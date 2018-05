DHA YURT BÜLTENİ-1

1)NİĞDE'DE AK PARTİ'Lİ BELDE BELEDİYE BAŞKANI, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ NİĞDE merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül (45), geçici işçilik için yaptığı başvuru reddedilen Serkan T. (30) tarafından belediye hizmet binasının içinde tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, saldırgan Serkan T. jandarmaya teslim oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışmak için İŞKUR'a başvuran, ancak yapılan kura çekiminde isminin çıkmadığını öğrenen Serkan T., öfkeyle belediye binasına gitti. Evli ve 2 çocuk babası Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün makamına dalan Serkan T., belinden tabancasını çıkarıp, tehditler yağdırdı. Başkan Şengül'ün sakin olması çağrısında bulunduğu Serkan T., kimsenin yaklaşmamasını istedi. Serkan T., Başkan Şengül'ü kolundan tutup, makam odasından koridora çıkarıp savurdu, ardından da tabancayı art arda ateşledi. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Olayın ardından hastaneye gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün ölümünden duyduğu üzüntüsünü dile getirip, yakınlarına başsağlığı diledi.

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ- Ali KADI / NİĞDE, (DHA)

SİLAHLI SALDIRI ANLARI KAMERADA MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, tartıştığı dünürlerini öldüren Mehmet Ö. (63), memleketi Kırıkkale'de polise teslim oldu. Öldürülen çiftin vurulma anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçen 28 Nisan'da Ulucami Mahallesi Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen Mehmet Ö., bilinmeyen bir nedenle sokakta dünürleri Mustafa Kaya (43) ve Zeynep Kaya (36) çiftiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö., belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Önce Zeynep Kaya'yı vuran Mehmet Ö., yerde eşinin üzerine kapanan Mustafa Kaya'ya da ateş ederek öldürdü. Olayın ardından saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kaya çiftini ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çift, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, cinayet anının bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdığı görüldü. Polisin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürerken, Mehmet Ö.'nün dün memleketi Kırıkkale'de emniyete teslim olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ-Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/KASTAMONU-ANKARA (DHA)

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvan, Erhan K. ve kardeşi Ersan K.'nın ahırlarında bulunmuştu. Bunun üzerine Erhan K. ve kardeşi Ersan K. 13 Aralık 2017 tarihinde, Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. de 3 gün sonra tutuklanmıştı.

4 BÜYÜKBAŞ HAYVANI ÇALARKEN YAKALANDIKLARI İÇİN KATLETMİŞLERDİ

Ali Ş., verdiği ifade de tüyler ürperten cinayetin ayrıntılarını anlattı. Kuzören Mahallesi'ne hayvan hırsızlığı için gittiklerini belirten Ali Ş., yanında Erkan K. ile Ersan K.'nın bulunduğunu itiraf etti. Çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı ahırdan çıkarttıkları esnada çıkan sese Fazıl Çataloğlu'nun uyandığını belirten Ali Ş., kapıya gelen Fazıl Çataloğlu'na yakalanıp panikledikleri sırada kendisini silahla vurarak öldürdüklerini söyledi. Ardından silah sesine evin diğer fertlerinin de uyandığını belirten Ali Ş., onları da silahla vurarak öldürdüklerini, son olarak evde bulunan 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'nu öldürdüklerini tek tek anlattı. Cinayetlerin ardından 2 evi ateşe verdiklerini itiraf etti.

CENAZELER TESLİM ALINDI

5 kişilik aileye ait ceset kalıntılarından yanmış kemik, protez diş ve kıl parçaları, Ankara Adli Tıp Kurumu'nun 161 gün süren incelemesinin ardından küçük bir torba içerisinde yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan ailenin yakını Niyazi Çataloğlu, "Kastamanu Savcılığı tarafından görevlendirildik. Cenazelerimizi teslim almaya geldik. Adli Tıp Kurumu'ndan da bize teslim ettiler. Evrakların ayrıntılı dokümanını daha sonra göndereceklerini söylediler. Muhtemelen yarın (bugün) defnedeceğiz. Hepsine tek bir mezara defnedeceğiz" dedi.

5 KİŞİLİK AİLE, BEBEK MEZARINA DEFNEDİLECEK

Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu için Kastamonu Kırkçeşme Mahallesi'nde bulunan Ahmet Dede Mezarlığı'nda tek bir mezar kazıldı. Vahşice öldürülen Çataloğlu ailesinin 5 üyesi bebek mezarı büyüklüğünde kazılan tek mezar yerine bugün kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA (DHA)

5)GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Osmaniye'de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' yüzünden çıkan kavgada hayatını kaybeden Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk'ün (21) cenazesi, memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesine getirildi. Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, önce babaevinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze Çubuk Merkez Camii'ne götürüldü. Türk bayraklarıyla donatılan ilçede cenaze namazını kıldıran Çubuk Vaizi Hüseyin Dinler, asker için helallik istedi.

Cenaze törenine, Çubuk Kaymakam Vekili Fatih Ahmet Kurt, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, STK temsilcileri, birçok siyasetçi, asker ve emniyet personeli, Nuh Tufan Öztürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Nuh Tufan Öztürk'ün babası Necmi, annesi Hacı Kadın, ağabeyi Arif ve Şevket ile ablası Ayfer cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadılar. Cenaze namazının ardından Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk'ün cenazesi, Paşa Mezarlığı'nda tekbirlerle ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Arslan, kendisine saldırdıklarını ileri sürdüğü Abdullah K., Kemal K. ve Ümmü K.'den şikayetçi oldu. Jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Birlikte yaşadığı amcasının ölümünden sonra hayatta kimsesi kalmadığını belirten Meliye Arslan'ın yaşadıklarının ulusal ve yerel basında yer almasının ardından Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü harekete geçti. Arslan'ı evinde psikolog eşliğinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri, "Geçmiş olsun" dileğinde bulunup; başta hukuki olmak üzere her türlü desteği vereceklerini bildirdi. Arslan evine gelerek kendisine destek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür edip, "Bana yalnız olmadığımı hissettirdiler. Herhangi bir ihtiyacım, yardım talebim olup, olmadığımı sordular. Bana her türlü yardımı yapacaklarını, avukat tahsis edeceklerini söylediler" dedi.

Haber-Kamera: Cihan KAYA / KOYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçen 28 Nisan'da Manavgat'a bağlı Emek Mahallesi'nde bir kişinin sokakta eşini dövdüğü yönündeki ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin, elinde satır olan M.G. adlı erkek şüphelinin, eşi H.G.'yi döverken yakalandığı belirtildi.

Kadının ifadesinde eşinin Özbek uyruklu M.D. adlı kadınla ilişkisi olduğuna ilişkin cep telefonuna mesaj geldiğini, bunun üzerine kadının evine gittiğini söylediği, M.D.'nin evinden döndüğü sırada karşılaştığı eşinin kendisini dövdüğünü söylediği kaydedildi.

VALİ TALİMAT VERDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"07.05.2018 günü haber kanallarında aynı olay ile ilgili 'Manavgat İlçesinde Kadına Şiddet' başlıklı görüntülerin yayınlanmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun görüntüleri ihbar kabul ederek kadına şiddetin kabullenebilir bir yanının olmadığını, olayla ilgili görüntülerin incelenerek elde edilen delillerle şüpheli Mustafa Göğebakan'ın yeniden yakalanması için çalışmaların ivedi başlatılması talimatı doğrultusunda; şüpheli Mustafa Göğebakan Cumhuriyet Savcılığından çıkartılan yakalama emrine istinaden 08.05.2018 günü tekrar yakalanarak hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."

Olay, Merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi 75492 Sokak'ta bulunan site içerisindeki apartmanın 13'üncü katında meydana geldi. Apartmanın 13'üncü katındaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bırakarak toprak zemine düşen Asude Karaevren, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların uzun süre müdahalede bulunduğu genç kız, kurtarılamadı. Genç kızın hastane önünde bekleyen yakınları, ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi.

GERİYE FULARI KALDI

Asude Karaevren'in düştüğü apartman bahçesinde inceleme yapan ekipler, genç kıza ait siyah bir fular buldu. Daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Karaevren'in ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

NOT BIRAKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Genç kızın, evlerinin penceresinden kendisini boşluğa bırakmadan önce ailesine bir not bıraktığı ortaya çıktı. Karaevren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

Karadeniz Bölgesi'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi kapsamında, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasında yapımı süren 8 kilometrelik bağlantı yoluna yayla sakinleri karşı çıkmıştı. Yayla sakinleri, 9 Eylül 2015 tarihinde Yukarı Kavron Yaylası'nda tepkilerini dile getirerek iş makinelerini durdurmaya çalışmış, jandarmanın müdahale edip, gözaltına aldığı 13 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Şüpheliler hakkında, 'İş ve çalışma hürriyetini ihlal' suçlamasıyla Pazar Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Davanın dün görülen duruşması, sanıkların ifadelerin alınmasının ardından 20 Eylül tarihine ertelendi.

AVUKAT: DOZERLER HIZLI, YARGI İSE YAVAŞ

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan avukat İbrahim Demirci, projenin daha önce Danıştay'ın kararı ile iptal edildiğini hatırlatarak yargı kararlarının gereğinin yerine getirmesini istedi. Demirci, "Her defasında haklılığımız, doğanın korunması gerektiğine dair her düzeydeki mahkeme kararları ile tescillenmesine karşın; idarenin hukuk dışı tavrından dolayı çok yüksek giderleri karşılayıp davalar açmak zorunda bırakılıyoruz. Doğanın hukukunu dile getirdiğimiz, savunduğumuz için ceza mahkemelerinde yargılanıyoruz. 'Yeşil Yol ve Kayak Merkezi' projelerinin hukuksuzluğuna karşı, şimdiye değin 8-10 farklı iptal davası açtık. Davalarda; vadiye ve Kaçkarlar'a gelip, bu eşsiz tabiatı yerinde gözlemleyen bilim insanları, onlarca sayfa tutan, ansiklopedik vasıf ve detayda raporlar yazdılar; bölgenin jeolojik oluşumundan başlayıp, ekolojik özelliklerine, sosyal dokusuna, geleneksel yaylacılık kültürüne dek. Bize ve yargıçlara önemli bilgiler verdiler. Dava konusu projelerde; neden ve hangi kapsamda kamu yararı olmadığını, planlama ilke ve esaslarına aykırılığı açık bir şekilde, bilimsel veriler ve değerlendirmelerle izah ettiler. Bu raporlar, hâlihazırda 2-3 aydır yargıçların önünde. Dosyalarının tozlu raflarından indirileceği günü bekliyoruz. Mayıs ayında olmamıza rağmen; ağustos güneşi var, dağlarda karlar hızla eriyor, yaylalarda yol çalışmaları da başlamak üzere. Dozerler hızlı, yargı ise yavaş. Geç gelen adalete ise adalet diyemeyeceğizö dedi.

'DAVADA KORUNMAK İSTENEN DOĞADIR' Danıştay hükümlerindeki raporlarda 'Yaylaları, dağları ellemeyin' dendiğini kaydeden avukat Demirci, şöyle konuştu:

"Danıştay hükümleriyle idareye 'Yaylaları, dağları ellemeyin, olduğu gibi kalsın' derken; idarenin hukuksuz işlemlerini sürdürmesi ve mahkemelerin halen yürütmeyi durdurma kararı vermemesini anlaşılır bulmuyoruz. Bu davada korunmak istenen doğadır. Zarar gören, kesilen, yıkılan orman, dozerlerle yarılan meralardan sonra verilecek kararın bir anlamı olmayacağını haykırıyoruz. Acilen ve derhal taleplerimize yanıt bekliyoruz."

Haber-Kamera: Adem AKATİN / RİZE (DHA)

Hayata geçirdiği projeler, ürettiği teknoloji ve çözümlerle Türkiye'de e-ticaretin ve dijital dönüşümün öncüsü olan Hepsiburada, 'E-Ticaret Zirvesi'nin 6'ncısını Gaziantep'te düzenledi. Zirveye Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, İdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara, Foriba CEO'su Koray Gültekin Bahar ve Entegra Genel Müdürü Murat Dişkıran katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar zirvede, 'e-ticarete nasıl başlayabilecekleri, nasıl daha fazla müşteriye ulaşabilecekleri, sosyal medyayı nasıl kullanabilecekleri ve nasıl etkili reklam verebilecekleri' gibi sorulara yanıt buldu. Zirveye katılan davetliler ayrıca kârlılığı artırma, maliyeti düşürme ve toplu satış gibi konularda da sektörün liderlerinden önemli bilgiler aldı.

"E- TİCARET BÜYÜME HIZI TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME HIZINDAN BÜYÜK"

E-Ticaret Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Öncelikle Gaziantep'te olmaktan çok mutluyuz. Hepsiburada olarak biliyorsunuz biz dijitalleşmenin ve e-ticaretin öncüsü olmuş bir şirketiz. Bunun böyle olması için de e-ticaretin büyümesi için, yaygınlaşması için de 6'ncısını düzenlediğimiz bu dijitalleşme seferberliğinde Gaziantep'te güzel bir grupla beraberiz. E- ticaret Türkiye'de, diğer ülkelere baktığımızda halen beklediğimizden daha geride. Yaklaşık yüzde 3,5 civarında toplam perakende alışverişte. Ama gelişmiş ülkelerde bu yüzde 8'lerden 15'lere kadar çıkıyor. Şöyle bir güzelliği var yüzde 3-3,5'lardan sonra, dünyada da baktığınızda bu bir kırılma noktası" dedi.

"HER SENE YÜZDE 30 BÜYÜYEN BİR PAZAR VAR"

"Bundan sonra çok çok hızlı büyümeler görüyoruz" diyen Erturan, "Şu anda da Türkiye ekonomisinin büyüme hızından çok daha iyi yüzde 30'larda büyüyen bir pazar görüyoruz. Bizde Türkiye'de lider oyuncu olarak pazarın büyümesi için her türlü destek olmaya hazırız ve bu şekilde de planlarımızı yapıyoruz. Her sene yüzde 30 büyüyen bir pazar var. Beklenti bu yönde. Fakat pazarın büyümesinin önündeki engelleri çözmek için, pazarı çok daha fazla büyütmek için biz Hepsiburada olarak, tüm ekip olarak çalışıyoruz. Bu yüzden mesela farklı alanlarda kendimizi geliştirmek, müşterilere daha iyi ulaşabilmek için farklı alanlarda hem teknoloji anlamında hem yapay zeka anlamında bir çok yatırımımız var. Biliyorsunuz kendi lojistik şirketimizi kurduk, dağıtım ağını kurduk. Müşterilerimize randevulu teslimat yapabiliyoruz. Bunu ülke çapında yaygınlaştırma planlarımız var. O yüzden yüzde 30 büyüyen bir pazar ve biz bunun daha da büyümesi için elimizden geleni yapıyor olacağız. Tabi ki küçük ve orta ölçekli firmaların e-ticarete kazandırılması ile çok daha hızlı büyüyebileceğimizi de biliyoruz. O yüzden bizim için çok çok önemli bu e-ticaret zirveleri. E-ticarete katılımcı arattıkça daha fazla oyuncu oldukça, yerel markalar dahil oldukça, müşteriler de çok daha fazla ürüne ve farklı mal grubuna ulaşabiliyor olacak o yüzden hızlanmasını da istiyoruz" diye konuştu.

"2023 PLANIMIZ HAZIR"

Hepsiburada'nın 5 yıllık gelecek planının hazır olduğunu ve 2023 hedeflerine ulaşmak için teknolojik yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Mutlu Erturan, "Bizde tabi ki 2023 hedeflerini tüm ekip olarak destekliyoruz. Bizim de 2023 hedefleri için 5 yıllık bir planımız var. Bu plan içerisinde hem e-ticareti büyütecek hem de e-ticaret ile beraber sektörde büyüyebilecek diğer küçük ve orta ölçekli oyuncuları da bunun içerisine katıp teknoloji ile destekleyip daha fazla büyümelerini sağlayıp, daha fazla satış yapabilecekleri bir potansiyele sahip olmalarını istiyoruz. O yüzden bizim önümüzdeki dönemlerde yatırımlarımız 2023 hedeflerine ulaşabilmek için teknoloji anlamında ve platformu geliştirmek anlamında ve aynı zamanda bizimle beraber büyüyecek KOBİ'leri destekleyecek anlamda her türlü planı içeriyor" şeklinde konuştu.

Hastalığa dikkat çekip farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade eden İdris Hacıoğlu, "Yeğenim Melis, bu hastalık nedeniyle 5 yaşında hayatını kaybetti. Şu anda 22 yaşında olan kardeşi Cemre Nur Hacıoğlu ise 18 yıldır bitkisel hayatta. Onların anısına ve hastalığa dikkat çekmek için böyle bir hayır düzenledik. Türkiye'de bu hastalığın teşhis ve tedavi aşamasına gelinmedi. Bu hastalığa yakalanan çocuklar, belli bir yaştan sonra bitkisel hayata girip, ömrü vefa ettiğince bu hastalıkla pençeleşiyorlar. Tamamen suni besleniyorlar. Bütün fonksiyonlarını kaybediyorlar. Biz bu anlamda böyle bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik. Katkısı olan herkes de şimdiden teşekkür ederizö dedi.

Haber-Kamera: Sefer TALAY BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)

Konsere Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ve sanatseverler katıldı. Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ne çıkan Türkiye'nin en köklü orkestralarından Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Dev bir kadroyla gerçekleştirilen festival kapanış konserinde Gershwin, E. Grieg ve Kıvanç Tepe'nin eserleri seslendirildi. Şef Tarık Tal yönetiminde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde, Kıbrıslı usta piyanist Rüya Taner, G. Greshwin'in 'An American in Paris' ve G. Grieg'in 'Piyano Konçertosu'nu seslendirirken, konserin ikinci bölümünde yer alan Kıvanç Tepe'nin 'Bu Vatan Bizim Oratoryosu'nu ise MDOB Korosu ve solist sanatçılar Gökçe Nur Semerci, Onur Polat ve Hasan Berk seslendirdi. Eserinin anlatıcılığını Mersin Operası'nın usta rejisörlerinden Kenan Korbek yaptı. Konserin koro şefliğini ise Anıl Aydın üstlendi.

Emine Örnek Eğitim Kurumları tarafından organize edilen, okul korosu ve orkestrasından oluşan 300 kişilik çocuk grubu, Merinos AKKM'de izleyenlere keyifli bir konser verdi. 3 şarkılık bu mini konserde 'Örnek Müzisyenler' izleyenlerin beğenisini kazandı. Yan flüt, çello, keman, viyalo, piyano, gitar gibi enstrümanları ustaca çalan çocuklar, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

ZİYNET SALİ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Orkestra ve koronun mini konserinin ardından sahneye ünlü sanatçı Ziynet Sali çıktı. İngilizce, Latince ve Türkçe birçok eseri ile tanınan, aslında müzik öğretmeni olan ünlü şarkıcı Ziynet Sali'nin şarkılarını da ustaca eşlik eden okul orkestrasını izleyenler ayakta alkışladı. Ünlü sanatçı da duygularını gizleyemezken, böylesine bir konser vermekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sali ayrıca, 300 kişilik çocukla birlikte İstanbul'da bir konser vermek istediğini de sözlerine ekledi.