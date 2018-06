DHA YURT BÜLTENİ - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'den sonra geldiği İzmit'te, Milli İrade Meydanı'nda toplanan kalabalığa konuştu. Alanda hazır bekletilen sağlık ekipleri sıcaktan etkilenenlere müdahalede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada siyaseti milletle beraber yaptığı belirterek, "Biz siyaseti milletimizle beraber yapıyoruz. Makam mevki için değil, geride eserler bırakmak için yapıyoruz. Ekonomimizi, ticaretimizi, soframızdaki ekmeği büyütmek için çalışıyoruz. 81 milyonun her ferdine hizmet götürüyoruz. Bugüne kadar ayrımcılık düşüncesini kapımıza yaklaştırmadık. Bay Muharrem çıkmış açıklama yapıyor. Bay Kemal ne ki sen ne olacaksın? Siz bu ülkede başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi bilmiyor muyuz? Dürüst olun dürüst. Onları odalara çekip neler yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Bize neler anlatıyorsunuz. Neymiş 'Annesi örtülü, kız kardeşi örtülüymüş.' Onlara saygım var. Ama benim sana saygım yok. Çünkü siz çile çektirdiniz çile. Sizde değişen bir şey yok. Nedir sizin imam hatip düşmanlığınız. 'Ben imam hatipte öğretmenlik yaptım' diyor. Sen kendine bak kendine. Şimdi ne oldu? Bay Kemal o da aynı. Bunlar kalıptan kalıba giren tipler. Dürüst değiller. Şehirlerimizin oy tercihlerine göre bunlar renk ayıranlardan. Bunları iyi tanırız. Yeri gelir bir yerde cuma namazına dururlar, bir yerde cenaze namazına dururlar. Olduğun gibi görün göründüğün gibi ol. Oy almak için bu numaraları neden yapıyorsun" dedi.

'FETÖ'YE ÜLKENİN ANAHTARINI TESLİM ETMEK İSTİYORLAR' Muhalefetin FETÖ'ye anahtarı teslim etmek istediğini de söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Bunlar FETÖ'nün ağzıyla konuşuyorlar. FETÖ'ye ülkenin anahtarını teslim etmek istiyorlar. Bay Muharrem gitti Edirne'ye terörist başı konumunda olan, 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan kişiyi gidip ziyaret ediyor. Gençler aman ha bu oyunlara gelmeyin. Tutturmuşlar 'Çıksın aday olsun.' Partisi de propagandasını yapıyor, bu bile fazla. Şu anda tutuklu mu bu adam? tutuklu. Bitti, bir an önce adalet karar vermesi lazım. Ölenlerin ailesine sormak lazım. Yasin Börü'nün annesine sormak lazım. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı ben bunu çoktan onaylardım. Türkiye'ye eski ezik günlerine döndürmenin planlarını yapıyorlar. Kocaelili kardeşlerime muhalefete şunları sormasını istiyorum; AK Parti Türkiye'de 204 bin derslik yaptı bunları yıkacak mısınız? 69 milyon kişiye internet hizmeti sağladı onları kesecek misiniz? Yeni hastaneleri kaldırıp atacak mısınız? Kocaeli şehir hastanesinin inşaatını durduracak mısınız? Kocaeli'nde toplu konutlarda yaşayan vatandaşlarımızı kapı dışı edecek misiniz? Hızlı tren hatlarını kaldıracak mısınız? Siz yeniden kara trene mi bineceksiniz? Bunlar yapar yapar. Önümüzde 29 Ekim'de havalimanını açıyoruz. Orada bir televizyon programı yapacak güzelliklerini göreceksiniz. Bunlar bu işlerden anlamaz. 525 baraj, 528 hidro elektrik santrali yaptık. Bunları da yıkacak mısın bay Muharrem? Muhalefet adayları karşınıza geldiğinde bunları sorun. Adamın işi gücü yok İsmail Metin Paşa ile uğraşıyor. Ben de Malatya'ya gittim. Onlar protokol mensubu ve aynı masada oturuyoruz. Konuşmamın bir yerinde alkışladılar. Tuttu 'Apoletleri sökeceğim' dedi. O apoletleri sen mi sökeceksin, apoletleri sökecek olan yargıdır yargı, cahil."

'BİZ UZAYA NASIL ULAŞACAĞIZ BUNUN ÇALIŞMALARINI YAPIYORUZ' Muhalefetin akşam yalan, sabah yalan söylediğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Siz çırağa bakkal dükkanını teslim eder misiniz? Bunlar çırak bile değil. Ne diyor bay Muharrem 'Ben kanal İstanbul'a karşıyım' kafaya bak kafaya. Ufuk yok ufuk. Şurada geçenlerde bir gemi boğazda yalıya çarptı. Tanker olsaydı Allah muhafaza aylarca yangın olurdu. Daha önce yaşadık. Bunarın kafası basmıyor, bu CHP'nin tarihi böyle. 'Otomobilde bu Erdoğan 20 yıl geriden geliyor' diyor. Kocaeli, Bursa ile otomobilin merkezi. O zannediyor ki bizim oto projemiz benzinli veya mazotlu zannediyor. Bay Muharrem elektrik, elektronik motorla çalışacak. Tesla sahibi Elon Musk geldi. Sana gelmedi Muharrem. Niye geldi bize? Senin gibi birisiyle bu işler yapılmaz. Biz uzaya nasıl olacak da bir an önce ulaşacağız bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ama öğrenecek inşallah 24 Haziran'dan sonra baya vakti olur."

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaretine tepki göstererek, "Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı adayıysan, bu milletin askerini, bu milletin polisini, bu milletin sivil vatandaşını katledenlere destek olamazsın. Amansız bir şekilde terörle mücadele eden generallerin apoletini sökmek senin haddine mi?" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını dün Edirne ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sürdürdü. Edirne Selimiye Camii Meydanı'nda halka seslenen Başbakan Yıldırım, 16 yılda yaptıkları hizmetleri anlattı. Türkiye'ye 16 yılda 3 kat büyüttüklerini söyleyen Yıldırım, "İhracat rekorları kırdık, geçtiğimiz yıllarda 10 yıl içerisinde neredeyse 8 milyon vatandaşımızı yeni iş aş imkanı yarattık. Bu sayı Avrupa Birliği ülkelerinin tamamının oluşturduğu istihdam sayısından daha fazla. Eğitimde dev yatırımlar yaptık. 284 bin derslik yaptık, evlatlarımızın hizmetine verdik. Şehir hastaneleri kurduk. Edirne'ye 400 yataklı güzel bir hastane yaptık mı? Bütün ilçelerine hastane yaptık mı? Hayırlı uğurlu olsun. 5 bin ambulans aldık. Yurdun her yerinde 383 kilometre uzunlukta 258 tane tünel açtık. Bakın Ak Parti iktidarından önceki iktidarlar 30 yılda 3 bin metrelik Bolu Tüneli'ni açamadı. Ak Parti iktidarı 400 kilometreye yakın tüneli 15 yıla sığdırdı. Dünyanın ikinci büyük tüneli Ovit Tüneli de önümüzdeki çarşamba günü açılacak. Kardeşlerim, biz kendimizi bu ülkeye ait gören insanlarımız ve daima milletimizin hizmetindeyiz."

'ESNAFIMIZA MÜJDE VERİYORUM' Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere dini bayramlar öncesinde ikramiyi verme kararı aldıklarını belirterek, "Onu bile çarpıtmaya çalışıyorlar. Yok az verecek , çok verecek, vermeyecek diye milletin kafasını karıştırıyorlar. Adılar mı emeklileriniz? Güle, güle kullansınlar. Daha fazlasına layık emeklilerimiz. İnşallah imkanlarımız daha fazla gelişirse, daha fazla imkan sağlayacağız. Bu arada esnafımızı da bir müjde verelim buradan, Edirne'den esnafımıza müjde veriyorum. Evet şimdi Türkiye'nin her tarafında 750 bin tane esnaf basit usulde vergi veriyor. 2018'de bu esnafımızdan 9 bin bira altında kazanç elde edenler hiç vergi vermeyecek. Vergiden muaf olacaklar. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir de çok önemli bir iş yaptık bu ara imar barışı. İmar barışı büyük bir reformdur bugün Türkiye'de 13 milyon bina, işyeri, gece kondu, ruhsatsız yapı var. Yani en az 13 milyon hane nüfus sayısını sayarsan 40 milyon vatandaşımızın devletle, belediyelerle sorun var. Bu sorun 50 yıldır devam ediyor. Dedik ki, devlet, milletle kavgalı olmaz. Devletin işi millete hizmet etmektir onun için barış elimizi uzattık, imar barışını getirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz cuma günü başladı müracaatlar. Çok müthiş bir ilgi var. İl müdürlüklerimizden, internet üzerinden, evinde elektriği, suyu olmayan, imarı olmayan, kat mülkiyeti olmayan, mülkiyet sorunu olan, imara aykırılıkları olan herkes bütün vatandaşlarımız bu tarihi fırsatı değerlendirsinler istiyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İzmir'deki Bergama mitinginin ardından Manisa'ya geldi. Saat 15.00'te başlaması planlanan miting, 1 saat sarkınca partililer, sıcaktan korunmak için gölgeliklere sığındı. Kentin girişinde partililerin oluşturduğu konvoyla karşılanan Akşener, Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalılarla buluştu. Miting alanında 'Çiftçinin umudu Meral Akşener' yazılı pankart açıldı. Mitinge katılanlar da ellerinde 'Şehzadeler şehrine hoş geldin Cumhurbaşkanım', 'Bakan çocukları değil vatan çocukları', 'Kurtar bizi Meral abla', 'Ayy resmen devrim' yazılı pankartlar taşıdı. Meydanda kendisini coşkuyla karşılayan partilileri selamlayan Akşener'e, kürsüde 86 yaşındaki bir kadın bileziğini verdi. Akşener, "Ben de bu bileziği alıyorum, seçim kampanyamda kullanacağım. Sizlerin karşısında söz veriyorum; bu bileziğe haram katmayacağım. Bugün öyle bir haldeyim ki biraz evvel Bergama'da 75 liraya işçi olarak çalışan bir kardeşim 50 lirasını bana getirdi. Allah, beni onlara karşı utandırmasın. Helale, haram karıştırmayacağım. Böyle bir şey olursa Allah, bana hiçbir şey nasip etmesin. Ablam hakkını helal et" dedi. 'HALEP'TE İFTAR YAPACAĞIZ' Sıcak havaya rağmen meydana gelen Manisalılara teşekkür eden Akşener, yola milletin desteği ile çıktığını belirterek, cumhurbaşkanı olduğunda ilk işinin, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve adaleti yeniden tesis etmek olacağını söyledi. Akşener, "İşsiz kalan gençlerin, mezara gömülen köylünün yeniden ayağa kaldırılması için gereken tedbirleri alacağım. Dış politikada herkesle kavgalı Türkiye'yi, yeniden komşularıyla iyi ilişkiler kuran bir ülke haline getireceğim. Suriye politikasını düzelteceğim. Bu 4 milyon Suriyeli kardeşimizi, mutlu olacak şekilde memleketlerine göndereceğiz. Sayın Erdoğan, Şam'daki Emevi Camii'nde namaz kılamadı; ama biz 2019 Ramazan'ında Suriyeli kardeşlerimizle Halep'te iftar yapacağız. 453 milyar dolar borç alındı, 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 2 trilyon dolar hepimizin cebinden alınan vergilerle para toplandı. 2,5 trilyon dolar 16 yılda bu arkadaşların eline geldi. Bu 2,5 trilyon dolardan Manisa'ya bir şey yapıldı mı?" diye konuştu.

'GERÇEK FETÖCÜLERİ YARGININ ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ' İktidarın FETÖ'yle gerçek manada mücadele etmediğini iddia eden Akşener, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz İyi Parti olarak, iyi geldik. Onlara da iyi geldik. Milletim dedi ki 'Kur partini.' Kurduk, milletimize iyi geldik. Onlar ise bu devleti ele geçirmek için yola çıktılar. Bu devleti yönetmek için değil. Ne oldu? 15 Temmuz meydana geldi. Eğer 2010'daki referandumu yapmasalardı 15 Temmuz olmazdı. Hepinizi uyardım buna rağmen yaptınız. Bu millet sizi sokaklardan köprülerden topladı. Komutan size 'Yürü' dedi mi siz 'Yürümüyorum' diyebilir misiniz? Şimdi 5 günlük erin 'Yürü' dendiği zaman yürümekten başka çaresi yoktur. Harp okulu öğrencileri. Bu çocukları aileler devlete emanet ederler. 18 yaşındaki çocuğu müebbetin eşiğine getirdin. Emir talimat verenler kaçtı. 18 yaşındaki çocuklara, 5 günlük erlere müebbet. Bunun neresi FETÖ'yle mücadele? Hadi oradan be. Asıl FETÖ'cüler sizin içinizde. FETÖ'cünün oğlu bilmem nereden vekil adayı. 'Gülen'den icazet almadan iş yapmam' diyen kişi bilmem nereden vekil adayı. Nerede senin FETÖ'yle mücadelen? Biz tüm FETÖ'cüleri yargının karşısına çıkartacağız. Seçilir seçilmez OHAL'i kaldıracağız. OHAL'de seçime gidiyoruz. Gençlerimizin çocuklarımızın geleceği için, aydınlık bir ülke için, 24 Haziran'da bir karar vereceksiniz. Tayyip Erdoğan ikinci turda kimi rakip olarak görmek istemez, ona göre kararınızı verin." Miting sonunda 'Hasan' isminde bir öğrenci sahneye çıkarak karne harçlığı olan 50 lirayı Akşener'e verdi ve "Bunu seçim için kullanır mısınız?" dedi. Akşener de küçük çocuğa sarılarak teşekkür etti. Akşener, Gündoğdu Meydanı'ndaki iftara katılmak üzere alandan ayrıldı.

İZMİRLİ GENÇLER ZARF İÇERİSİNDE AKŞENER'E 75 LİRA VERDİ İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İzmir programının finalini Gündoğdu Meydanı'nda katıldığı iftar ile yaptı. Meydana kurulan masalarda partililerle halkın katıldığı programda iftar yapan Akşener, konuşma yapmak için çıktığı kürsüde şaşkına döndü. Bir kız elinde zarfla sahneye çıkarak Akşener'e sarıldı ve elindeki zarfı verdi. Akşener, gençlerin İYİ Parti'nin kampanyasına destek sunmak için kendi aralarında para topladığını açıkladıktan sonra zarfı açtı. Zarfın içinden 75 lira çıktı. Seçimlere dair de açıklama yapan Akşener, "Abdullah Gül'ü kabul etseydim iki milli görüşçü arasında karar verecek olacaktınız" diye konuştu. Akşener, konuşmasında Başbakan Binali Yıldırım'ı da eleştirerek, "Benim ağzımdan TİKA ile ilgili bir laf çıkmamıştı. Satmaya kalkışsam söylerim. Senden mi korkacağım" diye konuştu. İzmir'de; Bergama ve Tire ilçelerinde miting yaptıktan sonra kent merkezine gelen Meral Akşener, Gündoğdu Meydanı'nda İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşlarla birlikte iftar yapan Akşener, menüde yer alan mercimek çorbası, pilav, etli patates ve tatlıdan yedi. İftarın ardından konuşan Akşener İzmir'den övgü dolu sözlerle bahsetti. İzmir'in İYİ Parti'yi ve kendisini bağrına bastığını söyleyen Akşener, "Atatürk'ün İzmir'i, Zübeyde annenin İzmir'i. Bu memleketi yönetmek için değil ele geçirmek için yola çıkanlara ilk defa dur diyen İzmir. İzmir var oldukça, İzmirli var oldukça Cumhuriyetin temel değerlerini değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. İzmir, sorgulayan şehir, İzmir, biat etmeyen şehir. İzmir, Atatürk'ü seven şehir. Cumhuriyetin bekçisi İzmir. Aranızda olduğum, aynı sofrayı paylaştığım için büyük heyecan, mutluluk ve onur duyuyorum" dedi. Vatandaşların 24 Haziran'da iki alanda karar vereceğini kaydeden Akşener, "Cumhurbaşkanı kim olsun? Milletvekilleri kim olsun?" dedi. Bunun üzerine alandan 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganları yükseldi. Atılan sloganların ardından Akşener, "İzmir cevabı verdi" dedi. Daha sonra Türkiye'nin yorgun olduğunu söyleyen Akşener, "Türkiye yorgun, gerim gerim gerilmekten nefes alamıyor. Türkiye huzursuz. Sabah başka, öğleden sonra başka konuşan siyasetçi tipinden yoruldu. Herkese çemkiren, hakaret eden siyasetçiden yoruldu. Nefes almak, huzur bulmak istiyoruz. Bu ülkede kardeş gibi huzur içinde yaşamayı istiyoruz" diye konuştu.

EKONOMİ BAKANINI ELEŞTİRDİ Türkiye'nin 453 milyar dolar borç aldığını, 70 milyar dolar özelleştirme yaptığını ve Türkiye'den 16 yılda 2 trilyon dolar vergi alındığını söyleyen Meral Akşener, "Bunların hepsi toplamı 2 buçuk trilyon dolar. İzmirli genç işsiz. İzmir'e devlet fabrika yaptı mı? Devlet İzmir'e hizmet getirdi mi? Peki 2,5 trilyon dolar nereye gitti? Köprüler yapıldı yandaş müteahhide. Tüp geçitler yapıldı, şehir hastaneleri yapıldı yandaş müteahhidin. Utanmadan 'Şehir hastanelerinin müşterisi artacak' diyen bir Cumhurbaşkanı ve adayı var" dedi. Bu sözlerin ardından yuhalayan kalabalığa müdahale eden Akşener, "Biz yuhalamıyoruz. Biz 24 Haziran'da gereğini yapıyoruz" dedi. Açıklamasının devamında sözü hükümetin yatırımlarına getiren Akşener, "65 milyar dolara meşhur çılgın proje kanal İstanbul yapılıyor. Her gittiğim yerde bu soruyu soruyorum. Sormaya da devam edeceğim. Gençlere maaş bağlayacağım diyorum. 'Kaynağın nerede?' diyorlar. Kredi kardı borçlarını sileceğim diyorum, 'Kaynak nerede?' diyorlar. Fabrika yapacağım diyorum 'Kaynak nerede?' diyorlar. 65 milyar doları gömüyorsun oraya, Türkiye'ye faydası nedir, kaynağı nerede? Ben şimdi kaynaklarımı söyleyeyim. Başbakan da soruyor. Ekonomi bakanı denilen birisi var. Şaka gibi. Kaynak çarçur ettiğiniz, arpalık haline çevirdiğiniz pek çok devlet kurumunun harcadığı, israf ettiği paralar. Bunlardan biri TRT" diye konuştu.

'ARTIK GÖNDER EVİNE DİNLENSİN' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yüzükle siyasete başladığını söyleyen Akşener, "Eğer bundan başka şeyler olursa hırsızlıktır demişti. Ben demedim kendi dedi. El hak doğru söylemiş. Adam yorgun, bir de geveze. Artık gönder evine çoluk çocuğu dinlesin. Biz gerekeni 24 Haziran'da yapacağız" dedi. Sözü işsizliğe getiren Akşener şöyle devam etti: "Gençlere bu devlet iş vermek zorundadır. Veremiyorsak ailelerin karşısında onları ezemeyiz. İş verinceye kadar her gencimize 500 liralık vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Bana dediler ki kaynak nerede? 8 milyar liraya arabalara biniyorlar. Kira paraları sizden çıkıyor. Bakanlar, çocukları, gelinleri, damatları bir filo. Siz de babanız da vergilerle onları ödüyor. İnin aşağı diyeceğim. Suriyelilere 150 milyar lira para harcandı. Ne işin vardı? Beşar Esad'ın yerinde kalması, gitmesi sana neydi. Efendi efendi ticaret yapılıyordu. 4 milyon insanın evinden barkından olmasına sebep oldun şimdi ağlıyorsun. Cumhurbaşkanı olur olmaz Suriye politikalarını düzelteceğim. İnsanlar vatanlarında özgür ve mutludur. Memleketlerine göndereceğiz. Sayın Erdoğan, Emevi Camisi'nde namaz kılamadı ama biz 81 ilimizdeki temsilcilerle memleketine gönderilmiş mülteci kardeşlerimizle seneye bu zaman iftar edeceğiz" diye konuştu.

'BUNLAR BU DEVLETİ ELE GEÇİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR' Kredi kartı borçlarıyla ilgili projelerinin olduğunu da açıklayan Akşener, "6 binin üzerinde cinayet ve intihar var. Bir defalık bu insanları da rahatlatacağız. Bunları da çözeceğiz. Yine kaynak diyorlar. Her kaynak söylendiğinde gol yiyorlar haberleri yok. Önemli bir şey daha var. 15 Temmuz kalkışması oldu. 2010'da o referandum olmasaydı 15 Temmuz olmazdı. Kendilerini gittim uyardım dinlemediler. Bu aziz millet kendilerini çukurdan aldı çıkardı. 249 insanımız şehit oldu. Aradan zaman geçti, ilk iş olarak harp okullarını kapattılar. Harp okuluna verilen öğrenci bu devlete emanettir. FETÖ'nün, metönün, ketonun eline düştüyse kabahat senin. Hepsi gariban Anadolu çocukları. Zenginler, hainler, damatlar, gelinler kaçtı, garipler sopa yiyor. Bunu bahane ederek harp okullarını kapattı. Binalara savaş açtı. İlk işim Kuleli ve Işıklar askeri liselerini açmak olacak. GATA'yı kapattılar. Derhal GATA'yı açacağım. Harp akademilerini açacağım. Binalarla savaş olmaz. Bunlar bu devleti ele geçirmek için yola çıktılar. Yönetmek akıllarından geçmedi. Dün FETÖ ile yarın keto ile hayatımızda olacak" dedi.

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI Akşener, Abdullah Gül'ün çatı adaylı olacağı iddiaları için de, "Abdullah Gül'ü kabul etseydim, iki milli görüşçü arasında karar veriyor olacaktınız. Bu direnç, bu tavır sizin içindir. Ne kadar birbirine benzemezin kuyruğu birbirine değiyormuşuz. Birbiriyle alakası olmayan ne kadar insan Meral Akşener'e çemkiriyor. Cumhur ittifakının karşısında Millet İttifakı'nı kurduk. An itibariyle Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçiyor. Bendeki bilgiler bu. Meclisi alacağız ama cumhurbaşkanlığını da almamız gerekiyor. Az önceki sorunun cevabını verdikten sonra oylarınızı kullanacaksınız. Başaracağız" dedi. Akşener, konuşması bittikten sonra alandakilerle vedalaşarak İzmir'den ayrıldı.

'ÖNCE YÖNETİM, SONRA SİSTEM DEĞİŞECEK' Ak Parti iktidarını eleştiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti: "Şimdi gördük ki hükümet problemleri çözmekten aciz. Çünkü kimseyi dinlemiyor. En ufak bir ikaz, en ufak bir tehdit sanki düşmanlıkmış husumetmiş gibi algılanıyor. Bundan dolayı da artık bu ülkede geri dönmeyecek bir kitle var, onun için önce yönetim değişecek arkasından bu kutuplaşmaya neden olan kuvvetler ayrılığını rafa kaldıran sistem değişecek. Seçime giderken bir takım değişiklikler yaptılar. Ne yazık ki anayasa, yine çiğnendi çünkü anayasada bir hüküm var, yürütmede istikrar ama temsilde adalet olmalı diyor anayasa. Yürütmede istikrar sağlandı, ama temsilde adalet yüzde 10 barajıyla yeniden çiğnendi bunun üzerine mecburiyet doğdu. Oraya da bir kolaylık getirildi, seçim ittifakları yaparsanız bu yüzde 10 barajı kalkar. Bunun üzerine iktidar, MHP ile ittifak kurdu. Bu barajı kaldırabilmek için de 3 parti bir araya geldik millet İttifakı'nı kurduk. Farklı görüşlere sahibiz ancak şunu milletimiz bilmeli, seçime gittiğiniz zaman siz Saadet Partisi amblenin üzerine mührü basacaksınız. İttifak'a değil. Baraj tehlikesi ortadan kalktığı için de düne kadar oyumuz boşa gider diye düşünen insanların, hiçbir oyu boşa gitmeyecek." Temel Karamollaoğlu, iktidara geldikleri zaman mevcuk hükümetin yaptığı yanlışlıkları yapmayacaklarını belirterek, "Biz gelirsek ne olacak? Dış politika karman çorman, herkesle kavgalı hale geldik. Sınırlarımız kaynıyor, Irak'ta 1.5 milyon insan katledildi, Suriye bir baştan bir başa yıkıldı. Bizim başka ülkelerle ilişkilerimiz düzelmedi, AB'nin kapısında hala nöbet tutuyoruz hala medeniyet projesi olarak görüyoruz. Adamlar da diyor ki almayız sizi, ne olacak? Bu problemin çözüme ihtiyacı var. Bizim teklifimiz açık, biz AB'nin kapısında daha fazla beklemeyiz. Bizim, ayrı işlerimiz var. Elbette İslam Birliği'nin kurulmasına, geri kalmış ülkelerin tamamının toparlanmasına ihtiyaç var burada önderlik yapacak ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bazıları zannediyor ki biz bunu söyledik Avrupa ile kavga edeceğiz, onlar bizi istemiyor. Tamam, aynen onların teklif ettiği gibi ittifak kuralım ama ayrıcalıklı bir birliktelik olsun. Avrupa'nın her dediğine evet mecburiyetinde olmayalım. Bizim de milli, ahlaki değerlerimiz var. Sizin kültürünüz, bizden farklı. Medeniyetler inançlar üzerine inşa edilir. Kavgaya gerek yok, ticaret yaparız, gider geliriz. Onların takdir ettiğimiz özellikleri varsa hukukun üstünlüğü gibi onu da benimseriz yeri geldiği zaman. Bu hengamenin içinde bugünkü iktidar nasıl çıkacağını bilmiyor" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ BİR UÇURUM Temel Karamollaoğlu, ekonomi konusunda ise sert eleştiride bulundu. Karamollaoğlu, "Ekonomi bambaşka bir uçurum, sen tedbir almakla mükellefsin. Öyle bir politika güdüyorsun ki, parayı toprağa gömüyor bunu da kalkınma sanıyorsun bu memleketin yüksek binalara değil, fabrikalara ihtiyacı var. Bu memleketin üretecek çiftçiyi desteklemeye ihtiyacı var. Esnaf borcunu nasıl ödeyeceğini bilemiyor, faizler almış başını gidiyor. Her sene en büyük kalem faiz giderleri. Bu sene 71.7 milyar lira. Kim ödeyecek bunu, siz ödeyeceksiniz ben ödeyeceğim. Bu iktidarın yanlış politikalarından. Bursa Belediyesi'nin bütçesi nasıl? Ayağa kalkamaz diyorlar. Günah değil mi bu. Dışarıdan borç aldığınız zaman o borcu bir takım üretken yerlerde kullanırsınız ki, hem borcu öder hem de ülkenin ihtiyaçlarını giderirsiniz" dedi. Karamollaoğlu, 5 milyonu geçen işsiz sayısı bulunduğunu belirterek, "Eskiden de vardı diyor, sen 15 senedir niye varsın? Amerikalılar mı, Avrupa mı çözecek? Sen çözeceksin. Yaptığın yanlış ekonomi politikalarından dolayıo başımızda bu felaket var. Dolar yükseliyor, bize oyun oynanıyor diyor. Bugün 77 milyar dolar açık veriyor. Bunu nasıl ödeyeceksin? Türkiye'nin bu sene 240 milyar doları buluyor borcu. Bunun bir mantığı olur mu, elbette dış ticaretin sürekli açık verirse 15 senede bir kere artı vermedi, bu seneki açık 41.7 milyar dolar. Senin işin gücün, bu borçları ödemek için yeni borç almak. O zaman borç büyür, doları kontrol edemezsen, dışarıdan birileri gelip destekleyecek değil. Türkiye'ye para getirecek insanlar paralarının emniyette olacağına bakarlar, parasını geri alamayacağı yere kim borç verir?" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir olmazsak, dayanışma içinde mücadele etmezsek zulmün elebaşları, cinayet çeteleri durmayacak, vazgeçmeyecektir. İşte son günlerde FETÖ'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır. PKK zaten kan dökmeye, can almaya devam etmektedir. İzmir'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum: Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilkini Sivas'ta gerçekleştirdiği bölge istişare toplantılarının sonuncusunu İzmir'de yaptı. '24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl' teması ile Kültürpark Fuar alanı 3 No'lu Holde gerçekleştirilen toplantıya, İzmir milletvekili adayları ve teşkilat mensuplarının yanı sıra; Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla il teşkilatları ve milletvekili adayları da katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı içerisinde yer almalarının gerekçelerini sıralayarak şunları söyledi: "Aklını milletten alan Cumhur İttifakı'yla cumhuriyetin kurucu felsefesini, kuruluş fikrini, kurtuluş iradesini kendimize kılavuz yaparak geleceğe yürüyoruz. Başarmaktan başka seçenek tanımıyoruz. Tıpkı, ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin gibi, tıpkı, Konak Meydanındaki hükümet konağına al bayrağımızı çeken Yüzbaşı Şerafettin gibi. Tıpkı, Milli Mücadele'yi zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal ve ülkü arkadaşları gibi, heyecan doluyuz, iman doluyuz, cesaretle meydan okuyoruz. Bu nedenle Cumhur İttifakı diyoruz. Bu nedenle Millet Aklı'yla hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı Millet Aklı, Türkiye'nin Teminatı, Elbette TBMM'de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi. Eğer nereye gittiğimizi bilmiyorsak sonunda bir yere varamayız. Hangi limana yelken açtığımızın farkında değilsek hiçbir rüzgârın faydasını göremeyiz. Ne yaptığımızın bilincinde değilsek her çaba boşuna, her gayret beyhudedir. Bilmenizi isterim ki, hayat ve siyaset, haysiyet ve hedefi olan, yüksek ülküleri ruh ve aklında taşıyan mücadeleci dava insanları için anlamlı ve bereketlidir. Hem duygularımızla, hem aklımızla, hem de stratejik bakışımızla geleceğin şifrelerini çözmeli, geleceğin rotasını ve çerçevesini çizmeliyiz. Akıl susarsa düşünce duracaktır. Bunu kabullenemeyiz. Düşünce durursa hareket sönecektir. Buna tahammül edemeyiz. Hareket sönerse çürüme başlayacaktır. Buna izin veremeyiz. Aklımızın imkânlarını kullanarak, vicdanımızın seslenişini duyarak, ecdadımızın miras ve emanetlerini kalben okuyarak zorlukları yeneceğiz, zoru kolaya çevireceğiz. Aklımızın kaynağı millettir. Bunu unutmayacağız."