandı. Siz samimi davrandınız, biz sizi dinlemedik. Vallahi hataydı.' Biz o dönemde bile Kürt kardeşlerimizin zarar görmesi için olumsuz adım attık mı, kapıları kapatttık mı? Sadece hava sahasını kapattık. Çünkü Irak da bu bölgeye hava sahasını kapatmıştı. Şimdi hava sahasını açtık. Bazı komşu ülkeler bize 'Gelin kapıları kapatalım. Bunlar açlık içinde, sefalet içinde olsun da ders alsınlar.' dediler. Biz dedik ki 'Biz bunu yapamayız. Oradaki Kürt kardeşlerimizin bir hatası yok. Yöneticilerin stratejik hatalarını Kürt kardeşlerimiz ödememeli.' Şimdi herşey normalleşiyor Bağdat ve Erbil arasında. Biz bunu istiyoruz. Başkalarının gelip ahkam kesmesini, sınırlar biçmesini istemiyoruz." dedi.

SUR ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Bakan Çavuşoğlu, kongreden ayrıldıktan sonra Diyarbakır'ın Sur ilçesini ziyaret etti. Tarihi Ulu Camii'nde namaz kılan Çavuşoğlu, ardından Gazi Caddesi'ndeki esnaf ile sohbet etti. Esnaf ziyreti sırasında Hasanpaşa Hanı'na gelerek vatandaşlarla sohbet edip, çay içen Çavuşoğlu, vatandaşların çeşitli yardım taleplerini Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na ileterek, giderilmesini istedi. Çavuşoğlu, Sur ilçesindeki ziyaretinin ardından uçakla Ankara'ya hareket etti. Görüntü Dökümü:

Yangında palet fabrikası kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 50 bin TL zarar olduğu belirtildi. Yangın haberini alarak fabrikaya gelen sahibi ve yakınları da söndürme çalışmalarını endişe içinde takip etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Mehmet Aykut'un kayınpederi Veli Küçümen (60) evde yapılan incelemenin ardından ablasının haber vermesi üzerine eve geldiğini söyledi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığını belirten Veli Küçümen, şöyle konuştu:

"Ev damadım Mehmet Aykut'a ait. Rüzgar sert esti, sanırım çınarın da kökü çürümüş. Bu nedenle ağaç evin üzerine devrildi. Evin üstüne yıkıldı. Olayın ardından burada yaşayan ablam haber verdi. Geldik, incelememizi yaptık. Sadece evin saçak kısmına zarar vermiş, onun da tamirini yaparız. Jandarmaya haber verdik. Jandarmada geldi, rapor tuttu."

Kaza, dün akşam saatlerinde Buhara Bulvarı'nda meydana geldi. Kayseri yönüne ilerleyen Nermin Tan yönetimindeki 44 BP 829 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Murat Kılıç hakimiyetindeki 44 AAC 704 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmayla 2 araç refüjde bulunan demir parmaklıklara saplanarak durdu. Kazada sürücüler Tan ve Kılıç ile araçlarda bulunan Fatma Kılıç ve İbrahim Yıldırım yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Görüntü Dökümü:

========================================================= 14)OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPTI: 1 AĞIR YARALI ADANA'da Seyran Deniz (28), kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp, park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyran Deniz'in kullandığı 01 ADF 25 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki 01 BL 285 plakalı kamyonete arakadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan kadın, polis ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılarak ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Deniz'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

Etkinlikte konuşan Öz Büro-İş Genel Başkanı Baki Gülbaba, kadronun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülke gerçekten çok sıkıntılı süreçten geçiyor. Türkiye yeniden o tarihsel misyonuna düşen bir mücadelenin bir savaşın için de batı bitmek üzere batılı paradigma bitti. Artı dünyaya silah para değil. Sevgi ve adalet hükmedecek. Dünyayı bu zalimlerin, küresel eşkıyaların, bu çetelerin adı devlet olan çetelerin elinden inşallah bizim devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurtaracak. Onun sancılarını yaşıyor. Dünya bir şey geliyor. Medeniyetimiz geliyor. Batı'lı paradigma bitiyor. Silahın ve paranın egemenliği bitecek. Sevgi ve barışın adaletin tecelli ettiği günler gelecek. Şuanda onun şafağındayız" dedi.

Konuşmaların ardından işçiler, yerel sanatçılar tarafından seslendirilen türküler eşliğinde halay çekerek kadroya geçişlerini kutladı.