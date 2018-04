DHA YURT BÜLTENİ-1 

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 10 bin metrekare genişliğindeki mobilya fabrikası küle döndü. Yangın esnasında yükselen dumanlar şehrin her yanından görülürken pazar tatili nedeniyle fabrikada işçinin bulunmaması faciayı önledi. Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi'ndeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde mobilya malzemelerinin ve makinelerinin bulunduğu fabrikada alevler kısa sürede tüm kapalı alanı sardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Dakikalar içinde tüm fabrikayı saran alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Fabrikadan çıkan siyah dumanlar, şehrin her yerinden görüldü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nin yanı sıra bölgeye Bolu ve Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Fabrikanın yöneticileri ve sahipleri, iş yeri önünde yaşananları acı içinde izleyerek birbirlerini sarılarak teselli etti. Pazar günü olması sebebiyle fabrikada hiçbir işçinin bulunmaması ise büyük bir faciayı önledi. Dev fabrikanın içindeki tüm malzeme, makineler ve fabrikanın bulunduğu yapı kül oldu. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

KARABÜK'te, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki 3 otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Emir Galip Öztopçu (33) idaresindeki 14 HB 014 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin ayaklarına çarpıp karşı şeride geçti. Savrulan otomobil Sadettin Kahvecioğlu (28) idaresindeki 06 DS 5247 plakalı otomobile sonra da Hüseyin Akbaşoğlı (33) idaresindeki 78 BU 421 ve Can Yüksekarslan (27) idaresindeki 78 SJ 710 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, sürücüler Öztopçu, Kahvecioğlu ve Yüksekarslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ONLARIN YAPTIĞI GİBİ 'BANA OY VERMEYENE HİZMET ETMEM' ANLAYIŞIYLA HAREKET ETMEDİK" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada CHP'li belediye başkanlarının kırsal ve kent arasında uçurum olmaması için destekleyici uygulamar yaptıklarını hatırlatarak, "Biz Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına hayat standartlarının yükselmesine özen gösteriyoruz. Bu çerçevede çalışma yapıyoruz. Biz çalışma yapıyoruz ama birileri çekemiyor kıskanıyor, eleştiriyor, gözdağı veriyor, iddianameler hazırlıyor. Sanıyorlar ki CHP'liler geri adım atacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu hakkında 397 yıl hapis cezasıyla iddianame hazırlandı. Bizler dedik ki; Kocaoğlu ve arkadaşları namsuludur, boğazlarından aşağı bir kuruş haram lokma girmez dedik. Çünkü bizim belediye başkanlarımızın vazgeçilmez iki amacı ve kuralı vardır. Kendisine oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmadan bütün beldeye hizmet götürecektir. Onların yaptığı gibi 'bana oy vermeyene hizmet etmem' anlayışıyla hareket etmedik. Bizim başkanlarımız, koltuğa oturduktan sonra herkese hangi partiden olursa olsun eşit hizmet götürüyorlar. Onlardan birinci farkımız bu. İkinci farkımız şu; Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vermek. Hizmeti kaça mal ettiğimizi sizlere sunmak. Az önce belediye başkanımız güzel bir örnek verdi. Burayı 64 milyon liraya mal etmişler. Onlar aynı yeri 200 milyon liraya ihaleye çıkardılar daha rakam belli değil. Para, vatandaşın parası" dedi.

"OĞLUMUN POSTALINI, SENİN ASKERE GİTMEYEN ÇOCUKLARINA GÖNDEREYİM"

Suriye sınırındaki Sakız Karakolu'nda askerlerle birlikte çay içtiğini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"Hatay'a gittim. Recep Bey diyor ki 'Ey Kılıçdaroğlu senin Hatay'da ne işin var?' Recep Bey, kusura bakma ben senin gibi yapmadım. Davul zurna yanıma almadım, şehitlerimizin kanı kurumadan onlarla şarkı türkü söylemek gibi bir adet edinmedim. Şehitler üzerinden siyaset yapmadım, şehitlere her zaman her ortamda saygı duydum. 'Kılıçdaroğlu postalın eksikse postal göndereyim' demiş. Ben postalı bu ülkenin yiğit bir genci olarak 1968'li yıllarda giymiştim. Postalı da giymiştim parkayı da giymiştim. Sevgili Recep, Bay Recep, gözlerinden öptüğüm Recep, eğer sen gerçekten milliyetçiysen ben askerden yeni gelen oğlumun postalını, senin askere gitmeyen çocuklarına göndereyim. Oturup benimle uğraşıyorsun. Emin olun ben olmasan Recep Bey bunalıma girecek. İyi ki varız, bunalıma girmekten kurtarıyoruz onu. Askerlerle oturdum, acılarını paylaştım, komutanlarla beraber oldum. Şova yeltenmedik onların kahramanlıkları her zaman gururumuz oldu. Sakız Karakolu'nda görev yapan komutanlara buradan İzmir'den Tire'den selam gönderiyorum. Erlerin gözlerinden öpüyorum. Garibanın çocuğu olunca 'Allah herkese şehitlik nasip etsin' diyor. Senin çocuklarını gönder askere bakanlarının çocuklarını gönder. Onların sırtından propaganda yapacaksın dönüp Kılıçdaroğlu'na saldıracaksın. Sen benimle aynı karatta değilsin. Benim yoldaşlarım bu ülkenin 80 milyonu Kadını erkedeği yaşlığı genci Kuvva-yi Milliyecidir."