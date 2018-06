DHA YURT BÜLTENİ - 1

'ÇOK KIZDILAR' Akşener, kendisinin TİKA'yı kapatacağı iddialarını yalanlayarak şöyle dedi: "Bunlar her bir şeyi başaramıyorlar. LGS sınavlarını bugün öğreniyoruz ki rezalet. Gencecik çocukların hayalleriyle oynuyorlar. Eğitimin içine tükürdüler, Allah bütün bunları bize tekrar düzeltmeyi nasip edecek. 'Cumhurbaşkanı Meral' diye bağırıyorsunuz, adam kime çatacağını şaşırdı, benim üzerime kimi salacağını şaşırdı. Bir gün Süleyman Soylu bağırıyor, nöbetçi, öbür gün kurla murla işimiz olmadığını iddia eden bir ekonomi bakanımız var, ben de bunu böyle söylediğim için adamcağız bana çok kızdı her bir konuda laf kuruyor. Bazen nöbetçi Süleyman Soylu, ama en son terfi aldı, bu iki gündür Başbakan iftira ve yalan konuşuyor. TİKA'yı kapatacağımızı söylüyorlar. Ben TİKA'yı kapatacağımı söylemedim ki, 4 milyar dolar para harcıyorsunuz yılda, ben ne olduğunu, ne yaptığınızı kimin cebine gittiğini araştıracağım dedim. TİKA yerinde duruyor. Çok kızdılar 4 milyar dolar nereye gitti deyince, çok kızdılar."

'KİM ÇEMKİRİYORSU BİLİN Kİ AĞIR KALLAVİ FETÖ'CÜDÜR' Akşener, kendisi ile ilgili imalara tepki göstererek, şöyle konuştu: "Bunların çatladığı nokta şu, görüşme kaydı yok, fotoğraf yok, telefon yok, ahbaplık yok, dolayısıyla ne deseler boş çıkıyor, şimdi gittiğim her yerde tekrarladım, 2,5 senedir bana FETÖ'cü iması, iftirası yapılıyor. Artık benim burama geldi dedim ki, bu tür bana göre iftira iddia sahipleri bunu ispatlamak zorunda. Bunu ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır. Tam 2,5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Sen Başbakansın, bostan korkuluğu musun ? Madem ben FETÖ'cüyüm gel tutukla. Kim kripto FETÖ'cü, kim eskinin kallavi FETÖ'cüsü bana çemkiriyor. Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür."

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Antalya'da e-miting ile vatandaşlara seslendi. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi Tarık Akan Salonu'ndaki mitinge Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır ve İYİ Parti milletvekili adayları katıldı. CHP ve İYİ partililerin de destek verdiği mitingde Temel Karamollaoğlu salona, partililerin 'Bilge Başkan' sloganlarıyla girdi. ERDOĞAN'A ERKEN SEÇİM ELEŞTİRİSİ Temel Karamollaoğlu, konuşmasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçmiş yıllarda erken seçim ile ilgili söylemleri üzerinden eleştirdi. Karamollaoğlu, "Erdoğan, 'böyle demokrasi olmaz' diyordu, şimdi erken seçim kararı alarak demek siz demokrasiyi ortadan kaldırdınız" dedi. 'MECLİSE EN GÜÇLÜ BİZ GİRECEĞİZ' Yeni dönemde başlayacak Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin sadece ABD'de uygulandığını belirten Karamollaoğlu, ancak bu ülkede de güçlü bir meclis ve adalet sistemi olduğunu söyledi. Türkiye'de adalet sisteminin iyi olmadığını savunan Karamollaoğlu, yeni sistemde meclisin güçsüzleştirileceğini iddia etti. Temel Karamollaoğlu, "Meclise en güçlü parti olarak gireceğimize inanıyorum. Bunu samimi olarak söylüyorum. Bunun misalini Fenerbahçe kongresinde yaşadık. Kimse Ali Bey'in kazanacağına inanmıyordu. Hem de fark atarak başkan oldu" dedi. UBER TAKSİCİLİK Sosyal medya üzerinden takipçilerin sorularını da yanıtlayan Temel Karamollaoğlu, son günlerin tartışılan konusu UBER sistemine ilişkin yaptığı bir soru üzeri yaptığı açıklamada, "UBER taksi problemli bir konu. Taksicilerle oturup bir planlamaya ihtiyaç var. UBER bir kolaylık ama bir kesimin haklarını ortadan kaldırıyor" diye konuştu. HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLADI Yeni sezonda "Türkiye'de kim şampiyon olur ve hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusunu da Karamollaoğlu, "Çocukluğumda birileri bizi Beşiktaşlı yaptı ama takım ayırımı hiç yapmadım. Hayatım boyunca Türkiye ve İngiltere'de 2-3 defa maça gittim. Her iki ülkede de stadyumda o kadar küfür işittim ki bir daha gitmedim" yanıtını verdi. Temel Karamollaoğlu, Antalya'daki e- mitinge 143 bin kişinin katıldığını söyledi. Karamollaoğlu, "Medya padişahınsa sosyal medya bizimdir" dedi. E- mitingin ardından partililer Karamollaoğlu'na '07 sırt numaralı ve Bilge Başkan' yazan Antalyaspor forması hediye etti. Karamollaoğlu, elini öpen bazı vatandaşlarla yanak yanağa öpüşerek gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Temel Karamollaoğlu'nun e- mitingi, partisinin Antalya milletvekili adaylarının tanıtılmasıyla sona erdi.

4)PERVİN BULDAN: GÜLE GÜLE AKP, GÜLE GÜLE ERDOĞAN

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da seçim bürosu açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı eleştiren Buldan, "Bu ülkede Kürt sorununu görmeyen, tanımayan, inkar eden bir zihniyet her zaman yok olmaya mahkumdur. AKP'nin de 20 günlük bir süresi kalmıştır. Güle güle AKP, güle güle Erdoğan" dedi.

Van'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan seçim bürosunun açılışına katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, açılış öncesi toplanan kalabalığa hitap etti. Ara sokakta seçim otobüsü üzerinde konuşma yapan Buldan, seçimlere 20 gün kaldığını belirterek, Türkiye'nin kaderinin HDP ile değişeceğini söyledi. Buldan, şöyle konuştu:

"AKP'nin 16 yıllık baskısına 'dur' diyecek bir zamana geldik. AKP bu ülkeyi hukuksuz yönetiyor. 16 yıldır Kürtleri inkar ettiler, Diyarbakır'da Recep Bey, 'Kürt kardeşim var ama Kürt sorunu yok' dedi. Ona göre Kürt sorunu yok. Onlar MHP ile ittifak yaptılar, onların gündeminde Kürt sorunu yok. Onların sorunu sadece kurt sorunu. Recep Bey ama bizim seninle sorunumuz var, bizim AKP ile sorunumuz var. Bu ülkede Kürt sorununu görmeyen, tanımayan, inkar eden bir zihniyet her zaman yok olmaya mahkumdur. AKP'nin de 20 günlük bir süresi kalmıştır. Kürt sorununu çözmeyen, Kürtleri yok sayan bir zihniyete sahip olan AKP yok olmaya, çözülmeye mahkumdur. Güle güle AKP, güle güle Erdoğan."

Buldan, Kürtler dini, namaz kılmayı, oruç tutmayı Erdoğan'dan öğrenmediğini söyleyip, şöyle devam etti:

"Her inanca saygı duymak zorundasınız. Kürdün dinine de, Alevinin inancına da farklı inançlara da herkese saygı duymak zorundasınız. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bir halka 'Dinsiz' diyemez. Tayyip Bey Diyarbakır'da 'Saat kulesini yıktılar' dedi. Saat kulesi ile Dört Ayaklı Minare'yi birbirinden ayırt edemeyecek bir cumhurbaşkanı var. Dört Ayaklı Minare, Tahir Elçi'nin yerde yatan bedenidir, Tahir Elçi'nin önünde yaşamını yitirdiği bir anıttır. Cumhurbaşkanının söyledikleri kendisi için normal çünkü cama bakarak konuşuyor, cam durduğu zaman kendisi de duruyor, söyleyecek bir şey bulamıyor. Dün de Diyarbakır'da cam durdu, Erdoğan durdu. İki dakikalığına dünya öyle güzel oldu ki, keşke hep cam dursaydı. Az kaldı, 20 gün daha sabredeceğiz."