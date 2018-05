DHA YURT BÜLTENİ - 1

(GÜVENLİK KAMERASI)

Ucuz et kuyruğu

Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Erzurum Kombina Müdürlüğü'ne ait satış mağazasında ucuz et kuyruğu oluştu. Kombinada kıymanın kilosu 28,75, kuşbaşının ise 31 liradan satılıyor.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt Kurumu'nun tek satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor. Kuyruktakiler, satış mağaza sayısını artırılmasını istedi. Kıymanın kilosunun 28.75, kuşbaşının 31, bifteğin 36, pirzolanın 50, bonfilenin 65 liradan satıldığı kombina satış mağazasında sıraya girenlerin bu işi ranta dönüştürmemesi için bir kişiye 3 kilo kıyma ve 3 kiloda kuşbaşı veriliyor. Satış mağaza sayısını artırılmasını isteyen kuyruktaki vatandaşlar, "Her şeyin bir bedeli var. Ucuz et almak için saatlerce bekliyoruz. Aldığımız altı kilo ette 60 liraya yakın karımız var" diye konuştu. Erzurumlu kasap Zeki Gülen, Et ve Süt Kurumu ile aralarında 10 liralık fiyat farkı bulunduğunu söyledi. Gülen, "Tarım bakanımız halka gerçekten ucuz et yedirmek istiyorsa bunu kasaplarla sağlar. Bakanımız, federasyonumuzla görüşür maliyetlerimiz düşürülürse biz de ucuz et satmak isteriz. Halkın sabahın erken saatlerinde gidip o eski günlerdeki gibi saatlerce et kuyruğuna beklemesi hiç de iyi bir görüntü değil" diye konuştu. Erzurum Et ve Süt Kombinası yetkilileri, merkezdeki tek satış mağazasında günde ortalama 3 ton kıyma, 2 ton da kuşbaşı olmak üzere 5 ton et satıldığını söyledi. Ramazan ayı nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirten yetkililer, "Bu satışlarımız her gün var. Ramazan ayının gelmesi nedeniyle kuyruk uzadı" dedi.