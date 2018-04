DHA YURT BÜLTENİ - 1

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, Altay Spor Kulübü'ne ait takım otobüsü yandı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Olay, dün akşam saatlerinde Altay Vali Kutlu Aktaş Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Altay Spor Kulübü'ne ait park halindeki takım otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevler kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemelerde olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı belirlenirken, otobüsü kullanılmaz hale geldi. Polis, otobüsünün kundaklanmış olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'da stadyum ve spor tesislerini inceledikten sonra Ak Parti Sakarya İl Gençlik Kolları'nın kongresine katıldı. Bakan Bak, milletin partiler arasında yapılmaya başlanan milletvekili transferleri oyunlarını tasvip etmediğini belirterek, "Şimdi de muhalefet şok. Çok şaşırdılar, bir yandan cumhurbaşkanı adayları ortaya çıktı, bir yandan transfer sezonu başladı. Milletvekilleri transfer oluyor. Bu transferler, bu oyunlar milletin tasvip etmediği şeyler. Çünkü millet sadece sandıkta hesabını sorar. Biz her zaman millete güveniyoruz, her zaman milletle beraberiz" dedi.

SARIEROĞLU: 1 MİLYON 57 BİN KADINI İŞE YERLEŞTİRDİK

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları'nın 5'inci olağan kongresi Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu salonda partililere seslenen Bakan Sarıeroğlu, Ak Parti teşkilatı olarak içinden geçilen sürecin önemini bildiklerini kaydetti. Seçimlerde emekleri geçenlere teşekkür eden Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların gücüne inandığını söyledi. Kadınların sadece bir simge olmadığını işin öznesi olduğunu da aktaran Sarıeroğlu, "Ben Adanalı bir esnaf kızıyım. Bir sürü lafa söze maruz kaldık ama her zaman partimizin arkasında durduk. Sonraları ise birçok görev alarak bakan olarak buraya kadar gelebildikö dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonla ilgili de konuşan Sarıeroğlu, Mehmetçiğin önemli bir zafere imza attığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli zaferlerinden birinin Afrin operasyonu olduğuna değinen Bakan Sarıeroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen ordunun önemli bir zafer başardığını söyledi.

İstihdam konusunda engelliler ve kadınlara yönelik önemli adımlar attıklarını da ifade eden Sarıeroğlu, 2002 yılında 5 bin 777 engelli vatandaşın kamuda istihdam edildiğini bugün ise bu sayının 55 bin olduğunu söyledi. Kadınların annelik ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda bırakılmasının önüne geçmek için anne olan kadınlara yarı zamanlı çalışma imkanı sağladıklarını belirten Bakan Sarıeroğlu, "Türkiye İş Kurumu 2002 yılında 4 bin 754 kadını işe yerleştirmiş. Bugün ise 1 milyon 57 bin kadını işe yerleştirdi. Kadınlara artık her türlü imkan var. Kadınlar için sosyal devlet olarak her türlü imkanı sağlıyoruz. 16 yıldır dokunmadığımız alan kalmadı. Daha iyisini yine biz yapacağızö dedi.

Planladıkları çalışmaları hayat geçirdiklerinde 'Seçime yönelik yatırım, danışıklı dövüş' eleştirilerine maruz kaldıklarını da anlatan Sarıeroğlu, vatandaşla her zaman sahada iç içe olduklarını ve hükümetin projelerini çok önceden planladığını söyledi.