DHA YURT BÜLTENİ - 1

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kürt sorununun çözümü konusundaki çözüm önerilerini anlatırken, "Kürtler onure edilmek istiyor, Türklerin de kaygıları var. O halde biz Kürtleri onure edeceğiz, Türkler'in de kaygılarını ortadan kaldıracağız. Samimi olacağız, gizli saklımız olmayacak. Kürt sorunun çözüm yeri Meclis'tir, başka bir yer değil" dedi. Miting için Diyarbakır'a gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, mitingin yapıldığı İstasyon Meydanı'ndaki caddeye seçim otobüsü ile geldi. Bazı milletvekilleri ve CHP Grup Başkenvekili Engin Altay'ın eşlik ettiği Muharrem İnce, miting alanında seçim otobüsünden inerken bir partili eşi Ülkü İnce'nin boynuna barışı temsil eden beyaz tülbent taktı. Eşi ile sahneye çıkan Muharrem İnce, mitinge katılanları selamladı. İnce konuşmasına başlamadan önce mitinge katılanlar Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş'ı kastederek, "Selo'ya özgürlük" sloganları attı. Eşi Ülkü İnce platformdan inerken, Muharrem İnce konuşmasına başladı. Sözlerine Diyarbakırlı şairler Cahit Sıtkı Tarancı ve Ahmed Arif'in şiirleri ile başlayan Muharrem İnce, 15 yaşında Yalova'da liseye giderken Ahmed Arif'in, 'Hasretinden Prangalar Eskittim' adlı kitabını, o yaşında ezberlediğini söyledi. Şiiri şimdi 40 yıl sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak Diyarbakırlılara okuduğunu söyleyen Muharrem İnce, "Bugün buraya sizi kandırmaya, sizi aldatmaya ya da baldıran şerbeti içmeye gelmedim. Bugün buraya Ramazan meyan şerbeti içmeye geldim. Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Cari açık 55 milyar dolar, 250 milyarlık ithalatı var, gençlerin yüzde 20'si işsiz ve Türkiye kuşatılmış durumda. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler Ankara'dan değil, Brüksel'den Washington'dan yönetiyor" dedi. Başından beri '3B' formülünü önerdiğini belirten Muharrem İnce, "1; 'Barışacağız' dedim, 'barışacağız, barışacağız, hemen barışacağız ama hemen'. 2; 'Büyüyeceğiz, ekonomik olarak büyüyeceğiz, yani üretim ekonomisine geçeceğiz'. Kıraathanelerde bedava kekle zaman dolmaz. Kıraathaneye gittin, çay kek beleş, gündüz kekle geçiştirdin, akşam eve gittin yemek ne olacak? Onun için tarıma dayalı sanayi geliştireceğiz. Ekilmeyen alanları ekeceğiz, meraları atıl olmaktan kurtaracağız. Benim derdim gençler. Benim derdim nufüs ortalaması. Yani siyasetçi numarası değil, kalabalığın sonunu göremiyorum. Sanayimizin yüzde 25'i atıl, onu işlevsel hale getireceğiz ve refahımızı artıracağız, zenginleşeceğiz, sonra bölüşeceğiz. Nasıl olacak? Adil bölüşeceğiz" diye konuştu. "Bu kardeşiniz ilkeli bir siyasetçidir. Zaman zaman kendi partisiyle de ters düşmüştür" diye konuşmasını sürdüren İnce, şunları kaydetti: "4 Mayıs'ta aday oldum. 4 Mayıs'ta 6 Ok'u çıkardım, sadece CHP değil, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Sonra Sayın Akşener'e gittim, kutladım başarılar diledim. Karamollaoğlu, Demirtaş'a gittim, başarılar diledim. Sonra Sayın Erdoğan'a gittim, başarılar diledim. Türkiye'de siyaseti uzlaştıracağım, barıştıracağım, siyaseti normalleştireceğim. Yani Allah'ın izni milletimizin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda 3 bin koruma ile gezmeyeceğim. Her şey normal olacak. 4 adayı da ziyaret ettim. Sonra da gittim adaylara, rakiplerime 500'er lira da para yatırdım hesaplarına. Amacım siyaseti yumuşatmak, amacım gönüller arasında köprü kurmak, amacım milleti barıştırmak, amacım 81 milyonu bir şemsiye altında toplamak. Sonra 4 adayı da ziyaret ettikten sonra Hakkari'ye gittim. Orada miting yaptım. Orada dedim ki; 'Sevgili Hakkarililer Sayın Akşener, Karamollaoğlu, Demirtaş'ın ve Erdoğan'ın size selamları var' dedim. Erdoğan, benim '4 adayın da size selamı var' videomu almış, sadece Demirtaş bölümünü kesmiş almış. Şimdi bakın videoya bakın, şunu bi izletelim arkadaşlar. Yani 4 adayın da 'selamları var' diyorum. Erdoğan, sadece Demirtaş bölümünü alıp, batıda seyrettiriyor 'bak bak Demirtaş'a da gitti' diyor. Saklım gizlim yok, birini ziyaret edeceğim zaman Erdoğan'dan da izin alacak halim yok. Millete yalan söylemiyorum, her şey milletin gözü önünde, ziyaret ediyorum. Erdoğan seni bile ziyaret ettim."

'HEM BARIŞACAĞIZ HEM BÜYÜYECEĞİZ' "Kürt sorununu çözmek istiyor mu istemiyor mu? Ben istiyorum. Çünkü ekonomik, kültürel, demokratikleşme sorunu olduğu gibi, siyasi ahlak sorunudur" ifadelerini kullanan İnce, şöyle dedi: "Diyarbakır'da farklı, Edirne ve Trabzon'da farklı konuşuyor. Ben size asla yalan konuşmayacağım. Burada size ne konuşuyorsam Edirne'de onu konuşacağım. Bazen siz de kızacaksınız bana. Çünkü, mesela dokunulmazlıklar konusunda ben bir partinin üyesiyim, vekiliyim, baktım partim yanlış yapıyor, dedim 'kusura bakmayın'. Yönetimin yaptığı yanlışı yapmayacağım. Doğru yolu birlikte bulacağız, barışcağız, hemen barışacağız, büyüyeceğiz, hızlı büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz adil. 37'nci günüm. 84'üncü mitingim. Bu meydanlarda 'Mazot, emekli asgari ücret, gençlerin yurt sorununu 2 yılda çözeceğim, tarikat yurtlarına muhtaç kalmayacaksınız' dedim. 'Her yıl 10 bin öğrenciyi doktora için yurt dışına göndereceğiz' dedim. 'Merkez Bankası müdürü bağımsız olacak. Ekonomi ile ilgili kurullar yetkin insanlardan oluşacak' dedim. Projeler anlattım, 'turizm' dedim, '60 milyon turist, 60 milyar gelir' dedim. Erdoğan da '3 proje' dedi. 'Kıraathane' dedi, iki; 'stadyum' dedi, üç; 'park' dedi. Be mübarek sen belediye başkanı mısın, cumhurbaşkanı mısın? 'Gelin kahveye; iskambil yok' E iskambil yoksa millet de gelmez, sana mı soracak? 'Ustayım' diyor, meğerse kek ustasıymış. Diyarbakırlı kardeşim sana söylüyorum; gündüz bedeva kek yemek isteyen Erdoğan'a, iş aş isteyen bana oy versin. Yine Erdoğan'la aramda fark ne, onu anlatayım. Şimdi Erdoğan kilosu 4.5, beyaz çay içiyor. Bense bildiğiniz siyah çay içiyorum. Erdoğan sarayda bıldırcın ile besleniyor, ben sizin bakkaldan aldığınız yumurtaları yiyiyorum. Erdoğan, 7 yıldızlı sarayında, ben yeryüzü sofralarında iftar açıyorum. Yani Erdoğan 'Beyaz Türk', ben bu ülkenin zencisiyim. O Ankara'da sarayı var, yetmedi 5 saray da İstanbul'da var. Şimdi Marmaris'e yazlık yaptırıyor. Size sözüm olsun; Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumharbaşkanı olduğumda o yazlık sarayı engelli çocuklara vereceğim. Türk, Kürt yok; Alevi, Sünni yok; sağcı, solcu yok; kadın, erkek yok; başörtülü başörtüsüz yok; bütün engelli çocuklar birer hafta arayla orada tatil yapacaklar aileleriyle birlikte. Benim de size projem bu."

'KARDEŞİM VER TALİMATI, GEREĞİNİ YAP' TİKA'yı kapatmakla ilgili herhangi sözü olmadığını yineleyen Akşener, şöyle konuştu: "İcranın başı, bir, yalan söylüyor, iki, iftira atıyor. Bana milletimin dışında bana talimat verecek kişi anasından doğmadı. Ben Binali Yıldırım'a diyorum şimdi bakanlıklar, yargı, MİT emrinde. Kardeşim ver talimatı, gereğini yap. Böyle bir ciddiyetsiz Başbakanlık olur mu? Bu iftirayı ispatlamıyorsan bugüne kadar bana 'FETÖCÜ, FETÖCÜ' dediler, hepsine söylediğim bir söz oldu; ispatlamayan namussuzdur, şerefsizdir. Neyse sektirdik iftirayı sektirdik yalanı ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı'na yakışmıyor kardeşim. FETÖ her yeri ele geçirirken bostan korkuluğuymuş hepsi bunların. Bunun üzerine TİKA'yı araştırdık. TİKA, yıllık 8 milyar dolar para harcıyor. 6 buçuk milyar doları sizin cebinizden ve yaptığı işleri yapmışlar Kamboçya'ya okul, Mogadişu'ya 25 kilometre otoban yapılmış. Toplam 8 milyar dolar yıllık harcaması var. Buna da bakacağız tabiki. Kimin yandaşı kazanmış. Sonuç olarak her yıl 50 milyar dolarlık fabrika kuracağım bu ülkede. 453 milyar dolar borç aldılar 16 yılda. 70 milyar dolarlık fabrika sattılar ve arkasından 2 trilyon dolar 16 yılda sizin cebinizden çıkan vergi topladılar. Hesaplayın 2 buçuk trilyon dolar. Adıyaman'a bu 2 buçuk trilyon dolardan bir şey geldi mi, fabrika kuruldu mu, gençlerin iş bulacağı alanlar ortaya çıktı mı? Peki kardeşim bu 2 buçuk trilyon dolarla sen ne yaptın? Ben bunun peşinden gideceğim. Çünkü bu ülkede sadece yandaş zengin edildi. Bu ülkede inşaatı öne koydular; köprü yapıldı, müşteri garantili. İnsan bir ihale birimi haline getirildi. Hastane yapıldı, hastaya müşteri muamelesi, günahtır. 'Bunları gözden geçireceğim' dediğim için herkes bana çemkiriyor. Vız gelir, tırıs gider."

'YALAN DOLAN BUNLARDA HER ŞEY VAR'

Emeklilere bayram öncesinde 1000 lira verdiklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, bunun muhalefet tarafından çarpıtıldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Emeklilere 'her bayram öncesi 1000 lira vereceğiz' dedik. emeklilerimiz her şeyin daha iyisine layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar, çabaladılar. Onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar? Yok 1000 TL vermiyormuşuz, yok 750 TL, 500 TL veriyormuşuz. Yalan dolan bunlarda her şey var. Biliyorsunuz Muharrem İnce, Merak Akşener, Temel Karamollaoğlu ve diğerleri ne diyorlar? Bunlar şimdi bir vaatte bulanacaklar, 'yol yapacağız' diyecekler hemen akıllarına geliyor her taraftan yol geçiyor. 'Neyse bu olmadı' diyorlar. 'Acaba hastane mi yapsak' diyorlar tam söyleyecekler ama hastanaler yapılmış, bitmiş. Oradan da ekmek yok. Hızlı tren, o da yapılmış, OSB'lerin sayısı artmış, barajlar yapılmış, memleketin ihtiyacı olan her şey yapılmış. İyi ki Ak Parti var. Bu sefer buradan iş çıkmayınca yapacak iş bulamayınca bu sefer diyorlar ki 'Biz bunların yaptıklarını yıkalım'. Başlıyorlar yıkım ekibi gibi çalışmaya. 'Yolları kapatacağız, yerli araba yaptırmayacağız'. Ne yapacağız yerli araba yaptırmayıp, hep dışarıdan mı alacağız? Bunlarını ufku yok."