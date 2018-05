DHA YURT BÜLTENİ - 1

Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sivas kent meydanında düzenlenen mitingde Sivaslılar ile buluştu. Havayolu ile Erzincan'dan Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim otobüsü ile mitingin yapılacağı kent meydanına geldi. İnce burada kendisini bekleyen yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. 1990 yılında Sivas'ta 8 ay askerlik yaptığını anlatan İnce, "13 Mart 1990'da buraya indim. Soğuk karlı bir gündü. 8 ay askerliğe geldim. Kamyon şoförün oğlu olarak beni Vali karşılamadı. 8 ay şu tepede, soğukta süründüm. Bir bayram günü, jeton ile telefon kuyruğuna girip çocuğumun sesini duymak istediğimi hatırlatırdım. Eşim telefonda o dönem bana dedi ki 'Havadan helikopter geçiyordu, 4 yaşındaki oğlum onu görünce, demiş ki 'Babamın helikopteri geçiyor'. Beni Genelkurmay Başkanı zanneydiyordu her halde, oysa ben o gün 600 tabak yıkamıştım" dedi.Ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan İnce, 81 milyonun bir yere kilitlendiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: "24'ünde bir şey yapacağız. Bu memleketin barışmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bütün adayları ziyaret ettim. Bugün de bankaya gidip hepsine 500'er lira para yardımı yaptım. Onların ihtiyacı yok. Amacım Türkiye'yi birleştirmek, kavgadan uzaklaştırmak. 81 milyonu diri tutup, ABD'ye, Avrupa'ya, Rusya'ya kafa tutabilmek. Dolar, euro almış başını gidiyor. Ekonomi kurmayları ile toplantı yaptım. Benim de bu işlere kafa yoran arkadaşlarım var. Cumhurbaşkanı olduğumda, ekonomistler, güvenlik uzmanları, eğitimciler var, önemli bir kısmını seçim öncesinde açıklayacağım. Onlarla Türk milletine, Sayın Erdoğan'a bir açıklama yapmak istiyorum. Tarihe bir not düşmek istiyorum. Diyorum ki; Sayın Erdoğan memleketin gidişatı kötü, kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız. Kavga ederek, bağırıp çağırarak kurtulamayız. İnsanları gererek kurtulamayız. Bizim kurtulmamız ancak bir türlü olur. Onu Sivaslıların, bütün milletimin önünde okuyorum. Döviz kurları artıyor, kısa bir sürede bu bize daha yüksek enflasyon ve faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kayına uğrayacak, ekonomik sistem ciddi bir sıkıntıya düşecektir. Bu tehlikelerden kurtulmak için size çağrımdır, önce yanınızdaki danışmanlarınızı, size ekonomik verileri yanlış anlatanları derhal uzaklaştırın. Merkez Bankası'nın para politikasını bağımsız uygulamasına müdahale etmeyin. Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini, mali disiplininin öncelikli olduğunu piyasalara duyurun. Piyasalardaki dedikoduları, söylentileri bertaraf edin. Yabancı para cinsinden varlıkların TL'ye dönüştürüleceği gibi çağ dışı söylentilerin aslının olmadığın söyleyin."

'GÖZLERİ KÖR, KULAĞI SAĞIR'

"Dün akşamki yönetim toplantısında da dediğimiz gibi bizim partimizle hiçbir sıkıntımız yoktur. Partimizin büyümesi için bize düşen görevler çerçevesinde her zaman çalışacağız. Partimizin en iyi noktada olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak kabul etmediğimiz konu 7 Haziran, 24 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde Birecik gibi 100 bin nüfusu olan bir ilçeye aday verilmemiş olması. Ahmet Eşref Fakıbaba Birecikli'dir ama aday olarak Birecik’e hitap ediyor denilemez. Böyle söylenmesini bizimle alay ediliyor şeklinde değerlendiririm. Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın adayıdır, Birecik’in her seferinde görmemezlikten gelinmesi saygısızlıktır. Hala bazılarının gözleri kör, kulakları sağır. Birecik kimsenin vesayeti altında değil, kimsenin aşireti de değildir. Aday listesine bakıyoruz sıralamada birkaç kişi dışında, ismini kimsenin bilmediği, siyasetin içinde yer almayan kişilerin isimleri yer alıyor. Bu sıralamayı genel merkez yapmadı. Her ilin başındaki kişiye verildi ve sıralamayı onlar yaptı. Bu tür haksızlık, saygısızlıklara rağmen biz partimize çalışacağız. Ama muhatabı olan kişiler de gerektiği yerde cevaplarını alacaklardır. Hani söz milletindi. Nerde bu söz milletin. Hangi milletin yansıması o listede var. Bir aileden 3 aday, Buğday Pazarı’nda ortağı olan kişi aday, Belsan’da çalışan bir kişi aday, belediyede çalışan bir bürokrat aday. Bu tabloyla mı bu parti seçim kazanacak? Bu rahatsızlık sadece Birecik’te değil, Viranşehir’de de var, Hilvan’da da var, Siverek’te de var, Urfa’da da var, Harran’da da var. Kimse alınan başarısızlığı teşkilatlara, halka, millete, belediye başkanlarına mal etmesin. Ben hayatı boyunca doğruları söyleyen bir insanım. Sonucu neye varırsa varsın, ben bunun faturasını her zaman ödemeye hazırım."