DHA YURT BÜLTENİ - 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 16 YILDIR KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN ÇALIŞIYORUZ (EK)

1)'MİLLET KIRAATHANELERİ KURACAĞIZ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in ardından geldiği Hatay'da, mitingde vatandaşlara seslendi. Hatay'da yaptığı konuşmada, yeni projesinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millet Kıraathaneleri' açacaklarını söyledi. Erdoğan, "İnşallah yeni bir adım, Millet Kıraathaneleri kuracağız. Bunu Bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak; ruh katacak ruh. 24 saat açık olacak."

'ARAMIZDA BİR FARK VAR, BUNU DA ÖĞREN'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bay Muharrem, 24 Haziran'da aynı şekilde bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın, onu söyle. Bırakıp gidecek misin, onu söyle. Göreceğiz. Şu ana kadar Bay Muharrem, Bay Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Zaten seçim bildirgelerinde de terörle mücadeleye ilişkin doğru düzgün bir şey bulamazsınız. Malatya'da iftar sofrasında yaptığım konuşma, masadaki bütün arkadaşların ilgisini çekmiş olacak ki alkışladılar. İsmail Metin Paşa da alkışladı. Beyefendi rahatsız olmuş. Bay Muharrem ben İnce değilim ben aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanıyım. Aramızda bir fark var, bunu da öğren. TESK'in iftarını yapıyoruz orada. Sen İsmail Metin Paşamıza o terbiye dışı, edep dışı lafları edemezsin. Onun apoletlerini sökmek senin haddine mi ya. Benim milletim sana sandıktan icazet vermeyecek. Sen ondan sonra bakalım ne yapacaksın. Şöyle arkaya baka baka yola devam edersin."

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın konuşması

-Alandan genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ-Hüseyin BOZOK /HATAY,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE ISPARTA'DA KONUŞTU CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Kütahya’nın ardından Isparta Hükümet Meydanı’ndaki mitingine binlerce Ispartalı katıldı. Polis bariyerleriyle kapalı alana girişlerde herkes üst aramasından geçirildi. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk bayraklarıyla mitinge katılanlar ilginç görüntülerde oluşturdu. İnce taraftarları, yüzlerine Muharrem İnce’nin fotoğrafının bulunduğu maskeler taktı. Miting alanında 'Öğrencilere en büyük karne hediyesisin', ‘Hayvanları ahıra bağladım, mitinge geldim’, üzerinde 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in fotoğrafının bulunduğu ‘Ona İnanma SDÜ’yü ben kurdum’ gibi döviz ve pankartlar da dikkati çekti.

'HİÇBİRİ MEYDANA ÇIKIP 'MAĞDURUM DA MAĞDURUM' DİYE AĞLAMADI

Ispartaspor atkısı takılan ve Isparta gülleriyle karşılanan Muharrem İnce, “Bu ülkede o zaman devlet adamları vardı. Rahmetli Ecevit, rahmetli Demirel, rahmetli Erbakan, rahmetli Türkeş, onlar devlet adamıydı. Hepsi hapiste yattı. Hiçbirisi meydanlara çıkıp ‘mağdurum da mağdurum’ diye ağlamadı. Ama son dönemde birisi var, topu topu 4 ay yattı. O hapse girmeden önce arkadaşı gitti, mobilyalar değişti, dışarıdan garson tutuldu, her akşam mangal partileri yapıldı. Dışarıya çıktı ‘Hapis yattım Allah hapis yattım’ diyorö dedi.

‘SARAYI NİYE YIKAYIM, O KÜLTÜRÜ, ŞATAFATI YIKACAĞIM’

Meydanları gezerek ‘ekmek, iş, aş, gençlere iyi bir eğitim’ dediğini belirten İnce, “Bacası tüten fabrikalar, fabrikaların bacası tütsün diyorum. O meydanlara geliyor, ‘Muharrem İnce camileri yıkacak, imam hatipleri kapatacak’ diyor. Erdoğan yalan konuşma, dürüst ol biraz. Açık açık diyor ki ‘okulları yıkacak mısın, köprüleri yıkacak mısın’ diyor. Ben ona dedim ki ‘O sarayı senin başına yıkarım’ dedim. O anlamış ki sarayı yıkacak. Ya sarayı niye yıkayım. O kadar masraf olmuş. Ama ben oturmayacağım, orayı gençlere vereceğim bilim merkezi olacak. 'Sarayı başına yıkacağım' derken, o saray kültürünü, şatafatı yıkacağım diyorum. ‘İmam hatipleri kapatacak’ diyor. Bak Erdoğan, imam hatipleri ağzına alma, o çocukları kullanıyorsun, oy için kullanıyorsun. Ben fizik öğretmeniyim, üç sene de imam hatiplerde görev yaptım. O çocukların hepsi benim evladım. Fen lisesindeki de, imam hatipteki de benim evladım. 1.5 milyon imam hatipli çocuk işsiz. Onlara iş bulmanın derdindeyimö diye konuştu.

‘DİN DERSİ İSTEMEYENE YOK’

'Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz, iş bulacağız, nano teknoloji, uzay madenciliği' dediğini kaydeden İnce, “Ben bunları anlatıyorum. O geliyor meydanlara ‘dindar ve kindar nesil’ diyor. Dindar nesil yetiştirilmesine hiçbir itirazım yok ama o ailenin işidir, aile nasıl isterse. Bakın nasıl yapacağız. Bir, din dersini, biri diyorsa ki ‘ben muhafazakar bir aileyim, benim çocuğuma 1-2 saat din dersi yetmez, yanına bir saat hadis olsun istiyorum’, öbürü diyorsa ki ‘ben bir saat kelam olsun’. Başımız üstüne. Seçmeli olarak hadis, kelam hangisini istiyorsak devlet onu verir. Öbürü de diyorsa ‘ben istemiyorum’, istemeyene de zorla vermeyiz bu kadar basit. Sorunları bu şekilde çözeceğizö dedi.

‘ERDOĞAN SEÇİLİRSE DOLAR 8-10 LİRA’

Isparta’dan Erdoğan’a bir önerisi olduğunu dile getiren İnce, “Bak Erdoğan, sevgili Erdoğan, değerli hemşerim meydanlarda ‘İnce’ diye diye ince hastalığa tutulacaksın, korkuyorum. Bak Türkiye’nin büyük sorunları var. Bu büyük sorunlar yorgun birisiyle çözülmez, bu sorunların çözümüne yeni bir taze kan lazım. Meydanlarda ‘İnce İnce’ diyeceğine, bak bugün Merkez Bankası, son bir ayda iki defa faiz artırımı yaptı. Yani kredi faizi yüzde 25’e geldi. Bu ortamda kimse yatırım yapmaz. Merkez Bankası tarihinin en yüksek faizi bu. Sevgili Ispartalılar Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira memleket batacak, ben size söyleyeyim. Çünkü Türkiye’de, dünyada kavga etmediği kime yok. Ben onunla kavga etmeyeceğim, o ne derse desin projelerimi anlatacağımö dedi.

İnce, sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta mitingindeki ‘Üniversiteyi kim yaptı Isparta’ya’ sözlerinin olduğu videoyu izletti. İnce, “Üniversiteyi kim yaptı Isparta’ya diyor. Ya üniversite 92 yılında kuruldu. Sen 92’de daha Beyoğlu’na belediye başkanı seçilememiştin. Üniversiteyi kim yaptı Isparta’ya, Demirel yaptı. Bak, ‘Ona inanma, üniversiteyi ben kurdum’ diyor baba. Öyle değil mi?

‘SANA BİLE KATLANDIM’

“Peki başka bir yalanını daha göstereyim sizeö diyerek bir video daha izleten İnce, şöyle konuştu:

“4 Mayıs’ta cumhurbaşkanı adayı olduğumda parti rozetini çıkardım. ‘Tamam ben CHP’de hizmet ettim ama cumhurbaşkanı olduğumda herkesin cumhurbaşkanıdır, artık bana parti rozeti yakışmaz, Türk bayrağı rozeti takayım’ dedim. Ve sayın Akşener’i, sayın Karamollaoğlu’nu, sayın Demirtaş’ı ve sayın Erdoğan’ı ziyaret ettim, hiç kimseyi de ayırmadan. 500’er lira da hesaplarına para yatırdım. Tabi ki onların benim 500 lirama ihtiyacı yok. Ama ortam yumuşasın, Türkiye rahatlasın, barış, kardeşlik olsun, birbirimizi kucaklayalım, sarılalım, uzlaşalım. Demirtaş’ı ziyaret ettim ve Erdoğan’la görüştüm ve Hakkari’ye gittim. Hakkari’de ‘Sayın Akşener’in, sayın Demirtaş’ın, sayın Karamollaoğlu’nun, sayın Erdoğan’ın sizlere selamları var’ dedim. Bu insanlık değil mi? Bakın şimdi bunu almış, sadece Demirtaş’ınkini çekmiş, geliyor Isparta’ya, Nevşehir’e, ‘Bak bak, hapishanede Demirtaş’ı ziyaret etmiş’ diyor. Bir, ziyaret ettin mi diye soruyorsan, ben mert adamım ettim. İki, senin gibi yalancı değilim. Üç, seni de ziyaret ettim. Gösterelim gerçeğini ve Erdoğan’ın montajını. Şimdi sizin vicdanınıza sesleniyorum değerli Ispartalılar, bu mantıktaki bir adam bu memleketi yönetemez. Bu barış, huzur, başarı getirmez. Ben saklı, gizli bir şey yapmıyorum ki, milletin önünde adaylara gidip ziyaret ediyorum, başarılar diliyorum. Ne var bunda, sana bile geldim, sana bile katlandım. Memleket için katlandım.

KEMAL SUNAL VE İLYAS SALMAN VİDEOLARI

Son günlerde bir ‘paşa’ tartışması olduğunu dile getiren Muharrem İnce, Erdoğan’ın, ‘Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım’ sözleri olan bir video ile Kemal Sunal’ın bir filminden ‘Ben de paşayım, sen de paşasın, hepimiz paşayız’ esprisinin olduğu sahneyi izletti. İnce, “Siz beni güllerle, gülsularıyla karşıladınız Allah da sizin yüzünüzü güldürsünö dedi. İnce, daha sonra Erdoğan’ın, ‘Bir gün milletimiz tamam derse ancak biz o zaman kenara çekiliriz’ sözlerinin olduğu videoyla İlyas Salman ve Kemal Sunal’ın oynadığı filmdeki‘vakit dolmuştur tamam’ sözlerinin yer aldığı bir sahneyi izletti ve “Bakın bağırıp, çağıran bir cumhurbaşkanı değil, gülümseyen, çocukları kucaklayan, gençlere iş bulan bir cumhurbaşkanı olacağımö dedi. EMEKLİYE BAYRAMLARDA ASGARİ ÜCRET

Hükümetin emeklilere bayramdaki 1000 lira sözünü hatırlatan ve emeklilere ‘Almaya gittiniz mi’ diye soran İnce, “Kaç lira 1000 mi, 750 mi. Emekliye Ramazan ve Kurban bayramında bir maaş dediler, onu bile düzgün veremediler. Size söz Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında 1000 lira falan değil, asgari ücret kaç paraysa asgari ücretö dedi. İnce şöyle devam etti:

‘YIRTIK AYAKKABILI GÜNLERİNİ UNUTTUN’

“Bazen bir köylü çocuğu olarak meydanlara kasketle çıkıyorum, bisiklete, traktöre biniyorum, zeybek oynuyorum. Çünkü ben bu millete tepeden bakmıyorum. Bu milletin bir parçasıyım. Sıradan bir kamyon şoförünün oğluyum. Geçenlerde diyor ki ‘takmış kafasına bir kasket, kasketi 3-5 liraya alırsın’ diyor. İşte Erdoğan senin bilmediğin şey o, kasketi 3-5 liraya satın alırsın da onun içindeki teri satın alamazsın sen. Sen neyi unuttun biliyor musun, Erdoğan senin unuttuğun bir şey var, imam hatip lisesine giderken, kenar mahallede otururken, o cebinde harçlık olmadığı, yırtık ayakkabılı günlerini çoktan unuttun. Onları unuttun. Sen saraylara alıştın Erdoğan. Sen saray yetmiyor bir tane, 5 de İstanbul’da var, o da yetmiyor Marmaris’e 300 odalı yazlık yapıyor. Aha burada söz, o yazlık sarayı engelli çocuklara tahsis edeceğim. Birer hafta aileleriyle tatil yapacaklar orada, sırayla. Öyle bir yapı olamaz. Meydanlara geliyor laf söylüyor, ‘camileri, köprüleri, hastaneleri yıkacak’ diyor. Ya ince hastalık böyle bir şey olsa gerek. Durum vahim. Daha 15-20 gün var, ne yapacak, ben de merak ediyorum.ö

‘81 MİLYONA KARDEŞİM DİYORUM’

Köprü tartışması olduğunu, bunun en çok Isparta’da yapıldığını da belirten İnce, “Niye Demirel’in memleketi. 40-45 sene önce rahmetli Demirel Boğaz Köprüsü’nü yaptı. Bir de Erdoğan yaptı, bir de ikinci köprüyü Özal yaptı. Şimdi Demirel’in yaptığı köprüye gidiyorsun 11 lira, 5.5 lira gidiş, 5.5 lira dönüş. Demirel’in yaptığı köprünün parası hazineye, devlete kalıyor. Bir de Erdoğan’ın yaptığı köprüden geçiş yapın, 114 lira gidiş, 114 lira geliş. Erdoğan’ın yaptığı köprü yabancı şirketlere gidiyor para. Bir de Ramazan ve Kurban bayramında Demirel’in yaptığı köprü bedava, Erdoğan’ınki parayla. Erdoğan daha köprüyü yapılmadan sattı, bana diyor ki, ‘sen yapamazsın köprüyü, çıraklar yapamaz’ diyor. Bak Erdoğan, bak gözünü sevdiğim benimle laf ebeliğine, yarışına girme seni perişan ederim. Sen benimle laf yarışına girersen sana prompter’dan yazarlar o da bozulur, havada kalırsın. Sayın Erdoğan, demirden, betondan köprü yapmak kolay iş, ben gönüllere köprü yapmaya çalışıyorum. Hiç kimseyi ayrım yapmıyorum. Ak Partililer, Ülkücüler, HDP’liler, Saadet Partililer, İyi Partililer kardeşimdir. 81 milyona kardeşim diyorum ben. Ben toplumu barıştırmak, sen toplumu kutuplaştırıyorsunö dedi.

AK PARTİLİ ANNELERE SESLENDİ

Ak Partili annelere seslendiğini belirten İnce, "Ak Partili kardeşlerim, anneler size sesleniyorum, Erdoğan gibi çocuklarınızın oyuna talip değilim, gençleri iyi yetiştireceğizö dedi.

Şeker fabrikalarının satışına da değinen İnce, “Size bir soru, bir fabrikayı mı yönetmek kolaydır, Türkiye’yi mi yönetmek. Fabrika daha kolaydır. Ya onlar şeker fabrikalarını yönetemiyor. Fabrikayı yönetemeyen adam Türkiye’yi yönetebilir mi. 455 milyar dolar borcumuz var, bunun 355 milyar dolarını Erdoğan yaptı. Onun döneminde oldu. Şimdi Erdoğan’la İnce arasında başka bir fark var, sorabilirsiniz. Ben cumhurbaşkanı olduğumda her akşam 8-10 kanalda bağırıp, çağıran bir adam olmayacağım. Televizyonlara çıkacağım ama yandaş gazetecilerle değil, üniversite öğrencileriyle çıkacağım. Bugün 34’üncü gün bugün içime oturan iki olay var. Birincisi bir arkadaş anlattı, kağıt toplayan bir çocuk görmüş. Çocuğa ‘hayalin ne’ demiş, çocuk, ‘büyük karton bulmak’ demiş. Büyük kartonlar daha çok para yapıyor. Çocuklarımıza hayal kurdurtmayı unutturdu bu, ben çocuklarımıza hayal kurdurtacağımö diye konuştu.

‘AYRAN BİLE YERLİ DEĞİL’

İçini acıtan bir olay daha olduğunu anlatan İnce, “Adıyaman’a gittim, çiftçiler tütün ekemiyor, yasaklamış tütünü, ekersen hapis cezası var. İçenler Amerikan tütünü içiyor. Meydana gelmiş tütün zehirlidir demiş, bunu bilmeyen var mı. Peki, Türk tütünü zehirli de Amerikan tütününde vitamin mi var insafsız, vicdansız. Bir de ‘yerliyim, milliyim’ diyor. Ya senin sarayındaki mermerler Afyon’dan, Isparta’dan mı geldi, Hindistan mı geldi, nereden geldi. İçtiğin çay bile, taktığın gözlük, bindiğin uçak bile yerli değil. Senin döneminde ayran bile yerli değil. İnek Uruguay’dan, saman Euro’yla Bulgaristan’dan geliyor, milliymiş. 1 Mart tezkeresinde ne oy verdin sen. Destekledin Amerikan askerlerini. Yerliymiş, milliymiş. Süleyman Şah Türkiye toprağıdır. Anıtkabir’de 81 vilayetten toprak vardır. Selanik’teki evinin bahçesinden bir toprak vardır, bir de Süleyman Şah Türbesi’nden toprak vardır. Süleyman Şah’ı oradan oraya gezdirdin. Rahmetli sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Sen misin milliö dedi.

‘BU TOPRAKLARDA MÜSLÜMANLIĞI ERDOĞAN’DAN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ’

Erdoğan’ın bir videosunu daha izleten İnce, Rabia işaretini de eleştirerek, şunları söyledi;

“Yani önceden diyor ki, ‘işler kötü gitmeye başladı mı hemen dış güçler derler’ diyor. Sonra da diyor ki dış güçler. İşte bu klasik Erdoğan. Bir de bunun bir numarası daha var. Bir kere dolar 5 lira oldu, bunu yapması lazım, artık dörtten vazgeçmesi lazım. Şimdi onun dördünü açıklıyorum size, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, yalanlar. Kadın kardeşlerime sesleniyorum. Araplar kız çocuklarına isim vermiyor, onları insan yerine koymuyorlardı eski dönemlerde, onun için ‘birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü’ diyorlardı. Numara veriyorlar çocuklara, Rabia dördüncü demektir. Oradan kutsal bir şey çıkartmaya kalkmayın, bilin yani ne olduğunu. Bu topraklarda Müslümanlığı Erdoğan’dan öğrenecek değiliz. Yani sizden önce Müslüman değil miydik biz. Hadi oradan, kimsiniz siz. Utanmadan meydanlara gelip ‘buzdolabı varsa medeniyet vardır’ diyor. Köylü çocuğuyum, 40 senedir buzdolabı var evimizde. Buzdolabından medeniyet çıkarıyor. Sen gelmeden önce buzdolabı yoktu da ağaç kovuklarında mı saklıyorduk yiyeceklerimizi? Sen bir şey yaptın, buzdolabının içini boşalttın. Şimdi hep birlikte bu sahtekarlara cevap verinö dedi.

‘ABBAS YOLCU BİZ KAZANACAĞIZ’

Bisiklete ve traktöre bindiği fotoğraflarının montajlanıp cami içindeymiş gibi gösterildiğini de belirterek tepki gösteren İnce, “Samsun’da bisiklete bindim, caminin içine yerleştirmişler. Uşak’ta traktöre bindim, o traktör resmini camiye yerleştirmişler. Millet namaz kılıyor, sözde ben parmağımla oynuyorum. Bunlar kim biliyor musunuz FETÖ’nün çırakları. Bekliyorum montajlarınızı daha, ben FETÖ’cüler montaj, dublaj yapıyor zannediyordum, meğer ustaları buradaymış. Bu bir şeyin işaretidir, bu Abbas yolcu. Bunların Kabataş yalanları vardı hani cuma günü açıklayacaklardı, şimdi de Ankara’da bir yalan uyduruyorlar. Bunlardan kurtulmanın bir tane yolu var, çok çalışmak. Sonunda ne görüyorsun diyorsanız, bilin kazanacağız. Ama bunu yalnız yapamam bunu beraber yapacağız. Bir oyla cumhuriyeti, bir oyla çocuğunun kaderini değiştireceksin. Komşunu ikna edeceksin, o gün tatile gitmeyeceksin. Ayrım gayrım yok, başörtülü açık yok. Kimseyi ayırmıyoruz. 81 milyon hedefimiz, Ak Partili kardeşlerimiz de rahat edecek. Bu zor günlerden taze bir kanla, yeni bir enerjiyle çıkacağızö dedi.

DEMİREL’İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Isparta mitingi sonrası seçim otobüsüyle Atabey ilçesine bağlı İslamköy’e hareket etti. 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Çalcatepe’de bulunan kabrini ziyaret eden İnce, burada yürütülen inşaatla ilgili köy muhtarı Mehmet Kara ve şantiye şefinden proje hakkında bilgi aldı. İnşaatın 2 ay sonra tamamlanacağıni öğrenen İnce, "İnşallah cumhurbaşkanı olarak açılışını ben yapacağım" dedi. ‘BU KARİKATÜRLERİ ŞİMDİ ERDOĞAN İÇİN ÇİZSELER TUTUKLANIRLAR’

Mezar başına bir buket çiçek bırakan ardından dua eden Muharrem İnce, daha sonra Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’ni ziyaret etti. Müzede, Demirel ile ilgili çizilmiş karikatürleri inceleyen İnce, "Bu karikatürleri şimdi Erdoğan için çizseler anında tutuklanırlar" diye konuştu.

Muharrem İnce’ye İslamköy ekmeği ve gül hediye edildi. İnce daha sonra karayoluyla Burdur’a hareket etti. İNCE’NİN İLK GECE MİTİNGİ BURDUR’DA

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk gece mitingini dün saat 21.20 sıralarında Burdur’da yaptı. Isparta mitinginin ardından Burdur’a geçen ve Burdur Belediyesi’nin Bahçelievler Mahallesi’ndeki halka açık iftar programına katılan İnce, daha sonra Burdur Şeker Fabrikası önündeki miting alanına geçti.

'KIRAATHANE AÇACAKMIŞ, PROJEYE BAK'

Alanı dolduran çok sayıda Burdurluya seslenen İnce, "Herhalde bugün çok sevinçlisinizdir. Erdoğan bugün gençlere bir proje açıklamış, kıraathane açacakmış. Bu 34 günde bence kimyası bozuldu, yakında ince hastalığa tutulursa şaşırmam. Burdur’da Mehmet Akif Ersoy’un, Fakir Baykurt’un memleketinde, şehrin içindeki şeker fabrikasını 487 milyona satacaksın, sonra gideceksin diyeceksin ki kıraathane açacakmış, millet kıraathanesi. Ama orada iskambil oynanmayacakmış diyor. Ne var sana mı soracağız iskambil oynarken. İsteyen oynar, istemeyen oynamaz ona da mı karışacaksın. Meydan meydan geziyorum aş, iş, tenceredeki et, mutfağa giren et, kadın bilir tencerede aş mı kaynar, taş mı kaynar. Gelecek diyorum, uzay, iletişim, nano teknoloji, endüstri 4.0, kuantum, uzay madenciliği diyorum, o gelmiş 16 yılın sonunda kıraathane açacağım diyor. Kıraathane açacakmış, projeye bak. Fabrika aç bacaları tüten" dedi. 'ÇİFTÇİYE MAZOTU 3 LİRADAN VERECEĞİM'

Burdur et ve sütün başkentiyken hayvancılığın canına okuduklarını dile getiren İnce, "Yem fiyatları süt fiyatlarını geçti. Çiftçi mazotunu dolduramıyor. Sözümüz söz 24 Haziran’dan sonra Allah’ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğim. Şimdi meydanlara geliyor, anlatıyor ama hiç proje yok, fabrika, gelecek, vizyon yok. Ya bana sataşıyor ya da kıraathane falan diyor. Başka dediği de bir şey yok. Meydanlara gelip iftira atıyor" dedi.

'PROMPTERINI, CAMINI DA AL GEL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çırak eleştirilerini de gündeme getiren İnce, "Meydan meydan geziyor arkamdan konuşuyor. Mert adam yüz yüze konuşur. Meydanlara geliyor çırak diyor bana. Bak bilmediği şeyleri anlatayım. Erbakan hoca diyordu ya, bu sınıftan kaçanlardan. Bence çıraklık da yapmamış, yapsa şunu bilir. Ustalar çıraklar arasında şöyle bir laf vardır, ‘Çırak ustayı geçemezse o meslek ölür’ derler. Çırak bile değil daha. Bana çırak diyor. Peki Bay Erdoğan, o ‘bay’ derken ‘elitist, seçkinci’ demek istiyor. Bana diyor ya ‘Bay İnce’, tam tersine seçkinci, elitist sensin, halk çocuğu benim, bu milletin yerlisi, millisi benim. Bay Erdoğan sana Burdur’dan sesleniyorum, zerre kadar cesaretin, zerre kadar bilgin varsa, diploman varsa diye sorma olan var olmayan var, kıskanır. Onu sorma, olanı var olmayanı var. O zaman madem ekonomiyi benden iyi biliyorsun neden bir televizyonda benim karşıma çıkmıyorsun. Sizce çıkar mı, çıksın mı, bak Erdoğan Burdurlular seni benim karşımda televizyonda tartışmada görmek istiyor. Hadi gel, prompter’ını, camını da al gel, yanına danışmanlarını al gel, gel hepiniz gelin" dedi. Muharrem İnce ilk gece mitinginin ardından, alandaki Burdurlulardan cep telefonlarının ışıklarını yakmalarını isteyerek, özçekim yaptı.

Görüntü Dökümü --------------------------------

ISPARTA

-İnce'nin konuşması(CANLI)

- Alandan detay görüntü

- Muharrem İnce'den detay görüntü

- Alandaki pankartlardan detay görüntüler -BURDUR

-Alandan detay görüntü

-Muharrem İnce'den detay görüntü

-Alandaki pankartlardan detay görüntüler Haber-Kamera: ISPARTA-BURDUR,(DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ========================================================= 3)AKŞENER: HARAM LOKMALARI KUSTURACAĞIM İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Yalova’da yaptığı mitingde TİKA'yı kapacağını söyledi. AFAD’ın çiftlik gibi kullanıldığını söyleyen Akşener, "Haram lokmaları kusturacağım inşallah" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde konuştu. Yalova’da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Akşener, "Bugün aranızda olmaktan, bu meydanı şereflendirmiş olmanızdan, değerli Yalovalı hemşerilerime, gençlere en derin teşekkürlerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bir seçime gidiyoruz. Milletvekilliği seçiminde biz Millet İttifakı’nı kurduk, inşallah bu ittifakta yer alan arkadaşlarımızla mecliste çoğunluğu alacağız" dedi. Konuşmasında "2008’den itibaren ipin ucunu kaçırdılar. Ekonomiden bahsediyorum" diyen ve "Yalova için tarım kenti diyebilir miyiz?" diye soran Akşener, şunları kaydetti:

"Şu anda Yalova için tarım kenti diyemeyiz. Kendine yeten tarım ürünlerini üreten bir şehirdi. Sanayi şehri Yalova diyebilir miyiz? Hayır, ama eskiden diyebilirdik. Atatürk’ün şehri Yalova diyebilir miyiz? Değişmeyen, değiştirilmeye çok çalışılan bir tek o kaldı. Dolayısıyla Türkiye’de bir rejim değişikliği yapıldı. Tek adamın iki dudağı arasına bütün güç verildi. Seçime giderken ben sorular sormaya başladım ve hepsi hopladı. Bu ülkenin vatandaşına refah getirirsen o ülke kalkınır. Gencine iş bulmak bir devletin görevidir. Gencine üniversiteden sonra iş bulamıyorsa bu devletin ayıbıdır. Gençlere 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz diyoruz. Çok bozuldular. Bu 500 lirayı nereden bulacaksınız dediler. O bakan çocukları var ya; gelininin, torununun, çocuklarının bindiği arabalar var ya, o arabalarda keyif çatanlara, 'İnin aşağıya' diyeceğim ve gençlerin parasını ödeyeceğim. YÖK’ü kapatacağımı söyledim. Türkiye Dayanışma Fonu’nu kuracağız. Kredi kartı takibi olan vatandaşların kredi borcunu bir defaya mahsus ödeyeceğiz dedik. Ödenecek miktar 8 milyar lira. Türkiye’de israfı keseceğim, liyakatı öne koyacağım."

'HARAM LOKMALARI KUSTURACAĞIM'

Cumhurbaşkanı olması durumunda TİKA’yı kapatacağını söyleyen Akşener, AFAD’ın da çiftlik gibi kullanıldığını öne sürdü. Akşener, "Gençlerin, kadınların problemlerini çözmek için proje üreten bizlere, çılgın projelerle karşılık verdiler. Meşhur çılgın projelerle ile ilgili konuşmak istiyorum. Kanal İstanbul, kaç milyar dolara mal oluyor? 65 milyar dolara mal oluyor. Bu yapıldıktan sonra Türkiye’ye ne kadar gelir getirecek? Test yaptım. Kimse bilmiyor. Bana kaynağın nerede diye soranlar bu 65 milyar doların gömüldüğü bu projeye bu paranın karşılığı Türkiye’ye ne kadar gelir gelecek bir Allah'ın kulu bilmiyor. Birden TİKA geldi ortaya. Ben israfı keseceğim dediğim zaman birçok kurumu da yeniden kontrol edeceğiz ve denetleyeceğiz. Sayın Binali Yıldırım, ‘Bu TİKA’yı kapatacakmış’ diyor. Ne kadar cahil olduğumu söyledi. Sayın Erdoğan da aynı şeyi söyledi. TİKA çok mühimmiş. O da ne kadar cehalet içinde olduğumu ilan etti. TİKA yılda 8 milyar dolar parayı nereye harcadığı belli olmayan bir kurum. 8 milyar dolar. Bunun 6,5 milyar doları maliyeden aktarılmış bire bir sizin verginiz. Haram zıkkımın ötesinde, burada ne var? Kimin eli kimin cebinde bunu bulmayı Allah bana nasip edecek inşallah. AFAD diye bir kurum var. Arpalık, çiftlik. Yandaşların, yandaş çocukların, sizin çocuklarınız işsizken ballı maaşlarla, sadece bankamatik kartı ile maaş alıp cep doldurdukları bir yer AFAD. Haram zıkkım olsun. Bu haram lokmaları kusturacağım inşallah" diye konuştu. Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye bu seçimle önemli bir karar verecek. 450 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar özelleştirme yaptırdılar. 2 trilyon dolar 16 yılda hepinizden vergi topladılar. Ortalaması 2,5 trilyon dolar. Yalova’ya bir fabrika yapıldı mı? Bir istihdam alanı yaratıldı mı? Özel destinasyon planıyla para bırakan turist Yalova’ya Termal’e geldi mi? 2,5 trilyon dolar nereye gitti bunun da hesabını sormak ve bu hesabı almak bize nasip olacak. Şimdi soyuluyorsunuz. Bunlar çok hizmet yapmış. Siz kanepenizde oturuyorsunuz. Televizyonda bir bakıyorsunuz ÖTV’niz artmış. Bütün köprülerden geçerken para ödeyen insanların ödediği paranın yanında siz geçmeyenlerin de cebinden para çıkıyor da ondan. Yap-İşlet-Devret’in sahibi yandaş müteahhitler. Şehir hastanelerinin sahibi yandaş müteahhitler. Hastane ihalesinde yüzde 70 yataklı hasta garantisi verebilir misiniz?ö 'İLK ZİYARETİMİ 18 ADADAN BİRİNE YAPACAĞIM'

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ilk ziyaretini Ege’deki 18 adadan birine yapacağını söyleyen Akşener, "İki de bir İngiltere’ye gidip geliyorsun. Kıbrıs’ı sattın mı, satmadın mı? Bu satışa engel olacağız. Kıbrıs sadece yavru vatan değil aynı zamanda kalbimizdir. 18 adayı kaptırdın. İşgal altında. Söyleyip duruyoruz. Çıt yok. Şimdi ilk defa Yalova’dan Gökçedereli Makbule Akşener’in torunun eşi olarak sesleniyorum ve diyorum ki, Allah bana nasip etsin, milletim uygun görsün, cumhurbaşkanı seçileyim ilk ziyaretimi o 18 adalardan birine yapacağım. Ondan sonra da Kıbrıs’a gideceğim. Burada Atatürk’ün köşkü var. O köşkün yapımıyla ilgili bir tane ağaç kesilecek diye köşkün yerini değiştiren Atatürk’ün yerine Okluk’ta rahmetli Özal’ın 3 oda 1 salon cumhurbaşkanlarına ait o küçücük binası yıkıldı. Rahmetli Özal’a yeten, rahmetli Demirel’e yeten o bina yıkıldı, 70 bin ağaç kesildi ve 450 odalık bir şaşahane yaptırıyor. Bu nasıl bir şeydir. Bu nasıl bir göz doymamasıdır. Aranızda Rumeli göçmeni var mı? Orada gelenlerin dediği bir kelime vardır. Bu kadar ‘yomsuzluk’ hangi psikolojinin hangi travmaların eseridir. Günahtır be. 50 bin ağaç kesmek günahtır. Bir ağaç için köşkün yerini kaydıran Atatürk, 50 bin ağaç kestiren ise Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

'KAZANDIĞIM GÜN YAPACAĞIM İLK ŞEY KULELİ VE IŞIKLAR ASKERİ LİSELERİNİ AÇMAKTIR'

Cumhurbaşkanlığını kazandığında yapacağı ilk işin Kuleli ve Işıklar Askeri Liselerini açmak olduğunu söyleyen Akşener, "Benim iki şapkam var. Bir tanesi İYİ Parti Genel Başkanlığı ikincisi cumhurbaşkanı adaylığım. Her ikisi için de Yalovalılardan destek istiyoruz. Arkadaşlarım size emanettir. Ben de kendimi emanet ediyorum. Biz bu sandıkları korurken arkadaşlarımızın o sandık başında görevini yapıp yapmadığını siz kontrol edeceksiniz. İYİ Parti herkese iyi geldi. Ben başta polislerimiz olmak üzere 3600 ek göstergeyi söyledim şimdi herkes onu konuşuyor. Emeklilerimize ikramiye vereceğimizi söyledik, 1000’er lira yatırıldı. Dolayısıyla İYİ Parti’nin kuruluşu herkese iyi geldi. Cumhurbaşkanlığını almak ve Millet İttifakı’nın mecliste büyük çoğunluğunu kazanması suretiyle hepimiz tekrar hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi, demokrasinin tam anlamıyla uygulanması için biz iyileştirilmiş parlamenter sistemi yeniden Türkiye’nin gündemine getireceğiz. Türk Ordusu'nu yeniden dosta güven düşmana korku veren o yanını yeniden ortaya çıkarak bir anlayışı benimseyeceğiz. Kendisinin sebep olduğu, o gariban Anadolu çocuklarının okuduğu, FETÖ’cüler tarafından ele geçirilmesine müsaade ettiği bir sistemden dolayı harp okullarını, askeri liseleri kapattı. Yani binalara savaş açtı. Kazandığım gün yapacağım ilk şey Kuleli ve Işıklar Askeri Liselerini açmaktır. Harp Akademilerini açmaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Akşener'in konuşması

-Mitingden genel ve detaylar Haber: Süheyla GÖZDERELİLER-Enver Fatih TIKIR /YALOVA,(DHA) ===================================================== 4)KARAMOLLAOĞLU: HASTANELERİN İSİMLERİ 'ŞİFAHANE' OLACAK SAADET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, iktidar olmaları halinde hastanelerin isimlerini 'şifahane' olarak değiştireceklerini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Adana'da Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlediği mitingde partililerle buluştu. Boynunda Adana'nın iki takımı Adanaspor ve Adana Demirspor atkısıyla konuşan Karamollaoğlu, "Köprüler yapıldı, hastaneler inşa edildi. Hastalıktan bile rant umanlar çıktı ortaya. Bu hastanelere şimdi milyarlar ödeniyor. İktidarımızda inşallah hastane lafı ortadan kalkacak, 'şifahane' diyeceğiz. Hastaneler hastaların gelip şifa bulduğu yerler olacak. Bu mantalite bile önemli, olmadan olmaz" dedi.

'ADANALILAR DIŞARDAN GELEN ETİ YEMEK İSTEMİYOR'

Hükümetin çeşitli çalışmalarını eleştiren Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Bütün yatırımlarına bakın, parayı toprağa gömmekten başka hiçbir yatırım yapmıyorlar. Hayatları inşaat. Ya bu memlekette başka işler de var, başka konulara da ihtiyaç var. Karnımızın doyması için ‘ekmeği dışarıdan getiririz’ diyor. 5 milyon ton buğday ithal ediyor. Adana’nın kebabı meşhur. 1 milyon hayvan ithal edelim, yetmedi '500 bin 800 ton et ithal edelim' diyor. Adanalı dışarıdan gelen eti yemek istemiyor."

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından partisinin Adana milletvekili adaylarını tanıtarak, Millet İttifakı'na oy istedi.

Görüntü Dökümü

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- Temel Karamollaoğlu'nun gelişi

- Temel Karamollaoğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Nuri PİR/Eser PAZARBAŞI /ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)BAHÇELİ: MENBİÇ KONUSUNDA ABD İLE YAPILAN UZLAŞMA UMUTLARI YEŞERTTİ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Menbiç konusunda ABD ile yapılan uzlaşma, umutları yeşertmiştir. Teröristlerin Fırat'ın doğusuna gönderilmesi, doğru değildir. Menbiç'in batısında olan cani, doğusunda olmayacak mı? Bunun Fırat'ın doğusuna yerleştirilmesi, daha tehlikeli yola açmayacak mıdır? Menbiç'ten çıkarılmaları doğrudur; ancak bu caniler, döktükleri kanın bedelini ödemelidir" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen '24 Haziran Yeni Bir Doğuş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl' temalı Kayseri Bölge Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'den gelen yöneticiler, üyeler ve vatandaşlar da yer aldı. Salona Gazi Mustafa Kemal Atatürk, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ile MHP Lideri Bahçeli'nin posterleri yan yana asıldı. Salonda 'Evlatların seni asla yalnız bırakmayacak', 'Benim aklım hep Türkiye'dir', 'Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacak', 'Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak', 'Esnafın ve çiftçinin vergi ve prim yükü hafifletilecek' yazılı pankartlar yer aldı. Spor salonuna gelen MHP Lideri Bahçeli'yi, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Hasyüncü karşıladı. Toplantı öncesi Mehter Takımı gösteri sundu.

'ÜLKEMİZ İÇİN SORUMLULUK ALMALIYDIK'

Kayseri Bölge Toplantısı'nda hitap eden MHP Lideri Bahçeli, "'Cumhur ittifakı' ile engelleri bir bir aşıyoruz. Milletimizin bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. 'Cumhur ittifakı', millet aklı, Türkiye'nin teminatı elbette TBMM'de güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi. Ülkemiz 16 Nisan halk oylamasıyla birlikte bir yönetim sistemine kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı sistemi siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı bir yönetim yapısıdır. Hatırlarsanız cumhur, cumhurbaşkanlığı sistemine onay vermiştir. Çok partili siyasi hayatımızda bu haliyle 16 Nisan oylaması tarihi milat olmuştur. Yeni sitemde kutuplaşma en aza indirilmiştir. İstiklalimize saldırılırken, cumhurun emanetini daha fazla sahiplenmeliyiz. Ülkemiz için sorumluluk almalıydık. Türkiye ortak paydasında buluşmalıydık. Ayrılığa gayrılığa, dargınlığa gerek yoktur. Ters düşmeye gerek yoktur" diye konuştu.

'ALAYINI SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA ÇEVİRECEĞİZ'

Bahçeli, 49 gündür vatan nöbetinde olduklarını, MHP'nin Türkiye ve Türk milleti olduğunu, partisinin de Türkiye'nin kalesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"AKP'ye oy veren kardeşlerimizle birliktelik yaptık. 'Cumhur ittifakı' milli bekanın huzurudur. 'Cumhur ittifakı' Türk milletinin gelecek tasarımıdır. Varsın başkaları 'ihanet ittifakı' ile avunsun. Varsın başkaları 'FETÖ ittifakı'ndan medet umsun. Biz 'cumhur' diyeceğiz. Biz 'cumhuriyet' diyeceğiz. Biz alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz. 24 Haziran tarihi fırsattır. Ümitsiz olmayacağız; çünkü Allah vardır. Çaresiz olmayacağız; çünkü Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir yanımızdadır. Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM'de çok güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Siz de bundan emin olunuz. Şarlatan anket şirketlerinin ne dediklerine bakmayınız. Oy oranımızı düşük göstermek için kudurmuş gibi çalışan, kokmuş şarlatanlara Türk milleti şamar indirecektir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan, Allah'ın izniyle seçilecektir. Milletvekili seçiminde ise MHP'ye aziz vatandaşlarımız, desteğini verecektir. Dedikodu mahalle aralarında yapılır. Biz siyaset yapıyoruz. Mertçe, ahlaklı bir şekilde yapıyoruz. Fitne günahkarların mesleğidir. Bunların hiçbirine itibar etmeyiniz. Bunlara sırtınızı çeviriniz. MHP Türkiye'dir, Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselişini hiçbir müfteri durduramayacaktır. Biz 49 yıldır vatan nöbetindeyiz. Söz konusu vatan oldu mu, hiçbir güce boyun eğmeyiz. Fedakarlıksa isteneni yaparız. 1 Kasım'da partimizi ele geçirmek istediler, direndik. Davamızı kundaklamak istediler, izin vermedik. Tertemiz, vicdanlı dava arkadaşlarımızın aklını çeldiler. Sonuç aldılar mı? Hayır. İçimizi karıştırmaya yeltenenleri püskürttük. Türkiye muhaliflerine bozkurt gibi direnç gösterdik. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin son kalesidir."

'YUNANİSTAN, TÜRKİYE'NİN SİNİR UÇLARIYLA OYNUYOR'

Konuşmasında, Yunanistan'a kaçan FETÖ mensuplarının korunduğunu dile getiren Bahçeli, "15 Temmuz'da işgal denemesi yapan ve Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler, korunma altına alınmıştır. FETÖ'cüleri himaye eden Yunanistan, Türkiye'nin sinir uçları ile oynamaktadır. Bu son gelişmeler, FETÖ ile Yunanistan'ı işgal biçiminde eşitlemiştir. Teröristlerin korunup, kollanması, komşuluk hukukunu hiçe saymaktır. Yunanistan, Türk milletin sabrını daha fazla sınamamalıdır" dedi. 'TERÖRİSTLERİN FIRAT'IN DOĞUSUNA GÖNDERİLMESİ DOĞRU DEĞİL'

Türkiye ile ABD ilişkilerinin, Münbiç konusunda yapılan anlaşmayla düzelmeye başladığını kaydeden Bahçeli, "Menbiç konusunda ABD ile yapılan uzlaşma, umutları yeşertmiştir. Karşı mücadele etme konusunda kararlılıklarını vurgulamıştır. Bu konuda anlaşmaya varılmıştır. İlk aşamada, YPG'li teröristler, Fırat'ın doğusuna yerleşecek. İkinci aşamada, silahların alınması ve son aşamada yönetimin nasıl olacağı belirlenecektir. Teröristlerin Fırat'ın doğusuna gönderilmesi, doğru değildir. Menbiç'in batısında olan cani, doğusunda olmayacak mı? Bunun Fırat'ın doğusuna yerleştirilmesi daha tehlikeli yola açmayacak mıdır? Ayrıca Menbiç'ten çıkarılmaları doğrudur; ancak bu caniler, döktükleri kanın bedelini ödemelidir" diye konuştu.

'TÜRK BAYRAĞI KANDİL'E DİKİLMELİDİR'

Devrin, 'Türk devri' olduğunu vurgulayan MHP Lideri Bahçeli, Kandil başta olmak üzere teröristlerin her görüldüğü yerde imha edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Teröristlerin barınak ve sığınakları temizlenmelidir. Kandil ve çevresi temizlenmelidir. Türk bayrağı, Kandil'de dikilmelidir. Türkiye, terör sorunundan kurtarılmalıdır. Başka çare yoktur. Teröristler ele geçirildikleri her yerde imha edilmelidir. Teröristten cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. CHP'nin trajikomik cumhurbaşkanı adayı, Edirne'de Demirtaş'ın ziyaretine bile gitmiştir. Apoletleri sökme aklını teröristlerden mi almıştır? Kulağına Demirtaş mı fısıldamıştır? Cumhuriyet Halk Partisi, kahraman Türk komutanlarının apoletlerini sökmek isterken, 'cumhur ittifakı' teröristlerin kanlı dişlerini tek tek sökecek." Görüntü Dökümü

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-AK Parti İl Başkanından görüntü

-Devlet Bahçeli salona girişi

-Canlı yayın Haber-Kamera: Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)BAKAN EROĞLU: GAP'I 2019'DA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ ORMAN ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Diyarbakır'da, 1 milyar 70 milyon değerindeki 10 tesisin açılışını yaptı. Eroğlu, yıllarca sürüncemede kalan GAP projesini, 2019 yılında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi açılış ve temel atma törenine katılmak üzere dün Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla ve kurum müdürleri ile görüşen Bakan Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak, 15 yılda Diyarbakır'da 36 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi. Bugün temeli atılan tesislerin tamamlanması ile 370 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını, 6.36 milyon metreküp suyun depolanacağını, 5 mahallenin de taşkınlara karşı korunacağını belirten Eroğlu, "Daha önce Diyarbakır için 51 müjde verdik, bunların 26'sı tamamlandı ve geri kalanlarının da temelleri atıldı. Diyarbakır'a hükumetimiz çok önem veriyor. Diyarbakır'a hizmet etmek ibadettir. Buradaki kardeşlerimizi seviyoruz" dedi.

'GAP'I 2019'DA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

GAP projesinin eskiden sürünerek, yürüdüğünü ifade eden Eroğlu, "Cumhurbaşkanımız, 2008'de geldiği zaman büyük bir hamle yaptı. Ödenekler aşağı yukarı 11 kat arttı ve hızla bütün tesisler, sadece biz değil, diğer bakanlıklar da şahlanışa geçti. Biz burada büyük yatırımlar yaptık. Diyarbakır'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı birinci sırada. Geçen yılın sonuna kadar 5 milyar 700 milyon lira yatırım yaptık. 36 milyarın 6 milyar lirası bize ait. Biz bayrağı bırakmıyoruz. 2019 yılı sonuna kadar, yaklaşık 7 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. Şu anda 17 adet sulama tesisinin inşaatı devam ediyor. Hedefimiz çok büyük. Projesi hazırlanan 19 proje var. 56 dereyi ıslah ettik. Dicle Nehri şehrin gerdanı haline gelecek. Muhteşem bir düzenleme yapılacak. PKK terör örgütü tarafından yakılan, yıkılan yerlerin ihyası açısından, hükümetimizin büyük destekleri var. GAP projesi yıllarca sürüncemede kaldı, ama cumhurbaşkanımızın GAP Eylem Planını açıklamasından sonra hız kazandı, ödenekler 11 kat arttı. Bizim hedefimiz GAP'ı 2019 yılı sonuna kadar bitirmektir" diye konuştu.

IRAK İLE SU KRİZİ

Ilısu Barajı'nda su toplanmaya başlaması ile Irak'a suyun az gittiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Eroğlu, "Biz suyun tamamını tutmamıştık. Gelen su aynen gidiyor. Irak, bir zahmet, zahmet buyurup da Dicle nehrinin debisini ölçerlerse isabet olacak. Aynen gidiyor, biz suyu tutmadık. Yaptığımız mutabakata göre denildi ki, 'Ilısu barajına su tutmadan 3 ay önce bize yazıyla bildirin' diye bir mutabakata vardık. Ilısu Barajı, aynı zamanda onlara da fayda sağlayacak, Ilısu önemli bir baraj. Irak tarafında baraj yapılınca yüzeyi geniş yapılıyor, suyun çoğu buharlaşıyor. Biz de öyle bir şey yok. Biz deki vadiler dar vadi. Ama bu onlara katkı sağlıyor, suyun tamamını da tutmamız mümkün değil. Biz zaten suyun komşu ülkelerle aramızda hakça ve adil bir şekilde paylaşılmasından yanayız. Bunu ilk defa söyleyen biziz ve neticede Kasım ayında Ilısu barajı bitti. Biz bu suyu tutacağımızı Irak makamlarına resmen yazdık. O tarihlerde Irak Başbakanı, Su Kaynakları Bakanı ve ilgili bakanlar Türkiye'ye geldiler. Başbakanlıkta görüşürken, bu sürenin uzatılmasını istediler. Ocak ayında Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Bey, bizzat beni ziyaret etti ve dedi ki, 'Bu sene bizim kuraklık var. 2017 çok kurak. Burada da kuraklık vardı. Yağacak yağmur 3'te bire düştü geçen sene. Bize biraz yardım et, komşuluk hatırına. Biz de dedik ki; 'Bizim anlayışımızda şu var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizde su varken size vermememiz olamaz. Bizim anlayışımıza ters ve zaten akrabayız hepimiz, aynı inanca sahibiz. Bunun üzerine rica ettiler dediler ki, 'Bizde özellikle Nisan, Mayıs ayları çok önemli, ihtiyacımız var. Su tutmayın' dediler. 1 Haziran'a kadar su tutmayın diye. Cumhurbaşkanımız, başbakanımızla görüştük, 'Irak için bu iyiliği yapalım' dendi. Biz, baraj bitmiş olmasına rağmen suyu 1 Haziran'a kadar tutmadık. Sonra bir talep olmayınca, onların kritik mevsimi de geçince, biz bir kısmını tutalım diye, 3 taneden 2 tanesini kapattık. Su akıyor aslında, gelen su da aynen geçiyor. İran tarafından suyu kapatmışlar, bizden sandılar oradaki insanlar. Özellikle İranlıların da bize karşı bir şeyi var. Türkiye'ye karşı bir kışkırtma hareketi var. Bu yüzden vatandaşlar orada 'Türkiye bize su vermiyor' diye anlayış içerisine girmişler. Cumhurbaşkanımız bana sordu, gerekli suyun verildiğini söyledim. O da 'Ama siz hiç tutmayın' dedi. Biz kapakların hepsini açtık. 1 Temmuz'a kadar izin istediler. Yine aynen akacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Eroğlu'nun Valiliğe gelemsi

- Valilik defterini imzalaması

- Valilikte yaptığı açıklama

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR / DİYARBAKIR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)CHP'Lİ BÖKE: BUGÜN TÜRKİYE SİZLER SAYESİNDE BORÇLU CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, Türkiye'de ekonomik sorun ve borç sıkıntısı olmadığı yönünde yaptığı açıklamayı eleştirdi, "Türkiye borçludur. Bugün Türkiye'nin dışarıya borcu 453 milyar dolar. Yani milli gelirin yarısından fazlası. Şimşek ve iktidara hatırlatalım. Bugün Türkiye sizler sayesinde borçlu" diye konuştu.CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İzmir'de, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) ev sahipliğinde düzenlenen 'Ekonomi Kurmayları ile Toplantı Serisi' adlı programa konuşmacı olarak katıldı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de katıldığı toplanın açılış konuşmasını yapan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, ekonomi alanında yaşanan gelişmelere değindi. Gelişmiş ekonomilerin uluslararası korumacı ekonomik sistemlere geçişinin, belki de ticaret savaşlarının kapıyı çalması anlamına geldiğini söyleyen Sivri, Ortadoğu'daki içinden çıkılması zor gerginlikler gibi, birçok küresel meselenin, iç piyasalardaki ekonomik göstergelerin, endişe yarattığını söyledi. Fadıl Sivri, "Ülkemiz gibi tüketime dayalı büyüyen, ithalata bağlı ihracat gerçekleştiren, tasarruf oranı düşük ekonomilerin kapsayıcı büyümeyi ve istikrarı sağlamasının yolu öncelikli olarak, cari açığı azaltarak kilit sektörlere doğrudan yerli ve yabancı yatırımları çekebilmekten geçmekte. Bunun için ilgili bütün bürokratik engellerin azaltılması ve yatırım ikliminin temini, en önemli gerekliliktir. Yüksek ve kalıcı hale geldiği görüntüsü veren enflasyon, hem iş dünyanın önünü görme kabiliyetini azaltmakta hem de para ve maliye politikalarının etkinliğine gölge düşürmekte" diye konuştu.

'MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÇİZGİSİ'

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da Mustafa Kemal Atatürk zamanında dış politikanın denge üzerine kurulduğunu, AK Parti iktidarı döneminde ise dış politikanın gerçeklik üzerinden kurulmadığını savunarak, "Müslüman Kardeşler çizgisinde bir dış politika izlemişlerdir. Yeni Osmanlıcılık hayalleri kurmuşlardır. Yayılmacı, bölgede Sünni İslam'ın liderliğine soyunan, biraz Arabik bir Türkiye bugün içinde bulunduğumuz çıkmaza dönüşmüştür. Erdoğan 'Emevi camisinde namaz kılacağım' dedi Türkiye bugün 4 milyon Suriyeli göçü almıştır. Elbette CHP olarak zorluk yaşayan insanlara sahip çıkalım. Ama 10 bin göçmen için AB'de kıyametlerin koptuğunu gördüm. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de ve bu çocukların çoğu eğitim görmüyor. Bugün Suriye'deki kanın ve zulmün sebebi biraz da Türkiye'nin dış politikasıdır" dedi.

İhtiyatlı, dengeli, barışa dayalı ve yüzü batıya dönük politikaya dönülmesi gerektiğini kaydeden Bakan, "Hiçbir sermayedar riskli bulduğu ülkeye para götürmez. İkinci konu adalet. Hukukun üstünlüğü konusunda atılan yanlış adımlar da sanayiciye yansıyor. Hukukun üstünlüğü, mülkiyetin güvencesidir. Son dönemde çok sayıda milyarder Türkiye'yi terk etti. Türkiye'de hukukun üstünlüğü sona ermiştir" diye konuştu.

KIRILAN AYAĞI ÜZERİNDEN MESAJ

Selin Sayek Böke ise ayağı kırık olduğu için kürsüye çıkamayacağını ve oturduğu yerden konuşacağını söyledi. Salondakilerin "Ayağınız kırıldı mı yoksa kırdılar mı" sorusuna gülerek cevap veren Böke , "Birileri ayağımı kaydırmış olabilir" dedi. Daha sonra ekonomik verilere dair açıklama yapan Böke, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına yanıt verdi. Bugün herkesin Merkez Bankası'nın faiz kararını beklediğini söyleyen Böke, "Tüm ülkenin gözünün döviz kurundan ayrılamadığı dönemdeysek eğer Türkiye çok net bir yol ayrımındadır. Bir tercihle karşı karşıyayız. Herhangi bir tercih yapacağımız zaman onu doğurmuş olan koşulları tüm şeffaflığıyla ortaya koymamız önemli. 25 Haziran sabahı aydınlık Türkiye'ye uyanacağımızdan şüphe duymuyorum. Ağır bir tablo konuşuyor olsam da hepimiz dönüşümü, değişimi isteyen bir toplum ve dolayısıyla buna uyum sağlaması gereken bir siyasetle karşı karşıyayız. Önemli olan bunu hep birlikte yapmaktır. Biz birlikte yaşayacak mıyız yoksa sürekli birbirimizi ötekileştirerek bu karanlığın içine gömülecek miyiz" dedi. Böke, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün sanayi 4.0 devrimi ülkemizin kapısında dururken biz o kapıyı açıp öncülük etmek yerine bir uçurumdan yuvarlanıp yuvarlanmamaya siyasi baskıyla geldik. Birlikte yaşayacak mıyız sorusu birlikte üretecek miyiz sorusunun temelidir. Sanayi devrimine öncülük edip aydınlık bir yarın mı, yoksa sürekli tüketen karanlığa mı gömüleceğiz? Tercih bu kadar önemli bu kadar ağırsa, bizi buraya taşıyan koşulları da tespit etmemiz gerekir. Ne oldu da Türkiye bu kadar keskin bir yol ayrımına geldi? Bu durum tespitini yaparken eleştiriden ziyade değişmesi gerekenleri söylemek gerekiyor."

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, Türkiye'de ekonomik sorun ve borç sıkıntısı olmadığı yönünde yaptığı açıklamayı eleştiren Böke, "Türkiye'de ekonomik sorun olmadığını, borç sıkıntısı olmadığını, Türkiye'nin parasını doğru kullandığını pervasızca söylüyor. Türkiye borçludur. Bugün Türkiye'nin dışarıya borcu 453 milyar dolar. Yani milli gelirin yarısından fazlası. İktidar gözünü açıp gerçeklere bakabilse borcun tarihi zirvelerde olduğunu görür. Mehmet Şimşek ve iktidara hatırlatalım. Bugün Türkiye sizler sayesinde borçlu. Eğer yeterli düzeyde gelir yaratacak üretiminiz olmazsa bunun karşısında sürekli tüketimi tercih ederseniz borçlanırsınız. Gelir yaratacak alanlara aktarmazsanız bu borç sarmalı büyür. Türkiye son 16 yılını rantçı sermayeye kamu kaynağı aktararak ve bunları betona gömerek geçirmiştir. Kaybettiğimiz şey çocuklarımız, gençlerimiz, sanayicilerimiz, toprağımız, tarımımız oldu. Sadece son 7 yıl içinde Türkiye'nin inşaata harcadığı para 551 milyar dolar. Oysa ki bu parayla nice fabrika kurulur nice ürün üretilirdi. Bambaşka bir düzen kurulabilirdi. Değişmesi gerekenin ne olduğu çok açık. Rahatsızlık havaalanlarından, köprülerden değil rahatsızlığın verimli kullanılamayan kaynaklara olduğu açıktır" dedi.

OHAL'İ KALDIRMA SÖZÜ

Selin Sayek Böke, Türkiye'nin 24 Haziran'da vereceği kararın sadece cumhurbaşkanı seçmek ve sadece parlamentoda kimin görev yapacağına karar vermek olmadığını vurguladı. Böke, "Londra'da birkaç yatırımcıya söz veren değil, 81 milyona eşit hizmet veren bir anlayış gereklidir. Yeni bir siyasete ihtiyaç olduğu açık. Çaresi var mı? Var. Tek yapmamız gereken yeni iradeyi iktidara taşımak. OHAL'i iktidara geldiğimizin ilk haftasında kaldırmanın sözünü veriyoruz. Nasıl kolay geldiyse kaldırmak da kolay olacak. Demokrasi mi yoksa bugün içine sıkıştığımız keyfi tek adam rejimi mi? Türkiye'nin yeterli kaynağı var. Tek ihtiyacı olan şey bu kaynakları kendi iktidarı için değil Türkiye iktidarı için kullanacak iktidarı getirmek" diye konuştu. Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Görüntü Dökümü

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-Toplantı salonundan görüntü

-CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin açıklaması

-CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın açıklaması

-Salondan detay ve genel görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN-Mücahit BEKTAŞ /İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)HDP'Lİ BULDAN: 24 HAZİRAN'IN 1 KASIM'I OLMAYACAK HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti'nin, 7 Haziran 2015'teki seçimlerde HDP'nin yakaladığı başarıyı sindiremediğini ve ülkeye zulmederek 1 Kasım'da tekrar seçim yaptığını belirterek, "Şu bilinsin ki, 24 Haziran'ın 1 Kasım'ı olmayacak. Artık Türkiye halkları, Türkiye toplumu AKP'nin gitmesinden yana bir tavır aldı ve bu tavır 24 Haziran'dan sonra seçim sonuçlarına güçlü bir şekilde yansıyacak" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İzmir İl Örgütü'nün Alsancak semtindeki Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Yemeğe HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP İzmir milletvekili adayı Yalçın Yanık'ın yanı sıra birçok partili katıldı. HDP İzmir eş başkanları Semra Uzunok ve Çerkez Aydemir'in yaptığı konuşmaların ardından kürsüye çıkan Buldan, AK Parti iktidarını eliştirdi. Buldan, "Hepinizin bildiği gibi gidici olduğunu anlayan AKP, baskın seçim kararı aldı, bizler de tüm parti organları olarak bu seçim için çalışıyoruz. Ancak yarış eşit şartlarda geçmiyor, sevgili Selahattin Demirtaş cezaevinde mücadelesini sürdürüyor ve oradan halkımıza seslendi. Aslında 7 Haziran 2015 bizlere çok şey hatırlatıyor. İfade etmek isterim ki, 2015 7 Haziran'ında yaşamış olduğumuz o büyük coşkun, o büyük moral bugün bir kez daha Türkiye'ye hakim ve bu atmosfer hala devam ediyor. Şu anda görüyoruz ki hava bizden yana, toprak, su, deniz, rüzgar bizden yana. 24 Haziran'da da rüzgar esmeye devam edecek ve bizler büyük bir zafer elde edeceğiz" dedi.

'24 HAZİRAN'IN 1 KASIM'I OLMAYACAK'

AK Parti'nin, 7 Haziran 2015'te HDP'nin yakaladığı başarıyı hazmedemediğini vurgulayan Buldan, "AKP hükümeti 7 Haziran 2015'ten sonra ülkeyi bir kez daha seçime götürmüştü ve 1 Kasım seçimleri yapılmıştı. Ama buradan söylemek isterim ki 24 Haziran'ın 1 Kasım'ı asla ve asla olmayacak. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giderken ülkeye yaşatılan zulümler, bu kez 24 Haziran'dan sonra tekrarlanmayacak. Çünkü bu kez çok kararlı ve inançlı bir halk var. Artık Türkiye halkları, Türkiye toplumu AKP'nin gitmesinden yana bir tavır aldı ve bu tavır 24 Haziran'dan sonra seçim sonuçlarına güçlü bir şekilde yansıyacak" dedi. 'ROBOSKİ'NİN, SUR'UN EMRİNİ KİM VERDİ?'

Son günlerde konuşulan Kandil'e yönelik askeri operasyon konusuna da değinen Buldan, "Bunun, bu ülkeye getireceği herhangi bir kazanç yoktur. Olacak olan yine insanlarımıza olacak, bu düşünce gencecik fidanlarımızın toprağa düşmesini sağlayacak. Türkiye halkları savaşa prim vermiyor, bunu kabul etmiyor. Türkiye'yi yönetmek bu kadar ucuz değil. Ölmek ve öldürmek için değil, yaşamak ve yaşatmak için bu ülkeyi yönetmek lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Selahattin Demirtaş'a yönelik olarak söylediği, "Bu insanın eline 53 Kürt kardeşimizin kanı bulanmıştır" sözlerine de değinen Buldan, "Öyleyse ben de buradan soruyorum, Roboski'nin emrini kim verdi? Sur'un emrini kim verdi? Silvan'ı, Sur'u, Cizre'yi yakıp yıkmanın emrini kim verdi? Bunu size sormak isteriz" diye konuştu. Yapılan ney dinletisinin ardından iftar organizasyonu sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Yemekten görüntü

- Ertuğrul Kürkçü'den görüntü

- Pervin Buldan'ın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)ARTVİN’DE 26 BÜYÜKBAŞ İTLAF EDİLDİ, KARANTİNA SAHASI GENİŞLETİLDİ ARTVİN'de, halk arasında çiçek hastalığı olarak bilinen Lumpy Skin Disease (LSD) olarak ta adlandırılan Nodüler Ekzantemi hastalığı nedeniyle yaşanan büyükbaş ölümleri üzerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan gelen uzman ekip bölgede incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre hastalık tespit edilen 26 büyükbaş itlaf edildi, 5 ilçede karantina uygulaması ile aşılama çalışması başlatıldı. Kentte, Hopa, Arhavi, Borçka, Murgul ve Kemalpaşa ilçelerinde üzerinde yaralar oluşan ve bitkin düşen büyükbaş hayvanların telef olmaya başlamasının ardından bölgeye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekipleri inceleme gerçekleştirdi. Halk arasında 'çiçek hastalığı' olarak da bilinen Lumpy Skin Disease (LSD) olarak ta adlandırılan Nodüler Ekzantemi hastalığı taşıdığı belirlenen Kemalpaşa’da 12, Hopa’da 11, Arhavi 3 olmak üzere 26 büyükbaş itlaf edildi. Karantina uygulaması başlatılan 5 ilçede büyükbaşlarla ilgili aşılama çalışması yürütülüyor.

Görüntü Dökümü

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(ARŞİV)

-Hayvanlardan görüntüler

-Ahırdan detaylar

-Röportajlar Haber: Adem GÜNGÖR /ARTVİN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)İŞHANINDAKİ YANGINDA, 10 İŞYERİ KULLANILMAZ HALE GELDİ VAN'da iki katlı bir işhanında çıkan yangında, 10 işyeri kullanılmaz hale geldi. İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi'ndeki 2 katlı Doğu Center adlı işhanında gece yarısı sıralarında yangın çıktı. İçerisinde züccaciye, manifatura, çeyiz ve hediyelik eşya dükkanları bulunan işhanından yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede tüm işhanını sararken, gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat 30 dakikalık çalışmayla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında 10 işyeri kullanılmaz hale geldi. Yangını haber alıp, olay yerine gelen işyeri sahipleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Bazıları, yangında işyerlerinden arta kalan ürünlerini dışarı taşıdı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü Kadir Erdoğan, "Saat 23.52'de İpekyolu şubemize ihbar gelmiş. 1 saat 30 dakikada yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı. 4 itfaiye aracı ile 12 personel yangına müdahale etti. Çıkan yangında 5 dükkan tamamen yandı. 5 dükkan da büyük zarar gördü" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel detaylar

- Yanan dükkanlardan detaylar

- İtfaiye ekiplerinin yangın soğutma çalışmalarından detaylar

- Yangından kurtarılan mallardan detaylar

- Yangının çıktığı Doğu Center iş hanından detaylar

- Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü Kadir Erdoğan'ın açıklamaları

- Bekleyen kalabalıktan detaylar

- Detaylar Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ /VAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)ADANA'DA TERÖR OPERASYONU: 15 GÖZALTI ADANA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde kent merkezi ve Ceyhan ilçesinde çok sayıda eve eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının operasyon yapılacak adrese gitmesi

- Zırhlı araçtan inan Özel Harekat polisleri

- Evin zilini çalan Özel Harekat polisinden görüntü

- Binanın dış kapısında uzun namlulu silahlarla bekleyen Özel Harekat polisleri

- Polislerin binaya girişi

- Baskın yapılan evin sokağındaki zırhlı araçtan görüntü

- Çevre önlemi alan Özel Harekat polisinden görüntü

- Şüphelinin evden çıkartılması

- Şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmeleri

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)KİLİS'TE HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ KİLİS'te dün akşam saatlerinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Kent semalarında helikopter hareketliliği dikkat çekti. Suriye sınırını takip eden askeri helikopter, Gülbaba semalarda ilerledi. Askeri yetkililerin sınır hattında denetleme ve incelemelerde bulunduğu helikoptersı, 2'nci Hudut Taburu'na iniş yaptığı görüldü. Görüntü Dökümü

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- Helikopterin Kilis semalarında uçuşu

- Genel ve detay görüntüler