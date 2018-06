DHA YURT BÜLTENİ - 1

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, dün, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir (24), memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 10 bine yakın kişinin katıldığı töreninin ardından toprağa verildi. Bekâr olan Şehit Uzman Çavuş Ünal Demir'in cenazesi Bozüyük ilçesine getirilerek, ikindide Merkez Kasımpaşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmak Büyükerşen, CHP Bilecik Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, Ak Parti Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile şehidin babası Resul Demir, annesi Fatma Demir, kardeşleri Ümran, Rüstem ve Halil İbrahim Demir ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Muharrem İnce cenaze namazı kılınmadan önce şehidin babası Resul Demir'in yanına giderek başsağlığı diledi. İnce daha sonra cami önünde kadınların yanında bulunan şehidin annesi Fatma Demir ve şehidin kız kardeşi Ümran Demir'in yanına da giderek başsağlığında bulundu. İnce, şehidin tabutunun başında dua okuduktan sonra Bozüyük'ten ayrıldı. Şehidin kardeşi Rüstem Demir, ağabeyinin askeri üniformasını giyerek törene katıldı. Halil İbrahim Demir de ağabeyinin tabutuna gül yapraklarını serdi. Yakınları şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kılınan cenaze törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Törene katılan kalabalık tekbir getirerek 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in cenazesi, Kovalıca köyüne götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden ve serbest bırakılmasını isteyen CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Erdoğan, "Diyarbakır'da 7 Haziran seçimlerinden sonra, bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan? Sen hangi akla hizmet ediyorsun? Neymiş? 'Adaymış, serbest bırakılması gerekiyormuş.' Ne diyorsun sen, neyi serbest bırakıyorsun. Bu ülkede hukuk var. Bu ülkede 81 milyon vatandaşımızın tamamıyla birlikte Kürt kardeşlerimizin de temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır, bu kadar açık söylüyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi mitinge katılmak üzere Adıyaman'a geldi. Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, protokol üyeleri ve partililer karşıladı. Havalimanından uzun araç konvoyu ile kent merkezine hareket eden Erdoğan'ın konvoyuna, güzergâh üzerinde vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, konvoyu durdurarak kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara oyuncak dağıttı. Emniyet Müdürlüğü yanındaki meydana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada alanı dolduran binlerce kişiye hitap etti. Adıyaman'a 16 yıllık süreçte 14 katrilyon liralık yatırım ve destek sağlandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı dönemde Türkiye'nin de 3,5 kat büyüdüğünü söyledi. 24 Haziran seçimlerinden de başarılı çıkarak 2023 hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını dile getiren Erdoğan, bazı partililer arasındaki kırgınlık ve dargınlıklara dikkat çekerek, "Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Biz milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Dün öyleydik, bugün de milletimize, Adıyaman'a hizmete talibiz. İşte bunun için 24 Haziran'da sizlerden yeniden hizmet için, yatırım için, proje için bir kez daha destek istiyoruz. Bu süreçte dargınlık kırgınlık yok. Bazen dargınlık, kırgınlık olduğunu duyuyorum. Dargınlık, kırgınlık yok. Sakın ha, biz birbirimizi Allah için seviyoruz, seveceğiz. Makam, mevki, aşiret bunları koyalım bir kenara. Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz, seveceğiz" diye konuştu. Erdoğan, kente AK Parti hükümetleri döneminde yapılan ve yapımı devam eden hizmetleri anlattı. Adıyaman'ın yüksek hızlı tren projesinde yer aldığını hatırlatan Erdoğan, "Ama bakın ana muhalefetin başındaki aday, 'Yüksek hızlı treni yapıp da ne yapacaksın. Yatırımlarla bizim işimiz yok' diyor. Bunların hayatları boyunca bir dikili ağaçları yok. Yatırım bizim işimiz. Havalimanları bizim işimiz. Adıyaman'da havalimanı var mıydı, biz yaptık. Yaparsa AK Parti yapar" dedi. Adıyamanlı üreticilere yönelik destek ve primleri de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütün üreticilerinin mağdur edileceği söylentilerine tepki gösterdi. Tütün üreticilerini asla mağdur etmeyeceklerini dile getiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek şöyle dedi: "Bay Kemal, 'Çiftçilere bir şey verilmiyor' diyordun, bunlar ne bunlar. Bunları biz verdik. Bay Kemal sen vermedin, biz verdik. Tütün meselesi var. Adıyaman'ın tarihinde ve ticaretinde biliyorum tütün önemli bir yere sahip. Her ne kadar şahsen tütüne karşı olsam da bu ürünün ticari özelliğini görmezden gelemem. Ama yine de tavsiye ediyorum, sakın sigara içmeyin. Hele hele erkekler hanımlara zulmetmeyin. Sen aktif içici oluyorsun, o pasif içici oluyor ama zararı hanım kardeşim görüyor. Bu konuyu istismar edip kafa bulandırmaya çalışanlar olduğunu duyduk. Geçmişte gramının bile satışı yasak iken gerekli düzenlemeleri yapıp kooperatifler vasıtasıyla tütünün değerinde satılmasına biz imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Bugüne kadar sizlerin ekmeğine engel olmaya değil büyütmeye geldik. Talimat verdim ve 24 Haziran'dan sonra çalışmalar yapılıyor, asla sizin bu konuda da önünüz kesilmeyecek. Rahat olun. Sizin kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz."

'BİR PKK, BİR DE CHP İSTİYOR' Konuşmasında isim vermeden HDP'nin Meclis'te olmasını sadece CHP ve terör örgütü PKK'nın istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi de aynı partinin genel başkanı ve sözcüleri, 'şu parti illa barajı geçmeli' diyerek, adeta seçmenlerini işportaya çıkarıyor. Barajı geçsin dediği parti, eli kanlı örgütün emrinden çıkamadığı için gerçek anlamda siyasi parti olamamış bir yapıdır. Milletvekilleri kendilerine oy verenleri temsil etmek yerine örgütün cenaze ve silah işlerine bakıyorlardı. Belediye başkanları seçildikleri yere hizmet etmek yerine, devletin kendilerine tahsis ettiği aracı gereci parayı götürüp örgüte dağa gönderiyordu. Teşkilatları derseniz, örgüt adına dağa adam toplama ve bunları adeta ölüme gönderme merkezleri haline gelmişti. Böyle bir partinin Meclis'te olmasını ülkemizde sadece bir PKK istiyor, bir de CHP istiyor. Öyle ki yurt dışında aynı çadırın bir tarafını CHP, diğer tarafını bölücü örgütün siyasi uzantısı kullanıyor. Benimle ilgili yurt dışında Almanya'da yapılanları duyuyorsunuz değil mi? Yahu topunuz gelin topunuz. Benim Avrupa'daki kardeşlerim, Avrupa'daki Adıyamanlı kardeşlerim her şeyi çok iyi biliyor. Onlar sizin o çadırlarınızda oy vermezler. Bu ülkede 81 milyon vatandaşımızın tamamıyla birlikte Kürt kardeşlerimizin de temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır, bu kadar açık söylüyorum. Niye, benim için Kürtlük, Lazlık, Çerkezlik diye bir şey yok. Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik, bu kadar basit."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından Bursa'ya geçti. Cumhurbaşkanı seçildiğinde ilk önce OHAL’i kaldıracağını söyleyen İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili görüntüleri de izlettiği konuşmasında “Ben bugün burada projelerimi anlatacağım, neler yapacağımızı anlatacağım. Ama önce şunu söyleyeyim, Erdoğan her zaman olduğu gibi, bugün bana ‘Çırağa devlet teslim edilir mi?’ demiş. Ben de kendisine “Sayın Erdoğan, sevgili hemşehrim, ‘çırağa devleti teslim etmeyin diyorsun’ ama aldatılan adama devlet teslim edilmez. Seni FETÖ, Apo, Obama, Putin aldatmış bir kere de ben gelivereyim sandıkta ne olacak kiö dedi. Bursa’da Atatürk Stadyumu’nun yıkılmasından sonra yapılan Atatürk Stadyumu Meydanı’nda vatandaşlara hitap eden cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kuruluş yıldönümü nedeniyle Bursaspor’u alkışlattırdı. İnce, konuşmasında şunları kaydetti: “Ekonomi zorda, dolar durmuyor. ‘Muharrem İnce seni cumhurbaşkanı yaptık, nasıl düzelteceksin? Diye soracaksın. AK Parti'li kardeşim önce sen sor. Seçildiğimde, önce OHAL’i kaldıracağız. Türkiye bir hukuk devleti olacak. Türkiye’de 81 milyon mahkemelere güvenecek. Biz mahkemelere güvendiğimizde Avrupalı da mahkemelere güvenecek, yabancı gelecek yatırım yapacak. Sen betona yatırdın ben bacası tüten fabrikalara yatırım yapacağım. Merkez Bankası bağımsız olacak. Merkez Bankası Başkanı'nı partinin genel merkezine çağırmayacağım. Yerli de yabancı yatırımcı da devlete güvenecek, bürokrasiye rüşvet ödemeyecek. Allah'ın izni milletin isteği ile bir kişiye 1 milyar dolar değil 100 bin kişiye her birine 45 bin lira vereceğiz. 300 koruma yok. Saray saltanatını yok. İsraf yok, milletin parasını çar çur etmek yok. Tarıma dayalı sanayiyi kuracağız. Zeytin üretiyoruz zeytinyağı üretiyoruz, İtalyan alıyor getiriyor, İtalya’ya şişeliyor, markası var, 1 liraya alıp 15 liraya satıyor. Domatesi bedava vermeyeceğiz, ketçap yapıp satacağız. Marka oluşturacağız. Bursa’dan 9. sıradaki milletvekili adayımıza sesleniyorum. Bu iş tamam, bavulunu hazırla, Ankara’da evi tut. Muharrem Abi demişti dersin.ö Konuşmasında, “Erdoğan bana ‘gariban cumhurbaşkanı adayı’ diyorö diyen İnce, şöyle konuştu: "Aynı dönemde milletvekilliği yaptık, hatta ben ondan 5 ay kıdemliyim. Bana diyor ki sen yapamazsın, ona sorum şu: Demirel’in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyoruz da senin yaptığın köprüden niye 114 liraya geçiyoruz? Önümüz bayram. Ramazan bayramı, kucaklaşıp sarılacağız. Bu gariban cumhurbaşkanı adayı arife akşamı köyünde olacak, bayram namazını köyümde kılacağım, hiç değişmeyecek. Cumhurbaşkanı olsam da değişmeyecek. Sayın Erdoğan, bayram günü Demirel’in yaptığı köprüden bedava geçeceğiz de senin yaptığın köprüden niye parayla geçeceğiz? Niye?."

‘AYRIM YAPMAYACAĞIM’ Asla insanları Türk-Kürt diye ayırmadım ayırmam, Alevi-Sunni diye ayırmadım ayırmam, asla kadın-erkek diye ayırmadım ayırmam diyen Muharrem İnce, "Yani benim gönlüm zengin, gönlüm. Onun için dünyanın en zenginiyim ben. Cumhurbaşkanı olduğumda sağ ya da sol yok. Ben CHP’nin gençlik kollarından bu yana hizmetkarıyım, il başkanıyım, milletvekili oldum, grup başkan vekilliği yaptım, ama tek olan şey bir kesimin olamaz, tek olan şey herkesin olur. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Hadi gözünüz aydın Suriyeli bir milletvekiliniz olacak. Gözümüz aydın, bir şey demedim ben hayırlı olsun diye söyledim sadece. Diyorlar ki, Muharrem İnce bu kadar vaat ediyorsun, polislere 3 bin 600 diyorsun. Öğretmene 3.600. Asgari ücret 2.200, dedim. Çiftçiye mazot 3 lira dedim. Astsubaylara uzman çavuşlara tazminatlarını söyledim, esnafın borçlarını yeniden yapılandıracağız dedim, 2 yıl içinde yurt sorunu kalmayacak dedim. Her yıl 10 bin yurtdışına gidecek dedim. Evet, bunları ben dedim. Bunlar sözümüzdür. Benim ve kadromun sözüdür. Biz tek adam değil, tek adam ve yanında yeteneksiz ekibi değil, güçlü bir lider ve yanında liyakatli bir kadro. Emeklilikte yaşa takılanlar, 18 yaşında sigortalı, 30 sene prim ödemişsin sen görevini yapmışsın, şimdi sıra devlette, şimdi devlet görevini yapacak" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik "Milletin cebindeki parayı niye soruyorsun? Kendi cebindeki paraya bak" sözlerine, "Bir siyasetçinin, devlet adamının görevi; vatandaşın, milletinin cebinde ne var ne yok, aç mı tok mu, bilmektir" diye karşılık verdi. Meral Akşener, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Hatay'da Emlak Evler Alanı'nda düzenlenen mitingda partililere seslendi. Mitinge geç kaldığı için özür dileyerek sözlerine başlayan Akşener, 'Cumhurbaşkanı Akşener' sloganı atan partililerine, "Gençler karar verirse böyle oluyor, kadınlar verirse böyle oluyor, adamlar da verirse iş bitiyor" dedi. Seçim vaatleri arasında yer alan 'gençlere 500 lira vatandaşlık maaşı'nın eleştirilmesine tepki gösteren Akşener, "Bana 'Nereden kaynak bulacaksın' diyorlar. Ben önce ne yapacağım biliyor musunuz? Bu bakanlar, eşleri, çoluğu, çocuğu sizin cebinizden çıkan vergilerle kiralanmış lüks arabalara biniyor ya; diyeceğim ki onlara, 'İnin aşağıya" ifadelerini kullandı. Terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik eleştirilerle sözlerini sürdüren Akşener, "Öyle bir sistem kuracağım ki bir daha ordunun içine, polisin içine, eğitimin içine, yargının içine, ne FETÖ ne metö ne ketö giremeyecek. Yeniden sanayileşeceğiz. Yeniden fabrikalar açılacak. Eğer israfı kesersek, şeker fabrikalarının 1 yıllık zararının karşılığı, sarayın 13 günde harcadığı paraya eş. Günahtır be" diye konuştu. Bir vatandaşın kendisine seslenmesi üzerine sözlerini kesen Meral Akşener, partilinin bebeğini kucağına alarak öptü.

'ÖĞRETMEN ÇOCUKLARIMIZ HEPİNİZİ TAYİN EDECEĞİM' İşsizlik ve eğitim sistemine ilişkin de eleştirilerini sürdüren Akşener, korumasında bulunan cüzdanındaki kimlik kartını isteyerek, "İşte bizim çılgın projemiz. 81 milyonu, bu nüfus kağıdı ülkenin tapu sahibi yapıyor. Dolayısıyla, senin iş bulmak için bu ülkenin bütün vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olabilmen için torpil de bu. Ağa da bu, paşa da bu, reis de bu. Bu gençleri umutsuz hale getirme sebebi bilerek, iş bilmeyerek değil, bilerek. Bir taraftan öğretmenlerimiz işsiz, bir taraftan gıda mühendislerimiz işsiz, ziraat mühendislerimiz işsiz ama diğer taraftan tarımın her alanında çiftçi yok edilmiş. Muhataplarıyla yan yana gelse ve biz gıda ihraç eden, tarım ürünü ihraç eden ülke oluruz. Ha buradan size söz veriyoruz. 5 yıl içinde ülkemiz dışarıdan gıda ithalatı yapmayan bir ülke olacak. Öğretmen çocuklarımız, kadrolarınız norm kadroya göre hepinizi tayin edeceğim."

'SURİYE İLE İLİŞKİLER DÜZELECEK' Akşener, ekenomi ve dış politikadaki sorunlara yönelik de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti: "Benzine, mazota zam, elektriğe zam, yarın doğal gaza zam. Bunlar dolarla gelmiyor mu? Yeni açıkladığınız ihracatın ithalatı dengelediği noktayı. Türkiye bunu sürdürebilir mi? Sürdüremez. Suriye diyorsunuz. Evet Suriye'nin iç işlerine elini kim koydu? Karşılığı ne oldu? 4 milyon mültecimiz oldu. Yerinden yurdundan edilmiş insanlar oldu. Suriye ile ilişkiler düzelecek, herkes vatanında mutludur. Elbet Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına gidecekler. İnşallah seneye 2019'da Ramazan ayında her ilden temsilcilerle Suriyede iftar yapacağız. Ticaret durdu. Alışveriş durdu. Kim kazandı? Amerika kazandı, Rusya kazandı, tüm bunların karşılığı olarak Rusya ve Amerika bizim sınırımızda komşumuz oldu."

TEKİRDAĞ'da e-miting düzenleyen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı görevine geldiğim zaman ve bu görev bana tevdi edildiğinde ben Saadet Partisi'nin bir üyesi olarak kalabilirim ama kesinlikle Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini birlikte götürmem. Çünkü başka partilere mensup olanlar rahat yaklaşamazlar" dedi. SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Tekirdağ'da 'e-miting' düzenlediği salona gelişinde partililer tarafından konfetiler patlatılarak karşılandı. Milli görüşçüler olarak her zaman yenilikleri, teknolojiyi kullanmaya özen gösterdiklerini söyleyen Karamollaoğlu, medyanın kendilerini görmezden geldiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Medyanın esas gayesi özellikle siyasette herkesin fikrini kamuoyuna aktarabilmek, yansıtmaktır. Sadece birilerin övmek, birilerin karalamak medyanın görevi olmasa gerek. Öyle düşüyorum. Sosyal medya burada ön plana çıkıyor. Sizi herkes dinliyor, yorum yapabiliyor. Bundan böyle e-mitingleri daha fazla yapmaya karar verdik. Bu bizim 3'üncü e-mitingimiz" diye konuştu. Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı vazifesinin omuzlarına yüklenmesi halinde ilk gerçekleştireceği konunun, kucaklaşmak olacağını vurgulayarak, "Özellikle de devletin tepesinde bulunan cumhurbaşkanı olan insan, ister kendisine oy versin ister vermesin herkesin cumhurbaşkanıdır. Ondan dolayı çok açık ve net olarak söylüyorum ki, cumhurbaşkanlığı görevine geldiğim zaman ve bu görev bana tevdi edildiğinde ben Saadet Partisi'nin bir üyesi olarak kalabilirim ama kesinlikle Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini birlikte götürmem. Çünkü başka partilere mensup olanlar rahat yaklaşamazlar" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçmişe dönük hukuklarının bulunduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Bizim arkadaşımız olması oturup konuşmamız, sohbet etmemiz, yiyip içmemiz başka bir şey ama bu ülke yönetilirken ortaya koyduğu politikalar başka bir şey. Ben onları tasvip etmiyorsam sırf arkadaşlık uğruna 'iyi yapıyorsun' diyemem ki. Şahsiyete hiçbir zaman girmem, kimsenin şahsiyetini rencide edecek bir tavır içine de girmem, ama beğenmediğim konuları da mutlaka tenkit ederim. Etmekle de bırakmam doğrusunu da söylerim" dedi.

'HDP ÖZGÜR BİR PARTİ DEĞİL, KANDİL'İN EMRİNDEDİR' Başbakan Yıldırım, kardeşliği bozmak isteyen bölücü terör örgütüne fırsat verilmemesini, Batmanlıların her zaman devletimizin yanında teröre karşı dik durduğunu ifade ederek, "Bu ülke terörden çok çekti. 40 yıldır bu bölge halkı bedel ödüyor. PKK'nın Kürtler gibi bir sorunu yoktur. Kürtlerin de, Türklerin de PKK gibi bir sorunu var. Kobani de olaylar oldu. Orada 220 bin Kürt kardeşimiz buraya sığındı, biz onlara kucak açtık. Batman'da bir pankart var. 'Gençler okumak istiyor'. Evet, gençler okuyacak, dağa çıkmayacak. Sevgi ve birlik beraberlikle birbirimize daha çok kenetleyeceğiz. Birlikte Türkiye olacağız. Ülkemizi ve milletimizi tehdit edenleri, sabırla yok edeceğiz. Sen, ben davasını bir kenara bırakıp, düşmana karşı cesur olacağız. Biz neden Afrin'e gittik. Çünkü, bu alçak terör örgütü Kürtlere de Araplara da zulüm etti. Onları evlerinden uzaklaştırdı. Oraya gitme nedenimiz, onların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Bu ülkenin tek bir evladının kaybolmasına rıza göstermeyiz. Bir tek gencimizi terör örgütüne feda etmeyiz. Bizim HDP ile sorunumuz yok, HDP özgür bir parti değil, Kandil'in emrindedir. Sizlerin emrinde değil, dağ ne diyorsa onu yerine getiriyorlar. PKK'ya açıkça karşı dursunlar, başımızın üstünde yeri var. Dost kim, düşman kim iyi bileceğiz. Bölgemizde oynanan oyunlara kayıtsız kalmayacağız. Gençlerimize daha güzel gelecek hazırlayacağız" diye konuştu.

Elazığ mitinginden sonra Batman'a geçen Başbakan Binali Yıldırım, valilik önündeki Adalet Caddesi'nde yapılan mitingde konuştu. Batman'ın, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu kutlu yürüyüşte sahip çıktığını ve her zaman kendileri ile birlikte olduğu için şükranlarını sunduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "Batman 15 Temmuz'da meydandaydı, alçaklara dersini verdi. Alçaklara gereken cezaları verdiniz. Sağ olun" dedi.

'MESELE MEMLEKET MESELESİ OLUNCA GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRECEĞİZ' Cumhur İttifakı olarak MHP ve BBP ile ittifaka girdiklerini, bazıların bu ittifakı yapmalarından dolayı kendilerini eleştirdiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Güney sınırlarımızda neler olduğunu görüyoruz. Mesele memleket meselesi olunca gücümüzü birleştireceğiz. Her yerde bir olacağız. Doğu, batı, kuzey, güney bizimdir. Biz bir Allah'ın kuluyuz. Ülkemizin milletimizin yarınları için el ele vereceğiz" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, bu yıl dağa çıkan gençlerinin olmadığını, terör örgütüne yurt içinde bu yıl gereken dersi verdiklerini söyledi. Anadilde eğitimi serbest bıraktıklarını, Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşleri ile bir dertlerinin de olmadığını söyleyen Yıldırım, "Tek derdimiz, gençlerimizin hayatını karartan terör örgütleridir. Engelleri aşa aşa yolumuza devam edeceğiz. El ele verdik, birlik olduk. Bu davayı birlikte sahiplendik. Erdoğan'ın arkasında 15 Temmuz'da nasıl durduysak, 24 Haziran'da da aynı şekilde durmaya hazır mısınız?" dedi.

BATMAN’A 15 BİN KİŞİLİK YENİ STADYUM

Batman'a 15 bin kişilik yeni stadyum yapacaklarını, mevcut stadyumu da millet bahçesi yapacaklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, "500 yataklı bir hastane yapılmasını planlıyoruz. Terör azalınca huzur artınca Batman'a gelen turist sayısı arttı. Ilısu Barajı bitmek üzere. Baraj bittiğinde ülkemize 1,5 milyar dolar katkı sağlayacak. Batman'a deniz geliyor, deniz. Hasankeyf tarihi ilçemizin yeri tamamıyla yeri değişti. Tarihi eserleri koruma altına alındı. Batman'ın içme suyu sorununu çözüyoruz. Bu hizmetlerin aralıksız sürmesi için 24 Haziran çok önemli. Yeni bir zafere imza atacak mıyız? Sizlerin destekleriyle aydınlık yarınlara ilerleyeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Mitingten detay görüntüler

-Başbakan'dan detaylar

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ /BATMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kılıçdaroğlu: 16 yılda ödenen faiz 151 milyar 34 milyon dolar (EK)

9 - 'TÜRKİYE’NİN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa programı çerçevesinde Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) sanayicilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin değişime ihtiyacı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun için de '4 ayaklı bir strateji' geliştirdiklerini söyledi. Sanayicilere bunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Türkiye ne yapmalı ki büyük değişimi ve dönüşümü sağlasın. Ben size bir ufuk çizeceğim. Dört ayaklı bir strateji çizeceğim. Bunun birinci ayağı demokrasidir. Çünkü demokrasinin olmadığı bir yerde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Demokrasiden uzaklaştıkça çağdaş dünyadan da uzaklaşıyorsunuz. AB bildiri yayınlıyor, başka bir kuruluş bildiri yayınlıyor, gazeteciler yayınlıyor ve herkes Türkiye’yi eleştiriyor. Demokrasi konusunda sağlıklı ve tutarlı adımlar atmalıyız. Hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmalıyız. Başka ne yapmalıyız? AB diyor ki 'Şu faslı aç ve gereğini yap.' Biz bir dayatma olduğu zaman ancak yapıyoruz, peki bizim bir irademiz yok mu? Biz yapamıyor muyuz? Niçin AB'nin bir fasıl açmasını bekliyoruz? Biz AB'nin fasıl açmasını beklemeden AB'nin öngördüğü tüm demokratik standartları yapabiliriz. Oturur parlamento bunu yasa ile çıkarabilir. Ben bunu Sayın Erdoğan'a da Yıldırım'a da Davutoğlu'na da teklif ettim. Niye onlar fasıl açıyorlar ve süre veriyorlar? Biz yapalım ve dönüp 'Biz zaten yaptık' diyelim. Demokrasinin olmadığı yerde yeni düşünceler de olmaz. Türkiye'nin birinci ayağı yerine getirmesi lazım" dedi. Stratejilerinin ikinci ayağını 'Üreten bir Türkiye' olarak açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye üretmezse başarılı olamaz. Beton ekonomisinden üretim ekonomisine dönmemiz lazım. Katma değeri, istihdamı nasıl artıracağız? İşsizliğin önü, enflasyonun önü bir türlü kesilmiyor. Demek ki Türkiye’nin ekonomik anlamda da ciddi bir değişime ve dönüşüme, katma değeri yüksek ürün üretmeye ihtiyacı var. Katma değeri nasıl üreteceğiz? Üniversitelerin bilim üretmesi lazım. İyi yetişmiş eleman gerekiyor. Hayatı dünyayı sorgulayan beyinlere ihtiyacımız var ve hayatın her alanını planlamaya ihtiyacımız var. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Niye kapatılır? Geleceği planlayan bir kuruluşun olmadığı bir ülke düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin 50 yılını 100 yılını görmeye hakkı yok mudur? Herkes kendi evinde planlama yapar. Belediye planlama yapar. Türkiye yarın ne yapacağını bilmiyor. Peki, ne yapmak gerekiyor? İnsani gelişme stratejileri ve bilgi politikaları kurulu kurmamız gerekiyor. Dünya o kadar hızlı ilerliyor ki bunu en iyi siz biliyorsunuz. Bu hızlı değişime ayak uyduran Türkiye'ye ihtiyacımız var. Sanayici üretiyor, rekabete karşı mücadele ediyor, ülkesine döviz getirmek istiyor ama önündeki en büyük engel siyaset kurumu. Şu anda ekonominin, sanayicinin önünde en büyük engel siyaset kurumu. Değeri düşen Türk Lirası. Neden düşüyor ve neden kontrol edemiyoruz? Bunun sağlıklı bir şekilde masaya oturup düşünülmesi gerekiyor."

Teknoloji Liseleri kuracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, ara eleman sorununu da bu şekilde çözeceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Ekonomide ara eleman sıkıntısı var diyorlar. Ben bürokrasiden beri bu sözü duyarım. Bugüne kadar bunun gereği hiç yapılmadı ama biz şöyle bir şey yapacağız. Bütün Organize Sanayi Bölgeleri’nde Teknoloji Liseleri kuracağız. 6 yıl olacak bu liseler. İlk 3 yıl burada okuyacaklar. 3 yıl sonunda hangi alanda eğitim görüyorlarsa o fabrikada staj görecekler. Bunların SGK primlerin Milli Eğitim Bakanlığı yatıracak. Üniversiteye gitmek mi istiyor? Kendi branşıyla ilgili izdüşümü olan fakültesine giderse ayrıca artı puan vereceğiz ama ara eleman sorununu bu ülkenin çözmesi lazım. Tarımın da teknoloji ile buluşturulması lazım. Şimdi bilgi çağındayız. Dijital çağdayız. O kadar hızlı değişiyor dünya. Bugün her saniyede bir buluş var. Türkiye bunu kaçıramaz. Bunu kaçırmamalı. Osmanlı’nın batışı Sanayi Devrimini yakalayamamasından kaynaklanmıştır. Cumhuriyet kurulduğunda toplu iğne üretecek fabrika yoktu. Cumhuriyet sanayi devrimini yakalamaya çalışmıştır. Bunu yaparken Osmanlı’nın borcunu da kuruşuna kadar ödemiştir. Üretim ekonomisi dediğimizde şöyle bir sorun var demokrasi olmadığı için bilim insanları ve gençlerimiz geleceği Batı'da arıyor. Biz yetiştiriyoruz, biz eğitiyoruz ama geleceği yurt dışında arıyorlar. Yapmamız gereken bunu tersine çevirmektir. Biz bilgiyi yakalamak zorundayız. Bilimsel özerkliği olmalı üniversitenin. Üniversite bilgi üretecek. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türkiye’ninkileri iki yıldır geçiyor. Biz sürekli kan kaybediyoruz. Samsung’un 2013 yılındaki patent sayısı bütün cumhuriyet tarihi boyunca bizim elde ettiğimiz patent sayısının tam 15 katı. Oysa biz Güney Kore’den önce otomobil üreten bir ülkeydik. Evet, büyüdük ama bu içeride böyle. Rakiplerimize göre büyüdük mü? Olağanüstü bir insan gücümüz var" dedi.