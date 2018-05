DHA YURT BÜLTENİ - 1

'TÜRKİYE'NİN BORCUNU YÜKSELTİR' Doların yükselmesi nedeniyle Türkiye'nin borcunun da yükseleceğini söyleyen Akşener, şöyle devam etti: "Türkiye'de dolar yükselirse Türkiye'nin borcu artar. Hem sanayinin girdisi artar hem satışını düşürür. Ekonomide tercih yaptı, inşaat sektörünü öne koydu. An itibarıyla inşaat sektörü yanıyor. Demir arttı, beton arttı, her şey arttı. Yaptıkları inşaatların satışları durdu. Sanayiye baktığınız zaman 450 milyar dolar borç aldınız. Sonra döndünüz 16 yılda 2 trilyon dolar vergimizle para topladınız. 70 milyar dolar özelleştirmeyle para topladınız. Bunlarla fabrika yapmadınız, sanayiyi geliştirmediniz, istihdam yaratmadınız. Ne yaptınız? Doğrudur, yol yaptınız. Bölünmüş yol yaptınız, hepsi çöküyor. Şehir hastanesi yaptınız. Şehir hastanelerini millet adına yapmadınız. Şehir hastanelerinin kiracısısınız. İstanbul'da tüp geçit yaptığınız; geçenden 10 akçe, geçmeyenden 100 akçe. Konyalı, İstanbul'daki tüp geçitten geçmediği halde yandaş müteahhitlere verilen garanti sebebiyle vergilerinizden para ödeniyor. Köprü yaptınız. Sahibi siz değil, yandaş müteahhit. Peki 450 milyar borç, 70 milyar dolar özelleştirme, 2 trilyon dolar vergi; kardeşim siz ne yaptınız? Siz fabrika mı yaptınız? Bu çocuklara, gençlere iş mi buldunuz? Kadınlarımızın tencerelerine 100 gram et koymalarını mı sağladınız? Bu parayı ne yaptınız? Bu parayla yandaş müteahhit zengin ettiniz."

Konuşmasında hukukun önemine de vurgu yapan Akşener, şunları söyledi:

"Dolar gidiyor, bir şey dikkatimi çekti. Demek ki bunların parası dolarda ki hepsi elini ovuşturuyor. Sonra size döndü, dediler ki 'Dolarla bizim işimiz yok'. Nasıl işiniz yok? Çiftçi mazotu 6 liraya alırsa gıdanın her safhasında her şeye zam gelirse ayakkabınızdan, şapkasına kadar her konuda zamlanırsa doğal gazınızdan elektriğinize kadar zamlanırsa bunların hepsi dolarla. Nasıl dolarla işimiz yok bizim? Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomisini içine tükürdünüz. Yandaş zengin ederken, çoluğunuzu çocuğunuzu zengin ederken, Türkiye'nin ekonomisini içine tükürdünüz. Buradan uyarıyorum; 24 Haziran akşamı her şey düzelecekmiş. Bugünden 24 Mayıs'tan düzeltmen için elinden tutan mı var kardeşim? 16 yıldır ha bire mağdursun. Önce bütün kurumların içine tükürdün. Bütün kurumları darmadağın ettin. Önce FETÖ’cülerin adaletiyle hukuk yönettin. Bugün geldik, Tayyip Erdoğan hukuku ile yönetiliyor. Hukuk, vatandaş içindir. Adalet, vatandaş içindir. Adaleti tesis etmezseniz millet zora düşer, kalkınma durur, yatırım ortadan kalkar. Dolayısıyla adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz. Devlet çöker, kurumlar çöker." Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 13 günlük masrafının, özelleştirilen bütün şeker fabrikalarının 1 yıllık zararına eşit olduğunu öne süren Akşener, "Az ye be kardeşim, az harca be kardeşim" dedi. Bakanların, müsteşarların lüks araçlarla gezdiğini belirten Akşener, "Vatan çocukları eziyet görürken, bakan çocuklarının devletin kiraladığı lüks araçların içinde gezmesini ortadan kaldıracağız" diye konuştu.İşsiz gençlere iş bulana kadar vatandaşlık maaşı bağlayacağını dile getiren Akşener, Yüksek Öğretim Kurumu'nu (YÖK) kapatıp, yetkilerini üniversitelere vereceğini söyledi.

Meral Akşener, konuşmasının ardından Karaman'daki mitinge katılmak üzere Konya'dan ayrıldı.