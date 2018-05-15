DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ÇANAKKALE'DE KAÇAKLARI TAŞIYAN TEKNE BATTI: 7 ÖLÜ, 13 KİŞİ KURTARILDI ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti. 13 kişinin ise kurtarıldığı olayla ilgili, havadan ve denizden arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin umut yolculuğu faciayla sonuçlandı. Kaçakları taşıyan fiber tekne, Ayvacık ilçesinin Babakale Limanı açıklarında saat 23.00 sıralarında battı. Bölgedeki balıkçıların görüp müdahale ettiği olayda 13 kaçak kurtarılırken, 7 kaçağın ise cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kaçaklardan 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, denizden çıkarılan kaçakların cenazesi Babakale Limanı'na getirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bir helikopteri havadan, bir arama kurtarma gemisi ile botlar ise denizden arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ÖLENLER AFGANLI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında alabora olan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren 3'ü çocuk 7 kişinin de Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi. Kurtarılan 13 kişiden 1'inin İranlı, diğerlerinin de Afganlı olduğu belirlenirken, teknede başka kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı. Ancak, sahil güvenlik ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarını gün ağarıncaya kadar sürdüeceği kaydedildi. Tekne faciasında yaşamını yitirenlerin cenazeleri Ayvacık Devlet Hastanesi morguna konulurken, kurtarılan 13 kişi de yine aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ölenler (yüzleri kapalı cesetler)

-Ambulanstan görüntü

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)OTELİN HAMAMINDA ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan bir otelin hamamında başlayan yangın nedeniyle bina duman ile kaplandı. Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay saat 23.30 sıralarında, Körfez Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin hamamında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar bütün binayı kapladı. Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de otelden çıkan ve nefes alma güçlüğü çekenlere müdahalede bulundu. Yangında aralarında otel sahibi Hamit Akıncı'nın da bulunduğu 10 kişi dumandan etkilendi. 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Yaralıların ambulans içerisinde görüntüsü

- Otelin önünden görüntüler

- İtfaiyenin çalışmaları

- Otel müşterisi ile röp.

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)OTOMOBİLİN ÇAPTIĞI MOTOSİKLET, KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 2 ÖLÜ ADANA'da otomobilin çarptığı motosiklet, karşı şeride geçip, başka bir otomobilin altında kaldı. Kazada, motosiklette bulunan Ahmet Özdemir (19) ile ismi öğrenilemeyen genç bir erkek hayatını kaybetti. Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı havaalanı kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Mersin yönünde giden ve sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 DER 94 plakalı motosiklete, iddiaya göre plakası alınamayan bir otomobil arkasından çarpıp, kaçtı. Kontrolden çıkan motosiklet, refüje çapıp, karşı şeride geçti ve kent merkezi yönünde ilerleyen Nurettin Yılmaz'ın kullandığı 01 FB 038 plakalı otomobilin altına girdi. Yılmaz'ın ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklette bulunan Ahmet Özdemir ile kimliği öğrenilemeyen genç bir erkeğin öldüğü belirlendi.

Polisin kaza ve cesetler üzerinde inceleme yaptığı sırada alt geçidin çevresinde toplanan kalabalık da meraklı gözlere çalışmaları izledi. Meraklı kalabalık, polis tarafından güçlükle dağıtıldı. İki gencin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kent merkezi yönünde kapanan alt geçit, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Polisin kaza yeri tabelasından görüntü

- Kaza yerinden görüntü

- Motosiklet ve üzeri örtülü cesetlerden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Otomobil sürücüsü Nurettin Yılmaz'ın polislere kazayı anlatması

- Al geçit çevresinde toplanan kalabalıktan görüntü

- Ceneza aracı ve kaza yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ (ÖZEL)

ANNE VE KIZI ÖLDÜ, 6 AYLIK BEBEK YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

4)GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Kahramanmaraş'ta Lütfiye Kanadıkırık ile kızı Hatice Sinem Kanadıkırık'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Üsame Kanadıkırık, eşi ve kızıyla yaya geçidinde karşıya geçmek için beklerken, kadın ve kızının yürürken otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntünün devamında Üsame Kanadıkırık ve kazayı görenler yaralıların yanına koşarken, otomobilin durmadan ilerlediği yer alıyor.

BEBEK, YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Lütfiye Kanadıkırık'ın sezeryan ile alınan bebeği, Sular Vatan Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Saydam, 1 kilo 200 gram dünyaya gelen erkek bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Bebeğin dünyaya geldiğinde kalbinin atmadığını ifade eden Saydam, "Doğum sırasında gerekli müdahaleyi yaptık ve çocuk hayata döndü. Daha sonra çocuğu solunum cihazına bağladık. Anne karnında almış olduğu travma nedeniyle zedelenmesi mevcuttu ve buna bağlı kan kaybı vardı. Bunun ilgili kan desteğine ve tedavisine başladık. Şu anda çocuk yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak tedavisi devam etmekte. Çocuğun hayati tehlikesi mevcut. Umarım ilerleyen zamanlarda hasta yakınlarına sevindirici haber vermek isteriz" diye konuştu.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta Lütfiye Kanadıkırık ile kızı Hatice Sinem Kanadıkırık'a otomobiliyle çarptıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Teknolojiden de yararlanan ekipler, bir flu görüntüyü netleştirerek aracın plakasının son iki rakamının '77' olduğunu belirledi. Sonu '77' ile biten gri araçlar üzerine yoğunlaşan ekipler, çalışmalar sonunda anne ve kızına çarpıp kaçan aracın 26 EV 677 plakalı otomobil, sürücünün de fabrika işçisi Selçuk Gazi K. olduğunu saptadı. POLİSE BAŞKA ARACI GÖSTERDİ

Yapılan istihbari çalışmalar sonunda Kayan'ın, Fatih Mahallesi'nde oturduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Polislere kapının önündeki bir otomobili gösteren Selçuk Gazi K., suçlamaları reddetti. Bunun üzerine polisler, Selçuk Gazi K.'ya, kazaya karışan otomobilin direksiyon başındaki fotoğrafını gösterince suçunu itiraf ederek kaza yaptığı aracı, il dışından yanına gezmeye gelen arkadaşına ait olduğunu ve aracı Şazibey Mahallesi'ndeki odun ambarı civarında bir yere sakladığını söyledi. Sürücünün verdiği adrese giden ekipler, kazaya karışan otomobili incelemek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine götürdü.

'KAÇMADIM'

Gözaltına alınan Selçuk Gazi K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren K., "Kaçmadım. Çekme ağabey ne çekiyorsun pişmanız işte. Kim bilerek yapar yani" dedi. Selçuk Gazi K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Görüntü Dökümü

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- Dr. Adem Saydam'ın konuşması

- Yeni doğan servisi

- Küvezdeki bebek

- Lütfiye Kanadıkırık'ın sağlık fotosu (EK)

- Selçuk Gazi Kayan polisler arasında

- Hastaneye getirilişi

- 'Kaçmadım' demesi

- Hastaneye alınması

- Doktor kontrolüne götürülmesi

- Hastaneden çıkarılması

- Gazetecilere tepki göstermesi

- Polis otosuna bindirilişi

- Polis otosunun gidişi

- Kaza yapan otomobil

- Kaza anının güvenlik kamera görüntüsü

- Kaza anını gösteren araç kamerası görüntüsü

- Polislerin kazaya karışan otomobili bulması Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)17 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ APARTMANIN DAMINDAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

ADANA'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi Emre Burak Kunt (17), evlerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın damından atlayarak intihar etti. Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Kasım Ener Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Emine Nabi Menemencioğlu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Emre Burak Kunt, gece evlerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın damına çıkıp, intihar etti. Sesi duyup dışarı çıkan anne Nurten Kunt, oğlunu kaldırımda kanlar içinde görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten beton zemine çakılan Kunt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunun öldüğünü öğrenen Nurten Kunt, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Acılı anneyi, komşuları teskin etmeye çalıştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kunt'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan; Kunt'un atlamadan önce bir yakınını arayıp, "Hakkını helal et ağabey" dediği öğrenildi. Kunt'un cep telefonu ise düştüğü yerin yakınında parçalanmış olarak bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki polisler

- Kunt'un üzeri örtülü cesedi ve banka ağlayan annesi

- Ambulans ve polis araçlarından görüntü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

- Kunt'un parçalanan cep telefonundan görüntü

- Cenazenin tabut ile araca taşınması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)TOMRUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ 3 SAATTE KURTARILDI SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, virajda kontrolden çıkan tomruk yüklü TIR devrildi. Tomrukların altında kalan TIR'da sıkışan sürücü 3 saatte kurtarıldı. Kaza saat 21.00 sıralarında, D-140 Karayolu'nun Akyazı Dereköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Furkan Yarımbaş(25) idaresindeki 54 HV 786 plakalı tomruk yüklü TIR viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak yaklaşık 25 metre sürüklenip devrildi. Dev tomrukların altında kalan TIR'da sıkışan sürücüyü kurtarmak için büyük çaba harcayan ekipler, AFAD ve UMKE'den destek istedi. Ekipler, tomrukları keserek TIR'ın içindeki sürücüyü çıkarmak için yaklaşık 3 saat uğraştı. Araçta kurtarılmayı bekleyen sürücü, "Ne olur vurun beni, öldürün beni", ardından ise "Babamı görmek istiyorum. Kurtarın beni" diye feryat etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yaralının kurtarılması

Çevredeki vatandaşlar

Yaralının ambulansa taşınması

Detaylar Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ AKRABASINI EŞİNE TACİZDE BULUNDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ (EK)

7)ÖLÜME BÖYLE GİTTİ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, akrabasını öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen Şehmuz Acar'ı güvenlik kameraları ele verdi. Yusuf Acar'ın ortadan kaybolduğu gün son olarak Şehmuz Acar ile birlikte caminin çay ocağından çıkarken görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinin ardından gözaltına alınan Şehmuz Acar cinayeti itiraf etti. Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri Haber: Selda Hatun TAN / KOCAELİ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ İNCE: ABD'NİN BU TAVRI ORTADOĞU'YA BARIŞ GETİRMEZ(EK)

8)İNCE, "WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİNİ DERHAL ÇEKİN" CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya mitingi öncesi Mevlana Müzesi'ni ziyaret edip, Mevlana'nın mezarı başında dua etti. Müze bahçesindeki öğrencilerle de sohbet eden İnce, bir öğrencinin büyüyünce Cumhurbaşkanı olacağını söylemesi üzerine "Önce ben aday oldum. Ben olayım. Ondan sonra sen ol" diye espri yaptı. İnce daha sonra Anadolu'nun düşman işgali sırasında Kuvayı Milliye'nin teşkilatlanmasını sağlayan Sivaslı Ali Kemal'in mezarını ziyaret etti. İnce, daha sonra Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda halka seslendi. İnce, şunları söyledi:"Benim çağrımda tıpkı Mevlana'nın çağrısı gibi, Türkiye'yi birleştirmek için, Türkiye'yi kaynaştırmak, barıştırmak, uzlaştırmak, bir büyük şemsiye altında toplamak için; korku yerine umut demek için, nefret yerine sevgi demek için, çatışma yerine uzlaşma demek için gel diyoruz, gel. Adalet istiyorsan gel diyoruz. Bereket istiyorsan gel diyoruz. Hürriyet istiyorsan gel diyoruz. İş istiyorsan, aş istiyorsan gel diyoruz. Çocuklarına iyi eğitim istiyorsan gel diyoruz. Meydanlarda tezek diyenler var. Meydanlarda pislik diyenler var. Bunların hepsini bir kenara bırakacağız. "İnce, üniversiteden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca işsiz olmaları halinde 475 lira bursun ödenmeye devam edeceğini, tüm sınavlara girişte alınan ücretlerin kaldırılacağını kaydetti. Ortadoğu'da yaşananlara değinen İnce, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'ni derhal çekmesi gerektiğini söyledi. İnce, şöyle konuştu: "Ortadoğu'da kötü şeyler oluyor. Müslümanlar öldürülüyor. İsrail'in yaptıklarını gördünüz bugün. Üç büyük dinin merkezi konumunda Kudüs. Amerika ve İsrail kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor Ortadoğu'da kınıyoruz onları buradan. Türkiye Cumhuriyetini yönetenlere sesleniyorum, Washington Büyükelçiyi derhal. Müslümanlar Kudüs'te öldürülürken Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler daha aklı başında davranmalıdır."

GAZZE'YE GİDECEĞİM

İnce, Cumhurbaşkanı olduğu takdirde de Gazze'ye gideceğini ifade ederek, " Bakın devlette devamlılık esastır. Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna ben oturduğumda onun Türkiye Cumhuriyeti adına verdiği sözlerin takipçisiyim. 2013'den beri Gazze'ye gideceğim dedi ; ama gidemedi. Size söz veriyorum beni Cumhurbaşkanı seçin Gazze'ye gideceğim." dedi. AHIRI TEMİZLEMİŞ BİRİ OLARAK BU ÇİFTÇİNİN SORUNUNU ÇÖZECEĞİM

Konya'nın tahıl ambarı olduğunu belirten İnce, çiftçilere "Topraklarınız sizin, tapularınızın evde olması lazım. Tapularınız evde mi, bankada mı? Bankadaysa o göstermelik senin" dedi. İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'köprü, tünel yaptılar mı' diye sorduğunu belirterek, "Sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Tekel yaptım mı? Sen bu fakir milletin yaptıklarını 15 yılda sattın" dedi. İnce, köylü çocuğu olarak traktörü römorkuyla geri geri yanaştıran birisi olarak çiftçinin hak ettiği yere geleceğini söyledi. İnce, milletvekili olduktan sonra ahıra girip, temizleyerek babasına yardımcı olduğunu belirterek, "Milletvekili biriyken ahırı temizlemiş biri olarak bu çiftçinin sorununu çözeceğim" dedi.

İNSAN KIZ KARDEŞİNİN BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIR MI?

Başörtüsü konusunda değinen İnce, "Başörtüsünü çıkarak diyorlar. Benim kız kardeşim 12 yaşından itibaren başörtüsü takıyor. İnsan kız kardeşinin başörtüsünü çıkarır mı? Bu ülkede isteyen istediği gibi giyinecek, bizi ilgilendirmez. İster evinde, ister dışarda, ister devlet dairesinde nerede istiyorsa orada taksın. Böyle bir sorunumuz yok. Bunlar yalancıdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Miting alanından detay

-Muharrem İnce'nin konuşması Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)BATMAN'DA İSRAİL PROTESTOSU BATMAN'da, bazı sivil toplum örgütleri ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in saldırılarını protesto etti. Kalabalık bir topluluğun katıldığı yürüyüşte 'Kudüs, Filistin'in başkentidir' pankartı ve dövizleri açıldı.Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları, Batman'daki bazı sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi. Protesto gösterisinde toplanan grup, sık sık 'Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD' sloganları attı. 'Kudüs, Filistin'in başkentidir' pankartıyla Gülistan Caddesi'ne kadar yürüyen kalabalık grup, ABD'nin kararını ve İsrail'i kınadı. Toplanan grup için Gülistan Caddesi girişinde ise Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Fevzi Aydın, "Büyük şeytan Amerika, İslam ümmetini hiçe sayarak Müslümanların tepki ve öfkesini önemsemeden adeta İslam ümmetine meydan okuyarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaktadır. Müslümanlar olarak, İslam ülkelerinin lider ve yöneticileri olarak kutsallarımızı, dinimiz, özgürlük ve haysiyetimizi ayaklar altına almak isteyen bu şer güçlere siyasi, ekonomik ve hatta askeri olarak gereken cevap verilebilmelidir. İslam ümmetine sesleniyoruz; Amerika ve İsrail'e anladığı dilden cevap verilmelidir. Bir taraftan onlara bağırıp öfkelenip öbür taraftan onların ürünlerini tüketirsek, ekonomilerini güçlendirirsek öfke ve bağırmamızın hiçbir yararı olmaz. Bu İslam düşmanlarını ürünlerini boykot etmeliyiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Toplanan kalabalıktan görüntü

- Kitlenin slogan atması

- Basın açıklamasınden görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ /BATMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ HURDA DEMİR TOPLARKEN İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA CAN VEREN GAZİNİN EVİNDE YAS / EK

10)ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ Yıkılan binanın enkazından demirleri toplarken iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Kadir Tanaç, askeri törenle toprağa verildi. İzmit Tavşantepe Ulu Camii'nde gazinin Türk bayrağına sarılı cenazesinin başında askerler nöbet tuttu. Cenaze namazında Kadir Tanaç'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze namazının ardından Kadir Tanaç'ın cenazesi askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Barış Tanaç babasının cenazesi, cenaze aracına taşındığı sırada selam durdu. Gazinin cenazesi Tavşantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kıbrıs gazisi Kadir Tanaç'ın devletten bin 400 TL gazi aylığı aldığı ve bu para yetmediği için hurdacılık yaparak geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı inşaatın yıkıntılarından görüntü

-Cenazeden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin askeri tören ile taşınması

-Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN / İZMİT(Kocaeli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)BARTHOLOMEOS'UN ÖĞRENCİLİK YILLARININ TASVİR EDİLDİĞİ HEYKELİ OKUDUĞU OKULUN BAHÇESİNE KONULDU ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde doğan Fener Rum Patriği Bartholomeos, 1946-1952 yılları arasında öğrenim gördüğü Rum İlkokulu'nda düzenlenen ve öğrencilik yıllarının tasvir edildiği heykelin açılış törenine katıldı.

Bir dizi ziyaret ve tören için özel uçakla Gökçeada'ya gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, doğduğu köy olan Zeytinliköy'de düzenlenen törene katıldı. Bartholomeos burada, 1946-1952 yılları arasında da ilkokul eğitimi aldığı Rum İlkokulu'nda Mimar Fulin Muslubaş Güzeldere ve Helkeltraş Pınar Cauoki tarafından hazırlanan ve kendisinin öğrencilik yıllarındaki halinin tasvir edildiği heykel ve patrikliğinin 25'inci yılını simgeleyen madalyonun açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Yunanistan'ın Türkiye Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistan Ana Muhalefet Partisi olan Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis'in eşi Mareva Grobovski Mitsotakis, Selanik İmrozluları Derneği Başkanı Pavlos Stavrotidis, Atina İmrozlular Derneği Başkanı Stelios Pulados, Avusturya Metropoliti Arsenios, Gökçeada Metropoliti Krilyos Dragonis, Yunanistanlı İşadamı Teodoros Angelopulos ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Bartholomeos, Gökçeada'nın gönlünde eşsiz bir yere sahip olduğunu belirterek, "Değerli Güzeldere ve Cauoki, memleketimiz Gökçeada'ya kazandırdığınız eserler bizleri duygulandırmaktadır. Önce eski günlerin güzelliğini hatırlatan çeşmeyi yaptırdınız. Şimdi de okulumuzun önünde bizlerin çocukluk yaşlarındaki halini tasvir eden bu güzel heykeli. Kitaplar o yaşlardan itibaren en iyi dostumuz olmuş. Ve bu alışkanlık bu yaşımızda bile aynen devam etmektedir. Biz bu köyden çıktık. Bu okulda okuduk. Ve dünyanın engin sularına burada bu mütevazi eğitim kurumunda edindiğimiz bilgilerle açıldık. Heykelimizin okuduğumuz ilkokulun önünde yerleştirilmesini çok anlamlı bulmaktayız. Dileğimiz bu güzel eserin çocuklarımıza her zaman okumanın ve önemini işaret ederek insanlığa faydalı gençlerin yetişmesine katkı sunmasıdır. Çok çok teşekkür ederizö dedi.

Bartholomeos konuşmasının ardından, törene katılanlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gökçeada Tepeköydeki Özel Rum İlk Okulundan genel ve detay görüntü

-Fener Rum Patriği Bartholomeos'un köye gelmesi ve karşılanmasından görüntü

-Okul bahçesindeki açılış töreninden genel ve detay görüntü

-Fener Rum Patriği Bartholomeos'un konuşma görüntüsü Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Vural BOZOK / GÖKÇEADA(Çanakkale),(DHA) 12)AB'Lİ PARLAMENTER KEFALOGİANNİS: YUNAN ASKERLER CEZAEVİ KOŞULLARINDAN MEMNUN Avrupa Birliği Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı Manolis Kefalogiannis, Edirne'de tutuklu bulunan iki Yunan askerleri ziyaret ederek, cezaevi koşullarının iyi olduğunu ve askerlerin herhangi bir şikayetinin olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı Manolis Kefalogiannis, geçen Mart ayında Türk sınırına 253 metre geçtiği için tutuklanan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'i (29) kaldıkları Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Beraberinde Yunan milletvekilleriyle gelen Manolis Kefalogiannis, yaklaşık 1.5 saat görüşmesinin ardından Kıyık semtinde bulunan Bulgar Sveti Georgi Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Burada Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theochridi ile bir süre görüşen Yunanlı parlamenter Kefalogiannis, Türk basınına açıklama yapmaktan kaçınırken, Yunanistan televizyonuna konuştu. Cezaevinde ziyaret ettiği Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in sağlık durumlarının iyi olduğunu ve cezaevi koşullarından memnun olduklarını ifade eden Kefalogiannis, "Hızlı bir şekilde cezaevinden çıkmalarını istiyoruz. Çünkü kendileri Avrupa Birliği vatandaşı, Türkiye Avrupa Birliğine üye olmak isteyen bir ülke aynı zamanda NATO üyesi, bu sebepten dolayı da cezaevinden çıkmalarını istiyoruz. Tabi ki buraya gelmemiz olumlu bir mesajdı. Türkiye'nin verdiği mesajda olumlu böyle bir ziyareti gerçekleşmesine izin verdiği için. Askerlerin yemekleri, kaldıkları yerler iyi hiç bir şikayetleri yok" dedi. Kefalogiannis ve beraberindekiler kilise ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Heyetin cezaevine gelişi

-İçeri girişleri

-Kilise ziyareti

-Yunan konsolos

-Manolis Kefalogiannis'in açıklamadan kaçışı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)ANNELERİ İÇİN AĞAÇ DİKEN VANLI ÇOCUKLAR, REKORLAR KİTABINA GİRECEK Van Büyükşehir Belediyesi'nin Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, 580 çocuk anneleri için 600 ağaç dikti. Etkinliğin, 'En Çok Çocukla Anneler İçin Ağaç Dikme Rekoru' olacağı belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü nedeniyle Edremit ilçesinde bulunan Kent Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte, 580 çocuk çeşitli türlerden 600 ağaç dikti. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, rekor denemesinin anneler için organize edilen en güzel etkinliklerden olduğunu belirtti. Yalçın, "Bugün çocuklarımızın anneleri için ağaç dikme kampanyası ve bir rekor denemesi için buradayız. Sanıyorum ki bu Türkiye'nin anneler için yapılan en anlamlı hediyesidir" dedi.Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural ise kendisinin de 7 ay önce kaybettiği annesi için bir ağaç diktiğini söyledi. Rekorların insanları birbirine bağladığını belirten Prof. Dr. Kural, "Çocuklar şu an çok kıymetli anneleri için birer ağaç dikiyorlar. Bu annelere verilebilecek en güzel hediyelerden biridir. Bulgaristan'da her bir öğrenci zorunlu olarak ağaç dikiyor. O bakımdan güzel bir gün olacak. Bu bir dünya çocuk rekorları olarak geçecek. Rekorlar insanları birbirine bağlıyor. Çocukların bu yeşil sevgisi ömürleri boyunca unutmayacakları bir anı olacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Parktaki ağaçlardan detaylar

- Ağaçların iş makinasına yüklenmesi

- Ağaçların taşınması

- Ağaçların dikilmesi

- Çevreden genel detaylar

- Ağaç diken anne ve çocukla röportaj

- Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ın konuşması

- Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural'ın konuşması

- Detaylar Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ /VAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİ AFRİN'DEN KAYSERİ'YE DÖNDÜ Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'na Kayseri'den katılan 22 Özel Harekât polisi, görevlerinin ardından kente döndü. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, operasyonu başarıyla tamamlayan polisleri tebrik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak üzere 22 Şubat'ta Kayseri'den törenle uğurlanan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 22 polis, görevlerini başarıyla tamamlayarak kente döndü. Polisleri aileleri ve yetkililer karşıladı. Çocuklar, polis babalarıyla hasret giderdi. Vali Süleyman Kamçı da Özel Harekât polislerini tebrik etti. Vali Kamçı, "Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Afrin bölgesine uğurladığımız polislerimiz çok şükür sağ sağlim döndü. Ben, aileleri ve sevdikleriyle huzurlu bir ömür geçirmesini diliyorum" dedi. Afrin'deki operasyona katılan Özel Harekât komiseri Kemal Akbal ise "Operasyon çok güzel hazırlanmıştı. Herkes görev bilinci ile elinden geleni yaptı. Bizler de verilen vazifeyi yerine getirdik ve muzaffer olduk" diye konuştu.