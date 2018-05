DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: İSRAİL'E GEREKEN CEZAYI DÜNYANIN EL BİRLİĞİYLE VERMESİ GEREK

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, İsrail'in sistematik bir katliam yaptığını belirterek, "Dünyanın bunu İsrail'in yanına bırakmaması gerektiğini ve konuyu derhal her seviyede ele alıp İsrail'e gereken cezayı dünyanın el birliğiyle vermesi gerektiğini özellikle ifade ediyoruz" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Başikele ilçesinde Kocaeli Sanayi Odası'nın bir otelde düzenlenen meclis toplantısına katıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık toplantıda yaptığı konuşmada, "Son günlerde Kudüs'te yaşanan Kudüs dolayısıyla Filistin'de yaşanan sistematik katliamı telin ediyorum. İsrail adeta baruta ateşle yaklaşıyor. Bölgeyi bir kan gölüne çevirmek için bu güne kadar sürdürdüğü o inatçı, politikalarını şiddetlendirerek, arttırarak devam ettiriyor. Bu özellikle ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla aslında bölgede yeni ve önlenmesi çok mümkün olmayan çok büyük problemlerin de aslında yeniden başladığının bir göstergesi. Biz bölge sükunet bulsun, bölge biraz huzur görsün, bölge biraz sükunete kavuşsun diye gece gündüz mücadele ederken, maalesef birileri bölge biraz daha karışsın, bölge daha da kan ve gözyaşına boğulsun diye sistematik olarak maalesef tahriklerini provokasyonlarını sürdürüyor. Özellikle Nakba Günü'nde Filistinli kardeşlerimizin şehit edilmesi, İsrail'in sistematik bir katliamıdır. Bunu kınıyoruz, telin ediyoruz. Dünyanın bunu İsrail'in yanına bırakmaması gerektiğini ve konuyu derhal her seviyede ele alıp İsrail'e gereken cezayı dünyanın el birliğiyle vermesi gerektiğini özellikle ifade ediyoruz. Bunun için hem Amerika'nın gayrimeşru saydığımız büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını hem de o sebeple oluşan tüm olaylardaki tutumundan dolayı ABD'yi ve İsrail'i kınıyoruz. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

'ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNİ YÜREKLENDİRİYOR'

Bölgenin huzura ihtiyacı olduğunu ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Huzur hepimiz için gerekli. Bölge içinde gerekli dünya içinde gerekli. Bundan 30 sene öncesinin dünyasında değiliz. İsrail ve Amerika yaptığı bu hareketlerle DEAŞ'a can suyu sağlıyor. Terör örgütlerini yüreklendiriyor ve terörün maalesef dünyanın her yerinde eylem yapması için doğal bir zemin oluşturmanın gayreti içerisinde. Biz bir yandan DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken, diğer taraftan dinimizin bu terör örgütleriyle adının birlikte anılmasından duyduğumuz rahatsızlığı ve bundan dolayı yapmamız gereken mücadeleyi verirken, diğer taraftan bu terör örgütleriyle mücadele ettiğini ifade eden ülkelerin yaptıkları aslında hiçbir şekilde akılla mantıkla izanla izah edilemez. ABD'de hala sağduyulu siyasetçilerin olduğunu biliyoruz. Onların biraz inisiyatif alması ve bu gidişi bütün dünyayı yakabilecek büyük bir habercisi olduğunu özellikle görülmesi lazım. Aslında şu an dünya soğuk savaşa rahmet okutacak bir gerginlik ve belirsizlik dönemi yaşıyor. Her birimizi yakından ilgilendiren son dönemde dünyada önemli gelişmeler var. Şu anda Amerikan Çin rekabeti bir ekonomik savaşa dönüşmüş durumda."

Meclis toplantısının sona ermesinin ardından Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada Kobi kategorisi çevre ödülünü ÇEMSAN Gıda ve Kimya Teknoloji Makine, Büyük İşletme Kategorisi Çevre Ödülünü ise Türk Traktör firması kazandı.