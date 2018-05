DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bursa'da sel felaketi

Bursa'da sağanak etkili oldu. Mustafakemalpaşa ilçesi Taşpınar köyünde evlerin birçoğu sular altında kalırken, 3 koyun boğularak telef oldu. Orhaneli Yolu'ndaki Doğancı Barajı yakınında araçlar mahsur kalırken, sel suları bir kamyonu sürükledi.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Mustafakemalpaşa ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki 800 haneli Taşpınar köyünde oluşan sel nedeniyle evler sular altında kalırken, 3 koyun boğularak telef oldu. Evlerdeki sular da itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı. Bursa'nın Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı Barajı yakınlarında ise sel suları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sel suları bir kamyonu sürüklerken, araç sürücüleri yola devam etmek için suların çekilmesini bekledi. Bu arada merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nden geçen Nilüfer Deresi'nin taşması nedeniyle birçok ev ve işyeri sular altında kalırken, özel bir kreşte mahsur kalan çocukları aileleri kucaklarında taşıdı.

İNEGÖL’DE EKİLİ ALANLARI DOLU VURDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde önceki gün etkili olan dolu nedeniyle 5 kırsal mahallede yaklaşık 10 bin dekar ekili alan zarar gördü. Ayçiçeği, patates, buğday ve pancarda yüzde 70-80 oranında zarar olduğunu ifade eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çiftçinin toplam zararının 15 milyon lirayı bulduğunu söyledi. İnegöl’ün Kozluca, Kulaca, Şibali, Hamzabey ve Tokuş kırsal mahallelerinde doludan zarar gören alanlarda Kulaca Mahallesi Muhtarı Sedat Seçim ile birlikte incelemelerde bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl’de her sene 10 dolayında kırsal mahallede dolu hasarı yaşanıyor. Bundan bir hafta önce Hocaköy, Deydinler ve Çeltikçi kırsal mahalleleri gibi meyve üretici bölgeler de hafif bir dolu tehlikesi geçmişti. Önceki akşam Şipali, Kozluca ve Hamzabey bölgemizde 10 bin dekarın üzerinde ayçiçeği, buğday, patates ve pancar ekili alan doludan zarar gördü. Bu hasarın maddi karşılığı da yaklaşık olarak 15 milyon liraya tekabül ediyor. Allah beterinden saklasın. Almamız gereken bazı tedbirler var. Ürünlerimizi TARSİM’e kaydettirmemiz gerekiyor" dedi. Kulaca Mahallesi Muhtarı Sedat Seçim ise "Esnaf haftayı gözetir, en kötü ihtimalle mevsimi gözetir, ama çiftçi yılı gözetmektedir. Kulaca’dan tutun Şipali, Kozluca ve Hamzabey üzerindeki alanlarda tarım yapan üreticinin şu anda koca bir yılı gitmiş durumdadır. İnsanların sigorta yaptırmak için üzerlerine gittiğimizde ‘Gidenler ne almış’ diye karşı çıkıyorlar. Biz de bunun hakkının alındığı takdirde TARSİM’e yeterli kayıt yapılacağını düşünüyoruz. Sigorta yaptırılınca da zararlar alınacaktır" diye konuştu.

5 AYRI BÖLGEDE HEYELAN

Sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel sonucu kapanan Bursa-Orhaneli Karayolu'nda ki çalışmalar devam ediyor. Beş ayrı bölgede heyelan yaşandığını söyleyen yetkililer, sel sularına kapılan birçok aracın hasar gördüğünü yolda kalan sürücülerin ise iş makineleri ile kurtarılmaya çalışıldığını açıkladı.

YOLLAR KAPANDI

Sağanak nedeniyle yaşanan sel sonucu kapanan Bursa-Orhaneli Karayolu'ndaki çalışmalar devam ediyor. Bursa-Orhaneli Karayolu üzerindeki Gümüştepe mevkiindeki yol ise trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, yolun sabaha kadar kapatıldığını belirtirken, ayrıca bölgeye ambulans da sevk edildi. Bursa Valisi İzzettin Küçük de bölgeye geldi. Jandarma ekiplerinden bilgi alan Vali İzzettin Küçük, incelemelerde bulundu.

VALİ İZZETTİN KÜÇÜK: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Bölgede 3 ayrı noktada büyük bir heyelan olduğunu belirten Vali Küçük, "Hemen müdahale edildi. AFAD ekipleri, karayolları ekipleri, belediye ekiplerimiz de burada. Yağmur yağmadığı takdirde sabaha kadar yolu açmış olacağız. Şu an can kaybı yok, yaralı yok. Allah beterinden korusun diyorum. Geçmiş olsun. Maddi hasarlar var, gömülen araçlar, kamyonlar var. Bazı köylerimizde tahrip olan birkaç bina var. Köyde mahsur kalan hiç kimse yok. Ulaşılamayan bir köy de yok. Buradaki yağmur, aralıksız uzun süreli yağdı ve şiddetli yağdı. Heyelana ve derenin taşmasına neden oldu. Şu anda hadise budur" ifadelerini kullandı.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Merkez Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Mahallesi, Bend Caddesi üzerindeki evleri su bastı. Hayvanları telef olan Ali Kallem isimli vatandaş ise bu duruma isyan etti. "İkinci kez burası böyle oldu diyen" vatandaş Ali Kallem, "Belediye dere kenarındaki işletmelerden kira alsın, biz burada rezillik çekelim. Her şeyimiz battı. Bu 2 oldu. Biz burada her sene böyle perişan mı olacağız? Birileri para kazansın, halk perişan olsun. Olacak iş mi bu. 100 tane tavuğum kümeste telef oldu. Kümeste hepsi kapalıydı, hepsi telef oldu" ifadelerini kullandı.

DOLU BEYAZA BÜRÜDÜ

Merkez Osmangazi ilçesi Kirazlı Mahallesi'ne dolu yağdı. Şiddetli yağan dolu ile birlikte Uludağ'ın eteklerinde bulunan mahalle, bir anda beyaza büründü. Dolu yağışıyla arazide bulunan ekinler zarar gördü.

KARAYOLU 7 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında meydana gelen heyelanda kapanan Bursa- Orhaneli karayolu yaklaşık 7 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Nilüfer Arama Kurtarma ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda selin sürüklediği araçlar, iş makineleriyle kaldırıldı.

DOĞANCI KÖYÜNDE 5 EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Bursa-Orhaneli karayolu üzerindeki Doğancı köyü, heyelan ve sel felaketinden en çok etkilenen yerleşim yeri oldu. Dere yatağında bulunan 5 ev kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan telef oldu. sürüklenen 6 otomobil de çamur yığınlarının altında kaldı. Evini su basması nedeniyle geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan Münir Esen, "Evimizdeki tüm eşyalar kullanılamayacak hale geldi. Çok şaşkınız, çok büyük bir doğal afet, evimizin başımıza yıkılmadığına dua ediyoruz. Canımız kurtuldu, ancak can malın yongasıdır, canımızı kurtardık, şimdi malımızın peşine düştük, otomobilim de sürüklendi. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay personeli, sel ve heyelanda evleri zarar gören köylülere erzak dağıttı.