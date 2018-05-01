DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)TUNCELİ'DE ÇATIŞMA: 3 ASKER YARALANDI TUNCELİ'nin Pülümür vadisinde operasyon yapan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte 3 asker yaralanırken, bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Tunceli ve Pülümür ilçeleri arasında yer alan Pülümür vadisinde operasyon yapan Jandarma Özel Harekat timine, dün akşam saatlerinde bir grup PKK terör örgütü mensubu tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 3 asker yaralanırken, yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin, teröristlerin saldırısına ateşle karşılık vermesi üzerine bölgede başlayan çatışmanın devam ettiği öğrenildi. Bu arada Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın da bölgeye giderek, operasyonu yerinde takip ettikleri öğrenildi. Haber: TUNCELİ,(DHA) =================================================== 2)100 KİLOLUK EL YAPIMI PATLAYICI BÖYLE İMHA EDİLDİ ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesi yolu, Soğukpınar köyü, Kamışlı Deresi mevkinde bulunan amonyum nitratla güçlendirilmiş 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından imha edildi. Elazığ'da, bölücü terör örgütü mensuplarının eylem yapmak amacıyla el yapımı patlayıcı düzenekleri ve malzemelerini depoladıklarına dair alınan istihbarat bilgisi üzerine, jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada dün öğlen saatlerinde Kovancılar ilçesi, Soğukpınar köyü, Kamışlı Deresi bölgesinde, Elazığ-Tunceli karayoluna yaklaşık 300 metre mesafede, ağaçlar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ve Olay Yei İnceleme Timi tarafından yapılan incelemede; el yapımı patlayıcının, 2 adet 12 kilogramlık tüp içerisine alüminyum tozu ve amonyum nitrat karışımından yapıldığı ve 100 kilogram olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı düzeneği, güvenli bir alanda, kontrollü şekilde imha edildi.

Görüntü Dökümü

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- El yapımı patlayıcının imha edilmesi Haber: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA) ==================================================== ADANA'DA DEAŞ'A '1 MAYIS' OPERASYONU (EK)

3)GÖZALTI SAYISI 13 OLDU Adana'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eylem yapacağı belirlenen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda, 3 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınanların sayısı, 13'e yükseldi. Emniyette sorguya alınan 10 şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda, 3 kişinin daha yakalandığı belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin eve girmesi

- Yatan şahısların kaldırılması

- Polislerin kimlik kontrolu yapması

-Genel ve detay Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)AK PARTİLİ YILMAZ: BU SEÇİM İKİ KESİM ARASINDA GERÇEKLEŞECEK AK Parti Genel Başkan Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "24 Haziran'da sadece Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz. Aynı zamanda yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadroları seçeceğiz. Bu çok önemlidir ve bu seçim mücadelesi iki kesim arasında gerçekleşecek. Birinci kesim, bu yeni yönetim sistemini benimseyenler; ikinci kesim ise eski sistemi savunanlar" dedi.

AK Parti Bingöl Kadın Kolları Başkanlığı Kongresi'ne katılan Genel Başkan Yardımcıcı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin diğer seçimlerden farklı olduğunu, Türkiye'de yeni yönetim sisteminin ilk seçimi olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu seçim normal seçimlerden farklıdır. Geçen sene halkımız Anayasa değişikliklerine onay verdi, yeni bir yönetim sistemini belirledi. Bu yeni yönetim sisteminin ilk seçimi, 24 Haziran seçimleridir. Şu anda o sistemin bazı unsurları hayata geçmiş durumda, partili Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, ancak dört başı mamur bir şekilde bütün unsurlarıyla yeni yönetim sistemimizin hayata geçmesi, 24 Haziran seçimleriyle gerçekleşecektir. Yani 24 Haziran'da sadece yeni yöneticiler seçmeyeceğiz. Sadece Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz, aynı zamanda yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadroları seçeceğiz. Bu çok önemlidir ve bu seçim mücadelesi iki kesim arasında gerçekleşecek. Birinci kesim, bu yeni yönetim sistemini benimseyenler, bunu kurmak isteyenlerdir. İkinci kesim ise eski sistemi savunanlar, Türkiye'yi tekrar eski sisteme taşımak isteyenlerdir. Bu mücadele, bu iki kesim arasındadır. Yeni sistemi savunanlar yeni yönetim sistemini Türkiye'de kurarak, Türkiye'nin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak isteyenlerdir. Eski sisteme dönmek isteyenler bu seçimde mücadele edecekler."

'ADAY OLMAYA CESARET EDEMİYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmaya cesaret edemediğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şöyle dedi:

"Genel merkez olarak her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bizim adayımız bellidir. Az önce de dediğimiz gibi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ama görüyorsunuz, muhalefet partileri daha aday bile belirleyebilmiş değiller. AK Parti şu anda seçim beyannamesini hazırlıyor. AK Parti kendi mutfağındaki politikaları tartışıyor. Çok şükür, onlardan çok daha öndeyiz. Onlar henüz kimi aday yapacaklarına karar veremediler. Bir partinin genel başkanı aday olmaya cesaret edemiyor. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı aday olmaya cesaret edemiyor ve başka adaylar arıyor. Bu normal bir durum değil tabii. Bundan sonra temenni ederiz ki, Ana Muhalefet'in başında olan kişi, kendisi gelsin aday olsun. Bir yarış olsun, demokratik bir yarış olsun. Cumhurbaşkanı adayı kaybederse, vekil de olamıyor biliyorsunuz dolayısıyla bu siyasete bir dinamizm de getirir. Tabii ne yapacaklarını hep beraber göreceğiz. Biz şimdi onlarla uğraşmıyoruz, kendi gündemimize hâkimiz. İnşallah bu seçimde çok güzel bir başarı elde edeceğiz."

Görüntü Dökümü

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-Kongreden görüntü

-Kongreye katılanlar

-Yılmaz'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntü Haber-Kemara: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ: VERGİ AFFININ ÜLKE EKONOMİSİNE GETİRDİĞİ MALİYET MİLYARLARCA DOLARDIR HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Başbakan Binali Yıldırım'ın vergi ve prim affı açıklamasını eleştirerek, "Son 6 yılda vergi affı ülkeye getirildi, bu vergi affının ülke ekonomisine getirdiği maliyet milyarlarca dolardır. Bütçe açığı çok hızla artıyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Diyarbakır'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle düzenlediği toplantıya katıldı. Merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Temelli, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı vergi ve prim affını değerlendirerek, "Bu vergi affının ülke ekonomisine getirdiği maliyet milyarlarca dolardır. Bütçe açığı çok hızla artıyor. Hazine hızla borçlanıyor ve bu borçlanma karşılığında giderek faizler yükseliyor, şirketler de dış borca sürüklendiğinden dolayı kur yükseliyor. Bu tekçi anlayış ve partili Cumhurbaşkanı sürekli faiz ve kur lobisinden bahsediyor. İktisadi gerçekler başka şey, iktidar başka şeyler söylüyor. İktidar, iktisadi gerçekleri ciddiye almadığı için ekonomi her gün çok daha büyük bir krize sürekleniyor. Şimdi bir kez daha esnafa vergi affı getireceği söyleniyor. Bugün ülkede sadece KOBİ'lerin vergi borcu 22 milyar lira. Esnafın içinde bulunduğu durum çok net bir şekilde ortada. İktidar bir kez daha vergi affı ya da yapılandırması adı altında bir seçim rüşveti uygulayarak, ekonomiyi çok daha ciddi krize sürükleyecek yola girmiştir" diye konuştu.

4 MAYIS'TA ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı adaylarının, Türkiye adayı olarak belirlenmesi için bütün çalışmalarda bir havuz oluşturduklarını dile getiren Temelli, "Aday önerileri aldık. Bu aday önerileri üzerinden de 4 Mayıs'ta adayımızı açıklayacağız. Gelen önerilerde ve çeşitli görüşlerde Selahattin Demirtaş'ın adı öndedir. Demirtaş'ın adının öne çıkması aslında kimseyi de şaşırtmamalıdır. Çünkü Demirtaş, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aslında Türkiye'nin adayı olarak çıkmıştı, bugün de Türkiye'nin adayı olarak çıkacaktır. Umudumuz bu şekildedir. Çünkü biz 2014'te yeni yaşamı anlatırken, aslında toplumun bütün kesimlerinin bir araya gelmesini ve demokratik bir Cumhuriyet ile hukukun üstünlüğünü yani yargı bağımsızlığını anlattık. Fakat maalesef bugün Demirtaş'ın yargılandığı davada bırakın hukuk ve adaleti, orada bir mahkeme salonu bile yoktu. Bürokratik bir işlem gerçekleşiyor. Sarayın talimatıyla sözde bir yargılama süreci gerçekleşiyor. Buna ne kadar yargılama denirse dolaysıyla orada alınacak karar bizim için yok hükmündedir. Bizim adayımız mahkemelerin bu uydurma ve FETÖ'cü savcıların hazırladığı fezlekelere göre kararını vermeyecektir. Burada sizlerin tercihleriyle Türkiye'nin her yerindeki tercihlere göre kararını verecektir. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.

Toplantı yapılan açıklamanın ardından basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Partililer

-Parti logosu

-Katılımcılar

-Eş Genel Başkan Sezai Temelli

-Genel ve detay Haber-Kamera: Burak EMEK / DİYARBAKIR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, mahsur kalan vatandaşlar itfaiye erleri tarafından kurtarıldı

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Bodrumdaki kağıt ve tahta parçalarının henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması üzerine tüm daireleri duman kapladı. Duman nedeniyle dışarı çıkamayan apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, balkonlarda kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar ise tahliye edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken apartman sakinleri korku ve panik yaşadı. İncelemelerin bir süre daha devam ettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Apartmandan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Mahsur kalan vatandaşların kurtarılışından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)CİZRE'DE TÜP PATLADI, 1 ÖLÜ 9 YARALI ŞIRNAK'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyünde bir evde tüp patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin çocuk olduğu öğrenildi.

Cizre'ye 10 kilometre mesafede bulunan Katran köyündeki iki katlı bir evde, dün saat 21.00 sıralarında tüp patladı. Patlamanın duyulması üzerine Katran köyüne çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz nedeni belirlenemeyen patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. 5'i çocuk olan 9 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 7 yaralının vücudunda 2'nci derecede yanııklar oluştuğu öğrenildi. Patlamada yaralanan 9 kişi ambulanslarla Cizre ve Silopi Devlet hastanelerine kaldırılırken, patlamanın nedeni ile ilgili araştırmaların devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Çalışmalardan görüntüler

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesi Gelik Beldesi'nde özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında Erol Akbaba (33) öldü.

Olay, Esen Mahallesi'nde bulunan özel maden ocağında meydana geldi. Erol Akbaba, kömür ve işçi naklinin yapıldığı eğimli yoldan aşağıya indiği sırada iddiaya göre vagon çarpması sonucu ağır yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Akbaba, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbaba, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akbaba'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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Hastaneden detaylar

Morgdan detaylar Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN /KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)KAMYONET İLE TIR ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, kamyonet ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Doğubayazıt- Ağrı yolunun 25’inci kilometresinde, Suluçam köyü mevkisinde meydana geldi. Doğubayazıt’tan Ağrı yönüne giden Ahmet Uçar yönetimindeki 04 AF 682 plakalı mermer yüklü kamyonet, karşıdan gelen, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Kazada kamyonet kullanılamaz hale gelirken, sürücü Ahmet Uçar ile yanındaki Yavuz Ege yaşamını yitirdi. Çarpışmanın etkisiyle refüje devrilen TIR'ın sürücüsü ise yaralandı. TIR sürücüsü, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Uçar ile Yavuz Ege'nin cenazeleri ise jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından ambulansla morga götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, acı haberi alıp, olay yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri genel görüntüsü

-Kaza yapan araçlar

-Olay yerinde cesetler Haber-Kamera: Sedat BUDAK /DOĞUBAYAZIT(Ağrı),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)ÇANAKKALE’DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ayvacık ilçesinin Edremit Caddesi, Assos Yol Kavşağı’nda meydana geldi. Behramkale Köyü istikametinden Çanakkale’ye gitmekte olan Ferit Özcan idaresindeki 17 SH 111 plakalı otomobil ile Hüsnü Erdem idaresindeki 22 RF 093 plakalı jeep, trafik ışıklarının bulunduğu Assos Kavşağı’nda çarpıştı. Hangi aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı henüz belirlenemeyen kazada, çarpışmanın etkisiyle kavşak çevresine sürüklenen araçlar, trafik ışıklarını da devirdi.

Kazada ağır şekilde yaralanan 22 RF 093 plakalı aracın sürücüsü 57 yaşındaki Hüsnü Erdem, olay yerine gelen ambulans ile sevk edildiği Ayvacık Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Ferit Özcan, eşi Ayşe Özcan çocukları Enes Özcan ile Elif Özcan yaralanarak, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlardan görüntüler

-Yaralılardan görüntüler Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)MOTOSİKLET İLE TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ UŞAK'ta, ters yönde ilerleyen motosiklet ile ticari aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Ömer Karatay hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında İslice Mahallesi 1'inci Dere Sokak'ta meydana geldi. Ömer Karatay idaresindeki 48 YS 552 plakalı motosiklet ters yöne seyir halindeyken, karşı yönden gelen M.T. yönetimindeki 64 AAE 042 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Karatay ağır yaralanırken, ticari araç ise Tarakçı Çıkmazı'nda bulunan işyerlerine çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Karatay'ı ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karatay, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

- Kaza anından görüntü Haber: Feyzi DAVULCU / UŞAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)AKSARAY'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZA YAPTI: 10 YARALI AKSARAY'da ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 öğrenci yaralandı. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Kılıçaslan İlkokulu'nda okuyan öğrencileri taşıyan İlhan Demirbilek (55) yönetimindeki 68 S 0534 plakalı öğrenci servisi, Yusuf Arı'nın (45) kullandığı 68 BA 244 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada serviste bulunan 10 öğrenci yaralandı. Hafif yaralanan öğrenciler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Yaralı öğrencilerin hastaneye getirilmesi

-Hastaneden detaylar Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ /AKSARAY,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)ELAZIĞ'DA FACİAYA KIL PAYI ELAZIĞ'da, seyir halinde olan beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak petrol istasyonuna girdi. Yan dönerek, kontrolsüz bir şekilde petrol istasyonuna giren beton mikseri, şans seri yanına kadar geldiği akaryakıt pompasına çarpmadan durdu. Faciadan kıl payı dönülen olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Elazığ'da önceki gün meydana gelen olayda; Kovancılar ilçesinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Hacı Çınar idaresindeki beton mikseri, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sebebiyle, sürücünün kontrolünden çıkarak kaymaya başladı. Karayolunda bir süre sürüklenen beton mikseri, yol kenarında bulunan petrol istasyonuna doğru kaymaya başladı. Sürüklenerek petrol istasyonuna giren mikser, akaryakıt pompasına çarpmak üzereyken, şans eseri durdu. Sürüklenerek benzin pompalarına kadar gelen mikser, pompa korumalarına çarparak durabilirken, büyük bir facia kıl payı atlatıldı.

Yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen kaza, petrol istasyonunun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerasından olay anı görüntüsü Haber: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)İŞ BULAMAYINCA KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, iş bulamadığı gerekçesiyle bunalıma giren N.Ö. üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. N.Ö.'nün bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, yakalayarak etkisiz hale getirdi. Olay, dün gündüz saatlerinde Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde meydana geldi. İş bulamadığı için bunalıma giren N.Ö. caddede oturarak trafiği durdurdu. Yanında getirdiği benzini başından aşağı döken N.Ö., kendini yakmaya kalkıştı. N.Ö. kendisini ikna etmeye çalışan polislere, "Ben bu yolu açmayacağım. Bende yanarım herkes yanar. Niye bana iş vermiyorlar, niye şans tanımıyorlar" dedi.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında eylemini sürdüren N.Ö.'yü polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlarda N.Ö.'yü eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalışırken, çevrede bulunan bazı kişilerde olayı cep telefonları ile görüntüledi. N.Ö.'nün gözüne benzin kaçmasının ardından bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.

Görüntü Dökümü

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- Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler

- N.Ö.'nün başından aşağı benzin dökmesinden görüntü

- Çevredekilerden görüntü Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)PARA İSTEYEN ARKADAŞINI BALTAYLA ÖLDÜRDÜ BURSA'nın İnegöl ilçesinde Burhan T., evine para istemeye gelen 45 yaşındaki Seçkin Memiş'i, çıkan tartışmanın ardından baltayla öldürdü. Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında İnegöl İlçesi Hocaköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ekonomik sıkıntıya giren Seçkin Memiş, bir miktar porç para istemek için çiftçilik yapan 44 yaşındaki Burhan T.'nin evine gitti. Burhan T. ile Seçkin Memiş, kapı önünde konuştu. Para vermeyi reddeden Burhan T. ile Seçkin Memiş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkelenen Burhan T. evindeki baltayı alıp Memiş'e vurmaya başladı. Kafasına ve sırtına balta darbesi alan Seçkin Memiş ağır yaralandı.

Kanlar içinde kalan memiş, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. tedaviye alınan memiş. doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Burhan T. ise suç aleti balta ile birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri genel görüntü

Ölenin görüntüsü

Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 16)UZAKLAŞTIRMA KARARININ KALDIRILMASI İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU KONYA'da birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen Ercan K. (39), bu kararın kaldırılması için bir inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen Fatma D.'nin kendisini affedeceğini söylemesi üzerine Ercan K. çıktığı çatıdan indirildi. Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yonca Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yaparak geçimini sağlayan Ercan K., geçen yıl eşinden boşanarak Fatma D. ile yaşamaya başladı. Fatma D., bir süre sonra kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek Ercan K. hakkında polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Ercan K.'ya, şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı verildi. Karara sinirlenen Ercan K., Fatma D.'nin evinin karşısında bulunan inşaata çıkarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Ercan K.'nın atlama ihtimalini düşünerek hava yastığı açtı. Polisin ikna çabalarına yanıt vermeyen Ercan K., olay yerine Fatma D.'nin gelmesini ve kendisini affetmesini istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Fatma D., bir süre Ercan K. ile görüştürüldü. Fatma D.'nin kendisini affedeceğini söylemesi üzerine Ercan K. çıktığı çatıdan indirildi. Ercan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polisin Ercan K.'yı İkna etme çabaları

- Ercan K.'nın Fatma D. ile görüştürülmesi

- İtfaiye ekiplerinin aldığı önlemler

- Genel ve detaylar Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 17)KTÜ'DE KAZIM KOYUNCU'YU ANMAYA İZİN VERİLMEMESİNE TEPKİ KARADENİZ Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) bir grup öğrenci, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun ölüm yıl dönümü için kampüs içerisinde yapmayı planladıkları programa izin verilmemesini yürüyüşle protesto etmek istedi. Yürüyüşlerine izin verilmeyip özel güvenlik görevlileri tarafından çembere alınan öğrenciler tulum ve gitar eşliğinde merhum sanatçının şarkılarını seslendirerek tepkilerini gösterdi.

KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde toplanan KTÜ Öğrenci Kolektifi mensubu yaklaşık 50 kişilik öğrenci grubu, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun ölüm yıl dönümü için kampüs içerisinde yapmayı planladıkları programa izin verilmemesini protesto etmek için Rektörlük binasına yürümek istedi. Trabzonspor forması giyen, ‘Kazım seni seviyoruz’ yazılı pankart taşıyan grubun yürüyüşüne, yaklaştıkları Makine Bölümü önünde barikat kuran özel güvenlik görevlilerince izin verilmedi. Grubun önünü kesen özel güvenlik personeli, izinsiz yürüdükleri ve yolu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle öğrencileri uyardı, yürüyüşlerine son vermelerini istedi. Yaşanan tartışmalar sırasında araç trafiğine kapanan yolu açmak için grubun kaldırıma çıkması için özel güvenlik tarafından öğrencilere müdahale edilmesiyle gerginlik yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından kaldırıma yöneltilen grup özel güvenlikçilerce etrafı sarılarak çembere alındı. Yürümekte ısrar eden grupta yer alan bazı öğrencilerin çemberi aşarak Rektörlük binasına koşmak istemesi üzerine öğrenci ve özel güvenlik arasında kovalamaca yaşandı.

SES SİSTEMLERİ KAPATILDI

Yaşanan kovalamaca sonrası dağılan grup rektörlük binası yanında yer alan kütüphane önünde toplandı. Yürüyüşlerine izin verilmeyen öğrenciler yanlarında taşıdıkları seyyar ses düzeneğinden merhum sanatçı Kazım Koyuncu’nun şarkılarını çalmak istedi. Ses üzerine bölgeye yönelen özel güvenlik çalışanları uyarılarına rağmen kapatılmayan ses sistemini, kütüphanedeki diğer öğrencilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle gruba müdahalede bulanarak kapattı. Öğrenciler, ses sisteminin kapatılmasıyla bulundukları ve siyah bantla çevreleyip işaretledikleri alana sandalye üzerine ‘61 Kazım Koyuncu’ yazılı Trabzonspor forması ve kırmızı gül bıraktı. Grup, tulum ve gitar eşliğinde Koyuncu’nun bazı şarklılarını seslendirerek dağıldı. Görüntü Dökümü

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Öğrencilerin yürüyüşü

Özel güvenliğin izin vermemesi

Yaşanan gerginlik

Öğrencilerin koşması

Kazım Koyuncu şarkılarının seslendirilmesi

Detaylar Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO /TRABZON,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 18)TELEFON DOLANDIRICILARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

DÜZCE'de, aradıkları kişiyi 'FETÖ' yalanıyla kandırmaya çalışarak para talep eden telefon dolandırıcıları polis tarafından suçüstü yakalandı.Düzce'de, Özcan A.'yı arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak, adının FETÖ'ye karıştığını belirterek para talep etti. Paniğe kapılan kişi 12 bin lira para hazırlayarak şahısların tarif ettiği belediyenin önündeki meydana gelmek için evinden çıktı. Bu sırada dolandırıldığını fark eden Özcan A. uygulama yapan trafik polisinin yanına giderek durumu anlattı. Durumu öğrenen trafik polisi ise telsiz ile İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Güvenlik Şubesi ekipleri, Özcan A. ile anlaşarak parayı vermesini istedi. Özcan A. bir kahvehaneye giderek parayı Tayfun Y.'ye teslim etti. Bu sırada içeri giren polis ekipleri, Tayfun Y.'yi suçüstü yakalarken, hareketlerinden şüphelendiği Emre B.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan sorgularında telefonla dolandırıcılık olaylarına karıştıkları ve aracı oldukları tespit edildi. 2 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Polisin şahısları gözaltına alması

Sorgulama yapması

Polis aracına götürmesi Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 19)YOZGAT'TA ÇİFTÇİLER YAĞMUR DUASINA ÇIKTI YOZGAT’ta, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklıkla birlikte ekili arazileri susuz kalan çiftçiler yağmur duasına çıktı.

Yozgat Ziraat Odası öncülüğünde, 8 köyden çiftçilerin katılımıyla düzenlenen yağmur duası Divanlı Mahallesi arazisinde yapıldı. Çiftçiler, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu eşliğinde, ellerini açarak dua etti. Çiftçilerin yağmur yağması için ettiklerin duanın ardından, kesilen kurbanların etlerinden yapılan yemekler katılımcılara ikram edildi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat'ta mevsimin kurak geçtiğini ve ekinlerin kurumak üzere olduğunu söyledi. Açıkgöz, “Yüce Allah, inşallah dualarımızı kabul eder de yağmur yağar. Bütün çiftçiler umutlarını bu ekine bağladı. Şuanda ekinlerimizde yüzde 20 oranında zarar var, eğer yağmur yağmazsa bu zarar yüzde 70'e kadar çıkacakö dedi.

Yağmur duasına Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hacı Selvi, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.