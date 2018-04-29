DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, ÇANKIRI'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI IRAK'ın kuzeyinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz (29), memleketi Çankırı'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyona katılan birliğe, önceki gün Kani Rash bölgesinde teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit Mustafa Yorulmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'nın merkeze bağlı Ovacık köyüne getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Belediye Başkanvekili Tuncay Koç, Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, AK Parti Çankırı Millekvekilleri Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, şehidin ailesi ve yakınları ile köylüler katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz'ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

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-Cenazeden görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan SARICI / ÇANKIRI,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================================================== 2)REKTÖR VE AKADEMİSYENLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SÜRPRİZ KARŞILAMA İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Adnan Menderes Havalimanı'nda, Ege Üniversiteliler sürpriz karşılama yaptı. Ege Üniversitesi ailesini temsilen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak liderliğinde, 382 akademik ve idari personeli gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurup yanlarına gitti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rektör Budak çiçek takdim etti. Rektör Budak'la görüştüğünü ve üniversiteyle ilgili taleplerin kendisine iletildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekenin yapılacağını söyledi. Daha sonra Egelilerle fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin yapılacağı salona geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fakülte binalarından, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin değişim dönüşümüne kadar birçok konuyu konuşma fırsatı bulduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Devlet üniversitesi olarak devletimizin ve milletimizin başı, Cumhurbaşkanımıza taleplerimizi ilettik. Üniversitemizin temel alt yapısına ilişkin çalışmalarımızı, projelerimizi anlattık. Bu projeler, devletimizin desteği olmadan yapılamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız da destek olacağını kaydetti" dedi.

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- Akademisyenlerin havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamalarından görüntü Haber-Kamara: İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==================================================== 3)KILIÇDAROĞLU'NDAN GÜL AÇIKLAMASI Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağı ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye hizmet etmiş cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine, liyakata, adalete, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli" dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklamasının ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün sayın Gül geniş bir mutabakat olsaydı belli ilkeler çerçevesinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Yaptığı açıklamalar son derece değerli. Bu ülkeye hizmet etmiş cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine, liyakata, adalete, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli. Türkiye'de bugün için olmayan ama olmasını arzu ettiğimiz değerlere vurgu yapıyor. O açıdan çok değerli ve önemli" ifadelerini kullandı. CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU MARMARİS'TE CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek olan 'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı'na katılmak üzere ilçeye geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris Belediyesi ve CHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı'na, katılmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte dün saat 23.30 sıralarında karayoluyla Marmaris'e geldi. Toplantının düzenleneceği otele geçen Kılıçdaroğlu'nu kalabalık bir grup karşıladı. Tatil yapan bir çiftin 4 yaşındaki Bersu adlı kızının, otel giriş kapısında 'Kemal dede' demesiyle Kılıçdaroğlu küçük kıza doğru yönelerek kucağına aldı. Küçük Bersu'yu sevdikten sonra otele doğru yönelen Kılıçdaroğlu, kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı. Genel başkan ile öz çekim yapmak isteyenlere ise korumalar tarafından müsaade edilmedi. Kılıçdaroğlu, otelde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra dinlenmek üzere odasına çıktı. Kılıçdaroğlu'nun bugün sabah ve öğleden sonra Anadolu medyasıyla düzenleyeceği dört saatlik toplantı sonrası karayolu ile Dalaman Havalimanı'na, orandan da özel jetle Ankara'ya döneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------KAYSERİ

-Kılıçdaroğlu'nun karşılanması

-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA) Görüntü Dökümü

--------------------------------MARMARİS

- Konvoyun otele gelişinden görüntü

- Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve kız çocuğunu kucağına almasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)BBP BAŞKANI DESTİCİ: CUMHUR İTTİFAKININ İÇİNDE YER ALACAĞIZ BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran'da yapılacak genel seçiklerde Cumhur İttifakı'nın içinde yer alacaklarını söyledi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, Abdullah Gül'ün seçimlerde aday olma konusunu gündemine almaması gerektiğini söyledi. Gül'ün aday olmayacağı yönündeki açıklamasının doğru karar olduğunu ifade eden Destici şöyle konuştu: "Sayın Gül'ün bunu hiç gündemine almaması lazımdı. Eski cumhurbaşkanımız sayın Abdullah Gül'ün adaylığı konuşulurken de ifade ettim; Sayın Gül bir muhasebe yapacaktır ve dolayısıyla da 2007 yılındaki şartları hatırladığında zaten Cumhur İttifakı tarafında olan partiler biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini 'kardeşim Abdullah Gül' diyerek aday göstermişti. Dolayısıyla bir tarafta böyle bir blok var ve diğer tarafta da o dönemde Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı seçtirmemek için ve her türlü hukuksuzluğu da içine katarak denemişler var. Dolayısıyla da bunun muhasebesini yapacak ve buna göre bir karar verecek demiştim. Öngörülerimiz doğru çıktı. Sayın Gül, aday olmayacağı noktasında da bir açıklama yaptı. Doğru olan da budur. Sayın Gül'ün aslında bunu hiç gündemine almaması lazımdı. Ya da ona bu teklifi yapanlara da prim vermemesi lazımdı. Aslında uzun süre sessiz kalmış olması kendi isminin yıpratılması noktasında olumsuz etki etti. Ama bugün bu açıklamadan sonra tartışmaları sonlandırmış oldu. Bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum."

Erken seçim kararını da doğru bulduklarını dile getiren Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiklerini hatırlatarak şöyle dedi:

"Kendisiyle son değerlendirmemizi yaptık, karşılıklı düşüncelerimizi paylaştık. Ama gündemimiz sadece seçim değildi. Türkiye'nin diğer temel meseleleri ile ilgili de yine biz önemli gördüğümüz hususları kendileri ile paylaştık. Kendisi de bizimle bazı hususları paylaştılar. Yarın il başkanları toplantısı yapacağız. İl başkanlarımızın fikrini aldıktan sonra BBP olarak hafta içi bu ittifakın içerisinde hangi şekilde yer alacağımızı, kamuoyu ile paylaşacağız. Hangi şekilde olursa olsun BBP Cumhur İttifakı'nın yanındadır. İnşallah bu ittifakın içinde yer alacaktır ve yeni sistemin hayata geçmesi için önümüzdeki seçimler çok kritiktir. Yeni sistemin hayata geçmesi için biz elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Hem Cumhur İttifakı'nın adayı için hem de meclis çoğunluğu elde ederek çıkması anlamında biz bütün kadrolarımızla sahada olacağız."

Görüntü Dökümü

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- Mustafa Destici'nin toplantı salonuna gelmesi

- Toplantıya katılanlar

- Destici'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)KERESTE DEPOSU YANGINDA KÜL OLDU SİVAS'ta Toptancılar Sitesi'nde çıkan yangında bir kereste deposu kül oldu.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde bulunan Toptancılar Sitesi'nde yaşandı. Mesut Gökçe'ye ait kereste deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda çıkan dumanı fark eden iş yeri sahibi Gökçe durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardında olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri buldozerin de yardımıyla yaklaşık 400 ton kerestenin bulunduğu depodaki yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahalede zorlandı. İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Vatandaşların da söndürme çalışmasının yardımda ettiği yangında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA aracı da hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ekipler yanan depoda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Küle dönen depoda yaklaşık 50 bin liralık zarar oluştuğu ileri sürüldü. Depo sahibi Mesut Gökçe, dumanı fark ederek depoya geldiğini, ufak bir yangın olduğunu ama rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek daha sonra itfaiyeye haber verdiğini söyledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Duman nedeni ile müdahalede zorlanılması

-Kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapılması

-Dükkan sahibinin konuşması Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)TARTIŞTIKLARI KİŞİNİN CADDE ORTASINDA VURDUĞU ÇİFT ÖLDÜ MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası belinden çıkardığı tabancayla, Zeynep Kaya ve eşi Mehmet Kaya'yı cadde ortasında yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kaya çifti, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynep Kaya ve eşi Mehmet Kaya ile tartışan kimliği belirsiz bir kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Kaya çifti kanlar içinde yerde kaldı. Olayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine caddeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kaya çiftini ambulansla sonra Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Zeynep Kaya ve eşi Mehmet Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Ateş eden kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın nedeninin de araştırıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü Haber-Kamera: Barış GEZİCİ /AKHİSAR(Manisa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)İRANLI TIR ŞOFÖRÜ: FÜZE PARÇALARINI BİLEREK VE İSTEYEREK GETİRMEDİM UKRAYNA'dan Zonguldak Limanı'na gemi ile gelen TIR'da anti-tanksavar füzelerine ait parçaların ele geçirilmesi ile ilgili tutuklanan İran uyruklu TIR şoförü Eskandar E.'nin (39) yargılanmasına devam edildi. Füze parçalarını bilerek ve isteyerek getirmediğini söyleyen Eskandar E.'nin tahliye talebi reddedildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan 2017'de Ukrayna'dan 'Cenk-A' isimli gemiyle gelen İran plakalı TIR'ı X- Ray cihazından geçirdikten sonra şüpheli cisimler fark ederek arama yaptı. İran'a giden TIR'da yapılan aramada antitank füzelerine ait 2 dürbün ve 2 tetik mekanizması ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Eskandar E., tutuklandı. Füze parçalarının yakalanmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, parçaların son zamanlarda PKK, DAEŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 Fagot veya 9K113 Konkurs anti- tanksavar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Cumhuriyet Savcılığınca soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskandar E., hakkında, 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasına tutuklu sanık Eskandar E. ve avukatı katıldı. Uzun zamandır cezaevinde olduğunu söyleyen Eskandar E., "Füze parçalarını bilerek ve isteyerek getirmedim. Bana sadece dürbün olduğu söylendi. Ben bunu gizlemedim. Polislere yerini ben gösterdim. Yıllardır Türkiye'ye gidip geliyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Ailem ve ben mağdur oldum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Eskandar E.'nin tahliye talebini reddetti. Duruşma, dosyanın mütalaa için Cumhuriyet Savcısı'na verilmesine karar verilerek ertelendi.

Görüntü Dökümü

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-TIR'ın yakalandığı anın polis kamerası görüntüsü

-Limandan detaylar Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ GENEL KURULUNDA KAVGA ELAZIĞ Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu genel kurula, çevik kuvvet müdahale etti. Kavga nedeniyle Genel Kurul ertelendi. Elazığ Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiriciler Birliği'nin 4'üncü Olağan Genel Kurulu dün bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Sakin başlayan genel kurulda Birlik Başkanlığı'na aday olan Zeki Beyaz ve Mahmut Sezer'in konuşmalarının ardından üyeler oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi sırasında, iddiaya göre hayvan yetiştiricisi olmayan kişilere oy kullandırılması nedeniyle tartışma başladı. Grupların laf atışmalarının ardından, çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavgada, düğün salonunun sandalyelerinin havada uçuştuğu görüldü. Genel Kurul'un güvenliği için salon dışında bekleyen çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Çıkan kavga üzerine genel kurulun iptal edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Genel Kurul salonundan görüntü

- Kavga anından cep telefonu kamerası görüntüsü

- Birbirine sandalye fırlatanlar Haber: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)KAHRAMANMARAŞ'TA ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 15 YARALI KAHRAMANMARAŞ-Osmaniye otoyolunda, 7 TIR ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğleden sonra Kahramanmaraş-Osmaniye otoyolunun ikinci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağış ve yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkan bir TIR bariyerlere çarparak devrildi. Aynı yönde seyir halinde olan 6 TIR ve 3 otomobil de sis nedeniyle devrilen TIR'ı göremeyerek peş peşe birbirlerine çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaralıyı hastaneye götürürken, araçlardan birinden yola savrulan Kürşat Kunt'un (35) öldüğünü belirledi. Yaralılardan Halil Çelik (43) ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yol, TIR ve otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. 15 yaralının hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın meydana geldiği yol

- Kazaya karışan TIR ve otomobiller

- Kaza alanındaki çalışmalar

- Devrilen TIR'lardaki malzemelerin başka TIR'lara aktarılması

- Araçların yoldan kaldırılması

- Bir vatandaşın ktazayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Ormaniçi köyü yakınlarında Aziz Toprak yönetimindeki 02 AR 223 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Kamber Erdoğan ve Zahide Erdoğan, yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla tedavi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kazaya karışan kamyonet

- Kamyonette bulunan eşyaların yola savrulması

- Jandarmanın güvenlik önlemi alması

- Ayrılan ambulans

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)LETONYA'NIN 100'ÜNCÜ KURULUŞ YILINI KEMER'DE KUTLANDI LETONYA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü Antalya'nın Kemer ilçesinde 13 ülkeden gelen 200 dansçı ve şarkıcının katıldığı törenle kutlandı.

Letonya Büyükelçiliği ve Letonya Antalya Fahri Konsolosluğu tarafından Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara, çok sayıda Letonyalı turist katıldı. 13 ülkede yaşayan 200 Letonyalı dansçı ve şarkıcı, kutlamalar kapsamında ülkelerine özgü kıyafetlerle sahneye çıktı. Kutlamaları ilçede yaşayan ve tatil yapan Letonyalı, Rus ve Almanlar da ilgiyle izledi.

Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı, yaptığı açıklamada, Letonyalıların ülkenin kuruluş yıl dönümünü Antalya'da ilk olarak Kemer Belediyesi'nin desteleriyle ilçede kutladığını söyledi. İki ülke arasındaki turizm ve kültürel ilişkileri ilerletmek için her zaman çalıştıklarını anlatan Ulukapı, "13 ülkede yaşayan 200 Letonyalı dansçı ve sanatçıyı burada ağırlıyoruz. Ülkelerinin 100'üncü kuruluş yılını bizlerle birlikte kutluyorlar. Bölgemizde sadece Letonyalılar değil mayıs ayı içerisinde Litvanya ve Estonya da kuruluş kutlamaları yapacak. Bu tarz etkinlikler, insanların birbirleriyle kaynaşmasını sağlıyor. İki ülke de birbirlerinin kültürünü tanıyor. Letonya'dan ilk defa Kemer'e gelenler var ve burayı çok beğendiler" dedi.

Ulukapı, 2016'da Letonya bayrağının ülke ülke dolaştırıldığını ifade ederek, "Brezilya'dan başlayan bu yolculukta bayrak Antalya'ya ulaştı. Yarın kutlamalar çerçevesinde yapılacak seremoniyle el değiştirecek. Kutlamalarda emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu. Ulukapı, etkinlerin bugün Antalya'da devam edeceğini söyledi.