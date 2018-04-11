DHA YURT BÜLTENİ- 1

1)BİTLİS'TE EYP PATLADI: 1 ASKER ŞEHİT OLDU BİTLİS kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Olay, dün akşam saatlerinde Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan Karınca Karakolu yakınındaki kırsal alanda meydana geldi. Operasyona çıkan askerlerin geçişi sırasında daha önceden teröristler tarafından araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı inflak etti. Patlayıcının inflak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, şehidin cenazesi otopsi için Muş'a gönderildi.Sabah saatlerinde Muş'ta düzenlenecek törenin ardından şehit cenazesinin memleketine gönderileceği belirtildi. Haber: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS (DHA) ============================================== 2)POZANTI'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ BİTLİS kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın (26) memleketi Adana'nın Pozantı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehidin Yukarıbelemedik Mahallesi'ndeki baba evine gelen Kaymakam Taner Tengir ve beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş ile Belediye Başkanı Sami Baysal, acı haberi baba Necati İzbudak ve anne Teslime İzbudak'a verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan İzbudak çiftine, hazırda bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Kaymakam Tengir, daha sonra Karakışlakçı köyüne giderek acı haberi şehidin eşi Emine İzbudak'a verdi. Acı duyan yakınları, taziye için şehidin baba evine akın etti.

UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞUNU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ 2015 yılında görev başlayan şehidin, o yıl sosyal medya hesabından "Bittiiiiiiiii..... Sonunda jandarma uzman çavuşum...." notunu paylaştığı görüldü. 1,5 yıl önce hayatlarını birleştiren Emine-Sefa İzbudak çiftinin 6 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin, düzenlenecek tören ile Yukarıbelemedik Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceği belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Şehidin baba evinden görüntü

- Şehidin baba evindeki Türk bayrağından görüntü

- Şehidin baba evinin çevresine Türk bayrakları asılması

- Şenidin baba evinin önünde bir yakınından görüntü

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- Şehidin fotoğrafı

- Şehidin sosyal medya mesajı Haber: Onur BULAT - Kamera: POZANTI(Adana), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)PERVARİ'DE YILDIRIM DÜŞTÜ: 1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT, 1 YARALI SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Dağdöşü köyü kırsalında yol kontrolu sağlayan bir tim güvenlik korucusunun bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. 1 korucunun şehit olduğu olayda 1 korucu da yaralanırken, 5 korucu ise tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay bugün saat 19.50 sıralarında meydana geldi. Siirt, Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devam eden operasyon kapsamında yol emniyetini sağlayan güvenlik korucularının bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Bölgede bulunan güvenlik korucularından 1'i ağır 2'si yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından korucuları ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu iyi olan 5 korucu tedbir amaçlı kontrolden geçirilirken yaralı korucu ise tedavi altına alındı. Durumu ağır güvenlik korucusu Mehmet Sevgin ise sevk edildiği Siirt Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı korucunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİLİK: 1 ŞEHİT

Yıldırım düşmesi ile ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Nisan 2018 günü saat 19.50 sıralarında Siirt ili, Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonel faliyetlerde yol emniyeti maksadıyla görevlendirilen bir tim (7 kişi) güvenlik korucusunun bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu; (1) bir güvenlik korucusu ağır yaralanmış, (1) güvenlik korucumuz da hafif yaralanmıştır. Yaralıları tahliye etmek için olay yerine 112 ekipleri sevk edilmiştir. Güvenlik korucusu timinde bulunan diğer 5 güvenlik korucusu da kontrol maksadıyla Siirt Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı olarak Eruh Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit güvenlik koruyucumuza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz."

Görüntü Dökümü

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-Hastane acil servisi

-Hastaneye getirilen yaralılar

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)ARACINI KAMP ALANINA PARK EDEN KADININ DENİZDE CESEDİ BULUNDU KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Yasemin Saraç'ın (45) denizde cesedi bulundu. Cipi deniz kıyısındaki kamp alanında bulunan Yasemin Saraç'ın, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öğleden sonra, Kandıra Seyrek plajı açıklarında denizde ceset gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma, Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi dalgıç ekipleri ile 112 Acil ekipleri geldi. Denizde yapılan aramada kıyıya yakın bir noktada kadın cesedi görüldü. Arama kurtarma ekipleri cesedi denizden tekneye alıp kıyıya getirdi.Yapılan araştırmada olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan kamp alanında 41 FT 856 plakalı terk edilmiş bir cip bulundu. Cipin, Yasemin Saraç'a ait olduğu ve aracını park ettikten sonra denize atlayarak yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Yasemin Saraç'ın sorunları nedeniyle intihar ettiği iddia edilirken, cesedi Kandıra Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Cesedin daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ölen kadının fotoğrafı

-Cesedin denizden alınması

-Kıyıya getirilmesi

-Kadına ait cipin görüntüsü

-Jandarma detayları Haber: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR - Kamera: Uğur AYDIN / KANDIRA (Kocaeli), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN GENÇ, ÖLDÜ ADANA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Gökay Tunç (19), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gökay Tunç, evinin yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tunç, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Mahalledeki arkadaşları tarafından otomobil ile yakındaki bir tıp merkezine götürülen Tunç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayet silahına ait 10 adet boş kovan buldu.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Polisin olay yeri inceleme çalışması

- Yerdeki mermi kovanları

- Olay yerine emniyet şeridi çekilmesi

- Genel ve detay Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI ESAT KABAKLI KAZADA YARALANDI BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında otomobiliyle trafik kazası geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı (64), yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay'da askerlere moral ziyaretine katılan sanatçılar arasında yer alan Kabaklı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve Isparta’ya sevk edildiği belirtildi. Kaza, saat 16.30 sıralarında Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı’nın kullandığı 34 SL 4645 plakalı otomobil, Kağılcık köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay'da askerlere moral ziyaretine katılan sanatçılar arasında yer alan Halk Müziği sanatçısı Kabaklı'nın otomobili takla attıktan sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde tek olan ve yaralanan Esat Kabaklı’yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kabaklı buradaki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK Kazayı duyarak hastaneye gelen Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Esat Kabaklı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Yılmaz, "Ailesiyle görüştü, kardeşleriyle görüştü. Hayati tehlikesi yok. Saat 16.30 sıralarında Karamanlı ilçemizde tek taraflı bir kaza yaptı. Sol kolunda kırık var. Baş kısmında çarpmadan kaynaklı dikiş atılan yerler var. Göğsünde çarpmadan kaynaklanan kanama var. Göğüs cerrahi bulunmadığı için tedbir amaçlı Isparta'ya sevk ettik. Bilinci açık. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Allah’tan acil şifalar diliyorum" dedi. BAKAN SOYLU ARADI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Vali Şerif Yılmaz'ı telefonla arayarak sanatçının durumu hakkında bilgi aldı. Esat Kabaklı, ambulansa binerken gazetecilere, "Allah’a şükür iyiyim" dedi. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA Esat Kabaklı’nın yaralandığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Kabaklı’nın bulunduğu otomobilin seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktığı ve yolda savrulduğu görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI Burdur'un Karamanlı ilçesi yakınlarında otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin, Esat Kabaklı'nın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esat Kabaklı'nın durumuyla ilgili bilgi aldığını söyleyen Başhekim Keskin, "Sağlık durumunu izah ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Hastanemizde birkaç gün misafir edeceğiz. Durumuna göre tekrar değerlendireceğiz" dedi. 'ŞU AN BİR SIKINTIMIZ YOK' Esat Kabaklı'nın saat 18.45 sıralarında ambulans ile hastaneye getirildiğini, geldiğinde genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Keskin, "Tahliller sonucuna baktığımızda sol ön kolda parçalı kırık, beraberinde sol akciğerde kontüzyonu (ezilme) mevcut. Daha sonra kendisini kırık için atele aldık. Arkasından hastamızı kontrol altında tutmak için yoğun bakıma yatırdık. Genel durumu iyi, şuuru açık ve bilinci yerinde. Hayati tehlikesi yönünden 24 saat geçirmesi uygun olacaktır. Şu an bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Esat Kabaklı'nın yakınlarının hastaneye gelmek için yolda olduklarını aktaran Keskin, panik olmasınlar diye genel durumu hakkında bilgilendirdiklerini belirtti. Görüntü Dökümü

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Burdur

- Pansuman odasında müdahale

- Vali Şerif Yılmaz'ın ziyareti

- Vali Şerif Yılmaz'ın açıklaması

- Esat Kabaklı'nın sedyede hastaneden çıkarılması

- İçişleri Bakanı ile Vali'nin telefonda görüşmesi

- Esat Kabaklı'nın ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın gidişi

- Hastane dış plan görüntü

- Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

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Isparta

- Başhekim Feridun Ruşen Keskin'in açıklaması Haber- Kamera: Mesut MADAN / BURDUR - Ali ÇEVİKBAŞ / ISPARTA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)MALKARA'DA MİNİBÜSLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI: 4 YARALI TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, şerit ihlali yaptığı belirtilen kapalı kasa minibüsle, hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Malkara-Tekirdağ karayolunun Karıştıran mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Öğretmen (56) yönetimindeki 16 DE 067 plakalı kapalı kasa minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak, orta refüjü aşıp, geçtiği karşı şeritte ilerleyen İsmail Boyalık (26) yönetimindeki çift kabinli hafif ticari araca çarptı. Kazada, minibüste bulunan Ayhan Öğretmen, eşi Hatice Öğretmen (56), hafif ticari araçtaki İsmail Boyalık ve Ali Osman Özcan (38) yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs alev alırken, yangına ilk müdahale bölgedekiler ve haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta sıkışan Özcan ise kaza kırım ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan İsmail Boyalık, Ali Osman Özcan ve Ayhan Öğretmen, ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Ambulansların kaza yerine gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Kaza kırım ekiplerinin yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarması

-Yaralıların ambulanslarla hastaneye sevki

-Kaza yapan araçlardan detay

-Karşı şeride geçen minibüsün lastik izleri

-Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)EVE ALKOLLÜ GELMESİNE TEPKİ GÖSTEREN EŞİNİ, OĞLUNU VE KAYINPEDERİNİ BIÇAKLADI KARAMAN'da eve alkollü gelmesi nedeniyle kendisine tepki gösteren eşi Nesli Bahar (37), oğlu Alparslan Bahar (18) ve kayınpederi Ali Bahar'ı (56) bıçakla yaralayan Savaş Bahar (44), jandarma tarafından gözaltına alındı. 1.55 promil alkollü olduğu belirlenen Savaş Bahar, gözaltına alınırken pişman olduğunu söyledi.Olay, saat 19.40 sıralarında merkeze bağlı Sudurağı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Savaş Bahar'a eşi Nesli Bahar ve kayınpederi Ali Bahar tepki gösterdi. Bu duruma sinirlenen Savaş Bahar, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla eşi, oğlu ve kayınpederini vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alparslan ve Ali Bahar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan Savaş Bahar ise kısa süre sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Savaş Bahar,, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilirken pişman olduğunu söyledi. Bahar'ın yapılan kontrollerinde 1.55 promil alkollü olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Savaş Bahar'ın sağlık kontrolüne getirilmesi

- Hastane ve jandarmadan detay Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)ÇEŞME'DE KARADA VE DENİZDE TOPLAM 92 KAÇAK YAKALANDI İZMİR'in Çeşme ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 63'ü karada, 29'u denizde olmak üzere 92 kaçak yakalandı.Sabah saatlerinde bir ihbarı değerlendiren Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme kıyılarında kendilerini Yunanistan'ın Sakız Adası'na götürecek botu bekledikleri belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 Suriyeli kaçağı yakaladı. Kaçaklar, minibüslere bindirilerek, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kimlik tespitlerinin ardından Suriyeliler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aynı gün saat 15.00 sıralarında, bu defa Sahil Güvenlik Çeşme Kolluk Destek Timi'ne Boğazada Mevkisi yakınlarında bir lastik botta kaçaklar olduğunu ihbarı geldi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, botu durdurup, 29 Suriyeli kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG 30 ve KB 4309 botlarına alınan kaçaklar, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Burada kimlik tespitleri yapılan kaçaklar, daha sonra Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Kaçakların İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin de tamamlanmasının ardından, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi. Görüntü Dökümü

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-Yakalanan kaçakların Çeşme İskelesi'nde görüntüleri

-Kaçakların jandarma aracına bindirilmelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SÜRPRİZ KUTLAMA ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 'kavga' ihbarı yapan bir grup genç, gelen polis ekiplerine konfeti, maytap ve yaş pasta ile sürpriz yaparak, 'Polis Haftası'nı kutladı. Finike'de bir grup genç, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla sürpriz bir kutlama yapmaya karar verdi. Akşam saatlerinde polise, ilçe merkezindeki bir kafenin önünde kavga olduğu ihbarında bulunan gençler konfetiler ve maytapları hazırlayıp beklemeye başladı.

İhbarı alan ve 2 ekip aracıyla olay yerine gelen polis ekiplerini gören grup, konfetiler ve maytaplarla kutlama yaptı. Sürpriz karşısında şaşıran polis memurları ekip araçlarından inerken, gruptakiler de onların Polis Haftası'nı kutladı. Polis memurlarına üzerinde, 'Tüm ülkemizi koruyan ve kollayan emniyet personelinin Polisler Günü'nü kutluyoruz' mesajının yer aldığı çiçek veren grup, daha sonra onlarla birlikte pastalı kutlama yaptı. Çevredekiler ise polis memurlarına yapılan sürprizi alkışlarla izlerken, cep telefonlarıyla da görüntüledi. Görüntü Dökümü

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- Gençlerin kutlamasından (vatandaş cep telefonu) Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)'KARDEŞİM İÇİN DER'A' FİLMİNİN GALASI SURİYE'DE YAPILDI KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği 'Kardeşim İçin Der'a' filminin galası, yapımcı ve oyuncularının katılımıyla Suriye’nin Çobanbey beldesinde yapıldı.Suriye’nin Dara kentinde, ülkede başlayan olayların konu alındığı Suriye’de yaşanan gerçek hikayelerin senaryolaştırıldığı filmin ekibi, Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’nin Çobanbey beldesine geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravzanur Kavakçı Kan, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici ile film ekibinin de aralarında bulunduğu davetliler, AFAD Lojistik Merkezi'nde düzenlenen galaya katıldı. TRT'nin desteğiyle çekilen filmin yönetmeni Murat Onbul, filmin çok fazla zamanının olmadığı bir dönemde çekildiğini belirterek, "Bu zamanı iyi kullanmak için elimizden geleni yaptık. Ama bölge şartları ve bölge halkı bize çok yardımcı oldu. Gaziantep ve Cerablus'ta iş yapmak için verimli yerlerdi. Daha pratik olabilmesi için verimli yerleri iyi kullandık. Yoğun bir çalışma oldu" dedi.