DHA YURT BÜLTENİ-1

1)HALFETİ'DE JANDARMA KARAKOLUNA SALDIRI: 2 ASKER YARALI ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakolu'na, teröristlerin iddiaya göre roketatarla düzenlediği saldırıda 2 asker yaralandı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Teröristler, Yukarı Göklü Jandarma Karakolu'na, iddiaya göre roketatarla saldırı düzenleyip kaçtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürülürken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı. Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yukarı Göklü Karakolu'na saat 22.00 sularında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlenmesinin ardından Vali Abdullah Erin, Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, olay yerine gelerek Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak'tan bilgi aldı. Teröristlerin roketatarlı saldırı sonucu jandarma nizamiyesi kapısında küçük çaplı hasar oluşurken, yaralanan 2 asker ise Halfeti'den Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vali Abdullah Erin, Yukarı Göklü Karakolu'na yönelik saldırıda 2 askerin yaralandığı belirterek, "Gerçekleştirilen hain saldırıda hafif yaralanan iki askerimiz, Halfeti Devlet Hastanesi'nde tedavi edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırının ardından, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" dedi.

VATANDAŞTAN ASKERE BAYRAKLI DESTEK

Saldırı sonrası, ellerine Türk bayraklarını alan vatandaşlar, karakol önünde toplanarak teröre lanet okudu. Yukarı Göklü Karakolu önünde toplanan aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda vatandaş, Türk bayrakları açarak tekbir getirdi. Kalabalık, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak askerlere destek ve moral verdi.

Yaşanan saldırının ardından jandarma özel birliklerinde oluşan bir grup asker de kaçan teröristleri yakalamak için operasyona tekbirler eşliğinde çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Hastane önü

- Vatandaşların karakol önündeki bayraklı desteği

- Yol kontrolü

- Yaralı askerlerin ambulansla hastaneye getirilmesi

- Detaylar Haber-Kamera: Ali LEYLAK / HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)KAZA KURŞUNUYLA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ ŞIRNAK'ta, arkadaşının silahının kazayla ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan (23), Eskişehir'de toprağa verildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Hüsne Arslan (50), "Kaza diyorlar, benim oğlum şehit oldu. Ağlamıyorum, vatansağolsun. Hakkını helal et. Çok baktın bana annem. Anam dedin başka bir şey demedin. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun" diyerek gözyaşı döktü. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı misafirhanesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'a ait tabanca, Jandarma Uzman Çavuş Alper Uzun'un elindeyken silah kazayla ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan, ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Bekar olan Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan'ın cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi. Arslan için Reşadiye Camii'nde ikindide cenaze töreni düzenlendi. Törene Eskişehir Vali yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Engin Dinç, Önder Arslan'ın annesi Hüsne Arslan, babası Doğan Arslan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Hüsne Arslan, oğlunun tabutuna sarılarak, "Kaza diyorlar, benim oğlum şehit oldu. Ağlamıyorum, vatan sağ olsun. Annem bana hakkını helal. Çok baktın bana annem. Anam dedin başka bir şey demedin. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Kokusu geliyor buraya" diyerek gözyaşı döktü. Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan, ikindi namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde topağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin askerlerin omzunda cami bahçesine getirilmesi,

-Annenin ve yakınlarının tabuta sarılmaları,

-Cenaze namazı,

-Türk Bayrağına sarılı tabutun askerler tarafından cenaze aracına götürülmesi,

-Ölen uzman çavuşun fotoğrafları Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)YERİN METRELERCE ALTINDA İLK SAHUR ZONGULDAK'ta, maden işçileri Ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı. Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, ilk sahuru yerin 300 metre altında yaptı. Sahur saatinin yaklaşmasıyla işlerini bırakıp el ve yüzlerini temizleyen işçiler, ardından tahtadan kurdukları yer sofrasında toplandı. Evlerinden getirdikleri peynir, zeytin, domates, ekmek ve meyveleri kömür karası elleriyle hazırlayan işçiler, yemeklerini yedikten sonra dua etti.

DÜNYANIN EN ZENGİN SOFRASI

22 yıllık maden işçisi Satılmış Kara, kazasız ve belasız Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yer altında sahurun bir başka olduğunu söyleyen Kara, "Tahtalar üzerine kurduğumuz sofrada sahur yapıyoruz. Yer altında çalışmak zor olsa da bu sofra bize keyif veriyor. Ailemizden uzağız. Onlar yer üstünde biz yer altındayız. Sahurdan sonra çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

12 yıllık maden işçisi Fatih Erkut ise, "Genelde hep sahur veya iftar denk geliyor bana. Huzurlu oluyor burada. Aileden ve çocuktan uzak olsak ta bir şekilde sahur yapıyoruz. Bunun zevki ve tadı ayrı. En zengin en lüks restorana da gitseniz bunu tadını bulamazsınız. Dünyanın en zengin sofrası" diye konuştu.

İşçiler, sahurun ardından oruca niyetlendikten sonra işlerinin başına döndü.

Görüntü Dökümü

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-Madencilerin çalışması

-Sofra kurmaları

-Yemek yemeleri ve dua etmeleri

-Satılmış Kara ile röp.

-Fatih Erkut ile röp Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)İZMİR'DE İLK RAMAZAN DAVULU ÇALINDI İzmir'de, Ramazan Aayının gelmesiyle birlikte, sahur vaktinden önce sokak sokak gezen Ramazan davulcuları, ilk sahur için tokmak salladı. Ramazan ayının gelmesiyle Ramazan Davulcuları da bu gece mesailerine başladı. Oruç tutmak isteyenler, bugün imsak vaktinden önce sokak sokak gezen davulcular tarafından uyandırıldı. Davul sesini ve manileri duyan mahalle sakinlerinin evlerinin ışıkları bir bir yanarken, vatandaşlar cama çıkarak manileri dinledi. Kendi yazdığı ve insanları uyandırmak için söylediği manileri farklı ilçelerden dinlemeye gelenler olduğunu söyleyen 36 yaşındaki Süleyman Başkaya, "Başta tüm İslam alemi olmak üzere herkesin Ramazan'ı Şerif ayı mübarek olsun. Allah'tan sağlık, sıhhat ve huzur dolu bir Ramazan olmasını temenni ediyorum. Çiğli ilçesindeki davulcular arasında geçen sene şampiyon oldum. Ben maddiyetten önce bu işi severek yapıyorum. Allah bizi bu sene de Ramazan'a kavuşturdu çok şükür" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Davulcudan görüntü

- Mani okumasından görüntü

- Işıkları yanan evlerden görüntü

- Cama çıkan vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) =================================================== 5)OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 6 YARALI ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, kavşakta başka bir otomobile çarptıktan sonra kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren kadın sürücü, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada, 1'i çocuk 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza saat 16.00 sıralarında, Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 06 VB 742 plakalı otomobil, Bursa Caddesi üzerindeki kavşakta Mehmet S. yönetimindeki 06 KA 9316 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü yitiren kadın sürücü, yayaların bulunduğu kaldırımın üzerine çıktı. Kaldırımda bulunan 7 kişiye çarpan otomobil, duvara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kaldırımdakiler etrafa savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, 1 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan küçük bir çocuk ise olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada, otomobil sürücüsü kadın ile birlikte 6 kişi de yaralandı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel detay Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)ŞANLIURFA'DAKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde önceki gün, otomobilin selin oluşturduğu su dolu çukura devrildiği kazada ağır yaralanan Vedat İrgin ve Erkan İrgin de yaşamını yitirdi. İki kardeşin ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kaza, geçen pazar akşam saatlerinde Viranşehir- Şanlıurfa karayolundaki Dağyanı mevkiinde meydana geldi. Vedat İrgin, yönetimindeki 16 F 9996 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol kenarında selle oluşan su dolu çukura devrildi. Kazada, Ayşe- Mehmet İrgin çifti ile çocukları Ali ve Remziye İrgin olay yerinde yaşamını yitirdi, Nuran İrgin, sürücü Vedat İrgin ve Erkan İrgin ağır yaralandı. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kaldırılan ve yoğun bakıma alınan yaralılardan Vedat İrgin ile kardeşi Erkan İrgin dün öğle saatlerinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. İki kardeşin ölümüyle, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. İrgin kardeşlerin cenazeleri otopsinin ardından yakınları tarafından götürüldükleri Ortataşlı Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Nuran İrgin'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Su çukuruna devrilen otomobil

- Adli Tıp Kurumu bahçesinde bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AK PARTİLİ BAŞKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI MALATYA'nın Darende ilçesinde dün otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında Ak Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl ile birlikte hayatını kaybeden Emrullah Ataş için Elazığ'da ceneze töreni düzenlendi. Merkez Mehmet Kutlu Bingöl Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ak Parti Elazığ milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk ve Metin Bulut, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ak Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, partililer, Ataş'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Ak Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emrullah Ataş'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ataş ile aynı kazada yaşamını yitiren Siraç Bingöl'ün cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e gönderildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Bakanlardan Görüntü

-Cenazenin getirilişi

-Yakınlarının gözyaşı

-Cenaze namazı

-Genel ve Detay Görüntüler Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AK PARTİLİ SİRAÇ BİNGÖL, TOPRAĞA VERİLDİ AK Parti'nin Ankara'da düzenlediği Seçim Koordinasyon Başkanları toplantısından dönerken, Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Siraç Bingöl, memleketi Bingöl'de toprağa verildi. Siraç Bingöl için, Merkez Kurudere Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ali Mantı, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk ve Metin Bulut, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kurum müdürleri, ailesi, yakınları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. ANNE BİNGÖL: "DAMAT OLACAKTIN"

Cenaze töreninde Bingöl'ün yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Songül Bingöl, "Keşke göndermeseydim seni. Sahip çıkamadım sana annem. Damat olacaktın, düğünün olacaktı" diye feryat etti. İl Müftüsü Mecit Can tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bingöl'ün naaşı köy mezarlığına götürülerek defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazenin getirimesi

- Anne Songül Bingöl'ün feryadı

- Bakanların cenazeye katılması

- Cenaze namazının kılınışı

- Cenazenin defnedilmesi

- Genel ve detay görüntüler. Haber - Kamera:Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)MEYDANA GİREN MİNİBÜS KURU HAVUZA DÜŞTÜ TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, seyyar çaycılık yapan Seyfi Taş'ın kullandığı minibüs, kent meydandaki kuru havuza düştü. Olay, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Ramazan ayında Cumhuriyet Meydanı'nda çay satmak isteyen Seyfi Taş, alanda hazırlık yapmak için 60 DJ 785 plakalı minibüsüne koyduğu malzemelerle Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Görevlilerden habersiz aracıyla alana giren Taş, meydanın ortasındaki kuru havuzun üzerinden minibüsle geçmeye çalışınca aracın ağırlığına dayanamayan havuz çöktü. Minibüs kuru havuzun üzerindeki taşları kırıp yan yattı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Bazı vatandaşlar ise minibüsün kırdığı bölümler üzerinde yürümeye çalışınca havuzun içine düştü.

Buranın havuz olduğunu bildiğini, ancak çökeceğini tahmin etmediğini söyleyen Seyfi Taş, "Düşünemedim, daha doğrusu bir anlık gaflete düştüm. Araba birden havuzun içine düştü. Allah'a şükür mala zarar geldi. Kader demek ki başımıza gelecek vardı" diye konuştu. Minibüs daha sonra vinçle havuzun içerisinden çıkartılarak otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Sürücünün konuşması

-Minibüsün kaldırılması Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)NEHRE DÜŞEN 2 KİŞİ BULUNAMADI SAKARYA'nın Hendek ilçesinde önceki gün balık tutarken nehre düşen Selami Torunoğlu (34) ve Emrullah Şimşek (24), yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Hendek Yeşilyurt Mahallesi Sarıboğaz mevkiinde balık tutarken nehre düşen Selami Torunoğlu ve arkadaşı Emrullah Şimşek suda kayboldu. Mudurnu Çayı'nın Sakarya Nehri ile birleştiği noktada kaybolan Torunoğlu (34) ve Şimşek'in bulunabilmesi için yaklaşık 4 kilometrelik mesafe tarandı. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ve Sakarya Arama Kurtarma ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği'nden 47 kişi, iki zodyak botla nehirde ve arama köpekleriyle nehir etrafında arama yaptı. Ekipler, akıntının fazla olduğu çay ve nehrin birleştiği noktada ve yakınlarında tüm aramalara rağmen Selami Torunoğlu ve Emrullah Şimşek'i bulamadı. Kayıpların aileleri ekiplerin çalışmalarını kıyıdan takip etti. Arama çalışmalarına akşam saatlerinde ara verildi. Çalışmaların bugün devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü - ARŞİV

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- Arama çalışmalarından görüntüler

- Nehirden görüntüler

- Ekiplerden görüntü Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)68 YAŞINDAKİ YAŞLI KADIN 5'İNCİ KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ SİVAS'ta, oturduğu apartmanın 5'inci katından kendini boşluğa bırakan Şerife P. (68), yaşamını yitirdi. Olay, saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan evli ve 3 çocuk annesi Şerife P., evde kimse yokken 5'inci kattan kendini boşluğa bıraktı. Şerife P.'nin yere düştüğünü gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şerife P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen Şerife P.'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Şerif P.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Eşinin üzüntüsü

-Cenazenin götürülüşü Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)BOLU'DA MAÇ SONU OLAYLAR ÇIKTI: ÇOK SAYIDA TARAFTAR YARALANDI BOLUSPOR'un Gazişehir Gaziantep'e 3-1 yenildiği maçın ardından saha içinde ve dışında olaylar çıktı. Polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği olaylarda 10'dan fazla taraftar ve 2 özel güvenlik görevlisi yaralandı. Spor Toto 1. Lig Play-Off rövanş maçında Boluspor, sahasında Gazişehir Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu. Gergin geçen maç, zaman zaman sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte gerginlik daha da büyüdü. Gazişehir Gaziantepli futbolcular ve teknik heyet yaklaşık yarım saat boyunca sahadan soyunma odasına giremedi. Gazişehir Gaziantep takımı olaylara rağmen sahanın ortasında fotoğraf çekilip kutlama yaptı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Çarıkçı'nın çabası yeterli olmadı. Tribünleri boşaltmayan taraftarlar, sahaya yabancı madde atmaya devam etti. Taraftarlardan bazıları ise stadyumdaki koltukları ateşe verdi. Gazişehir Gaziantep futbolcuları ve teknik heyeti jandarma ve polis kalkanları arasında soyunma odasına girebildi. Taraftarların attığı yabancı maddeler futbolculara isabet etti. Polis tribündeki olaylara biber gazı ve copla müdahale ederken, taraftarlar, stadyum dışına çıkarıldı.

OLAYLAR STADYUM DIŞINA TAŞTI Boluspor'un Süper Lig şansını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, stadyum çevresinde de taşkınlık yaptı. Polisin taraftarlara müdahalesi ise sert oldu. Olayların arasında kalan bir kadın da kucağında çocuğuyla birlikte polis eşliğinde güvenli bir yere götürüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren olaylar polisin cop ve biber gazı ile müdahale etmesiyle yatıştırıldı. Saha içinde ve dışında meydana gelen olaylarda 10'dan fazla taraftar yaralandı. Saha içindeki olaylarda da 2 özel güvenlik personeli yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Gazişehir Gaziantep kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında kentten ayrıldı. Görüntü Dökümü

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-Maç sonunda çıkan olaylar

-Polisin müdahalesi

-Saha içindeki olayların fotoğrafları

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)ÇORUM'DA İSRAİL VE ABD PROTESTOSU ÇORUM'da düzenlenen mitinge katılanlar, İsrail ve ABD'yi protesto etti.

AK Parti İl Başkanlığı ve Çorum Belediyesi tarafından Gazi Caddesi saat kulesinde düzenlenen mitinge katılanlar, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İnsani Değer Platformu Sözcüsü Zeki Kanbur ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Filistin'in ve Filistinlilerin yalnız olmadığını söyledi. Konuşmaların ardından İsrail'in saldırılarında şehit olanlar için dua edildi.

Görüntü Dökümü

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-Mitinge katılanlardan detay

-AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ konuşması

-Dua edilmesi Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)SİİRT'TE FİLİSTİN PROTESTOSU SİİRT'te, çeşitli sivil toplum kuruluşu düzenledikleri ortak eylemle, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve ardından İsrail askerlerinin gösteri yapan onlarca Filistin'liyi öldürmesini protesto etti.

Kent merkezindeki Güres Caddesi bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinliler'e yönelik yaptığı saldırıya tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı protesto eyleminde yapılan yürüyüşte, sloganlar atıldı.

STK'lar adına hazırlanan ortak basın açıklaması metnini okuyan Memur-Sen üyesi Orhan Ay, Kudüs'ün Müslümanlar'ın ilk kıblesi olduğunu ifade ederek, "Kudüs, ümmetin kutsal şehri, özgülüğün sembolüdür. Kudüs özgür olmadan ümmet asla özgür olmaz. Ne yazık ki, Kudüs şu an esaret altındadır. Kudüs'e sahip çıkmak izzetir ve şereftir. Dün Kudüs ve mescidi Aksa için ümmetin kanı dökülmektedir" dedi.

Yapılan protesto yürüyüşünün ardından eylem olaysız bir şekilde sona erdi. Görüntü Dökümü

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-Eyleme katılanların görüntüsü

-Yürüyüşten görüntüler

-Atılan sloganlar

-Açıklamalar

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Turan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK/SİİRT GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Van, Bitlis ve Hakkari'de Kudüs protestosu (EK)

15)FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI 54 sivil toplum kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlileri katletmesini, Hz. Ömer Camisi'nde ikindi namazı sonrası protesto etti. İsrailli askerlerce öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Üyesi Mehmet Garip Cesur, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün İsrail'e terk edilemeyeceği belirterek, şöyle konuştu:"ABD Başkanı Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan ederek yeni bir Haçlı savaşı başlatmıştır. Trump'ın bu hadsiz kararı hiçbir zaman tanınmayacak ve elbette karşılıksız kalmayacaktır. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. ABD'nin, İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki göstermek, Filistinli kardeşlerimizin düzenlediği 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek ve 'büyük felaket' olarak adlandırılan Nakba'nın 70'nci yılını protesto etmek için günledir meydanlarda olan Filistinli kardeşlerimize Gazze sınırında işgalci zalim İsrail'in attığı alev topları ve mermilerle yaklaşık 60 kardeşimiz şehit düştü. Rabbim kardeşlerimizin şehadetini kabul etsin."

Görüntü Dökümü

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- Açıklamanın yapıldığı Hz. Ömer camisinin önünden detaylar

- Toplanan kalabalıktan detaylar

- Filistin'de katledilenler için gıyabi cenaze namazının kılınması

- Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyesi Mehmet Garip Cesur'un açıklaması

- Detaylar Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ / VAN (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 16)AMASYA'DA ABD VE İSRAİL PROTESTO EDİLDİ AMASYA'da yapılan eylemde, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı protesto edildi.

AK Parti Amasya İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen ve Gönüllü Kuruluşlar Derneği (GÖK-BİR) bağlı STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı basın açıklamasında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlileri öldürmesine tepki gösterdi. Vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Açıklama yapan Memur-sen Amasya Şube Başkanı Recep Eliaçık, "Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kalabalık grubun slogan atarak meydana gelişi detay

-Yavuz selim meydanında gruptan detay

-Grubun döviz ve pankartlarla slogan atışından detay

-Açıklama

-Dua edilmesi detay

-Diğer detaylar Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 17)İZMİR'DE, İSRAİL'İN SALDIRILARINA TEPKİ İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla, İsrail devletinin, ABD'nin İsrail'deki konsolosluk binasını Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyesi yaklaşık 50 kişi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelerek, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan Başkonsolosluk binasını Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği katliamı protesto etti. "Katil İsrail, Filistin'den Defol", "Emperyalizm kaybedecek Filistin kazanacak" yazılı dövizler taşıyan grup, "Filistin'de düşene, dövüşene bin selam", "Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi" sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ulaş Yasa, 70 yıl önce yurtlarından sürülen Filistinli mültecilerin, topraklarına geri dönüş haklarını talep ettikleri 30 Mart Toprak Günü'nde başlayan İsrail vahşetinin, dün onlarca kişinin öldürüldüğü, binlerce kişinin yaralandığı büyük bir katliama dönüştüğünü vurgulayarak, "ABD'nin Ortadoğu'daki şımarık çocuğu İsrail, katliama doymadığını bir kez daha göstermiştir. İsrail işgal güçlerinin Gazze'de silahsız sivillere gerçek mermi, plastik mermi, havan topları ve gaz bombalarıyla düzenlediği saldırı sonucu en az 60 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce Filistinli yaralandı. Kanlı Pazartesi olarak tarihe geçen bu insanlık dışı saldırıda, basın emekçileri ve sağlık emekçileri de hedef alındı" dedi.

Ulaş Yasa, nerenin başkent olacağına ABD'li ya da İsrailli politikacıların değil, orada yaşayan halkların karar vermesi gerektiğini belirterek, "Bu kanlı katliamdan fail İsrail devleti kadar, İsrail kışkırtıcılığı yaparak Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan, bölgede büyük bir provokasyon yaratan ABD de sorumludur. Katliamın gerçekleştiği saatlerde ABD Başkanının İsrail'i kutlayan bir tebrik mesajı yayımlaması, asla unutulmayacak bir utanç belgesi olarak insanlık tarihine geçmiştir" dedi. Görüntü Dökümü

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- Basın açıklamasından görüntü

- Slogan atılmasından görüntü

- Pankart ve dövizlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 18)ESKİŞEHİR'DE, ABD VE İSRAİL PROTESTOSU ESKİŞEHİR'de yaklaşık 500 kişi, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının ardından, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, ardından yürüyüş yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen eyleme 500'e yakın kişi katıldı. Kalabalık, ilk olarak Alaaddin Camisi bahçesinde ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. İHH Eskişehir Şubesi Başkanı Musa Karadaş, yaptığı konuşmada "İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti ve ABD, Kudüs'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın, Kudüs İslam'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık sloganlara atarak yürüyüşe geçti. Üniversite Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önüne kadar yürüyen kalabalık daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Gıyabi cenaze namazının kılınması,

-İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Musa Karadaş'ın konuşması,

-Kalabalığın slogan atarak yürümesi Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 19)BAKAN EROĞLU, 'ANNELER NİNNİ SÖYLERKEN, UYUSUN DA BÜYÜSÜN DEMESİN, HEDEF 2071' DESİN ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Uşak'ta DSİ tarafından 48 milyon TL'ye inşa edilecek 4 tesisin toplu temel atma ve 1 tesisin açılış törenine katıldı. Bakan Eroğlu, törende yaptığı konuşmada annelere seslenerek, "Anneler ninni söylerken uyusun da büyüsün falan demesin, oğlum büyü, hedef 2071, bu şanlı bayrağı zirveye dikeceksin diye ninni söylesin" dedi.

Uşak'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valilik ve belediyeyi ziyaret etikten sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda DSİ tarafından 48 milyon TL'ye inşa edilecek 4 tesisin toplu temel atma ve 1 tesisin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Eroğlu, bakanlığın ve DSİ'nin Uşak'a yaptığı yatırımlar ile yeni yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bakan Eroğlu, Türkiye'nin hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında 2023 yılında Türkiye'yi, dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Gençler sizlerin daha büyük hedefleri var. Fatih İstanbul'u 21 yaşında fethetti. İstanbul'un fethinin 600'üncü yılı kutlandığı zaman bu gençler, bayrağımızı daha da zirveye taşıyacak. Hedef 2053. Bir diğer hedefte, yeni doğan çocuklarımız, doğacaklar, Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos Cuma günü 1071 tarihinde büyük bir meydan muharebesi kazandı. Onun bininci yılını bizim evlatlarımız kutladığı zaman Türkiye küresel bir güç olacak. Onun için annelere diyoruz ki, anneler ninni söylerken 'uyusun da büyüsün' falan demesin, 'oğlum büyü, hedef 2071, bu şanlı bayrağı zirveye dikeceksin' diye ninni söylesin" dedi.

'İSRAİL'İ LANETLİYORUM' Konuşmasında İsrail'i de kınayan Bakan Eroğlu, "Terör devleti İsrail maalesef 60 civarında Müslüman kardeşimizi Filistin'de şehit etti. İsrail'i lanetliyorum. Gerçekten ne kadar zalim bir ülke, o kadar çok yaralı var ki. 3 binin üzerinde yaralımız var. Ama inşallah bu millet onların arkasında olacaktır. Cumhurbaşkanımız gece Londra'dan gerekeni söylemiştir. Bizler de Bakanlar Kurulu'nda 3 gün yas ilan ettik. Kudüs asla İsrail'in başkenti olmayacaktır. Bunu da buradan ilan ediyoruz. Amerika ilan etmiş olabilir. Konsolosluğu oraya taşımış olabilir. Bu millet asırlardır İslam'ın kılıcı oldu. Çok güçlü olacağız ve gereken mutlaka yapılacaktır. Çok güçlü olmamız gerekiyor. Düşmanların bunun üzerinde çok emelleri var. Türkiye'yi yok etmek, bizleri yok etmek, vatanı işgal etmek için çalışıyorlar plan yapıyorlar. Küçük İsrail'in vaat edilmiş topraklar diye emelleri var. Bazı ülkelerin planları var bunları görüyorsunuz. Bu millet çok yürekli bir millettir. Bizim milletimiz bunların planlarını bozacaktır. Yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Eroğlu DSİ tarafından Uşak'ta 48 milyon TL'ye mal olacak tesislerin temelini attı ve bir tesisin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Eroğlu, daha sonra esnafı gezdikten sonra Uşak'tan ayrıldı. Görüntü Dökümü

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- Bakan Eroğlu'nun alana girişi

- Bakan Eroğlu'nun Kudüs ile ilgili açıklaması

- Bakan Eroğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 20)MİLLİ MÜCADELENİN 99'UNCU YILI KUTLANDI DENİZLİ'ye 99 yıl önce düşmanın ayak basmamasına rağmen işgale karşı başlayan Milli Mücadele törenle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kutlamalar kapsamında Denizli protokolü ve vatandaşlar, mehter marşları eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Milli Mücadele'nin başladığı Kayalık Caddesi'nden Bayramyeri Meydanı'na kadar yürüdü.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin çağrısı üzerine 99 yıl önce Denizli'den başlayan Milli Mücadele'nin yıl dönümü törenle kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kutlamalar Delikliçınar Meydanı'nda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Törene, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İYİ Parti İl Teşkilatı, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlama kapsamında 99 yıl önce Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin milli mücadeleyi başlattığı Kayhan Caddesi'nden kortej yürüyüşü başladı. Mehter Takımı eşliğinde yürüyen Denizlililer Kayalık Camii'nden Bayramyeri Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında korteje atlı vatandaşlar eşlik etti. Bayramyeri Meydanı'ndaki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin tarihinin sığ bir tarih olmadığını belirterek, "Bugün milli yas ilan edildi. Bugün gibi 99 yıl önce 15 Mayıs'ta devam eden İzmir işgali başladı. O günden bugüne çok şey değişmedi. Hedefte bu vatan vardı. Müftü Ahmet Hulusi Efendi ise bu toprağa sahip çıktı" dedi.

Tören başkan Zolan'ın konuşmasının ardından sona erdi. Görüntü Dökümü

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-Protokolün yürüyüşünden görüntü

-Mehter takımından ve vatandaşlardan görüntü

-Atların kortej yürüyüşünden görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 21)SAMSUN'DA 76 AKÜLÜ ENGELLİ ARACI, SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ SAMSUN'da Canik Belediyesi ile Hollanda’da yaşayan hayırseverler Murat Öztürk ve Aydoğan Olgun'un işbirliğinde temin edilen 76 akülü engelli aracı Dünya Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen törenle sahipleriyle buluştu.

Canik Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Hollanda'da yaşayan hayırsever vatandaşlar Murat Öztürk ve Aydoğan Olgun'un koordinatörlüğünde, bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen proje kapsamında alınan 76 akülü engelli aracının teslimi için tören düzenlendi. Dünya Engelliler Haftası kapsamında, Canik Belediyesi önündeki Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, engelsiz bir şehir oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Genç, "Bize göre insanlar değil, şehirler engellidir. Bu anlayışla engelli insanlarımızın önündeki engelleri kaldırmak ve onların hayatlarını daha da kolaylaştırmak istiyoruz. Bu yönde yaptığımız tüm binalarımızı engelli vatandaşlarımızın istifade edeceği şekilde dizayn ediyoruz. Başta hizmet binamız olmak üzere bütün kültür, eğitim, spor tesislerimizden engelli kardeşlerimiz yararlanabilmektedir. Bunun yanında Engelli Koordinasyon Birimi kurduk ve Engelsiz Kafe Park yaptık" dedi.