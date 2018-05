DHA YURT BÜLTENİ - 1

AĞRI'da, richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, korku ve paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Ağrı merkez olarak saptadığı deprem, saat 21.18'de meydana geldi. Yerin 17 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

ESKİŞEHİR merkezde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Boş arsadaki ağaca bağlı at, yağmur sularının oluşturduğu selde kaldı. Kent merkezinde, öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışın etkili olduğu mahallelerdeki evlerin bodrum katlarını su bastı. Sütlüce Mahallesi'nde oturan ve at arabasıyla kağıt toplayan Şahin Demirci'nin evinin yanındaki boş arsada ağaca bağladığı 'Arap' adlı 3 yaşındaki atı da suda kaldı. Şahin Demirci, aniden bastıran yağmur nedeniyle dışarı çıkamadığını söyledi. Demirci, suya girerek, ağaca bağlı atını sudan çıkarıp, başka yere götürdü. Evlerinin bodrum katlarını su basanlar da yağmur sularını kendileri boşaltmaya çalıştı.

Muğla'da dün saat 16.30 sıralarında başlayan ve 5 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Onlarca ev ve aracın camları kırıldı. Bazı araçların kaportaları zarar gördü. Muğla-Denizli Karayolu'nda dolu yağışı nedeniyle trafik durdu. Dolu yağışı sırasında, iki otomobil kayarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Her iki kazada toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda otomobillerini durdurarak doludan korunmaya çalışan vatandaşlar büyük şok yaşadı. Denizli'den Muğla'ya giderken doluya yakalanan evli, 2 çocuk babası Süleyman Utçu (56), "Dolu aniden bastırdı. Otomobilin içindeydik. Taş yağıyor sandık. Böyle bir şey görmedim. Bazı otomobilerin camlarının çatladığını gördük" dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri zarar tespit çalışmalarına başladı. Dolu yağışının ardından tarlalarda bembeyaz bir görüntü ortaya çıktı. Dolu taneleri arasındaki kır çiçekleri ise renkli görüntüler oluşturdu.

Bakan Soylu, Türkiye'nin sadece yazılan kanunlarla disipline olacak bir ülke olmadığını kaydederek, "Bu dünyanın Hacı Bektaş-ı Veli'ye ihtiyacı var. Bu dünyanın hayranlıkla izlediği Mimar Sinan'ın aklına ihtiyacı var. Çabamız bunun içindir Büyüklerimizin oluşturduğu bu birlik bu yüzdendir. Tek bir can gitmesin zihnimizi bizden alabilecek bir boşluğun içinde olmayalım. Bugün buradaki büyüklerimizin verdiği kararın önemli bir arka planı vardır. Her şeyi kanun mu yazmalıdır? Buna itiraz edenlerden biriyim. Bu kadar köklü bir millet, sadece kanunların yazdıklarıyla birlikte disipline alınacak bir millet değil. Karnesini ilk aldığında koşarak komşu teyzesine gösteren bir millet sadece kanunların yazdıklarıyla birlikte kendisini kıssa altına alabilecek bir ülke değildir. Geçmişimize ve geleceğe çok net örnek koydunuz. Silahlarla birlikte düğünlerin keyiflendiğini ve şenlendiğini birileri söyleyebilirler ama maliyetiyle birlikte de bunu bir daha yerine getiremeyeceğimizi hepimiz defalarca acı hatıralarıyla, her birimizin bir daha onaramayacağımız sonuçlarla birlikte yaşadığımızı da biliyoruz. Aldığınız karar, 14 yıldır uyguladığınız karar şurada gördüğüm gibi asaletiyle maruf bir karardır. Allah sizden razı olsun" dedi.