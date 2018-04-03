DHA YURT BÜLTENİ 1

1)VAN'DA 8 YAŞINDAKİ BERHAN KIYAK'TAN HABER ALINAMIYOR VAN'ın Edremit ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Berhan Kıyak'ın bulmak için UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri ile yakınları seferber oldu. Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde oynamak için evinden çıkan ve bir daha dönmeyen Berhan Kıyak'tan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ve polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Kurtarma ve güvenlik ekipleri, özellikle çocuğun mahallenin içinden geçen tarihi Şamran Kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgedeki baraj kapaklarının kapatılmasını istedi. Baraj kapaklarının kapatılmasıyla su seviyesi düşürüldü. Arama çalışmaları bu yönde yoğun şekilde devam etti. Kayıp çocuğun bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Şamran kanalında ve çevresinde bugün çalışmalar yeniden başlayacak.

Görüntü Dökümü

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- UMKE ekıplerınden detaylar

- Polıslerın Şamran Kanalında kayıp çocuğu araması

- Çevreden detaylar

- AFAD ekiplerinden detaylar Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ / VAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ, BİRİ ÇATIYA SAVRULAN 2 ÇOCUK YARALANDI KAYSERİ’de bir otomobil, yolun kaldırım olmayan bölümünde anne ve 2 çocuğa çarptı. Kazada, anne ve oğlu yol ile bitişik olan binanın duvarına çarparken, diğer çocuk ise 1,5 metre yükseklikteki çatıya savruldu. Annenin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı. Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zümre A. yönetimindeki 34 ZK 4415 plakalı otomobil, Karasu Caddesi’nde sürücünün kontrolünden çıktı. Otomobil, bu sırada yolla bitişik olan ve kaldırımın olmadığı yerde yürüyen Zahide Baran (54) ve oğlu Bilal Baran (10) ile Medine Beyazıt'a (10) çarptı. Otomobilin çarptığı Zahide Baran ile oğlu Bilal Baran evin duvarına çarparak düşerken, Medine Beyazıt ise yolla bitişik olan ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki binanın çatısına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Ambulanslarla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’ne kaldırılan yaralılardan anne Baran, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan iki çocuğun ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Sürücünün gözaltına alındığı kaza anı bir otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamerası

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-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar Haber: Cafer ZENGİN / KAYSERİ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)OTOMOBİL TRAKTÖRE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, seyir halindeki traktöre aynı yöne giden Doğan Özdemir yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Selahattin Sevim (49) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Demircili Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. 30 yaşındaki Doğan Özdemir idaresindeki 35 ABD 618 plakalı otomobil, aynı yöne giden Selahattin Sevim yönetimindeki 35 ZA 0633 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortadan ayrılan traktörün sürücüsü Selahattin Sevim ve traktörde yolcu olarak bulunan eşi Rukiye Sevim (46) ile otomobil sürücüsü Doğan Özdemir yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Sevim yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Rukiye Sevim'in ise tedavisi sürüyor.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Doğan, tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Traktörden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)KAHRAMANKAZAN'DA HAYVAN YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde büyükbaş yüklü TIR devrildi, kaçan hayvanlar ise besi çiftliği çalışanları tarafından yakalandı.Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kahramankazan Fethiye Mahallesinde yaşandı. Yenikent'te bulunan besi çiftliğinden aldığı 30 büyükbaşını kesimhaneye götüren Beytullah Kaya yönetimindeki 06 FH 9058 plakalı TIR, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Beytullah Kaya yara almazken, olay yerinde 5 büyükbaş kasaplar tarafından kesildi. Kaza sonrası bölgeye kaçan diğer hayvanlar ise besi çiftliği çalışanlarından tarafından yakalanarak, besi çiftliğine götürüldü. Görüntü Dökümü

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-TIR'dan görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Hayvanların toplanması

-Detay Haber-Kamera: Hasan POLAT / KAHRAMANKAZAN(Ankara),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)CEZAEVİ NAKİL ARACINDAN YARALI KURTULAN ASKER, KAZAYI ANLATTI

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, sürücünün yaşamını yitirdiği, mahkûm ve 13 askerin yaralandığı kazadan yaralı kurtulan askerlerden Bora Uğurlu, "Götürdüğümüz mahkûmun yakınları sağ olsunlar çıkmamıza yardımcı oldular. Keşke komutanlarımız da bizimle olsaydı da daha iyi olsaydık. Moral olarak daha iyi bir durumda olabilseydik" dedi.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Yazıköy İncebacaklar mevkiinde meydana geldi. Önceki gece, ilçe merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde ölen Hüsnü Kalaycı'nın önceki gün Yenice Yazıköy'de kılınan cenaze namazına, Karabük Kapalı Cezaevi'nde hükümlü kardeşi Gurbet Kalaycı da askerlerin nezaretinde katıldı. Cenaze namazının ardından Gurbet Kalaycı'nın bindirildiği nakil aracı, cezaevine gitmek üzere yola çıktı. Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, yokuştan inerken kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaçları devirip ormanlık alana yuvarlanan araçta bulunan uzman çavuşlar Oğuz İnan ve Kenan Dalkılıç olay yerinde şehit oldu. Ağır yaralan sürücü Ramazan Işık da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada, mahkûm Gurbet Kalaycı ve 13 asker yaralandı.

ASKERLERİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan 10 asker, taburcu edildi. 3 asker ile mahkûm Gurbet Kalaycı'nın tedavileri ise sürüyor. Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, hastaneye gelerek yaralı askerleri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. 'MAHKÛMUN YAKINLARI ÇIKMAMIZA YARDIMCI OLDU'

Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren yaralı askerlerden Bora Uğurlu, "Ring aracının içerisinde olduğumuz için kazayı göremedik. Aniden yuvarlanmaya, takla atmaya başladı araç. Bir iki takla attıktan sonra bir duraksama oldu. Biz, 'Herhalde durdu, Allah'a şükür olsun, geçti' dedik. Ondan sonra asıl olay başladı zaten. Haberlerden gördüğümüz kadarıyla yaklaşık 100 metre kadar bir sürüklenme yaşamışız. Komutanlarımızdan 2 şehit vermişiz. Ring şoförümüzü kaybetmişiz. Allah'a şükür daha büyük kayıplarımız olmadı. Halk sağ olsun araçtan çıkmamıza yardımcı oldu. Götürdüğümüz mahkûmun yakınları sağ olsunlar çıkmamıza yardımcı oldular. Keşke komutanlarımız da bizimle olsaydı da daha iyi olsaydık. Moral olarak daha iyi bir durumda olabilseydik. Bugünlerimize de şükür. Her şeyin hayırlısı diyelim."

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Ali Şahin'in yaralı asker Bora Uğurlu'yu ziyareti

-Yaralı asker Bora Uğurlu'nun açıklaması

-Mehmet Ali Şahin'in yaralı asker Hüseyin gürakar'ı ziyareti Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI BOLU'da, ekonomik sıkıntıları yüzünden bunalıma giren berber Tarık D.(31), otomobili ve kendisini benzin döküp yakacağı sırada polis müdahale etti. Tarık D. gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. Ekonomik sıkıntıları yüzünden bir süredir bunalımda olan berber Tarık D., su bidonuna doldurduğu benzinle otomobili ile birlikte kendini yakacağını söyledi. Çevredekiler durumu polise ihbar etti. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Tarık D. bir bidon benzinin bir kısmını otomobilinin ve kendisinin üzerine döktü. Yaklaşık 10 kişilik polis ekibi Tarık D.'nin üzerine atlayarak elindeki çakmağı yakmasını önledi. Direnen Tarık D. ile polis arasında arbede yaşandı. Etkisiz hale getirilen Tarık D. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin müdahalesi

-Otomobilin üzerindeki arbede

-Gözaltına alınması

-İtfaiyenin benzin dökülmüş aracı sulaması

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)APARTMANDAKİ YANGINDA KEDİLERİ İTFAİYE ERLERİ KURTARDI ESKİŞEHİR'de 7 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında kanepe altına saklanan 2 kediyi, itfaiye erleri kurtardı. Yeni Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 3'üncü kat dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çoğunluğu üniversite öğrencilerinin kaldığı apartmanda çıkan yangına ilk olarak evde bulananlar müdahalede bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı dairede bulunan ve kanepe altına saklandıkları belirtilen 2 kediyi itfaiye erleri bulup sahiplerine teslim etti. Evde maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni araştırılırken, Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de evde çalışma yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Apartman önündeki itfaiye araçları,

-Apartman önündeki vatandaşlar,

-Yangının çıktığı dairede kalan biri kadın biri erkek 2 kişinin kucaklarında birer kediyle apartman önünde çekilen görüntüsü ve bu kişilerin apartmandan içeriye girmeleri,

-Yangın nedeniyle dışarıda bekleyen apartman sakinlerinin içeriye girişleri,

-Yangının meydana geldiği daire önündeki itfaiye ekipleri

-Daire içerisindeki polisler Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)69 BİN DOLAR ÇALAN LATİN HIRSIZLAR YAKALANDI KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonda Bursa'da bir araçtan 69 bin dolar çalan 2 Kolombiya, Küba ve Peru uyruklu 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı.Bursa'da meydana gelen olayda, bir aracın içerisinden 69 bin dolar çalan hırsızlar kaçtı. Bursa İl Emniyeti hırsızların bulunduğu aracın plakasını tespit ederek, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Gölcük'te önlem alan ekipler, Donanma kavşağında aracı durdurarak 4 kişiyi yakaladı. Araçta yapılan aramada çalınan paralar, bir adet aracın kilidinin sinyalini önleyen jammer ve peruk bulundu. Gözaltına alınan 2'si Kolombiya, 1 Küba, 1 Peru uyruklu 4 kişi Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri, parayı çalma anı

-Ele geçirilen paralardan görüntü

-Hırsızlardan görüntü Haber-Kamera: Soner GÜLEZER / GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================== 9)AK PARTİ İL BAŞKANI'NIN İSMİNİ KULLANARAK DOLANDIRDI NİĞDE'de Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'in adını kullanıp iş bulma vadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 64 yaşındaki İsmail Yüce tutuklandı.

İddiaya göre, İsmail Yüce, eşine otobüste yer veren özel güvenlik görevlisi Muhammed Benli ile tanıştı. İşsiz olan Benli'den Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'in adını kullanarak iş bulma vaadiyle bin 500 lira istedi. İlk önce Yüce'ye 150 lira veren Benli, daha sonra bin lira daha isteyince şüphelendi. Benli'nin bilgilendirdiği Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polislerce yakalanan İsmail Yüce, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Görüntü Dökümü

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- Ak Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin'nin açıklaması

- Dolandırıcının yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlara plaket

- Muhammed Benli'nin açıklaması

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ / NİĞDE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)GÖKÇEADA'DA ERKEK ÖĞRENCİYE TOKA TAKILMASI KRİZ YARATTI ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, İngilizce öğretmeni Gülsüm U., 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K.'ye (12), tüm arkadaşlarının gözü önünde saçı uzun olduğu gerekçesiyle toka taktı. Olayı öğrenen öğrencinin babası Osman K. (48), okula giderek öğretmene tepki gösterdi. Öğretmen de hakarete uğradığı gerekçesiyle Osman K.'den şikayetçi olunca, konu yargıya taşındı.

Olay, Gökçeada Ortaokulu'nda cuma günü yaşandı. 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K., sabah okula geldi. Diğer öğrencilerle birlikte okulun önünde sıraya giren Emre K.'yi İngilizce öğretmeni Gülsüm U. yanına çağırdı. Gülsüm U., iddiaya göre, tüm öğrencilerin gözü önünde Emre K.'nin saçını toplayıp, toka taktı. Bu sırada okula gelen Türkan K. (47), öğrencilerin gözü önünde oğlunun saçına toka takılmasına şahit oldu. Üzülüp ağlayan Türkan K., durumu eşi Osman K.'ye anlattı. Okula gelen Osman K., İngilizce öğretmeni Gülsüm U.'ya tepki gösterdi.

Oğluna diğer öğrenciler önünde böyle bir davranışta bulunulmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Türkan K., "Cuma sabahı bayrak bağışı için okula gittiğimde gördüğüm manzara karşısında hayretler içinde kaldım. Oğlum bütün okulun karşısında toka takılmış vaziyette duruyordu. Bu olaya dayanamadım ve eşimle paylaştım" dedi.

Osman K. ise "Ben sadece okula gidip, oğluma tokayı kimin taktığını sordum. Bana İngilizce öğretmeninin taktığını söylediler. Ben de İngilizce öğretmeniyle görüşmeye çıktım. 'Siz mi taktınız?' dedim. 'Evet ben taktım. Biz şakalaşıyorduk, eğleniyorduk. Kötü bir amaç yoktu' dedi. Ama olay bize çok ters geldi. 400 kişinin karşısında çocuğu dikip, şakalaşmak, eğlenmek nasıl oluyor. Biz hayretlere düştük, şaşırdık. Okul yönetimi de bize çok ters davrandı. Tabi ben de o sinirle haliyle onlara bağırdım. Hakarette bulundum. Ama kesinlikle darp olayı olmadı. Hakarette bulunduğum için kendilerinden özür dilerim. Aynı şeyi kendilerinden bekliyorum. Çünkü onlar da bana bağırdı. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sonra kendileri suç duyurusunda bulunmuşlar" diye konuştu.

Gökçeada İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Konyar ise okul bahçesinde sendikaların öğretmen performans değerlendirme raporuna tepki açıklaması öncesi yaptığı konuşmada, "Cuma günü okulumuzda münferit bir olay yaşandı. Biz haksızsak zaten hesabını vereceğiz. Ama bu, bir veliye gelip okulu basıp, terör estirme hakkı asla vermez. Biz bunu asla kabul emiyoruz. Daha da çirkin olanı, velilerimizin sosyal medyada linç kampanyaları başlatmaları. Daha da kötüsü ben 20 yıldır burada çalışıyorum. Arkadaşların hiçbiri yalnız değil. Biz biriz" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili detaylı bir açıklama yapmazken, öğrenci Emre K.'inin ailesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

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Ailenin açıklamaları

Şube müdürünün açıklamaları Haber-Kamera: Vural BOZOK /GÖKÇEADA(Çanakkale),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)ADIYAMAN'DA İSRAİL PROTESTOSU ADIYAMAN'da siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlar, geçen cuma günü Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinlilere ateş açarak çok sayıda kişiyi öldürüp, yaralayan İsrail askerlerini protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesi ve 42 STK ile siyasi parti temsilcileri, Demokrasi Parkı önünde İsrail'i protesto etti. Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, İsrail'in tutumunu kınadı. Açıklamanın ardından grup bir süre İsrail lehine slogan atıp dağıldı. Görüntü Dökümü

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- Demokrasi Parkı

- Toplanan kabalık

- Açıklama yapılması

- İsrail protesto edilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)HİSARCIKLIOĞLU: KENDİ ŞİRKETİM DAHİL BİRÇOK FİRMA DEVLETİN VERDİĞİ TEŞVİKTEN HABERSİZ

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş'ta katıldığı bir törende şirketlerin devletin verdiği teşviklerden haberleri olup olmadığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin en kurumsal firması da dahil birçok şirkette araştırma yaptırdığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bir baktım ki istihdam teşviklerini Türkiye'nin en kurumsal firması dediğimiz en büyük şirketi, devletin verdiği istihdam teşviklerinden faydalanmamış. Herkes eski alışkanlık, bir sürü teşvik var kullanmamışız. Ben kendi şirketime de baktım bizimkiler de kullanmamış" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı törenle gerçekleştirdi. Törenin açılış konuşmasını KMTSO Başkanı Serdar Zabun yaptı. Zabun'dan sonra konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının yıllardır yargının yavaş çalışmasından şikayetçi olduğunu söyledi. Bundan en büyük nedenlerden birinin yargıdaki iş yükü olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, Avrupa'da bir hakimin yılda 200 dosyaya bakarken, Türkiye'de hakimin 700-800 dosyaya baktığını belirtti.

'TERK ETTİĞİMİZ KÜLTÜRÜMÜZÜ BATI'DAN KEŞFETMİŞ GİBİ GETİRDİK'

Türk iş dünyasının yüzde 99.2'sinin iş mahkemelerinde kaybettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, yeni sistemde mahkeme yerine arabulucuya gidileceğini ve burada anlaşmazlık çıkması durumunda tarafların mahkemeye gideceğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

"Devrim niteliğinde bir yasaydı. Meclisimizde siyasi partilere, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ama üzüldüğüm şey şu; bunun kökü bizde, şu arabuluculuğu biliyor musunuz? Ahilik kültürünün özü ney? İki esnaf anlaşamayınca Ahi baba anlaştırıyor. Biz bunu terk ettik, kendi kültürümüzü terk ettik, şimdi yeniden batıdan keşfetmiş gibi getirdik koyduk. Aslında bizim özümüzde, bizden batıya gitti, şimdi batıdan tekrar bize geliyor. Arabuluculuk dediğin, Ahi babanın, Ahi teşkilatının yaptığı işin, Ahi kültürünün özü. Yaptığımız bu. İki anlaşamayan insanı getirmek, bir de tarafsız adamı getirmek, hadi anlaştır. Biz arabuluculuğu adalete hızlı erişim olarak görüyoruz. Mahkemelerin iş gücü azalacak. ilk rakamlara baktığımızda da ilk 3 ay itibariyle mahkemeye düşmeden yüzde 70'i arabulucular vasıtasıyla çözülmüş ancak yüzde 30'u gitmiş mahkemelere. Artık mahkemelerde de dosya daha az birikecek, hakimler de adil ve hızlı çözüm bulabilecekler."