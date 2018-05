DHA YURT BÜLTENİ-1

ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA: 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1 TERÖRİST SAĞ YAKALANDI Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.

Şemdinli ilçesi Çatalca bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, sabah saatlerinde bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 2 terörist öldürüldü, 1 terörist de sağ ele geçirildi.

Çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ile taarruz helikopterleri sevk edildi. Helikopterler gruptaki diğer teröristlerin kaçış güzergahlarını ateş altına alırken, güvenlik güçleri de sıcak takip başlattı. Haber:HAKKARİ,(DHA) ================================================ GÜNEYDOĞU'DA GALATASARAY COŞKUSU Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olması Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde coşkuyla kutlandı. Diyarbakır ve Elazığ'da zaman zaman gerginliklerin yaşandığı kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

DİYARBAKIR'DA GERGİNLİK ÇIKTI

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından Diyarbakır'da sokağa dökülen taraftarlar uzun süre kutlama yaptı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Diyarbakır'ın en işlek yeri olan Yenişehir ilçesindeki Ekinciler Caddesi'ne çıkan taraftarlar, uzun araç konvoyları oluşturarak kutlama yaptı. Galatarasay taraftarlarının kutlama yapması sırasında, bir grup yoldan geçen araçlara saldırdı. Bir taraftarın boynundaki Galatasaray atkısını ateşe veren grup, uzun süre kutlama gösterilerini engellemeye çalıştı. Kutlama için konvoy yapan taraftarların araçlarına saldırıp zarar veren grup, çevreye rastgele havai fişek attı. Olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı uyarı anonslarının ardından, ara sokaklara dağılan saldırgan grup, bu kez kendi aralarında kavga etti. Bunun üzerine polis ekipleri ara sokaklara girerek, kavga eden gruplara müdahale etti. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde de maçın bitiminin ardından Galatasaraylı taraftarlar sokağa döküldü. İlçe merkezinde toplanan kalabalık bir grup, meşaleler yakarak Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

ELAZIĞ'DA KAVGA ÇIKTI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Elazığ'da da maçın bitmesinin ardından Galatasaray taraftarları sokağa dökülerek kutlama yaptı. Gazi Caddesi'nde toplanan çok sayıda taraftarın kutlaması sırasında iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Vatandaşlar, tekme ve yumruklarla kavga eden grupları sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye yunus timleri sevk edildi. Kutlamaların yapıldığı Gazi Caddesin'ne gelen yunus timleri, kavga eden gruba müdahale ederek dağıttı. BATMAN'DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Batman'da Valilik ve Belediye tarafından, vatandaşların Göztepe - Galatasaray maçını izlemesi için Adalet Caddesi'nde dev ekran kuruldu. Dev ekranda maçı izleyen Galatasaraylılara ayrıca Batman Belediyesi iftarlık dağıttı. Adalet Caddesi'nde dev ekranda maçı izleyen Galatasaraylılar, maç boyunca takımları lehine tezahüratta bulundu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar, Turgut Özal bulvarında meşale yakıp, hava fişek gösterisi ile kutlama yaptı. Turgut Özal bulvarındaki kutlamalar sırasında uzun araçlar kuyrukları oluştu. Sarı-Kırmızı taraftarlar Turgut Özal Bulvarı'nı trafiğe kaparak kutlamalarını geç saatlere kadar sürdürdü.

BİNGÖL'DE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları, Bingöl'de uzun araç kuyrukları ve yürüyüşle gerçekleşti. Genç Caddesi üzerinde toplanan taraftarlar, meşale ve Galatasaray bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Bazı taraftarlar ise araçlarıyla şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Genç Caddesi Saat kulesi önünde toplanan taraftarlar, Galatasaray marşları ve sloganları ile takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Geç saatlere kadar süren kutlamalar nedeniyle bazı noktalarda trafikte aksamalar yaşandı. Görüntü Dökümü

ELAZIĞ

- Kutlamalardan görüntü

- İki grup arasında çıkan kavga

- Yaşanan gerginlikten görüntüler

- Polisin müdahalesi

(Görüntüler FTP Elazığ dosyasında) BATMAN

- Taraftarların dev ekranda maç izlemesi

- Taraftarlara iftarlık dağıtılması

- Turgut Özal bulvarında kutlamalar

- Hava fişek ve meşaleler

- Genel ve detay görüntüler

(Görüntüler FTP Batman dosyasında) BİNGÖL

- Taraftarların toplanması

- Slogan ve marş okumaları

- Uzun araç kuyrukları

- Genel ve detay görüntüler

(Görüntüler FTP Bingöl dosyasında) Haber - Kamera:Ahmet ÜN-Burak EMEK-Esat TAŞTEKİN-Erkan BAY-Reşat YİĞİZ-Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR-ELAZIĞ-BATMAN-BİNGÖL,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ TRAKYA'DA SARI KIRMIZI ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın taraftarları Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sokaklara döküldü. Ellerinde sarı kırmızı bayraklarla şampiyonluğu meşaleler yakarak kutlayan taraftarlar gönüllerince eğlendi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Galatasaray taraftarları Edirne'de büyük coşku yaşadı. Trakya Üniversitesi Ayşekadın ve Balkan Yerleşkesi'nde toplanan çoğunluğu üniversite öğrencileri, şampiyonluğu meşaleler yakarak kutladı. Araçlarıyla çıkanlar ise uzun konvoylar oluşturarak sarı kırmızı bayraklarla şehir turu yaptı.

TEKİRDAĞ'DA DAVUL-ZURNALI KUTLAMA

Galatasaray'ın şampiyonluğu Tekirdağ ve Çorlu ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Maçın bitiminin adından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Galatasaraylı taraftarlar ellerindeki takımlarının bayrakları ve formaları ile Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı'nda toplandı. Burada davul-zurna eşliğinde takımlarının şampiyonluğunu kutlayan taraftarlara araçları da katılan olunca trafik durma noktasına geldi. Kutlamalarının yapıldığı meydanda Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Kırklareli'nde sokağa dökülen Galatasaraylılar takımlarının 21'nci şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Eğlenceler geç saatlere kadar sürdü.

Sarı kırmızılı ekibi destekleyen 7'den 70 tüm Galatasaraylılar şampiyonluğu kutlamak için soluğu Alsancak'ta aldı. Araçlarıyla uzun konvoylar oluşturan taraftarlar ellerindeki bayrakları sallayarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Talatpaşa Bulvarı'ndaki araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi.Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Kordon Boyu ve Gündoğdu Meydanı'nda ise Galatasaraylı taraftarların coşkusu tavan yaptı. Davul zurna eşliğinde eğlenen sarı kırmızılılar yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. "Şampiyon Galatasaray" tezahüratlarıyla meydanları inleten taraftarlar söyledikleri marşlarla ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu. Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamaları İzmir'in diğer ilçelerinde de coşkuyla gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ RİZE'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GERGİNLİĞİ Rize'de, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu araçları ile oluşturdukları konvoyla kutlayanlara yönelik tepki gösteren ve caddeyi ulaşıma kapatarak konvoyun önünü kesen Çaykur Rizesporlu bir grup taraftara, polis cop ve biber gazı ile müdahale etti.

Tuzcuoğlu Memişağa Belediye Parkı'nda toplanan yaklaşık 100 kişilik Çaykur Rizespor taraftarı, Galatasaray'ın şampiyonluğunu oluşturdukları araç konvoyu ile kornalar eşliğinde tur atarak kutlayan sarı kırmızılı taraftarlara tepki gösterdi. Caddeyi trafiğe kapatan yeşil mavili taraftarlar, 'İstanbul takımlarının şampiyonluğu Rize'de kutlanamaz' ifadeleri ile araç konvoylarının geçişine izin vermedi. Polis ekipleri dağılmaları yönünde uyardığı gruba cop ve biber gazı ile müdahale etti. Taraftarlar polisin müdahalesi ile ara sokaklara dağıldı. Gerginlik üzerine sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yapamadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ DENİZLİ'DE YER GÖK SARI KIRMIZI OLDU Denizli'de Galatasaray taraftarları caddelerde şampiyonluk kutlaması yaptı. Uzun araç konvoyları oluşturan ve ellerine takımlarının bayraklarını alan Galatasaray taraftarları şampiyonluk sevincini şehir turu atarak kutladı. Süper Lig'de Galatasaray'ın Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Denizli'deki Galatasaray taraftarları da ellerinde takımlarının bayraklarıyla sokaklara ve meydanlara döküldü. Vatandaşlar, kutlama yapmak için Gazi Bulvarı ve Çamlık Bulvarı'nda araçlarıyla şehit turu attı. Meydanları dolduran Galatasaray taraftarları yaktıkları meşaleler ve marşlarla şampiyonluk kutlaması yaptı. Yolu kapatan taraftarlardan biri motosikletli trafik polisinin telsizini alıp, taraftara sarı kırmızı diyerek tezahürat yaptırdı. Ardından motosikletli trafik polisi taraftara istediklerini yaptığını söyleyip yolun trafiğe açılmasını istedi. Taraftarlar polisin isteğini kırmayarak kaldırıma çıkıp kutlamaya devam etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ÇANAKKALE'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk coşkusunu Çanakkale kent merkezinde meşaleler ve davul zurnalar eşliğinde kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 2017/2018 sezonu 34'üncü haftasında İzmir'de deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray 21'inci şampiyonluğunu ilan etti. Çanakkale'de de Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya yaşadı.Çanakkale'de maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaraylı taraftarlar da kutlama yapmak üzere sokaklara döküldü. Bazı taraftarlar araçlarıyla, bazıları da yaya olarak üstlerinde sarı kırmızı formaları ve ellerinde Galatasaray bayraklarıyla geç saatlere kadar kutlama yaptı. Davul zurna eşliğinde oynayıp, meşaleler yakarak eğlenen taraftarlar nedeniyle şehir içi trafiği kilitlendi.Gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalar olaysız sona erdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KARABÜK'TE GALATASARAY TARAFTARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI Karabük'te, Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyon olmasını doyasıya kutladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KÜTAHYA'DA GALATASARAY TARAFTARLARI KUTLAMA YAPTI Deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun şampiyonu olan Galatasaray, Kütahya'da da taraftarlarını sevince boğdu.

Kütahya Zafer Meydanı'ndaki Vazo heykeli önünde toplanan yaklaşık 600 kadar Galatasaray taraftarı, meşaleler yakarak eski otogara kadar yürüdü. Şampiyonluk sevinci gösterilerinde bulunan taraftarlar eski otagar önünden tekrar Zafer Meydanı'na geldi. Burada havai fişek gösterisi yapan taraftarlar, yeniden eski otogara yürümek isteyince çevik kuvvet polisleri önleri kesti. Polisin dağılmalarını istediği taraftarlar, çevik kuvvet polisleriyle karşılıklı olarak 'sarı kırmızı' şeklinde tezahüratta bulunduktan sonra dağılacağını söyledi. Taraftarlar polislerle karşılıklı olarak 'sarı kırmızı' diye tezahüratta bulunduktan sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Türklerle Saraybosna'da buluşuyor/EK

TÜRK VE BOSNA BAYRAKLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'ya yapacağı ziyaret öncesi, şehirde hazırlıklar son aşamaya geldi. Şehrin tarihi merkezinde Türk ve Bosna-Hersek bayrakları caddeleri süslerken, bazı dükkanlara asılan 'Hoşgeldin Reis' pankartları dikkat çekti. Avrupa'nın dört bir yanından gelenler de kent sokaklarında ellerinde Türk-Bosna Hersek bayraklarıyla dolaştı.

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Saraybosna'da gerçekleşecek Avrupalı Türk Demokratlar Birliği(UETD)nin 6. Olağan Genel Kurul toplantısı nedeniyle çok sayıda Avrupalı Türk, yollara düştü. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden otobüslerle ve kendi özel araçlarıyla bu şehre ulaşmaya çalışan gurbetçilerin sınır kapılarında yoğunlukla karşılaştıkları öğrenildi. İşlemlerin uzun sürdüğünü ileri süren gurbetçiler yaşananlara tepki gösterdi.

'HIRVATİSTAN'DA 3 SAATTİR BEKLİYORLAR' İDDİASI

Almanya Duisburg UETD Şube Başkanı Bayram Köylü, yaşananları şu şekilde aktardı:"Maalesef Bosna-Hersek'in çevresindeki ülkeler buraya gelmek isteyen vatandaşlarımızın gümrük kapılarında yoğunluk yaşadıklarını öğrendik. Sınır kapılarında bir yığılma var. Bizim konuştuğumuz arkadaşlar çok uzun saatler süren işlemler nedeniyle mağdur oluyor. Vatandaşlarımızın haksız yere mağdur edilmesini kınıyoruz. Avrupa'dan gelenler Hırvatistan tarafından engelleniyor. Doğu'dan gelenler ise Sırbistan tarafından engelleniyor."Almanya'dan Saraybosna'ya ulaşan Tuğba Yıldırım ise "Arkadaşlarımız buraya gelmek üzere yola çıktılar ancak şu anda Hırvatistan sınır kapısında yaklaşık 3 saattir bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ MUHARREM İNCE, SEÇİM MANİFESTOSUNU SAMSUN'DA AÇIKLADI (3)

İNCE: UMUTLARINIZI YEŞERTİN CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'daki programının ardından Sinop'a geçerek, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen miting programına katıldı. Vatandaşları selamladıktan sonra konuşma yapan İnce, "1919'da bu millet umudunu yitirmişti. Başkentinde işgal askerleri vardı. orduları dağıtılmış tersanelerine girilmişti ama 19 Mayıs 1919 günü Samsun'dan bir umut doğdu. O umut yeşerdi büyüdü ve sonunda Kurtuluş Savaşı ile birlikte modern bir cumhuriyet oldu, Türkiye Cumhuriyeti oldu. Bazen moraliniz bozulabilir cumhuriyetin kurucularına hakaret ettiler, kurumları fethettiler, dönüştürdüler tıpkı Moğollar gibi istila ettiler, yağmaladılar. Limanlarını, PETKİM'ini, TÜPRAŞ'ını sattılar. İnsanları aşsız işsiz bıraktılar. Bayramları yasakladılar. Türk milletine sözümüzdür, coşkusuz kutlanan son 19 Mayıs olacak bu son. Aziz milletimiz umutlarınızı tazeleyin. Umutlarınızı yeşertin yeniden, eskiden olduğu gibi hep birlikte hep beraber bu ülkeyi yağmalatmayacağız. İki sözüm olsun size 1 PKK, FETÖ IŞID ya da başka terör örgütleri hangisi olursa olsun en kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz üstüne gideceğiz pazarlık etmeyeceğiz. İki, yolsuzluklar son bulacak bu topraklarda. Bu fakir, fukara milletin onun gelirine, hazinesine kimse göz koyamayacak. Bankaların, kurumlarının içinin boşaltılmadığı bir devlet olacağız. Her şey milletin gözü gönünde olacak" diyerek sözlerine şöyle devam etti:"AK Parti'li annelere sesleniyorum. Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımız. Önce çocuklardan başlayacağız eğitimden. Benim ülkemin evlatları uluslararası sınavlarda sonuncu sırada. Alman, Fransız çocuğundan daha mı az zeki. Hayır. Eğitimi sil baştan yapacağız ama dayatma yapmayacağız. Ben cumhurbaşkanıyım istediğimi yaparım ister kindar nesil, ister solcu nesil yetiştiririm böyle bir şey yok. Eğitimde bir yıl içerisinde uzlaşacağız. AK Parti'lilerle, MHP'lilerle, İYİ Partililerle, HDP'lilerle, Saadet Partililerle ile uzlaşacağız. Eğitimde bir uzlaşma bir model. Sağlıklı nesiller yetiştireceğiz. Sarayın bahçesine kendisine organik besin yetiştirip, millete GDO'lu besin yedirmeyeceğiz. Kendisine sarayın bahçesinde bıldırcın yetiştirip, 20 günde büyümüş tavukları millete yedirmeyeceğiz. Milet ne yiyorsa cumhurbaşkanı da onu yiyecek. Bunu başarabiliriz, yapabiliriz. 'Tek dertleri beni indirmek' diyor. Vallahi değil, billahi değil. Derdim sen değilsin. Derdim millet."İnce, cumhurbaşkanlığı döneminde cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracaklarını söyleyerek, "Gerek olmayacak. Çünkü ben millete hakaret etmeyeceğim, millet de bana hakaret etmeyecek. Sen millete, tezek, pislik çöplük demezsen millet de sana hakaret etmez" dedi. İnce, karara vardıklarını çiftçiye mazotu 3 liraya vereceklerini söyleyerek, "Geçen gün sayın Erdoğan'a soruyorlar 'Seçimi kaybedersiniz ne yapacaksınız?' 'A,B, C planlarım var' diyor. Acaba diyor millet de ne demek istedi. Bende dedim ki A Üsküdar'daki evine yerleşecek, B Urla'daki evine yerleşecek, C Rize'deki evine yerleşecek. Ama ona bir D seçeneği de ekleyebiliriz Sinop'a da yerleşebilir. Burası da güzelmiş. Siz istemiyorsanız ne yapayım E planı Yalova'ya gelsin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7 AYLIK HAMİLE EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVDÜLER Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, pazardan eve dönüşte dinlenirken yola bıraktıkları malzemelerin üzerinden kamyonet geçen çift ile araç sahibi arasında kavga çıktı. Kamyonet sahibi E.T. ve akrabaları, 7 aylık hamile eşinin yanında Hüseyin Kızıltepe'ye (29) tekme tokat saldırdı. Eşi aldığı darbelerle yaralanırken, 7 aylık hamile Nazlı Kızıltepe (31), sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ereğli'nin Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazardan alışveriş yapan 7 aylık hamile Nazlı Kızıltepe ve Hüzeyin Kızıltepe evlerine doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra dinlenmek isteyen çift, aldıkları malzemelerin bulunduğu torbaları yola bıraktı. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet, malzemeleri ezip uzaklaştı. Kamyonetin kime ait olduğunu öğrenen çift, araç sahibinin iş yerine giderek olayı anlatıp, tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kamyonet ve iş yeri sahibi E.T., akrabaları ve çalışanları ile birlikte Hüseyin Kızıltepe'ye saldırdı. 5 kişi, hamile eşinin yanında Kızıltepe'yi yere yatırıp tekme tokat dövdü. Çevredekiler, E.T. ve yanındakileri güçlükle sakinleştirdi. Hüseyin Kızıltepe aldığı darbelerle yaralanırken, eşi gözleri önünde saldırıya uğrayan Nazlı Kızıltepe sinir krizi geçirdi. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, E.T. ve yanındaki 4 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü. Sağlık ekipleri de yaralı Hüseyin Kızıltepe ve Nazlı Kızıltepe'ye müdahalede bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BAHÇEYE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 5 metre yükseklikten bahçeye devrilen traktörün altında kalan Yavuz Kahraman (62) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen oğlunun feryatları ise yürekleri sızlattı.

Kaza akşam saatlerinde, Tepe Mahallesi Kadı Dere mevkiinde meydana geldi. Yavuz Kahraman yönetimindeki 67 YC 489 plakalı traktör, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten bahçeye devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı öğrendikten sonra kendisine ait dolmuşla olay yerine gelen oğlu, polise 'Babamda bir şey var mı?' diye sordu. Cevap alamayınca babasının yanına gitmek isteyen oğlu, polis sarılarak engel olmaya çalıştı. Bahçeye atlayarak devrilen traktörün altında kalan babasını gören oğlu uzun süre 'baba' diye feryat etti. Sağlık ve itfaiye ekiplerince teskin edilmeye çalışılan oğlu uzun süre babasının cansız bedeninin başından ayrılmadı. Yavuz Kahraman'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından vinç yardımıyla traktörün altından çıkarıldıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ÇORUM'DA TOPRAK KAYMASI: 2 YARALI Çorum'da, yağmur drenaj kanalı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi yaralandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ALAATTİN ÇAKICI HASTANEYE KALDIRILDI Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI (2) - YENİDEN Kahramanmaraş'ta bir otomobil, önünde giden tomruk yüklü TIR'a çarptı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu'nun Beşoluk Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş'a giden ve sürücüsü belirlenemeyen 46 N 2413 plakalı otomobil, önünde giden Bülent Çıtacı yönetimindeki 27 BDF 20 plakalı tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada demir yığınına dönen otomobilde bulunan Seda Özbulutlu (16), Nesibe Tepe (18) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde öldü, Serkan Tecirli (19) ile Muhammed Tanırlı (20) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Muhammed Tanırlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesedi, otopsi için KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ HAM PETROL YÜKLÜ TANKER, KAZA YAPTIKTAN SONRA YANDI Şırnak'ın İdil ilçesinde devrilen akaryakıt tankeri alev aldı. Uzun süre söndürülemeyen tanker tamamen yanarken, araç hurdaya döndü.

Kaza, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır köyü mevkii, İpek yolu üzerinde meydana geldi. Ömer Ateş yönetimindeki 47 AJ 615 plakalı ham petrol yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan tanker, takla atmasıyla birlikte alev aldı. Sürücüsünün son anda kendini dışarıya attığı tanker, içindeki petrolün alev alması ile yandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Cizre ve Nusaybin'den itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında, akaryakıt yüklü tankerden geriye sadece demir iskelet kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ HALK OTOBÜSÜ BARİYERE ÇARPTI: 4 YARALI Kütahya'da özel halk otobüsü, alt geçitte bariyerlere çarptı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BURSA'DAKİ KATLİAMIN ŞÜPHELİSİ: GÖREVİMİ YAPTIM, HUZURLUYUM (5) CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesi Evciler köyü'nde Hamza Sakin tarafından önceki akşam iftar saatinde öldürülen babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ve Süleyman Sakin'in cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Havva Sakin'in (38) cenazesi Bursa'nın Karacebey ilçesi Akçakoyun köyünde oturan yakınlarına, Hasan Sakin (72), Süleyman Sakin (15) ve Rümeysa Sakin'in (18) cenazeleri Evciler köyünde oturan akrabalarına teslim edilerek cenazeler Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla alındı. Havva Sakin'in cenazesi Karacabey ilçesine bağlı Akçakoyu'na, Hasan, Süleyman ve Rümeysa Sakin'in cenazeleri ise Mudanya ilçesi Evciler'e gönderildi. Havva Sakin'in cenazesi Akçakoyun Camii'nde kılınan ikindi namazın ardından Akçakoyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Hamza Sakin'in, kolu kırıldığı için olay sırasında Karacabey Hastanesi'nden yatan annesi Sabriye Sakin de katıldı. Hasan Sakin ve kızı Rümeysa ile oğlu Süleyman Saki ise ikindi namazının ardından Evciler Köyü'nde son yolculuklarına uğurlandılar.Hamza Sakin, Mudanya Adliyesi'ndeki sorgulamasının ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine kondu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 74 YAŞINDAKİ FELÇLİ FEVZİ EROL'UN YAŞADIĞI İMZA SIKINTISI Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Merkez PTT şubesine işlem yaptırmak için gelen felçli 74 yaşındaki Fevzi Erol'un iddiaya göre, sadece bir imza atmak için yaşadığı sıkıntı görenleri üzdü. Çevredeki vatandaşların cep telefonuyla çektiği ve sosyal medyadan paylaştığı o görüntülerde, Erol'un yaşadığı zor anlar yer aldı.

Turgutlu ilçesindeki Merkez PTT şubesine işlem yaptırmak için gelen felçli Fevzi Erol'un, iddiaya göre, sadece bir imza atmak için yaşadığı sıkıntı ve taşınması sırasında ortaya çıkan görüntüler eleştirildi. Erol'un güçlükle PTT şubesine götürüldüğü o anlar, vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan o anlardaki yaşananlar ise üzüntü yarattı.PTT Merkez Şube Müdürü İbrahim Pekbilgili, "Bizim görevliye kredi çekeceklerini söylemişler. Görevlimiz kredi almak isteyenin gelmesi gerektiğini söylemiş ve engelli olduğunu ifade etmemişler. Eğer engelli olduğu söylenseydi kolaylık sağlanırdı" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3 AYRI İŞYERİNDEN 17 BİN TL'LİK HIRSIZLIĞA 6 GÖZALTI Adıyaman'da, 3 ayrı işyerinden 17 bin TL'lik tespih, saat, yüzük ve gümüş çalan 6 şüpheli yakalandı.

Olay, geçen perşembe günü Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Oturakçılar Pazarı'nda bulunan 3 işyerine giren kimlikleri belirsiz 6 kişi, 17 bin TL değerinde gümüş, yüzük, saat ve tespih çaldı. İhbarla işyerine gelen polisler, güvenlik kameralarını inceleyip, parmak izi aldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 6 kişinin kapı kilidi ile camını kırdıkları, işyerine girip içerisinde bulunan eşyaları çalarak olay yerinden ayrıldıklarını belirledi. Polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin A.A., H. B., M.E.T., M.S., A.Y. ve M.S. olduğunu belirledi. Kimlik tespitleri yapılan 6 şüpheli polis tarafından kent merkezinde farklı adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları tespih, saat, yüzük, gümüşler, levye ve makas ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BAKAN ZEYBEKCİ'DEN ABD'YE GÜMRÜK VERGİSİ MİSİLLEMESİ AÇIKLAMASI Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Bakan Zeybekci, ABD'nin demir-çelik ve alüminyumla ilgili ilave gümrük vergileri uygulamasına değinerek, "Türkiye'nin, ABD'ye ödeyeceği ilave gümrük vergisi tutarı ne kadarsa, o kadarlık bir gümrük vergisinin de onlardan yapılan ithalattan tahsil edilmek üzere hakkı olan süreci başlattık. ABD'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamazdık. Biz de gereğini şuan itibariyle yapmak üzere süreci başlattık" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bankalar Caddesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Seçim Bürosu'nun açılışını yaptı. Açılışa Bakan Zeybekci'nin yanı sıra AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve partililer katıldı. Seçim bürosunun açılışını yapan Bakan Zeybekci, 24 Haziran seçimlerine hızlı bir şekilde gittiklerini ve seçim kampanyasında geçmiş dönemlerde yaptıkları kampanyalardan daha farklı bir kampanya yürütüleceğini, artık mahalle mitingleri yerine daha çok yüz yüze görüşüp, sohbet ve muhabbet yapacaklarını söyledi.

'ABD İLE GÜMRÜK VERGİLERİ KONUSUNDA DİYALOG KURMAYA ÇALIŞTIK'

Dünyanın hızlı bir şekilde çok farklı bir döneme girdiğini ve ekonomide yeni bir korumacı döneme başladığını belirten Zeybekci, "Bu da önceden gelen bir süreç, Amerika'nın şu anki Başkanı Sayın Donald Trump döneminde çok büyük bir hız kazandı ve çok daha güçlü hale geldi. Ve bunun en son örneklerini de en son demir-çelik ve alüminyumla ilgili ilave gümrük vergileri uygulaması, kısıtlayıcı uygulaması şeklinde ABD tarafından gördük. Demir çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi konuldu. Bunun üzerine 8 Mart'ta uygulamaya girdi. Türkiye gibi bazı ülkeler de 8 Mart'ta buna tabi olmaya başladılar ABD'ye yaptıkları ihracatta. Bazı ülkelere de geçici süreyle ek süreler tanındı. Türkiye olarak bu sürecin başladığı ilk andan itibaren ABD ile temaslarda bulunduk. Türkiye ile ABD arasındaki çelik ve alüminyum ihracatında biz 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat yaparken, ABD'den 1.3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Yani eksi veriyoruz. Genel ticarette de biz ABD'ye eksi veriyoruz. Yani yaklaşık olarak 11 milyar dolar civarındaki ithalatımız varken, 8.5 milyar dolar civarında ihracatımız var. Bunları da dile getirdik. Türkiye'nin de demir-çelikle ilgili kapasitesi ve ABD'ye olan ihracatı konusunda da kendilerine görüşlerimizi söyledik. Diyalog mekanizmalarını açmaya çalıştık. Ve Türkiye'ye bu konuda geçici süreyle de olsa ilave süre verilmesi ve muafiyet sağlanması hususunu da kendilerinden rica ettik. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık" dedi.

'TÜRKİYE OLARAK SESSİZ KALAMAZDIK'

Bakan Zeybekci, ABD'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamayacaklarını ifade ederek, "ABD'nin aldığı önlemler karşısında ABD'den yapılan ithalatın 1.8 milyar dolarlık kısmının üzerinde 1.9 milyar dolarlık bir ithalatın Türkiye'nin ABD'ye ödeyeceği ilave gümrük vergisi tutarı ne kadarsa, o kadarlık bir gümrük vergisinin de onlardan yapılan ithalattan tahsil edilmek üzere hakkı olan süreci başlattık. Gönüllerin istediğinin bu değil. Bizim istediğimiz ABD ile ticaret hacmimizi geliştirmek. 20 milyar dolara, 30 milyar dolarlık hedeflere doğru hızlı bir şekilde gitmekti. Bunu yapmak bizim tercihimiz değil. ABD'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamazdık. Biz de gereğini şuan itibariyle yapmak üzere süreci başlattık. Dilerim ve temenni ederim ki biz süreci tamamlamadan ki birkaç hafta içerisinde biz bu süreci tamamlayacağız, ABD ile bunu istediğimiz şekilde çözebiliriz diye ümit ediyoruz. Temaslarımız devam ediyor. Şu anda Ekonomi Bakan Yardımcım ABD'de, bazı bölüm ve kesimlerde bu konuları görüşüyor. Biz de bu konuyu zaten kendileriyle görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız da Sayın Trump'la bu konuyu birkaç kere telefon görüşmelerinde de dile getirdi. Bizim ABD ile olan ilişkilerimiz istediğimiz bu değil" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: DÜNYA MAZLUMLARININ SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kudüs mitinginde Kudüs ve Filistin halkının haklı davasının yanında oldukları mesajını tüm dünyaya verdiklerini belirterek, "Kudüs davası başta olmak üzere dünya mazlumlarının sesi olmaya, dünya mazlumlarının nefesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Parti Gebze İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Tatlıkuyu Kapalı Pazar alanında düzenlenen iftarda konuşan Işık, "Dün sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı, Kudüs mitingindeydik. Yüz binlerce insan oraya geldi ve Kudüs'ün ve Filistin halkının haklı davasının yanındayız mesajını bütün dünyaya verdi. Eminim ki o dünkü miting bazılarının uykusunu kaçırdı. Eminim ki o dünkü miting, ya biz ne yaparsak yapalım bu İslam dünyasından ses çıkmaz, bunlar harekete geçemezler, bunlar işte biraz bağırır çağırırlar ama bir şey yapmazlar diyenlere ciddi bir korku saldı. İslam dünyasında bunu yapabilen tek bir ülke var. O da Türkiye. Filistin davasını Kudüs davasını, mazlumların davasını savunabilen, gür bir sesle savunabilen tek bir ülke var o da Türkiye. Elbette bu haklı davayı savunmaya devam edeceğiz. Kudüs davası başta olmak üzere dünya mazlumlarının sesi olmaya, dünya mazlumlarının nefesi olmaya devam edeceğiz. Bu tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluktur. Hem Kudüs'e karşı hem de tüm mazlum milletlere karşı yapılan her zulme hayır demek, bundan dolayı da yapılması gereken her çalışmayı yapmak tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. İnşallah bunları yapmaya devam edeceğiz" dedi. Işık konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ancak Türkiye eğer 15 sene önceki 20 sene önceki Türkiye olsaydı, hiç bu söylediklerimizi yapma imkanımız olabilir miydi? Türkiye ekonomide, siyasette, politikada, savunma sanayinde kendine yeten bir ülke olmasaydı o gür sedayı İstanbul'da Yenikapı'da duyabilir miydik? Eğer bugün Cumhurbaşkanımız yapılan her türlü tehdide rağmen yolundan dönmüyorsa işte o önce rabbinden aldığı güç ve sizden aldığı destek sayesindedir. Eğer milletimiz iktidarımızın ve Cumhurbaşkanımızın arkasında durmasa bu kadar gür bir sesle hak ve hakikat haykırılabilir miydi? Yarın Bosna programıyla ilgili bir suikast ihbarı yapılmış. Bunlar bilmiyorlar ki her birimizin ecel kalkanı vardır. Eğer bu yola çıkanlar ölümü öldürmezse bu yol emin adımlarla ve kararlılıkla yürünmez. Bunu dünyaya en iyi şekilde gösteren liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BAKAN AĞBAL: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR (3) TEŞKİLAT BULUŞMASINA KATILDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, memleketi Bayburt'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı ziyaretinin ardından AK Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Teşkilat Buluşması'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Ağbal, İsrail'in Gazze'deki katliamına değinerek, "Vatan toprakları ve yurtlarını savunan, özgürlükleri için protesto yapan gencecik evlatları katleden o alçak İsraillileri de lanetliyorum. Onların mekanları cennet. Rabbim bir gün inşallah nasip edecek, o toprakların esas sahipleri orada devletlerini de kuracaklar. Her daim Filistin davasının millet ve devlet olarak yanında yer aldık. Bundan sonra da Filistin'de devlet kurulana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu davanın yanındayız. Allah onların da yar ve yardımcısı olsun" dedi.

'KENDİMİZE ÖZ GÜVENİMİZ GELDİ'

Türkiye'nin önlerindeki yıllarda dünyada ön plana çıkacak 5 ülkeden biri olduğuna işaret eden Bakan Ağbal şöyle konuştu:"16 yıldır teşkilat ve parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 80 yıldır bu toprağa, bu millete küstürülen değerleri tekrar ayağa kaldırdık, tekrar kendi benliğimize döndük. Kendimize öz güvenimiz geldi. Paramızdan utanırdık, altı sıfırlar bitti. Eskiden Avrupa'ya, yollarına ve köprülerine özenirdik. Şimdi Allah'a şükürler olsun, her bakımdan çok daha müreffeh, kendisine güvenen bir Türk milleti var. Türkiye 2023'te, 2051'de, 2071'de çok daha müreffeh bir ülke olacak. Okullarıyla, hastaneleriyle, altyapısıyla ve insani kalitesiyle çok daha ileriye gidecek. Şunu bilin ki son 16 yıldır Türkiye'de tüm bu yapılan icraatlar sonunda herkes şunu söylüyor. Türkiye önümüzdeki on yıllarda dünyada ön plana çıkacak 5 ülkeden bir tanesi. Bizim büyük bir vebalimiz var. Bu yolculuğu devam ettirme vebali." Programın ardından AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, üzerinde Bayburt Saat Kulesi'nin resminin yer aldığı tabloyu Bakan Ağbal'a hediye etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ HAKAN ÇAVUŞOĞLU: KUDÜS MESELESİ 1,5 MİLYAR MÜSLÜMAN'IN İMAN MESELESİDİR Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Gençlik Kolları teşkilatının Kestel Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği 19 Mayıs Gençlik İftarı'na katıldı. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, "Eğer bugün biz ilk kıblemizi muhafaza etmezsek, korumazsak maazallah bugünkü kıblemizi güvence altında göremeyiz. Onun için bu mukaddes, onurlu, görev sadece Filistinli kardeşlerimizin omuzlarına yüklenen bir yük değildir. Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın her birinin imani meselesidir" dedi.

Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Gençlik Kolları teşkilatının Kestel Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği 19 Mayıs Gençlik İftarı'na katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa milletvekilleri ile vatandaşlar katıldığı programda konuşma yapan Çavuşoğlu, Türkiye'de gençlere olan bakış açısının 15 Temmuz darbe girişiminde göstermiş oldukları mücadeleden sonra değiştiğini belirtti. Gençlerde Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için gereken potansiyelin bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "15 Temmuz'da yaşanan alçakça girişimde gençlerimizin bu bayrağın yere düşmemesi için ülkenin işgaline muhalefet etmek suretiyle, onlara mukavemet ederek göstermiş oldukları cesaret örneğinden hareketle biz diyoruz ki, gençlerimiz bundan sonraki süreçte elinde silahıyla güvenlik güçleri olarak bu ülkenin savunması için değil, sadece darbe girişimlerine karşı bayrağımızı savunmak için değil aynı zamanda bu ülkeyi yüksek hedeflere ulaştırmak, muasır medeniyetler seviyesine de ulaştırmak için çaba sarf edecek potansiyeli, donanımı onlarda gördüğümüzü özellikle ifade ediyoruz" dedi.

'İLK KIBLEMİZİ KORUYAMAZSAK, BUGÜNKÜ KIBLEMİZİ GÜVENCE ALTINDA GÖREMEYİZ'

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamına değinen Çavuşoğlu, "Eğer bugün biz ilk kıblemizi muhafaza etmezsek, korumazsak maazallah bugünkü kıblemizi güvence altında göremeyiz. Onun için bu mukaddes, onurlu görev sadece Filistinli kardeşlerimizin omuzlarına yüklenen bir yük değildir. Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın her birinin imani meselesidir. Zira Mescid-i Aksa veya Kudüs Kur'an-ı Kerim'deki ayetle sabittir ki o beldeler mübarek kılınmıştır ve dolayısıyla bizim için bir iman meselesidir. Kudüs gökte inşa edilip yere indirilmiş bir şehirdir. Kudüs, bugün Müslümanların adeta ciğerparesi olarak inim inim inleyen mukaddes bir beldedir. Bütün dünya gözlerini yumsa da herkes sırtını dönse de Türk milleti ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan asla bu noktada bir taviz vermeyecek, gözlerini yummayacak ve gerekeni yapmıştır. Bundan sonra da Allah'ın izniyle yapmaya devam edecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KARS'TA, İYİ PARTİLİLERDEN 'FENER ALAYI' İYİ Parti Kars İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'Fener Alayı' etkinliği düzenlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SAMSUN'DA, 'SOLOTÜRK' VE 'TÜRK YILDIZLARI'NDAN NEFES KESEN GÖSTERİ Samsun'da, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timleri 'SoloTürk' ve 'Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği gösteriler nefes kesti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ GÖLBAŞI'NDA ENGELLİLER BİR GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, engelli gençler bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

Sosyal Hizmet Merkezi ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törene 13 engelli genç temsili asker olmak için aileleriyle birlikte katıldı. Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Ağcakoyunlu, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:"Her gencin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniforma ve birazdan edeceğiniz askerlik yeminiyle tam bir asker olacaksınız. Bu gün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevinin gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bir kısmınız doğuştan, bir kısmınız ise hayatın belli bir döneminde geçirmiş olduğunuz rahatsızlık nedeniyle kaderin bu cilvesiyle yaşamak zorunda kaldınız. Ancak şunu bilmelisiniz ki yaşama sımsıkı sarılarak, içinizdeki umudu hiç kaybetmeden ve hayata tutunarak gösterdiğiniz azim ve özveriyle hepimize örnek teşkil ediyorsunuz" dedi. Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy ise, "Asker annelerine hoş geldiniz diyorum. Onlar da bugünün vermiş olduğu mutlulukla çocuklarına bakıyorlar. Sadece evin babası olarak askere gidilmez. Evde geride bekleyenlerde birer askeri fert olarak her zaman cephede ve görevdeki personeli beklerler. Bu anlamada asker ailelerimizin duygularına ortak oluyorum" diye konuştu.Yemin töreninin ardından aileler, çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ANTALYA'DA FENER ALAYI'NDA 15 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Muratpaşa Belediyesince düzenlenen ve geleneksel hale gelen Fener Alayı'na binlerce kişi katıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin organize ettiği ve Cumhuriyet İçi Antalya El Ele Platformu'nun destek verdiği yürüyüşün en önünde yer alan protokol üyeleri 'Cumhuriyet İçin Antalya El Ele' yazılı pankart taşıdı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş güzergahına girişlerde vatandaşlar polis ekipleri tarafından ikişer kez üst ve çanta aramasından geçirildi. Her yıl olduğu gibi yine Konyaaltı plajının başlangıç noktası Beach Park'tan başlayan Fener Alayı yürüyüşüne Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hasan Subaşı, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da katıldı. 15 bini aşkın kişinin katıldığı Fener Alayı yürüyüşü Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nı takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Fener Alayına katılanlar 600 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Katılımcılar ellerinde meşalelerle yürüdü.Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlamalara ise 20 bini aşkın kişi katıldı. Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Türkiye'nin atmosferi gün geldi neredeyse milli bayramlarımızı kutlayamayacak noktalara getirildi ama Antalya'da Muratpaşa olarak her zaman bu bayramlarımızı bu meydanda kutladık. 19 Mayıs'ta Atatürk'ün attığı adım uygarlığa atılan bir adımdı. Sadece işgal zincirini kırmak değildi, kendine güvenini kaybetmiş bir toplumu ayağa kaldırmak değildi. Hukukun üstünlüğü, adalet, çevreyi koruma bilinci, insanlığı koruma bilinci, kardeşlik, sevgi ve saygı gibi bütün değerlere doğru bir yolculuktu. O yüzden biz o değerlere sonsuza dek bağlı kalacağız. Onun için bizim için her gün 19 Mayıs, her yer Samsun. Çünkü bizim adaletli ve demokratik bir ülkeye doğru yürümeye ihtiyacımız var. Çünkü bizim üreten bir ekonomiye, paylaşan, gençlerimize iş bulan bir ekonomiye ihtiyacımız var. Hep daha iyiye daha uygarca yürümeye ihtiyacımız var" dedi.

GALATASARAY'I KUTLADI

Tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlayan Ümit Uysal, Süper Lig'deki şampiyonluğu nedeniyle Galatasaray'ı da tebrik etti. Meydandaki 19 Mayıs kutlamalarına Galatasaray taraftarları da formalarıyla katıldı. Meydandaki kutlamalar Türk Halk Müziği sanatçısı İlke Türkdoğan'ın sahnesinin ardından da Duman konseriyle devam etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BODRUM'DA 'FENER ALAYI' COŞKUSU Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen 'Fener Alayı'na binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü nedeniyle Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar kapsamında 'Fener Alayı' yürüyüşü düzenlendi. Neyzen Tevfik Caddesi'nde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Belediye Meydanı'na doğru ellerinde meşalelerle yürümeye başladı. 'Fener 'Alayı'na Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Bodrum'daki özel okulların bando ekipleri de yürüyüşe destek verdi. Vatandaşlar ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve özdeyişlerin yer aldığı pankartlar taşıdı. Kutlamalara eğlence mekanları ve restoranlar da 10'uncu Yıl Marşı çalarak destek verdi. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Belediye Meydanı'ndaki kutlamalarda yaptığı konuşmada "Türkiye'nin her yerinde meydanlarda toplanabilme özgürlüğümüzü Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ İZMİR'DE SAVAŞ GEMİLERİ ZİYARETE AÇILDI İzmir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 8 savaş gemisi, halkın ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan, aralarında MİLGEM projesi kapsamında üretilen yerli gemiler olan TCG Heybeliada ve TCG Büyükada'nın da yer aldığı 8 savaş gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, halkın ziyaretine açıldı. İzmir Alsancak Limanı'ndan yolcu vapuruyla ücretsiz olarak alınan vatandaşlar, körfezde demirli savaş gemilerine götürüldü. Gezi boyunca, vatandaşlar harp gemileri hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Askeri personel sorulan soruları yanıtlarken, seyrüsefer cihazları hakkında da bilgiler verdi. Küçük yaştaki çocuklar etkinliğe büyük ilgi gösterirken, birçok çocuk ziyaret sona erdiğinde, kendilerini limana götürecek olan vapura binmek istemedi. Ziyaretçi çocuklardan Seyit Mehmet Ünlü, TCG Heybeliada'dan çok etkilendiği için ileride Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapmak istediğini belirterek, "Herkesin gelip ziyaret etmesi, bu etkinliği kaçırmaması gerekiyor. Çoğu zaman filmlerde görebildiğimiz savaş gemisine girdik ve her bölümünü gezdik" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SAMSUN'DA 1919 METRELİK DEV TÜRK BAYRAĞI DALGALANDI Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 99'uncu yıl kutlama etkinlikleri kapsamında 1919 metrelik dev Türk bayrağı ile birlikte 'Bayrak Yürüyüşü' yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yürüyüşte, 1919 metrelik dev Türk bayrağı açıldı. Atakum İlçesi Ömürevleri mevkii Çobanlı İskelesi önünden başlayan yürüyüş, Mimar Sinan Mahallesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünde son buldu. Yürüyüşe Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, izciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlik havai fişek gösterileri, dans gösterileri ve mini konserle son buldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ PORSUK ÇAYI'NDA 'GENÇLİK KUPASI' KANO YARIŞLARI Eskişehir'de, Porsuk Çayı'nda düzenlenen Gençlik Kupası Kano Yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yarışlarda kanosundan düşen bir sporcu görevliler tarafından tekneye alındı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen 'Gençlik Kupası Kano Yarışları' Porsuk Çayı'nda yapıldı. Yarışmaya Eskişehir Büyükşehir, Bursa Büyükşehir, Sakarya Büyükşehir, Tuzla Deniz Yıldızı ve Adapazarı Belediyesi spor kulüplerinden toplam 54 sporcu katıldı. Porsuk Çayı'nda kıyasıya mücadelelerin verildiği yarışlar vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Yarışlara katılan bir sporcu bitiş yerine yakın dengesini kaybederek kanosundan düştü. Sporcu, bir süre Porsuk Çayı'nda yüzdükten sonra arkasından gelen görevliler tarafından tekneye alındı.Yarışmada bayanlarda Bursa Büyükşehir Spor Kulübü 1'inci, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü 2'nci, Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü de 3'üncü oldu. Erkeklerde ise Eskişehir Büyükşehir 1'inciliği, Bursa Büyükşehir 2'inciliği, Sakarya Büyükşehir de 3'üncülüğü kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen verdi.