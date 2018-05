DHA YURT BÜLTENİ - 1

'PKK YAKTI, YIKTI, DEVLETİMİZ YAPIYOR'

Terör örgütünün artık kırıntılarının kaldığını ve tamamen tasfiye edeceklerini belirten Soylu; "Binalar yükseliyor. PKK yaktı, yıktı devletimiz yapıyor. Seçim zamanıdır, millete gideceksiniz onlara deyin ki, rızanız olmadan çocuklarınızı teröre katmak istedikleri Türkiye mi, yoksa okullarda yarının hayalini annesiyle kuran Türkiye mi? İşin, aşın huzurun konuşulduğu bir Yüksekova mı, yoksa terör korkusundan çocuğunuzun akıbetinin belli olmadığı bir Yüksekova mı? PKK'nın aklıyla siyaset yapan HDP anlatıyor, 'belediyelere ne yaptılar' diye. 'Halkın görmediği büyük hizmetleri yaptı' deyin. Onlar ne yaptılar, kütüphaneleri, spor salonlarını, okulları, çocukların geleceğini, hayallerini yaktılar, yıktılar. Huzur daha da artacak endişeniz olmasın" diye konuştu.

BAKAN SOYLU ŞEMDİNLİ'DE İFTAR AÇTI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova'dan sonra İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ilçesine geçerek önce esnaf ziyaretinde bulundu, ardından da Şemdinli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Bakan Soylu, Şemdinli'de yaptığı konuşmada 21'inci asra iyi başladıklarını, havalimanı sayısını ikiye katladıklarını, her yere şehir hastaneleri kurup, insansız hava araçları yaptıklarını söyledi. Bu neslin çok şey gördüğünü ve geleceğe umutla bakan, çocukların yarına dair hayallerini gerçekleştirdiği bir Türkiye'ye adım adım ilerlediklerini dile getiren Bakan Soylu,"Bugün yurt dışına çıktığımızda ayağı titreyen yöneticilerimiz yok. Londra'da 3 gün boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, bu milletin asaletini ve medeniyetini orada yakışır şekilde temsil eden cumhurbaşkanı tablosunu görmekten bu ülkenin bir evladı olarak onur, gurur duyduk. Son bir ayda birçok yere gittik. Söylediğimiz her söz, attığımız her adım sahiciydi. Orada mazlumlara, Türkiye'ye nasıl haksızlık yapıldığını anlattım" dedi.

Katıldığı toplantılarda "Sizin; göç, uyuşturucu tamponunuz değiliz" dediğini, attıkları adımların ne kadar yanlış olduğunu yüzlerine söylediklerini belirten Soylu, bu özgüveni buradan, milletin iradesinden aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Memleketinizde terör varsa, biz çözeriz dediler. Terör örgütüne silah verdiler, diğer taraftan bize plan proje sundular. Onların projelerini milletimiz elinin tersiyle itti. Çukurlar açtılar. belediyeleri kendi finans ve lojistik kaynakları haline getirdiler. Bugün Yüksekova, Cizre, Eruh, Şemdinli, Patnos, buraları adım adım gezdim. Bugün sevindiğimiz şudur, onların projeleri iflas etti, milletimizin projesi hakim çıktı. Bir proje koydular ortaya, küçük çocukları kandırmaya çalıştılar. 'Arkamızda Amerika, Avrupa var' dediler, onlara güvenerek bu ülkede istediğimizi yaparız sandılar. Onların dediğinin hiçbiri olmadı. Darbe dediler beceremediler. Terörle Türkiye'yi terbiye etmeye çalıştılar, beceremediler. Çocuklarımızın dinini, milliyetini, inancını değiştirmeye çalıştılar beceremediler. Bugün memlekemizin her yerinde ezanlar okunuyor, ay yıldızlı bayrak, özgürlüğümüzü hürriyetimizi, memleket için akıttığımız kanı, birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi ortaya koyuyor. Milletimizin, adaletin projesi galip geldi. Sandığa gidip attığınız, her oyun ederi galip geldi."