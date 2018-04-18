DHA YURT BÜLTENİ-1

1)BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI 4 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ İZMİT'te, Serpil Ertekin (43), çocuğunun gözü önünde çıkan tartışmanın ardından birlikte yaşadığı Duran G. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay gece saatlerinde, İzmit Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak üzerinde meydana geldi. Serpil Ertekin, birlikte yaşadığı Duran G. ile evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Emlakçılık yapan Duran G. tartışma sırasında tabancasını çıkartarak, Serpil Ertekin'e 4 el ateş ederek vurdu. Duran G. olayın ardından kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi vücuduna 4 mermi isabet eden Serpil Ertekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde incelemede bulundu. Olayın ardından evden kaçan zanlı Duran G.'nin aracını Mobese ve Plaka Takip Sistemini kullanarak takip eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı İzmit Yuvam Akarca mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayın, Serpil Ertekin'in ilk eşinden olan 16 yaşındaki oğlunun önünde yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Serpil Ertekin'in geçen yıllarda MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğü, bir süre önce ise İYİ Parti'ye üye olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Serpil Ertekin'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Olay yerinden görüntüler

- Ölen kadının ve katil zanlısının fotoğrafları Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli) (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ, POLİSLERİN ARASINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ (EK)

ŞÜPHELİ YAKALANDI Gaziantep'te, kimlik kontrolü sırasında hakkında 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane girişinde tabancayla vuran kişi yakalandı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından kimliğini belirlediği şüpheli A.T.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Gaziantep Valiliğince de olayla ilgili yapılan ikinci açıklamada, "Şüpheli A.T. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibi sonucu 1 tabancayla birlikte ele geçirilmiştir" denildi. Görüntü Dökümü

--------------------------

- Hastane önündeki ambulans ve polis araçları

- Polis araçlarının hastaneye gelmesi

- Hastane önündeki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler Haber: Eyyüp BURUN - Mücahit YOLCU / Gaziantep (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)SİİRT'TE 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ SİİRT'in Herekol Dağı'nda İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen 7 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterlerinin katıldığı operasyon sonucu ölü ele geçirildi.Dün saat 14.00 sıralarında gözlem uçuşu yapan İnsansız Hava Araçları, Siirt- Şırnak sınır hattında bir grup bölücü terör örgütü mensubu bulunduğunu tesbit etti. Yapılan hazırlıkların ardından saat 17.30 sıralarında F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterlerinin katıldığı operasyon sonucu 7 terörist, Herekol Dağı Ayvatepe bölgesinde etkisiz hale getirildi. Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımı ile geniş çaplı operasyonun sürdürüldüğü belirtildi. Siirt Valiliği'nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca 17 Nisan 2018 günü saat 14.00 sıralarında Siirt- Şırnak sınır hattında bulunan Herekol Dağı Ayvatepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye yönlendirilen İnsansız Hava Aracı ile aynı bölgede 7 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı gün saat 17.30 sıralarnda söz konusu bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik F-16 savaş uçakları ve ATAK taraaruz helikopterleri ile başlatılan operasyon neticesinde terörist grubun tamamı imha edilmiştir. Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımı ile genişletilen hava destekli operasyon devam ettirilmektedir."

SİİRT, (DHA) ==========================================

4)İŞÇİNİN BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI İZMİT'te, beton santrali şantiyesinde işçinin beton mikserinin altında kalma anı kameralara yansıdı. Kaza, 8 Nisan günü İzmit Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir beton santralinde meydana geldi. İsmail M. idaresindeki 34 BDE 364 plakalı beton mikseri şantiye içerisinde önünden geçmekte olan 55 yaşındaki Mehmet Kuku'yu fark etmeyerek ezdi. Beton mikserinin altında kalan Mehmet Kuku yaşamını yitirdi. Mehmet Kuku'nun beton mikserinin önünden geçerken altında kalma ve aracın altında metrelerce sürüklenerek aracın üzerinden geçmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntü Dökümü

-----------------------------

Olay yerinden görüntü

Güvenlik kamerası görüntüleri Haber: Ergün AYAZ - Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT (Kocaeli), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE KAZA: 1 ÖLÜ BOLU Dağı Tüneli içinde, 2 TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Zeki Salih (64) idaresindeki 01 DJK 75 plakalı TIR, Barış Sekmen yönetimindeki 44 HE 733 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen TIR'ın çekici kısmında sıkışan sürücü Zeki Salih olay yerinde yaşamını yitirdi. Salih'in cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. TIR'ların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Sürücüye müdahale

-Tünelden görüntüler

-Araç trafiği

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)YOLCU TRENİ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gündüz saatlerinde Arslanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan 45 YA 6073 plakalı otomobile çarptı. Kazada trenin önünde sürüklenen otomobilde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılarda birini durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

---------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

Haber: Faruk ÇARK / TORBALI (İzmir), (DHA) - Kamera: Cep telefonu) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)AĞACA ASILI KALAN OTOMOBİLDE 4 KİŞİ YARALANDI ADANA'da, virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil, sulama kanalına uçmak üzereyken, kıyıdaki bir ağaçta asılı kaldı. Ağaç sayesinde kurtulan otomobilde sıkışıp, yaralanan 4 kişi ise itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kıyısı üzerinden Karataş Yolu yönünde ilerleyen İbrahim Zümrütçü yönetimindeki 01 KF 392 plakalı otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı. Sulama kanalına doğru uçan otomobil, kıyıdaki bir ağaçta asılı kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Gülda Kuş, Fatma Süreyya Kuş ve Ali Elali, itfaiye erleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Zümrütçü'yü çıkartmak ise kolay olmadı. Araçta sıkışan Zümrütçü'yü çıkartmak için vinç yardımıyla aracı hareket ettiren itfaiye erleri, yaralı sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda çıkartılan Zümrütçü, itfaiye erleri ve sağlık ekibi tarafından sedye ile ambulansa taşındı. Ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Zümrütçü'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Kaza yerindeki itfaiye araçları ve ambulanstan görüntü

- Ağaçta asılı kalan otomobilden görüntü

- Araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması

- İtfaiye erlerinden görüntü

- Araçta yaralı halde bulunan sürücüden görüntü

- Sürücünün araçtan çıkartılması

- Yaralı sürücüsünün sedye ile ambulansa taşınması

- Diğer yaralılardan görüntü

- Ambulans ve itfaiye araçlarının gidişi Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)100 YILLIK TESCİLLİ AHŞAP BİNA YANGINDA KÜL OLDU AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 100 yıllık olduğu belirtilen tescilli 2 katlı ahşap bina yangında kül oldu.

Sandıklı'ya bağlı Ece Mahallesi Duman Çeşme Sokak'ta yaklaşık 100 yıllık 2 katlı ahşap binada saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polisin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı binadaki yangına itfaiye müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınabilen yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Kantek, "Bina yaklaşık 100 senelik. Bu mahallede büyüdüm. Ahşap, tarihi bir bina. Yangını duyunca koşarak geldik" dedi.

'BAYAĞI ALEVLER YÜKSELMİŞTİ'

Bölge esnafından Ali Arık da "Namazdan çıktığımızda sesleri duyduk. Bağrış, çağrış oldu. İş yerindeydim. Dışarı çıktığımda yangın başlamış ve bayağı alevler yükselmişti. Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiyeciler geldi ve müdahale etti. Bu bina tarihi ve bir asrı geçkin geçmişi vardır. Kimse kalmıyordu" diye konuştu.

'TESCİLLİ BİNA' Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ekrem Çavuş ise "Bu bina yaklaşık 100 yıllık tarihe sahip. Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli bina. Yandığına çok üzüldük. Tarihimiz yok oldu." dedi. Görüntü Dökümü

-----------------------------

- İtfaiye yangın söndürme çalışmaları

- Sokak ve yangını izleyenler

- İtfaiye yangın söndürme çalışmalarından

- RÖP 1: Ahmet Kantek

- RÖP 2: Ali Arık Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)ÇAYELİ'NDE ORMANDA ÖRTÜ YANGINI RİZE'nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Köyü'nde, dün sabah ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Kontrol altına alınan yangın, dün akşam saatlerinde 2 ayrı noktada yeniden yayıldı.

Kaptanpaşa Köyü'nde dün sabah saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Ağaçların altındaki kuru ot ve çalılıklar tutuştu, rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Rize Orman İşletme Şefliği'ne ait ararözlerle ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın, dün akşam saatlerinde 2 ayrı noktada yeniden yayıldı. Ormanlık alanda örtü yangını sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Yangın detayları

- Vatandaşlarla röp.

- Detaylar Haber-Kamera: RİZE (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)KAPIKULE'DE 4 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR'ın boş dorsesindeki tahta çıtalara gizlenmiş 3 milyon 900 bin lira değerinde, 153 kilo 208 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Sırp uyruklu sürücü Zoran S. (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Sırbistan uyruklu Zoran S. yönetimindeki TIR, sürücüsünün pasaport işlemlerinden sonra x-ray taramasından geçirildi. TIR'ın boş dorsesinde farklı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine dedektör köpek 'Jack' kullanılarak detaylı arama yapıldı. Dorse üzerindeki brandayı sabitlemek için kullanılan tahta çıtalara gizlenmiş 390 pakette 153 kilo 208 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun değerinin 3 milyon 900 bin lira olduğu belirtildi. 'ARACA NASIL GİRDİĞİNİ BİLMİYORUM' Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Zoran S., uyuşturucudan haberi olmadığını ileri sürerek, "Aracımda ele geçirilen uyuşturucu maddeler bana ait değildir. Bu maddelerin TIR'da olduğundan haberim yok. Araca nasıl girdiklerini bilmiyorum" dedi.Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Zoran S., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-TIR'da köpekli arama

-Tahta çıtaların açılması

-Uyuşturucu paketlerinin bulunması

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)HAKKARİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇ KUNDAKLANDI HAKKARİ'de, park halindeki araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Olay sabaha karşı saat 02.00 sıralarında, merkez Dağgöl Mahallesi'ndeki Pagan Caddesi'nde meydana geldi. N.E.'nin evinin önüne park ettiği 65 NV 382 plakalı araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Motor kısmından yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Polis, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kundaklanan araçdan genel ve detaylar

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

-Hasar gören araç Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)ÇEŞME'DE 47 KAÇAK YAKALANDI İZMİR'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye alışan 47 Suriyeli, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan TCSG 4 Sahil Güvenlik Botu, dün saat 15.00'te, Pırlanta Koyu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Botu durduran ekipler, 47 Suriyeliyi yakalayarak Çeşme İskelesi'ne getirdi. Kaçaklar, özel olarak kurulan çadıra alındı, yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılandı. Kimlik tespitleri yapılan Suriyeliler, emniyete teslim edildi. Görüntü Dökümü

-------------------------

- Çeşme iskelesinde kurulan çadırın ve çadırdaki kaçakların görüntüleri Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)SİVAS KALESİ'NİN YAMACINDA 15 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU SİVAS'ta tarihi Sivas Kalesi yamacındaki çökme sonucu yaklaşık 2 metre genişliğinde, 15 metre derinliğinde çukur oluştu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi'nde bulunan tarihi Sivas Kalesi yamacında meydana geldi. Vatandaşların kaleye çıkarken kullandığı yol üzerinde bulunan kale yamacında bilinmeyen bir nedenden çökme meydana geldi. Çökme sonrası yaklaşık 2 metre genişliğinde, 15 metre derinliğinde çukur oluştu. Çukuru gören çevredeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.Mehmet Delibaş olay sırasında bölgeden geçtiğini belirterek, "Motosikletle kaleden aşağı doğru iniyordum. Daha sonra bir ses duydum. Yamaca doğru çıktım. Bir baktım burası çökmüş. Polise ve belediyeye haber verdik. Gelip bakacaklar. 15 metre derinliğinde var. İçinde ne var bilmiyoruz" dedi.

Bölgeye gelen zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sivas Anıtlar Kurulu uzmanları ve arkeologların bugün çukurla ilgili çalışma yapacağı öğrenildi. Görüntü Dökümü

-------------------------

-Çukurdan görüntüler

-Çukurun içinden görüntüler

-Vatandaşların çukura bakması

-Mehmet Delibaş röportaj

-Belediye ekipleri inceleme

-Güvenlik önleminin alınması

-Genel Detay Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)HAKKARİGÜCÜ KADIN FUTBOL TAKIMININ 1'İNCİ LİG SEVİNCİ TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'inci Ligi'nde yapılan Playy-Off maçlarında, ilk ikiye girmeyi başaran Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 1'inci Lig'e yükseldi. Hakkari'ye gelen kadın futbol takımının futbolcuları, kent merkezinde sevinç turları attı. TFF Kadınlar Futbol Ligi 2'inci Lig'de mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Nevşehir ve Malatya'da yapılan Playy-Off müsabakalarında ilk iki takım arasında kalarak 1'inci Lige çıkmayı başardı. 1'inci Lig'e yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının futbolcuları, Hakkari'ye girişlerinde sevinç gösterileri arasında karşılandı. Kadın futbolcuları, vatandaşlar tebrik ederek alkışlarla karşıladı. Futbolcular, yeni Valilik binası önünde hatıra fotoğraf çekerken, bugüne kadar kendilerine her türlü maddi ve manevi destekte bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Kadın futbolcuların şehir merkezinde araçlarla sevinç turları atması

- Hakkari valiliği önünde toplu fotoğraf çekmesleri

- Genel Detay Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)KELEBEKLER, EZGİSİNİ TARİHİ KİLİSEDE BULDU MERSİN'de, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen 8'inci Beste Yarışması sonuçlandı. Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde, 'Mersin Kelebeklerine Ezgi Arıyor' temasıyla dört klarinet formunda düzenlenen yarışmanın kazananı, 'Halkacıklar' rumuzlu eseri ile Cem Oslu oldu. Sanatseverlerin oyları ile belirlenen yarışma, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Ercan'ın 'Mersin'in Kelebekleri' adlı fotoğraf sergisi ile başladı. Mersin'de yaşayan endemik kelebek türlerini fotoğraflayan Ercan, 20 fotoğraftan oluşan sergisini sanat severlerin beğenisine sundu. Ardından, finale kalan 5 eserin seslendirildiği beste yarışmasına geçildi. Sırayla seslendirilen eserler, dinleyici oylamasıyla belirlendi. Finale kalan 5 eser, klarinet sanatçıları Beste Özgen, Mehmet Girici, Müjdar Şenormanlılar, George Kovziridze ve Eren Çam tarafından seslendirildi.