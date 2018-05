DHA YURT BÜLTENİ-1

1)BURHANİYE'DE ROMAN VATANDAŞLAR KAVGA ETTİ: 7 YARALI BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı mahallede iki aile arasında çıkan ve silahın da kullandığı kavgada 7 kişi yaralandı. Yüzlerce kişinin katıldığı kavga, ilçeye takviye gönderilen polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Olay, bu gece Burhaniye Memiş Mahallesinde meydana geldi. Roman olan Meşe ve Zımba ailelerinden iki genç arasında çıkan kavga, iddiaya göre yakınlarının da karışmasıyla büyüdü. Burhaniye Hayvan Pazarı yakınında toplanan her iki aileye mensup yüzlerce kavga etti. Bir av tüfeğinden ateş açılırken, taraflar taş ve sopalarla birlirlere saldırdı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri yetersiz kalınca Edremit ilçesi'nden takviye çevik kuvvet ve jandarmadan da destek istendi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırılırken, yaralanan ve durumu ağır olan 1 kişi Edremit Devlet Hastanesi'ne, 6 yaralı ise Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, olayın Roman vatandaşların yoğunlukla yaşadığı mahallede meydana geldiğini belirterek, “İki gencin kavgasına yakınları da karışınca kavga büyüdü. Kavgada silahlar, taş ve sopalar kullanıldı. Edremit’ten çevik kuvvet istedik. Jandarma ve polisimizle birlikte olayları yatıştırdık. Yaralılardan biri Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri yok. Hastanede ve olay yerinde gerekli önlemler alındı. Konuyu takip ediyoruzö dedi.

İzmir'de Ege Deniz Bölge Komutanlığı'ndan gelen dalgıçlar, Altınova iskelesi açıklarında 28 metre derinlikte yeri tespit edilen batık tekneye dalış yaptı. İçinde ve çevresinde yapılan aramada da 4 kişi bulunamadı. Dalgıçlar, önceki gün de bölgede dalış yaparak, arama çalışmalarını sürdürdü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri havadan 1 helikopter ve denizden de 3 bot ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, karadan da jandarma ekipleri çalışmalara katıldı. Bölgedeki balıkçılar da kayıp 4 kişiyi bulmak için tekneleriyle denizdeki arama çalışmalarına eşlik etti. Batan tekneden yüzerek, kurtulan Mert Boysener ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine verdiği ifadesinde, "5 kişi denize düştük, hepimiz sağdık. Benim yüzmem iyi olduğu için diğer arkadaşlar, 'Sen git, bize de yardım getir' dediler. Ben de sahile doğru yüzmeye başladım. Dikili bölgesinde konuşlu olan bir bot, beni kıyıya yüzerken kurtardı" dedi.

KEREM İNCEDAYI'NIN CESEDİNE ÖNCEKİ GÜN ULAŞILDI

Arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, önceki gün Kerem İncedayı'nın cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, saat 15.30 sıralarında İncedayı'nın cesedini 28 metre derinlikteki batık tekne yakınında buldu. Seyyar manavlık yapan İncedayı'nın 1,5 yıl önce evlendiği eşinin hamile olduğu öğrenildi.

TEKNE SAHİBİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarını dün de sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, saat 12.00 sıralarında, tekne sahibi Volkan Çanakçı'nın cesedini buldu. Çanakçı'nın cansız bedeni, 28 metre derinlikteki batık teknenin 20 metre yakınında bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Çanakçı'nın cansız bedeni, Ayvalık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, arama kurtarma çalışmalarını izleyen Çanakçı'nın yakınları gözyaşı döktü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 uçak, 1 helikopter, 2 bot ile havadan ve denizden kayıp olan Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadeleye değinerek, "Terör artık can çekişiyor. İnşallah bu topraklarda hiçbir terör örgütü olmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Fırat'ın batısında artık ülkemizi rahatsız edecek bir terör unsuru kalmadı. Ama doğuda yapılanma devam ediyor. Şunu herkesin bilmesini istiyorum; milletimizin güvenliği konu olunca, toprak bütünlüğü söz konusu olunca, Fırat'ın doğusu, batısı hiç fark etmez. Terör neredeyse gider yerinde yok ederiz. Bu kadar açık söylüyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerimizle biraraya gelerek iftar yaptı. Başbakan Yıldırım, "Şahlanan Türkiye'nin ayağına terör zincirleri vurulmak istendi. Sınırlarımız ötesinde bir şer kuşağı oluşturularak Türkiye köşeye sıkıştırılmak istendi. Hatırlayın, İran sınırından başlayarak Akdeniz'e kadar yeni bir şer kuşağı oluşturma gayreti hem de dost müttefik bildiğimiz bir takım ülkelerin desteği ile yapılmaya çalışıldı. Ama hesabı yanlış yaptılar. Onların hesap edemediği, Türk milletinin istiklaline ve bağımsızlığına olan düşkünlüğü. Karşımızdakinin kim olduğunun önemi yok. Ülkemize milletimize karşı herhangi bir tehdit olduğunda 7'den 70'e bu ülkenin evlatları alçaklara gereken karşılığı vermeye hazır. İşte kahraman Mehmetlerimiz bunu söylüyor. Türkiye yenilmez, vatan bölünmez. Sizler, Türk milleti olduğu sürece bize hiçbir iç-dış düşman bir şey yapamaz" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ARTIK CAN ÇEKİŞİYOR"

Terörle mücadeleye değinen Başkan Yıldırım, "35 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. Ne yazık ki enerjimizin bir kısmını bu yolda harcadık. Yollar, tüneller yaptık, patlattılar. İş makinalarını yaktılar. Ama inatla, onlar yıktı biz yaptık. Sonunda biz kazandık. Ülkemizin her karış toprağına millet hakim. Terör artık can çekişiyor. İnşallah bu topraklarda hiçbir terör örgütü olmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Fırat'ın batısında artık ülkemizi rahatsız edecek bir terör unsuru kalmadı. Ama doğuda yapılanma devam ediyor. şunu herkesin bilmesini istiyorum; milletimizin güvenliği konu olunca, toprak bütünlüğü söz konusu olunca, Fırat'ın doğusu-batısı hiç fark etmez. Terör neredeyse, gider yerinde yok ederiz. Bu kadar açık söylüyorum. Tüm milleti sizin arkanızda ve duacınızdır. Bu mücadelenin kilit taşı sizsiniz. Sizler, güçlü, moral olarak iyi olduğunuz sürece, millet güçlü morallidir. Mehmetçiklerimiz, sizler sevdiklerinizin ve ailelerinizin bize emanetisiniz. Bu vatan da sizlere emanettir" diye konuştu.

'OBİT'İ KURACAĞIZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelme durumunda Türkiye'ye komşu ülkelerle bir araya gelip Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracaklarını belirterek, "Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Biz aslında akraba birer devletiz. Orada da Kürtler var, burada da Kürtler var. Orada da Türkler var, burada da var. Orada da Araplar var, burada da Araplar var. Dolayısıyla zaten akrabayız. Akrabalarımız var karşılıklı. Artı ortak tarihimiz var, ortak kültürümüz var. Dolayısıyla biz, Ortadoğu'yu bütün egemen güçlerin at oynattıkları bir alandan çıkarmak zorundayız ve bunu çıkarmanın yolu, kısa adı OBİT, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurmaktan geçiyor. Bunu kuracağız, kurmak zorundayız. Bunu kuracağız ki bu memlekete huzur gelsin. O zaman ne Irak'tan, ne Suriye'den, ne de başka bir ülkeden bize yönelik terör hareketleri de olmayacaktır. Dört ülke oturacağız, diyeceğiz ki 'Kardeşim buralarda Amerika'nın ne işi var, Rusya'nın ne işi var?' Yani bu dört devlet bir araya gelip kendi devletlerini çözemiyorlar mı, kendi sorunlarını çözemiyorlar mı? Dört ülke bir araya gelip sorunlarımızı çözeceğiz. Böylece Suriye, Irak ve İran konusunda da bölgede lider olma, bölgede yıldız olma pozisyonuna Türkiye'yi taşımış olacağız" dedi.

'YOKSUL AİLELERDE, HER AY HESABINA AYDA BİN LİRA YATIRACAĞIZ' İnsan onuruna yakışır şekilde yoksullukla mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, aile sigortası ile yoksul ailelere her ay bin lira para yatırılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Yoksulun, yoksulluğunu afişe etmek, bizim inancımızda yoktur. Yoksulun, yoksulluğunu pazarlamak bizim inancımızda yoktur. Yoksulun, yoksulluğunu bütün mahalleye ilan etmek bizim kültürümüzde yoktur. Bizim kültürümüzün, inancımızın özü sağ elin verdiğini sol el görmeyecektir. Kimsenin yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz. Peki bunun yolu nedir? Bunun yolunu bütün batı ülkeleri bulmuş. Bunun yolu aile sigortasıdır. Her ailenin sigortası olacak, her ailenin aylığı olacak. Dolayısıyla hiç kimse 'Şu aile fakirdir, şu aile zengindir. Fakirleri getirelim televizyonun önünde yardım yapalım.' Bunu yapmak doğru değil. Kimliğimize inancımıza aykırı bir şeydir. Sosyal devlet, o ailenin hesabına her ay bankada para yatırır. Yoksul ailelerde, her ay kadının hesabına ayda bin lira yatıracağız. Kadın emekli, memur, işçi gibi her ay gidecek aylığını çekecek. Kimseye muhtaç olmayacak, el avuç açmayacak. Bunun adı aile sigortası. Şu anda 5 belediyemizde aile sigortasını uyguluyoruz. Dolayısıyla onun yoksulluğunu belediyenin dışında kimse bilmiyor."

"EĞİTİMİ YENİDEN DİZAYN ETMEK ZORUNDAYIZ" Kılıçdaroğlu, konuşmasında eğitim sistemini de yenileyeceklerini anlatarak, fakirliğin nedeninin eğitimsizlik olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Eğer kişiyi eğitirsek, fakirliği yenmiş oluruz. Eğitimi bu bağlamda yeniden dizayn etmek zorundayız. Bu memleketin çocuklarının yüzde 90'ı niteliksiz okullara gidiyor. Peki bizim çocuklarımız niye niteliksiz okullara gitsin? Hangi anne ve baba çocuğunun niteliksiz okullara gitmesini ister? Gerekirse boğazımızdan keseceğiz, çocuklarımız en iyi okullarda okuyacak, en iyi öğretmenler çocuklarımızı yetiştirecek. Bir öğretmenler meslek kanunu çıkacak, taşımalı eğitim sistemi kaldırılacak, nerede öğrenci varsa orada okulu olacak ve orada öğretmeni olacak. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştireceğiz. Hangi organize sanayi bölgesini ziyaret etsem, nitelikli ara eleman sıkıntısı olduğunu söylüyorlar. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağım. Teknoloji liselerinin müfredatını Milli Eğitim Bakanlığı, ama yönetimini Milli Eğitim Müdürlüğü ile OSB beraber yapacaklar. Hangi alanda elemana ihtiyaç duyuluyorsa, o alanda sınıflar açılacak. Eğitim süresi 6 yıl olacak. 3 yıl okuyacak, hangi alanda yetişiyorsa o konudaki fabrikaya gidecek. Orada stajını yapacak, patronu görecek, ustabaşı görecek, mühendisi görecek. Onu, orada ayrıca yetiştirecek. Sizde kaldığı sürece sosyal güvenlik primini Milli Eğitim Bakanlığı ödeyecek. Mezun olduğu zaman zaten işi hazır. Siz de diyeceksiniz 'Allah razı olsun', o da diyecek 'İş bulduğum için Allah razı olsun', ailesi de diyecek ki 'Ne kadar güzel, gitti okula işi hazır.' İş garantili eğitim, bunu yapacağız, yapmak zorundayız. Bunu yapmazsak, Türkiye'yi büyütemeyiz. Ayrıca bu teknoloji liselerinin tamamı yatılı olacak. Ailelere hiçbir yük olmayacak."

'ŞEHİTLER VE GAZİLER ARASINDAKİ AYRIMCILIĞI TAMAMEN KALDIRMALIYIZ' Kemal Kılıçdaroğlu, gazi ve şehitler arasında da ayrım yapıldığını öne sürerek, bunu kaldıracaklarını söyledi. Gaziler ve şehit yakınlarının dünyanın her ülkesinde en saygın insanlar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İster Fransa'ya gidin, Almanya'ya gidin, en saygın insanlardır. Ama gaziler ve şehitler arasında ayrım yapılmaz. Ayrım yaptığınız zaman toplumun vicdanında çok derin yaralar açarsınız. Şehit bizim şehidimiz, başımızın tacı, yakınları saygı görür, gaziler saygı görür. Örnek veriyorum İngiltere'de bir gazi, bir mağazaya gittiğinde anons yapılır; 'Falan gazi mağazamızı onurlandırmıştır' diye. Bizde otobüste yer bile vermiyoruz. O nedenle çürüyen değer yargılarımızı da yeniden inşa etmek zorundayız. Şehitler ve gaziler, şehit yakını ve gazi yakını arasındaki ayrımcılığı tamamen kaldırmalıyız. İster terörle mücadele edip şehit olsun, ister 15 Temmuz'da şehit olsun, şehitler şehidimizdir ve aynı şartlarda devletin bunlara yaklaşması lazımdır. Şehit, şehittir, Allah'ın katında da bizim söyleyeceğimiz bir şey yoktur" dedi.

'KOBİ'LERE SIFIR FAİZLİ KREDİ VERECEĞİZ' KOBİ'lere sıfır faizli kredi vereceklerini anlatan KIlıçdarğlu, "KOBİ'lere düzenli vergi ve sigorta pirimini ödemek koşuluyla ödediği vergi ve sigorta primi kadar ona bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bir KOBİ düşünün. Vergi ve sigorta pirim borcu olmayacak bir işyerinin. Düzenli vergi ve sigorta primini ödemek koşuluyla ödediği vergi ve sigorta primi kadar ona bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz. Şu itiraz gelecek sıfır faizli olur mu? Karlı çıkan devlet aslında. 10 tane falan mali af çıktı. Vatandaş ödeyemiyor. Devlet zamanında vergisini alacak. Kayıt dışı çalışmayacak. İşçiyi sigortalı gösterecek. Kayıt dışı ekonomiyi kaldıracağız. Ödenmeyen vergi ve sigorta pirimi kadar devlet gidip Londra'daki haramilerin peşinden koşup bana dolar borç verin demeyecek. Bu parayı alıp kullanacak az borçlanacak. Bunun sağı solu da yok. Sağ, sol 17. yüzyılın kavramıdır. Dünya değişti biz hala değişmemek üzere yerimizde duruyoruz. Değişeceğiz" ifadelerini kullandı.

'MUHTARLIK KURUMSALLAŞTIRILMALI' Muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, muhtarlığın kurumsallaştırılması gerektiğini ifade ederek, "Muhtarlık kurumsallaştırılmalı, belediye, TBMM gibi. Muhtarlığın da kurumsal kimliği olmalı. Muhtarlık kanunu olmalı bütün maddeleri içerir. Sabit bilinen yeriniz olmalı Valilik binası gibi. Elamanı olmalı bunu başlangıçta belediyelerin vermesi lazım. Bunun zorunlu olması lazım. Muhtarlığın bütçesinin olması lazım. Oturduğunuz mahallede emlak vergisi toplanıyor. Bunun yüzde 1'i muhtarlığa verilse kıyamet mi kopar? İsteyin vereceğim. Bu bütçe ile mahallenizin sosyal yardımını siz yapacaksınız. Belediye meclisinde mahalleniz ile ilgili karar alınacaksa muhtar o toplantında söz ve karar hakkına sahip olmalı kürsüye çıkıp konuşabilmeli. Destek istiyorum. 15-20 değil. 5 yıl yetki istiyorum terörü, Kürt sorununu bitireceğim. Cesurca kararlar alacağız. Mısır, Libya ile barışacağız" diye konuştu.

"FİLİSTİN VATANDAŞLARINA VİZE UYGULANIYOR VİZEYİ TAMAMEN KALDIRACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, Filistin vatandaşlarına uygulanan vizeyi tamamen kaldıracaklarını aktararak, "İsrailli nasıl geliyorsa Filistinli de öyle gelecek" dedi.

'HİÇBİR SİYASİ LİDERE KIRGIN, KIZGIN DA DEĞİLİM, KÜSMEK DE İSTEMEM'

Kılıçdaroğlu, siyasi liderlere kırgın ve kızgın olmadığını, ayrıca küsmek de istemediğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kimseyi üzmek istemem. Hiçbir siyasi lidere kırgın, kızgın da değilim. Küsmek de istemem. Türkiye'nin yeni bir sayfa açması lazım. Doğruluk, ahlak bağlamında yeni bir sayfa açmak lazım. Yetki verilirse ilk yapacağım 'siyasi ahlak kanunu' olacak. Parlamento'ya ahlakı, erdemi, fazileti yüksek insanların parlamentoda olması lazım."Konuşmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na partililerce tablo hediye edildi.

KÜFÜR EDEN ZABITA GÖREVLİSİNİ ARKADAŞLARI UZAKLAŞTIRDI

Kameralarda partili üyeye küfür ettiği gözlenen zabıta memuru başka zabıta memuru arkadaşları tarafından uzaklaştırıldı. Olayı duyan İYİ Parti Manisa Milletvekili Adayı Hasan Eryılmaz standa gelerek bir taraftan yaşanan erginliği yatıştırmaya çalışırken, bir taraftan da zabıta ekiplerine yaptıkları işin yasal olmadığını ifade etti. Yaşanan gerginlik, çevik kuvvet polislerinin olay yerine gelip araya girmesiyle yatıştı. Zabıta ekipleri standı sökmeden olay yerinden ayrılırken, partili üyeler stantta nöbet tutmaya başladı.

Bu arada partili üye Aşkın Bulut,kendisine küfür ettiği ve bıçakla saldırdığı iddiasıyla Şehit Öztürk Polis Merkezi'ne giderek zabıta memurundan şikayetçi oldu.

"ŞEHZADELER BELEDİYESİ'NİN YAPTIĞI İŞ KANUNSUZDUR"

İYİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Avukat Güldane Dörtbudak yaptığı açıklamada, "Bir hafta önce hem özel mülk olan, hem de kirası ödenmiş olan yere 4 tarafı açık bir şekilde kurulan çadırımıza karşı AK Partili Şehzadeler Belediyesi gelip hukuksuzca saldırdı. Burayı yıkacağız dediler, vinçlerini getirdiler. Zabıtaları buraya yığdılar. Ardından da yıkmak istediler. Bu standla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz yapılması gerekiyor. Şehzadeler Belediyesi'nin yaptığı iş tamamen kanunsuzdur" dedi.

İlçe Başkanı Dörtbudak ayrıca, bıçakla saldırıda bulunduğu iddiasıyla zabıta memuru hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını da ifade etti.

'BELEDİYE BAŞKANI ÇELİK GEREĞİNİ YAPSIN'

İYİ Parti Manisa Milletvekili Adayı Hasan Eryılmaz ise yaşanan gerginlikle ilgili yaptığı açıklamada, kendisinin Manisa Valiliği'nden gereken izinleri alarak standı kurduklarını ve standın YSK'nın 332. maddesine göre kurulduğunu ifade etti. Milletvekili adayı Yılmaz yaptığı açıklamada, "YSK'nın 332. maddesinde her şey belli. Mevcut iktidar bu mübarek Ramazan gününde de adaletten yoksundur. Burası sahibinden kiralık. Parasını da peşin verdik. Fakat gelinen noktada Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehzadeler şehri Manisa'yı utandıracak şekilde burayı kaçak yapı gibi göstermek istedi. Burasının herhangi bir sabit yeri yok. Yüksek Seçim Kurulu'nun maddesine uyuyoruz. Ne yaya, ne de taşıt trafiğini engellemiyoruz. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Buna bile izin vermemeye çalışıyorlar. Zabıta arkadaşlarımız devlet memuru. Biz onların hepsini seviyoruz ama bazı arkadaşlarımıza karşı bıçaklı saldırı girişiminde bulundular. Bunlarla ilgili elimizde görüntüler var. Bununla ilgili adalete ve Sayın Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e bildirimde bulunuyoruz. Gereğini yaparlar inşallah" diye konuştu.

İYİ Partililer açıklamaların ardından stant önünde nöbet tutmaya başladı.

Seçim startının verilmesiyle birlikte her gün bir yalanın ortaya atıldığını söyleyen Bakan Ağbal, şöyle konuştu: "Olmayan paralar vaat ediliyor. Herkes şunu bilsin. Bugün bütçede var olan her kuruş para millete hizmet olarak dönüyor. Her kuruş paranın bir yeri var. Bu hastaneleri, köprüleri, yolları nasıl yapıyoruz? Ülkeyi baştan başa inşaatlarla donattık. Bunların kafası çalışsa, faiz bütçesine çalışıyor. AK Parti iktidara geldi. Biz bir bütçe devraldık. Bu bütçe varsayalım 100 liralık olsun. 100 liranın 50 lirası faize gidiyordu. Geri kalan 50 lira ile ne yapıyorlardı? Yol mu, hastane mi, okul mu yapıyorlardı? Yapmıyorlardı. Bu adamların bütçeden anladıkları budur. 2002'de 100 lira vergi topluyorduk, 85 lirası faize gidiyordu. Bunların hizmetten anladıkları budur. Bunlara eğer bu bütçeyi emanet ederseniz bu bütçeyi rantiyecilere, faiz bütçesi olarak aktarmaya devam edecekler. 2018 yılı bütçesini yaptık. Bütçenin yüzde 50'si faize gidiyordu ya şimdi yüzde 10'u gidiyor. Kalan yüzde 90'ı yola ,tünele, hastaneye, hizmete gidiyor. Bu millet bu mantıkta olanlara bütçeyi teslim etmesin. Bunlar döner dolaşır tekrar bütçeyi eski haline dönüştürür. Bunlara bütçe emanet edilmez. Bütçe milletin namusudur. Her zaman ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Mali disipline uyduk, uymaya da devam edeceğiz."

'HEP SÖYLEDİK, BU MANİPÜLASYONDUR'

Dolardaki dalgalanmanın bir manipülasyon olduğunu sürekli söylediğini ifade eden bakan Zeybekci, "Hep söyledik. Bu manipülasyondur. Bu manipülasyon sonucu oluşan bu yüksek dalgalı alan, spekülatörlerinde maalesef sevdiği bir fırsat. Bunun geçici olduğunu ve kabul edilebilir olmadığını hep söyledik. Bu önümüzdeki haftadan itibaren rahatlamanın olacağını söylerken de, yine TL'nin değerleri 4.80-4.90'lar civarındaydı. Bununla ilgili önlemlerimizin olduğunu da biliyorduk. Bunlar şuanda devreye girdi. Önümüzdeki günlerde büyük bir disiplinle de devam edecek. İnşallah o spekülatif yüksek dalgalı alan bitecek. Sonra da inşallah Haziran'dan itibaren daha yapısal, Türkiye'de sürdürülebilir, dengeli bir büyüme, ihracatımızdaki artış, turizm gelirlerindeki artış, bütçe disiplini ve mali disiplinden asla vazgeçmeden o dönemde ek tedbirlerimizle bunu kalıcı hale mutlaka getireceğiz" dedi.

'ERDOĞAN GİTSİN, MİLLET MAHVOLSUN' Konuşmasının devamında "Şeytan üçgeni yine kuruldu" diyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Seçimlere gidiyoruz yine bütün benzemezler bir araya geldi, şeytan üçgeni yine kuruldu. Bir tarafta bakıyorsunuz bunların yurt içindeki destekçileri öbür tarafta bakıyorsunuz yurt dışındaki destekçileri ve terör. Fransa'da bir dergi aynen referandumdan önce olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını derginin kapağına yerleştirmiş üzerine de 'Diktatör' yazmış, bunları da billboardlarda yayınlıyor. Ya ne zamandan beri siyaset mühendisliğine kandı ki bu millet, sizlerin ta Fransa'dan, Paris'ten yaptığınız siyaset mühendisliklerine boyun eğsin be kardeşim. Aynı söylem. Birisi orada ne diyorsa diğeri de burada böyle söylüyor. Bir FETÖ'cü de kalkmış ne yazmış biliyor musunuz sosyal medyadan; 'Acaba PKK niye terörist saldırılar düzenlemiyor? Bunun bana bir açıklamasını yapabilir misiniz?' diyor. Bunlar deli, deli. Bu kadar açık ve net. Bunların gözünü kan bürümüş. Recep Tayyip Erdoğan gitsin, millet mahvolsun, ülke yansın, kavrulsun da ne olursa olsun noktasına savrulmuş olan bu güruh, bu ülke için bir tek şey veremez ve veremeyecek."

25 Haziran'dan itibaren Türkiye'nin yeni sistemle yönetileceğini belirten Özlü, "Türkiye, AK Parti iktidarı ile siyasi istikrarın ne kadar hayati öneme sahip olduğunu gördü. İşte bu istikrar, yeni sistemde çok daha önemli hale gelecek. Çünkü yeni sistemi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine, çok daha hızlı koşabilmek için getirdik. Bu yeni sistemde, meclis ile cumhurbaşkanı ne kadar ahenk ve işbirliği içinde çalışırsa, Türkiye o kadar kazanacak. Bunun için 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığını kazanmak kadar, Meclis'te çoğunluğu elde etmek de hayati önemdedir. Ak kadrolara iki sorumluluk birden düşüyor. Biri liderimiz, cumhurbaşkanımız ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmak ki onu başkan yapacağız. Diğeri AK Parti'yi Meclise güçlü bir şekilde taşımak" diye konuştu.

Özlü, seçimin Türkiye'nin dönüm noktası olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilerlemesine, büyümesine, yükselmesine set çekmek isteyenler de bunu gayet iyi biliyor ve biliyorlar ki AK Parti'nin iktidarda, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başta olmadığı bir Türkiye, onların hayal ettiği Türkiye'ye daha yakın olacak. Onun için ellerinden geleni yapıyorlar. Onca girişimleri başarısız olsa da bir kez daha bizi güçsüzleştirmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da başarılı olamayanlar, şimdi ekonomiyi gözlerine kestirdi. Tam da 24 Haziran seçimlerinden önce kur oyunlarıyla bizi vurmaya çalışıyorlar. Muhalefet, oynanan bu açık oyuna karşı durmak yerine AK Parti ve Erdoğan düşmanlıkları nedeniyle alkış tutuyor. Çünkü dertleri Türkiye değil. Tek dertleri var, o da Erdoğan'sız ve AK Parti'siz bir Türkiye. Ama biz ne bu şer odaklarına, ne de onların ortaklarına geçit vermeyeceğiz." Bakan Özlü daha sonra AK Parti Karabük İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Nurettin Emlik'in hayatını kaybeden kızı Zeynep Uyanık'ın cenaze namazına katıldı. Özlü, cenazeden sonra da Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. İftarda vatandaşlarla sohbet eden Fikri Işık, sorunları dinleyerek çözülmesi yönünde talimatlar verdi. Işık yaptığı konuşmada, "Bizim ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde olduğu sürece ülkemize kimsenin zarar vermesini bir kenara bırakın, yan bile bakamazlar. Yeter ki biz birlik içerisinde olalım, beraberlik içerisinde olalım, kardeşlik içerisinde olalım. Birçok sorunu Allah'a hamd olsun hep birlikte çözdük. Bundan sonra da sizlere en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de istikrar sürdükçe, Türkiye'nin huzuru, sükunu devam ettikçe çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz" dedi.

TÜFEĞİ YOLA ATMIŞLAR

Zanlıların, kaçış sırasında silahı araçtan attığından şüphelenen polisler, geldikleri güzergah boyunca arama yaptı. Ekipler, zanlılara ait av tüfeğini D-400 Karayolu Keresteciler sitesinin yakınında yol kenarında buldu. Suç aleti tüfek, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, otomobil ise detayla arama için İncirlik Polis Merkezi'ne çekildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Organ nakli hakkında bilgi veren Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ersin Atıcı, "Hastamız 27 Mayıs Pazar günü akşam 20.00 sularında Biga Devlet Hastanesi'nden hastanemize geliyor ve beyin cerrahimiz tarafından acil ameliyata alınıyor. Daha sonra yoğun bakım ünitesine yatırılıyor ve 2 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra bu sabah beyin ölümü gerçekleşiyor. Ailesinin de onayı ile karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi'ne, iki böbreği de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından alınacak. Hastamıza Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz. Biz kendilerine devlet hastanesi ailesi olarak teşekkür ediyoruzödedi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Murat Yılmaz yönetimindeki 67 DB 458 plakalı midibüs, maden işçilerini almak için yol kenarına yanaştığı sırada motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Midibüsten inen Murat Yılmaz, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, midibüsün alev alan motorunu söndürdü. Polis ekipleri, midibüste inceleme yapıp tutanak tuttu. Midibüs, çekici ile yoldan kaldırıldı. Görüntü Dökümü

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bir karakola erzak taşıyan kamyonu durduran PKK'lı teröristler, aracı yaktıktan sonra sürücüyü kaçırdı. Yanan araca müdahale etmeye giden itfaiye ekiplerine de ateş açtıkları belirtilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve kaçırılan sürücünün kurtarılması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hani ilçesine bağlı Topçular köyünde bulunan karakola erzak ve malzeme taşıdığı belirtilen ve plakası ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen kamyon, saat 16.30 sıralarında PKK'lı bir grup terörist tarafından kırsal alanda durduruldu. Sürücüyü indiren teröristler, kamyonu ateşe verdi. Teröristler ardından sürücüyü kaçırdı.

Olayın duyulması üzerine kamyondaki yangını söndürmek için bölgeye giden itfaye araçlarına da teröristler tarafından ateş açıldı. Kamyon tamamen yandıktan sonra teröristlerin bölgeden kaçtığı öğrenildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve kaçırılan sürücünün kurtarılması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Haber: Diyarbakır, (DHA)

========================================================= 22)ERDOĞAN: BAY KEMAL, BUNU TOPUN AĞZINA SÜRDÜ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partisinin yönetimine talip olan ve kongreyi kazanamayan bir isim olduğunu belirterek, "Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu; Kazanamayacağını biliyor. Bunu topun ağzına sürdü işi bitirelim diye" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi. İstanbul'dan helikopterle ilçeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra seçim otobüsüne binerek cadde ve sokaklarda kendisini bekleyenleri selamladı. Erdoğan'a Çorlu ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da eşlik etti.

Binlerce kişinin katıldığı Atatürk Heykel Meydanı'nda partililer üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu dev afiş açarak elleri üzerinde gezdirdi.

Trakya'da Ak Parti olarak beklentilerin gerisinde kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suçlu olarak da kendilerini gördüklerini belirterek, "Trakya'da beklentilerimizin gerisinde kaldık. Elbette biz sorunu vatandaşta aramıyoruz, biz muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca hakaret eden bir siyasi parti değiliz. Asla da olmadık, iğneyi kendimize batırdık. Önce kendimizi hesaba çektik. Demek ki Çorlu, Tekirdağ ve Trakya'da kendimizi daha iyi anlatmalıyız. Bize göre Çorlu, Tekirdağ Ak Parti'nin kalesi olması gereken yerdir. Bu mitingimizin bir dönüm noktası olmasını diliyorum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorlu ve Tekirdağ'da da yeni bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum" dedi.

'İNCE, İNCE ÖĞRETECEĞİZ' Miting alanındaki dev ekranlardan Kanal İstanbul ve şehir hastanelerinin inşaat ve tanıtım görüntülerini izlettiren Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, şunları söyledi:

"29 Ekim'den sonra yeni İstanbul'u tanıyacaksınız, İstanbul'dan dünyanın ilk üçü içerisinde olan havalimanının açılışını yapacağız. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi olacak, 2023'de 150 milyona çıkacak. Başkan adaylarından biri ne diyor 'havalimanıyla uğraşmam'. Sen ne işle uğraşırsın. 'Bütçede para yok bunlar Kanal İstanbul'u yapıyor' diyor. Para olunca iş kolay. Dünyaya biz bunu dersini verdik. BOT denilen kamu-özel ortaklığı denilen PPP sistemi Şimdi anlaşılan o ki bu işleri bilmiyor, ona 'ince ince' öğreteceğiz. Sayın İnce. Yavuz Sultan Selim, havaalanını aynı sistemle yapıyoruz. Dünya buraya hayran kalacak, turist sayısı patlayacak. Görünce 'İstanbul'a gidilmez de nereye gidilir?' diyecek. Bakınız biz kaç tane havalimanı teslim aldık 26, sonra ne yaptık sayısını 55'e çıkardık. Bunları biz yaptık. İstanbul ile birlikte 9 havalimanı daha yapıyoruz. İstiyoruz ki benim vatandaşım, Ayşe'm, Fatma'm, evinden arabasına atlasın yarım saatte havalimanına gitsin, oradan da 1 saate herhangi bir şehre gitsin. Biz hangi çağda yaşıyoruz ya. Ama beyefendi 'Buna para ayıramam' diyor. Farkımız bu. Bay Kemal bu işten anlamaz."

'BAŞ USTALIK DÖNEMİNE HAZIRLANIYORUZ'

Merkez Bankası döviz rezervini 27,7 milyar dolardan 110 milyar dolara çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım çıraklık dönemimdi. Başbakanlık dönemimiz kalfalık dönemimiz oldu, ustalık dönemimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı dönemimiz de ustalık döneminin devamı oldu. Şimdi de baş ustalık dönemine hazırlanıyoruz" dedi.

İNCE'NİN KONUŞMASINI İZLETTİRDİ, ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin CHP'nin 36'ncı olağanüstü kongresinde Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği görüntüleri meydandaki dev ekranlardan izlettirdi. CHP'nin derdinin Türkiye'yi yönetmek olmadığını söyleyenn Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını bildiği için Cumhurbaşkanlığı adaylığına Muharrem İnce'yi sürdüğünü söyledi. Erdoğan, "Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın, milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz. Muhalefetin adayları ne yapıyor peki? Biz daha müreffeh, daha güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyarken, muhalefetin adayları koskoca bir hiç vadediyor. Bunların derdi Türkiye'yi yönetmek falan değil, bunlar daha kendi partilerinin iç mücadelesinden, iç kavgalarından çıkamamışlar. Türkiye'nin yönetimine talip oluyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinde kongre kazanamamış bir isim. Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu; Kazanamayacağını biliyor. Bunu topun ağzına sürdü işi bitirelim diye" diye konuştu.

Erdoğan, Tekirdağ'da yaptıkları yatırımları da anlattı.