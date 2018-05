DHA YURT BÜLTENİ - 1

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırklareli'ndeki miting programının ardından Tekirdağ'a geçti. Buraya geldikten sonra bir süre otelde dinlenen Muharrem İnce ve eşi Ülke İnce, daha sonra sahneye çıkarak binlerce kişiyi selamladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla İnce'ye destek verdi. Seçilmesi halinde herkesin cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Muharrem İnce, "Bu ülkede en zor durumda olanlar kimler? Çiftçi mi? Esnaf mı? İşçi mi? Bunların hiçbiri değil. En zor durumda olan basın. Acıyorum hallerine. Bakın İngiliz, ABD, Japon, Alman gazetecileri röportaja geliyor. Gelip 'Türkiye’de bir değişim oluyor galiba' deyip benimle konuşmak istiyorlar. Türk medyasına bakıyorum 'CHP, Muharrem İnce’yi yalnız bıraktı' diye yazıyor. İnsafsızlar, vicdansızlar. Şu anda burada 20 civarında milletvekili arkadaşım var. Partinin Grup Başkanvekili arabanın içinde yatıyor. Bana getirilen suya sıcak mı soğuk mu diye bakıyorlar. Partinin genel başkan yardımcıları genel merkezden organize etmeye çalışıyorlar. Her akşam sayın genel başkanla konuşuyoruz. Aman bir hata yapmayalım. Bu iş bitti. Eksiğimiz gediğimiz nedir onu değerlendiriyoruz. Belki de CHP tarihinde ilk kez yüzde yüz asılıyor seçime. Ama Muharrem İnce sadece CHP’nin cumhurbaşkanı olmayacak, Muharrem İnce 81 milyonun cumhurbaşkanı olacak" dedi.

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Aktepe Mahallesi'nde düzenlediği iftar yemeğine katıldıktan sonra Esnaf Odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Zeybekci, bu coğrafyada herkimin hayali varsa gerçekleştirirken, Türkiye'nin sessizce yerinde oturmasını ve kabul etmesini istediklerini ifade ederek, "Asla kabul etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki Suriye'yi, Irak'ı, bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler. Onların hedefi Kudüs filan değil, onların hedefi biziz" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası kapsamında Aktepe Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftara Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz katıldı. İftar yemeğini yiyen Bakan Zeybekci daha sonra Şirinköy Mahallesi'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin düzenlediği toplantıya katıldı.

'SURİYE'Yİ, IRAK'I BİTİRDİKTEN SONRA SIRAYI BİZE GETİRECEKLER' Bu coğrafyada herkimin hayali varsa, gerçekleştirirken Türkiye'nin sessizce yerinde oturmasını ve kabul etmesini istediklerini ifade eden bakan Zeybekci, "Asla kabul etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki Suriye'yi, Irak'ı, bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler. Onların hedefi Kudüs filan değil, onların hedefi biz. Tek hedef var. O da bu milletin arka planlarda olması ve 3. Dünya ülkesi olması. Birilerinin ürettiği teknolojiyi ve birilerinin kurduğu ekonomik dünyaya tabi olan bir Türkiye. Biz tabi olamayız. İstesek te olmayız. Bizim genetiğimiz buna aykırı. Anadolu coğrafyası zayıf hiçbir milleti bugüne kadar kabul etmedi. Vahşi bir at gibi üzerine binen o binici sağlam ve güçlü olmalı, sıkı durmalı. Durmazsa atar geçer. Tarihe şöyle bakarsak çok üstünden attıkları var. Elhamdülillah binlerce yıldan beri biz bu coğrafyadayız. Ve binlerce yıl boyunca kıyamete kadar olmaya devam edeceğiz. Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye'dir. Onun için bu yeni dönem çok önemli" dedi.

'SEÇİM BİR KERE KONUŞULDU MU, GERİ DÖNÜŞ OLMAZ'

Bakan Zeybekci, 16 Nisan'da bu milletin bir karar verdiğini ve bu milletin verdiği bu kararı bir an önce uygulamasının milletin menfaatine olduğunu belirterek, "Hatırlayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçimi gündeme getirdiği gün, bana ilk sorulduğunda ve ilk açıklamayı yapan da bu kardeşiniz oldu. Bu bizim menfaatimizedir. Bir an önce belirsizliklerin bitmesi ve yolumuza önümüze bakmamız lazım. Çünkü seçim bir kere konuşulduğu zaman bir daha ondan geri dönüş olmaz. Yapacaksak da bunu bir an önce yapmamız ve işimize bakmamız lazım. İnşallah yeni dönemde Türkiye hiç kimsenin tahmin edemeyeceği şeyleri başaracak" diye konuştu.

