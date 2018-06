DHA YURT BÜLTENİ- 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kent merkezinde bulunan bir otelde maden işçileriyle iftarda bir araya geldi. Yaklaşık bin maden işçisine seslenen Erdoğan, kürsüye 'Madenci seninle gurur duyuyor' sloganları ile çıktı. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Biz bu iftarı maden ocağında yapabilirdik. Madene insek 50-100 kişiyle yapabileceğiz ama biz bin kişi civarında eşleriyle madenci kardeşlerimizle bir araya gelirsek ayrı bir mutluluk verir, ayrı bir güç olur dedik. Böyle genişçe bir salonda bütün hanımlarla beraber madenci kardeşlerim hatta ufak çocuklarımız da yanımızda. Çok daha cıvıl cıvıl bir iftarı böylece açmış olduk." dedi. 'BİZ İTHALİ DURDURACAĞIZ' Cari açığın en önemli sebebinin ithalat olduğunu ifade eden Erdoğan, ithalatı durdurarak yerli üretimi artırmayı planladıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:"Biz bir şeyi söylersek onu yaparız. Yapamayacağımızı asla vaat etmeyiz. Madenciliği de kapsayan enerji sektörü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de stratejik öneme sahip. Biz ithali durduracağız. Niye öyle diyoruz. Sebebi şu; Bizim bütçemizde cari açık varsa en önemli sebeplerinden bir tanesi ithal enerjidir. Termik santral dediğimiz olay kömürden kaynaklanıyor. Ben bunu neden ithal kaynakla yapayım. Bizim devasa bir kömür damarımız var. Buraları hayata geçirmemiz lazım. Maliyeti yüksek olabilir ama bizim cari açığımızı körüklemez. Şimdi bu açığı kapatıyoruz. Ciddi bir noktaya geldik. Milli enerji ve maden politikasını oluşturduk. Amacımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için yerli kaynaklarımızı kullanmaktır. İthalata dayalı enerji politikalarıyla daha fazla yol kat edemeyeceğimiz için kendi kaynaklarımızı kullanmaya başlıyoruz. Bu konuda iyi yol aldık." 'ONLARA SERBEST OLAN KÖMÜRÜ BİZE HARAM ETMEYE ÇALIŞANLARIN NİYETİNİ BİLİYORUZ' Erdoğan, dış güçlerin Türkiye'nin gelişmesini engellemeye çalıştıklarını söyleyerek, "Eğitim seviyesi arttıkça milletimize dayatılan kimi yanlışlarla daha kolay mücadele edeceğimize inanıyoruz. Yıllarca bu ülkede maden sektörü kimi zaman çevrecilik adına kimi zaman ekonomik değil diyerek horlandı. Termik santral inşaatlarına karşı akıl almaz dirençler gösterildi. Elektrik enerjisinin büyük bölümünü Avrupa kömürden elde ediyor. Kimse onları değerlendirerek hareket etmiyor. Bize kalkıp yok öyleydi yok şöyleydi diyorlar. Biz, onlara serbest olan kömürü bize haram etmeye çalışanların niyetini çok iyi biliyoruz. Bunların derdi Türkiye'nin gelişmesini engellemektir. Güney Afrika'dan, Sibirya'dan şuradan buradan kömür getir. Kendi kömürünü kullanma istiyorlar. Biz kendi kömürümüzü kullanmak için yeni yöntemler keşfettik. Tüm aşamaları bilimsel yöntemlerle ele aldık. Ülkemizin 10 milyon ton kömüre kadar üretim potansiyeli var. Şu anda ortalama 1,2 milyon ton üretim yapılıyor. Mevcut çalışan 10 bin işçiyi 20 bin işçiye çıkarma potansiyeline sahibiz. Bilimi ve teknolojiyi ön plana çıkarıyoruz. Bilimi ve teknolojiyi bu sektörde kullanmadan ekonomik şekilde ve güvenli yapamıyoruz. Maden sahalarını mavi, sarı, kırmızı olarak risk gruplarına ayırarak denetimlerini ona göre yapacağız. Tüm bu süreçleri şeffaf bir şekilde yürüterek kömürü ülkemizin milli bir gücü haline dönüştürmekte kararlıyız. 'Vakit kömür vakti' de demeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden işçileriyle yaptığı iftarın ardından helikopterle Ereğli ilçesine geçti. Sahil bandında seçim otobüsünden halka seslenen Erdoğan, "Artık 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir dönem başlıyor mu? Bunu milletçe beraber yapacağız. Bu vatanı parçalayamayacaklar. Yeri geldiği zaman biz Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e F16'larla ineriz. Bunların inlerine gireriz mi? Girdik mi?" diye konuştu. 'BEN SÖKMEDİM APOLETLERİ YARGI SÖKTÜ' Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, şöyle konuştu: "İşte bak her ne kadar CHP'nin adayı gidip bir tanesini nerede ziyaret diyor. Cezaevinde ziyaret ediyor. Demek ki Sayın Muharrem İnce'nin türbesi orası. Oradan ziyaret edip de ne alacak. Kim bu adam? Benim 53 tane Kürt kardeşimiz sokağa dökülün diyip de 53 kürt kardeşimiz öldürenlerin faili değil mi? onu ziyaret ediyor normaldir. Çünkü bunlar Ankara'dan İstanbul'a kol kola gitmediler mi? Şimdi de çıkmış milletin karşısında ne diyor, oy istiyor. Bay Kemal da aynı, bay İnce'de aynı. Şimdi ince ince bir şeyler yapmak istiyorlar ve benim şu anda kardeşlerim Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele eden kahraman komutanımıza kalkıp ta edepsizce ahlaksızca saldıran bu kişiye bunlar el ele. Ne dedi? Apoletlerini sökeceğim? Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Sen bakalım benim milletim sana yol verecek mi? Dur bakalım. Sen bir defa bu ülkede bu hukuk devletinde bu işlerin nasıl yapıldığının farkında bile değilsin. 'Sen' diyor 'apoletleri sökersin de ben sökemez miyim?' diyor. Bay Muharrem ben sökmedim apoletleri, yargı söktü yargı. Biz bu millete ihanete edenleri ne yaptık? Tuttuk yargıya teslim ettik. Bylock, mor beyin bunlar bizim tasarfumuzun dışında. Dolayısıyla yargının alanına ben giremem. Yargının da benim alanıma girmesini istemem. Bunlar yargının işi." 'UÇAK YAPMASINI CHP AĞALARINDAN İNÖNÜ HAZMEDEMEDİ' Erdoğan, ilk uçak fabrikasının CHP tarafından kapatıldığını ifade ederek, şöyle dedi: "Bay Muharrem ne diyor? Ben yıkarım diyor. Ya siz hiçbir zaman yapmadınız ki? Türkiye'de ilk defa uçak yapan insanın uçak yapmasını o CHP'nin ağalarından İnönü hazmedemedi. Daha sonra bunlar ne yaptı biliyor musunuz? Bunlar uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına çevirdiler. Bunlar bu. Şimdi çıkmışlar konuşuyorlar. Ne konuşuyorsunuz ya. Biz sizi tanırız. Çıkmış konuşuyor. Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Özal yaptı, üçüncüyü beni söyleyemiyor tabi Erdoğan yaptı. Dördüncüyü ben yaparım diyor. Ya sen yapamazsın. Senin aklın bunu yapmaz. Sen çırak bile olamadın çırak."

Öğrencilere, emeklilere yönelik vaatlerini anlatan Muharrem İnce, "Bugün yine demiş ki 'Sen kimi ziyaret ettin' Kimi mi ziyaret ettim. YSK kime aday olursun dediyse, kime vize verdiyse ziyaret ettim. Ben YSK kime adaysın demişse, ben gittim ziyaret ettim. Türkiye kucaklaşsın diye her birisine de 500 TL para yatırdım. Bende biliyorum benim beş yüz TL'me ihtiyaçları olmadığını, hava yumuşasın istiyorum. Bana oradan çakmaya çalışıyor" diye konuştu.

Apolet sökme tartışmalarını sürdüren Muharrem İnce, "Bir iftarda konuşma yapıyor, beni eleştiriyor. Beni eleştirirken orada bir general var alkışlıyor. Bende dedim ki o generalin apoletlerini sökeceğim. Erdoğan orada konuşurken bayrak demiyor, vatan demiyor Muharrem İnce'ye 'Çırak' diyor. O generalde alkışlıyor. 'Sökeceğin apoleti Apo'ya mı takacaksın' demiş. Sen Balyoz ve Ergenekon'da söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın. Hemşerim Erdoğan, hemşerim Recep Efendi seni uyarmıştım. Her kuşun eti yenmez. Ben sana hiç Recep Efendi demedim. Ne zaman bugün 'Muharrem Efendi' dedin, bende sana böyle dedim. Peki sana bir soru. Sen bu kadar askeri seviyordun da, ABD askerleri Türk askerlerine çuval geçirdiğinde niye hesap sormadın. Bana falan laf ediyorsun da, ABD'lilere niye laf etmiyorsun. İkimiz de bu memleketin adamıyız. Askerleri bu kadar seviyordun da Silivri'de askerler inim inim inletilirken sen neredeydin, ne iş yapıyordun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki farkları da anlatan muharrem İnce, "Size bir şey söyleyeceğim. Erdoğan'la benim aramdaki farkı söyleyeyim. Size söz veriyorum 24 Haziran'dan sonra her televizyonu açtığınızda ben çıkmayacağım söz. Yani 18 kanalda hepsinde birden beni görmeyeceksiniz. Ne olacak biliyor musunuz. Çıkmak istediğimde Aydın'daki üniversite öğrencileriyle çıkacağım. Bağırıp çağıran cumhurbaşkanı değil gelecek vaat eden cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

"Erdoğan'la benim aramda bir fark daha var. O da şu geçenlerde bir toplantıya çıkarken benim korumam selfie çekmek isteyen bir kişiyi itmişti. Bulun o kişiyi dedim. Kişiyi aradım. Yanımda çalışanların da sorumluluğu bana aittir. Özür diliyorum dedim. O da bana dedi ki 'Sen bizim yüz akımızsın, seni böyle bir şey içine düşürdüğüm için ben yanlış yaptım' dedi. Orada yanlışı bizim arkadaşımız yaptı. Erdoğan meydanda bunu söylüyor, evet o vatandaş itilmemeliydi. Ben aradım özür diledim. Sevgili Erdoğan, sen Soma da tekmelenen madenciyi aradın mı. Onu aradın mı. Aramızda fark var ya, insanlık farkı var. Her gittiği yerde CEHAPE diyor. CHP o. Diyor ki 'CHP cami yıkıyor' diyor. Doğru söylüyor. Camileri yıkıyor musunuz temizliyor musunuz diye sordum. 'Evet temizliyoruz' dediler. Ne kadar CHP'li belediye varsa camileri yıkıyor, temizliyorlar."

Süleyman Demirel ile arasında geçen konuşmayı da anlatan Muharrem İnce, "Demokrasi tarihimiz yanlışlarla ayıplarla doludur. Başarılarla da doludur. Sizde Türkiye demokrasi tarihinde önemli çabalar vermiş, sonra haksızlığa uğramış Adnan Menderes'in köylülerisiniz. Sizinle benim aramda fark yok. Benim ailem de demokrat partiliydi. Dedem Demokrat Partiliydi, babam Adalet Partiliydi ama ben hep CHP'liydim. Yalan yok. Ama şunu söyleyeyim. Demokrat Parti ile CHP şudur. Bir büyük ırmak düşünün. Irmak dağdan doğmuş, bu CHP. İlerliyor sonra belli bir yerinden nehirden bir kol ayrılmış o Demokrat Parti. Ama 2002'den sonra Cumhuriyetin gidişatını gördükten sonra CHP'nin yanından ayrılan o kol yeniden ana dereye katılmış. O zaman kimsenin Cumhuriyetle sorunu yoktu. Rahmetli Süleyman Demirel'i ziyarete gittik. Bize şunu söyledi. 'Çocuklar hayatım CHP ile mücadeleyle geçti ama bugün CHP'nin büyük bir mücadele ettiğini görüyorum. Size tarihi bir sorumluluk düşüyor' dedi. Bu konuşmayı 4 Mayıs'tan önce yapmak isterdim. Şimdi ceketimde 6 ok yok. Sadece Türk Bayrağı taşıyorum artık. 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Tek olan şey bir gruba ait olamaz" dedi. Köylülerden plaket alan Muharrem İnce daha sonra Aydın'dan ayrıldı.

Çavuşoğlu, "Netice itibariyle 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen hain darbe girişimi, adeta Türkiye'yi işgal girişimi tamamen bu meczubun, bu teröristin organizasyonuyla gerçekleştiği artık hem tanık beyanlarıyla hem de dosyaya giren ifadelerle sabit olmuştur. Ondan da önemlisi şunu söylemek isterim; sadece Amerika'da hayatını sürdüren bu terörist başı için değil, 15 Temmuz sonrasında ve öncesinde Türkiye'den kaçıp giden ama bu örgüte bağlılığını bildirmiş her kim dünyanın neresinde varsa, bundan sonra rahat olmayacak. Biz bunları daha önce yapmış olduğumuz operasyonlardan da bildiğiniz gibi, Kosova ve Gabon'da yaptık. Bundan sonraki süreçte de nerede olursa olsun bunları bulacak, sayın cumhurbaşkanımızın tabiriyle inlerine girecek, bulup mutlaka Türk adaletine teslim edeceğiz. Bu konudaki kararımız nettir. Bu konuda girişimlerimiz devam edecektirö dedi.

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan'a, Mersin'in Silifke ilçesinde sazlı- sözlü karşılama yapıldı. Seçim çalışmalarını ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde sürdüren Elvan, esnafla buluştu. Hal esnafını ziyaret eden Bakan Elvan, esnafın sorunlarını ve temennilerini dinledi. Ardından Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelen Elvan, burada Türkiye Muhtarlar Federasyonu Silifke Şube Başkanı Remzi Kır'ın kendisi için yazıp okuduğu türküyü dinledi. Bakanın yaptığı yatırımları kaleme alan Kır, darbuka ve sazı ile Elvan'a kısa bir konser verdi. Salondakiler ise alkışla türküye eşlik etti. Ardından konuşma yapan Bakan Elvan, eski Başbakan Adnan Menderes'in Türkiye için yaptıklarını anlatarak, "Vatanına, milletine hizmet eden bir başbakanı asıyorlar ve kimse ses çıkaramıyor. İkincisi ise rahmetli Turgut Özal. Yatırım hamlesi başlattı. Onun ölümünde de bir sürü şaibeler anlatıldı. Ama bilemiyoruz. Şimdide Recep Tayyip Erdoğan üzerine özellikle dışarıdan karalama kampanyası başladı. Biz devletini, milletini, bayrağını, vatanını seven insanlarız. Bu değerlere sahip çıkacağız. Zaman bizim için çok önemli, vites büyüterek hızla büyümeye devam edeceğiz. Zaman ileriyle gitme dönemi, zaman gelişme kalkınma dönemidir" dedi. BAKAN ELVAN: FETÖ MÜ AÇTIRDI O TELEFONU? Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Silifke ilçesinin ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) merkez Akdeniz ilçesinde düzenlediği iftar programına katıldı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 'Amerikalılar beni aradı' şeklindeki söylemini eleştiren Bakan Elvan, "Acaba FETÖ mü açtırdı o telefonu? Yıllarca milletten uzak ve kopuk bir dönemde askeri darbelerin arkasına sığınanlar, şimdi gözlerini batıya çevirmişler" diyerek tepki gösterdi. Merkez Akdeniz ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen iftar programına katılan Elvan, dernek üyeleri ve vatandaşlarla buluştu. İnce'nin bir televizyon programında kullandığı, 'Amerikalılar beni aradılar ve Fethullah Gülen'in usulüne uygun şekilde istenmediğini söylediler' şeklindeki ifadelerini sert bir biçimde eleştiren Bakan Elvan, "Acaba FETÖ mü açtırdı o telefonu? Sonra, 'Beni bir daha aradılar' diyor. Amerika'ya bakıyor. Bırakın Amerika'yı, bırakın Avrupa'yı. Millete bakacaksınız, millet ne diyorsa onu yapacaksınız. Yıllarca milletten uzak ve kopuk bir dönemde askeri darbelerin arkasına sığınanlar, şimdi gözlerini batıya çevirmişler. 'Acaba hangi batılı ülke bize destek verir? Kiminle hareket edebiliriz?' arayışı içerisindeler. Bizim onlardan bir farkımız var. Biz milletimizle birlikte hareket ediyoruz. Biz milletimiz ne derse onu yaptık, bundan sonra da milletimiz ne derse onu yapacağız" dedi. 'YENİ HÜKÜMET SİSTEMİYLE BİRLİKTE 5'İNCİ VİTESE ATACAĞIZ' Amerika ve Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdıklarını kaydeden Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ana muhalefet ve diğer bazı partilerden birileri Avrupa'ya gitmek istedikleri zaman, seçim propagandası yapmak istedikleri zaman kapıları açıyorlar ama AK Parti'den gelen olursa, 'Bunlara kapımızı açmayalım' diyorlar. Bizim sürekli olarak istikrara ihtiyacımız var. Bizim ilerlemeye, gelişmeye, kalkınmaya ihtiyacımız var. Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde, bu milletin binmiş olduğu araç geri viteste gidiyordu. Yani ülke geriye doğru gidiyordu. AK Parti iktidarıyla birlikte artık 1'inci vites, 2'nci vites, 3'üncü vites, 4'üncü vites hızla ilerlemeye başladık. İnşallah yeni hükümet sistemiyle birlikte 5'inci vitese atacağız ve hızla büyümeye devam edeceğiz. Birileri çıkıp eskiye dönmek istiyor. Arabayı yine geri vitese takmak istiyor. Bizim milletimiz buna asla izin vermeyecektir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Diyarbakır'da düzenlediği 'Yerel Medya Buluşmaları' toplantısına katıldı. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'nın moderatörlüğünü yaptığı ve bölgeden çok sayıda gazetecinin katıldığı toplantıda konuşan Eker, 24 Haziran seçimlerinin bugüne kadar yaşanmış seçimlerin en önemlisi olduğunu söyledi. Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunların kaynağında sistem olduğunu ifade eden Eker, "Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin yaşadığı sorunlar 3 küme etrafında toplandı. Birisi Kürt sorunuydu, birisi din, inanç özgürlükleri sorunuydu ve üçüncü ekonomik sorundu. Bu sorunların tamamı sistemden kaynaklanıyordu. Biz, bu sistemin yarattığı 3 önemli sorun alanının ortasında doğduk. Bizim misyonumuz, bu üç sorun kümesi ile mücadele etmek ve bu sorunları ortadan kaldırmaktı. AK Parti'nin tarihsel misyonu buydu. Sistemi biraz reforme edip, bu sorunların her birinde önemli gelişmeler kaydettik. Ama hep ajandamızda, bu sisteme problem üreten anayasayı değiştirmek vardı. Çünkü sistem, bu anayasadan besleniyordu. Askeri darbeler bu anayasayı yapmıştı. Bürokrasi sürekli kendini tahkim ediyordu. Rejimin demokratik niteliği sürekli problemli hale geliyordu" dedi.

'SÜREKLİ ENGELLEME İLE KARŞILAŞTIK'

2002-2007 yılları arasında anayasayı değiştirmek istediklerini belirten Eker, "Taslak hazırladığımızda sistem refleks gösterdi, bize kapatma davası açtı. Anayasayı değiştirmek istediğimiz için bize kapatma davası açtı. O arada 'e muhtıra' verildi. Ama biz yılmadık. Vatandaşları ikna etmeye çalışarak, geçici çözümler ürettik. Ama sistem özünde duruyor ve sistem değişmediği sürece geriye dönüş her zaman mümkün. Kürt meselesinde reformlar yapıldı. Temel sorun, Kürtlerin kimliğinin inkar edilmiş olmasıydı. İnkar ve red ile birlikte o süreçte asimilasyon politikalarının uygulanmış olmasıydı. Biz bu temel sorun alanlarını ortadan kaldırdık. Kürt meselesi ile ilgili adımların hepsi, bir takım reformlarla yapıldı. Fakat sistemin değişmesini istemeyen bir takım engelleyici hareketlerle karşılaştık. En büyük engelleyici sistemdi. Bürokratik oligarşi kendini korumaya almış ve buna izin vermek istemiyordu. Meseleyi barış içerisinde çözme iradesini ortaya koyarken, kendi ideolojilerini Kürtlük diye önümüze koyup, terör üzerinden bunu engellemeye kalkan terör örgütü oldu. Her fırsatta, her adımı sabote eden, provoke eden, engelleme çabası içerisinde olan terör örgütü oldu, PKK ve onun siyasi uzantıları. Onlardan hiçbir destek görmediğimiz gibi sürekli engelleme ile karşılaştık" diye konuştu.