DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ÇUKURCA ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'ne giden askeri araçlara PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu şehit olan 2 askerin cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden askeri araçlara, Dolapdere Tepe mevkiinde PKK'lı teröristler, roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda, Malatya nüfusuna kayıtlı Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) ile Balıkesir nüfusuna kayıtlı Piyade Er Orhan Faruk Baytekin (22) şehit oldu, bir asker de yaralandı. Şehitler Özdemir ve Baytekin için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, vali yardımcıları Bekir Abacı, Mehmet Nurullah Kahraman, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Jandarma Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi. Asker ve Özel Harekat Polisleri tarafından helikoptere konulan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Aliseydi Özdemir ile Şehit Piyade Er Orhan Faruk Baytekin'in Türk bayrağına sarılı tabutları, toprağa verilmek üzere memleketleri Malatya ve Balıkesir'e uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Şehit cenazelerin tören alanına getirilişi

-Törene katılanlar

-Şehitlerin özgeçmişlerini okunması

-Dualar yapılırken

-Şehit cenazelerinin omuzlarda tekbir getirilerek helikopkere konulması

-Helikohterin havalanması Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)DUMLUPINAR FACİASININ SON TANIĞI, ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI NATO tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953'te, Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı 'Naboland' şilebiyle çarpışarak batan TCG Dumlupınar denizaltısından kurtulan 5 asker arasında, hayatta kalan son kişi olan Gazi emekli Seyir Kıdemli Başçavuş Hüseyin Akış (96), Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir yaşlılığa bağlı gelişen rahatsızlıklar nedeniyle ilçedeki özel bir hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden Gazi Hüseyin Akış için Silifke'deki Zeytinli Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Gölcük Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Mersin Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Erdal Altay, Adana Asker Alma Bölge Başkanı Albay Ahmet Atay, Gazi Akış'ın çocukları Nevin, Nesrin, Akif, Arif Akış ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Gazi Hüseyin Akış'ın cenazesi, ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından, Bolacalıkoyuncu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Seyir Kıdemli Başçavuş Hüseyin Akış'ın cenazesinin Zeytinli Cami önündeki töreni Haber: Erol OKUR/SİLİFKE (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞU ANDA KANDİL'E BİNİYORUZ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Suriye'nin Cerablus ve Afrin bölgelerinin terör örgütlerinden temizlendiğini belirterek, "Şimdi Amerika ile anlaşarak Münbiç'i güvenli hale getiriyoruz. Ve Münbiçli Arap kardeşlerimiz de topraklarına geri dönüyorlar, dönecekler. Kuzey Irak'ta bölücü örgütün belini kıracak operasyonlarımız sürüyor. Şu anda Kandil'e biniyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da partisince Bamyasuyu Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen mitinge katıldı. Şanlıurfalıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok sığınmacı barındıran kentin vatandaşlarına teşekkür ederek, "Adı gibi insanı da şanlı Urfa. İbrahim Halilürrahman'ın, Eyyüp Nebi'nin şehri Urfa. Daha önce enbiyaların, evliyaların şehri Urfa. Şairler, alimler, sanatçılar şehri Urfa. Bereketin, alın terinin, mücadelenin şehri Urfa. Mazlumlara kucak açan ensar şehri Urfa. Dünyaya kardeşlik nedir, insanlık nedir öğreten Urfa. Sizleri gönülden selamlıyorum Urfa. Bugün yine çok muhteşemsin Urfa. Senin bu sevgin yanımızda olduğu sürece bize durmak, duraksamak yok Urfa. Bugün sizler aracılığıyla Şanlıurfa'nın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Buradan, sınırımızın hemen öte yanındaki Suriye topraklarından kaçıp gelen kardeşlerimizi selamlıyorum. Şanlıurfa, ülkemizdeki en çok sığınmacı barındıran şehrimiz. Gösterdiğiniz kardeşlik için, ensar duruşu için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin zor şartlarda bu fedakârlığı yaptığınızı biliyorum. İnşallah çoğu gitti, azı kaldı" dedi.

'ŞU ANDA KANDİL'E BİNİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Suriye'nin Cerablus ve Afrin bölgelerinin terör örgütlerinden arındırılıp, güvenli hale getirildiğini ifade etti. Kuzey Irak'ın Kandil bölgesinde de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yürütüldüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerin de yakından takip ettiği gibi Urfa sınırının hemen ötesi bir terör örgütünden, bir başka terör örgütüne devredildi. Dün DEAŞ varken, orada kendilerini güvende hissetmeyenler bugün de kendilerini güvende hissetmedikleri için evlerine dönmüyorlar. Türkiye önce Cerablus'tan El Bab'a olan kısmı, sonra da Afrin'i güvenli hale getirdi. Bu bölgelere yaklaşık 200 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü. Cerablus'a döndü, şimdi Afrin'e dönmeye başladı. Şimdi Amerika ile anlaşarak Münbiç'i güvenli hale getiriyoruz. Ve Münbiçli Arap kardeşlerimiz de topraklarına geri dönüyorlar, dönecekler. Aynı şekilde İdlib'de oluşturduğumuz 12 gözlem noktası ile bu bölgenin de güvenli hale gelmesi yolunda adımlar atıyoruz. Kuzey Irak'ta bölücü örgütün belini kıracak operasyonlarımız sürüyor. Şu anda Kandil'e biniyoruz. İlk operasyonumuzun 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik."

'DESTEĞİ VE YETKİYİ VERİN, BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BİTİRELİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli güçle sınırı güvenli hale getirmeyi taahhüt ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerinden arındırıp, aslı sahibi olan Arap, Kürt ve Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Böylece Şanlıurfa'daki Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine dönmelerini sağlayacağız. İşte o gün geldiğinde geride ne kalacak biliyor musunuz? Gelecekte tarih kitapları ne yazacak biliyor musunuz? Şanlıurfalıların, kardeşlerine nasıl sahip çıktıklarını yazacak. Medine nedir? Sevgili Peygambere, Aleyhissalatu Vesselama ensar olan şehirdir, Mekke'den gidenlere ensar olan şehirdir. Sevgili Peygamberimiz muhacirdi değil mi? Muhacir- ensar ilişkisi orada vardı değil mi? Bu bize yabancı değil. Bizim, ensar olmanın ne kadar önemli olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla varil bombalarından kaçan Suriyeli kardeşlerimize siz ensar oldunuz. Alkışlıyorum sizi, tebrik ediyorum sizi. Şanlıurfalı kardeşlerimin ekmeğini nasıl bölüştüğünü, tüm imkanlarını nasıl bölüştüğünü tarih yazacak. Şanlıurfa zaten şanlıydı, şanının üzerine şan katacak. Yıllardır süren bu durumun sizleri zorladığını, sıkıntıya soktuğunu da biliyorum. Sizlerden biraz daha sabır istiyorum. Unutmayın 'men sabera zafera', 'Kim ki sabreder, zafere ulaşır'. Adım adım bu meseleyi çözüyoruz. İnşallah Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Bunun için 24 Haziran seçimleri çok önemli. Birileri umudunu, kendilerine asla uzanmayacak ellere bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan, biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size; ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyorum. Siz bize 24 Haziran'da desteği ve yetkiyi verin, başladığımız işi bitirelim. Hazır mıyız? Şanlıurfa. Şu hale bak; muhteşemsin, muhteşem. Ucu, bucağı gözükmüyor. Az önce resmi rakamı istedim; maşallah '100 bin' dediler. Şanlıurfa güçlü Meclis için hazır mıyız, güçlü hükümet için hazır mıyız, güçlü Türkiye için hazır mıyız? Urfa, 'Vakit, birlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit, Şanlıurfa vakti' diyor muyuz? 'Vakit, Türkiye vakti' diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Maşallah, mübarekallah, tebarekallah. Ne kadar güzelsin Şanlıurfa."

'BİZ YAPIM EKİBİYİZ; ONLAR İSE YIKIM EKİBİ'

Şanlıurfa'ya AK Parti hükümetleriyle son 16 yılda yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'ya son 16 yılda toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 43 katrilyon yatırım yaptık Şanlıurfa'ya. Bunu ne CHP'si anlar ne HDP'si anlar ne diğerleri anlar. Biz yapım ekibiyiz; onlar ise yıkım ekibi" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapım aşamasındaki 1700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin dev ekrandaki görüntüsünü izletip, "Biz yaparız, bizim işimiz bu. Laf değil icraat. Biz yaparız, onlar konuşur. Farkımız bu. Şimdi bunlara 24 Haziran'da gereken cevabı vermeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum. 6 ihtisas alanından oluşan şehir hastanemizi 2021 yılında hizmete sunmayı. Bu şehirde tek bir vatandaşımız dahi gece yatağına aç girerse, bunun vebali hepimizin üzerine olur. Hani ne diyor şair, 'Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adl-i ilahi sorar Ömer'den onu.' Biz buna böyle bakıyoruz" diye konuştu.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ ADAYINA HIZLI TREN ELEŞTİRİSİ

Adıyaman'ın Kahta ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Diyarbakır'a ulaşımı sağlayan Atatürk Barajı üzerine inşa edilen Nissibi Köprüsü yapıldığını, Karkamış- Nusaybin ve Şenyurt- Mardin demiryolu hatlarının tamamen yenilendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla oylama yaptı. Şanlıurfa'ya hızlı tren isteyip istemediklerini soran Erdoğan, ardından "Şanlıurfa'yı hızlı trenle tüm Türkiye'ye bağlıyoruz. Oy birliğiyle kabul edilmiştir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Sivas 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu'yu da hızlı trenin göçü artıracağı yönündeki sözleri nedeniyle eleştirirken, şunları söyledi:

"Öyle ya adaylardan bir tanesi Sivas'a yüksek hızlı tren istemiyormuş. Yahu bunlar ne gerici ya. Düşünebiliyor musun; neymiş, yüksek hızlı tren göçü hızlandırırmış. Vah zavallı ya. Nerede kaldı bunlar. Bunlara kağnı verelim kağnı, kağnıyla yürüsünler. Kafaya bak. Gaziantep istikametiyle ilgili etüt çalışmaları devam ediyor, Mardin istikametiyle ilgili etüt çalışmaları da yakında başlıyor. Şanlıurfa- Diyarbakır hızlı tren projemizin kesin proje ihalesine ise bu yıl çıkıyoruz. Bizler çalışıyoruz. Bunların böyle bir derdi yok. Böylece şehrimize 3 ayrı hızlı tren projesi kazandırıyoruz."

'HER ŞEY ORTAYA ÇIKARTILACAK' Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) hareketlendirileceğini ifade eden Erdoğan, Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su verilerek bölgenin 100 yıllık su hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi. Suruç'ta arife günü çıkan olayda ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı kaybeden milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a da başsağlığında bulunan ve yakınlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi: "Bu bölgenin en büyük sıkıntısı ne? İşsizlik. İşsizliğini çözümü de GAP'ı harekete geçirmektir. İşte bunun için çok büyük kaynaklar ayırarak GAP'ı hızlandırdık. Son 16 yılda ülke genelinde sulamaya açtığımız 17,5 milyon dekar tarım arazisinin 2,6 dekarı milyon dekarı Şanlıurfa'dadır. Atatürk Barajı'ndan aldığımız suyu, inşa ettiğimiz 221 kilometre uzunluğundaki kanalla getiriyor, 2 milyon dekarın üzerindeki tarım arazilerinin sulanmasını sağlıyoruz. Bu sulama kanalı, 161 kilometrelik Süveyş Kanalı'ndan daha uzundur. Bu sulama kanalının hayata geçmesiyle 433 bin kişiye istihdam, yıllık 500 milyon lira gelir sağlanacak. Suruç Ovası'nın sulanması, vatandaşlarımızın 100 yıllık bir hayaliydi. Atatürk Barajı'ndan aldığımız suyu, terfi merkezi, ana kanallar ve dünyanın sayılı dev sulama tüneliyle ovaya aktardık. Hatırlarsanız 2,2 milyar maliyeti olan ve 7 metre çapa, 17 kilometreyi aşkın uzunluğu sahip Suruç tünelini bizzat geldim, hep beraber hizmete almıştık. Bu projeyle Suruç ilçe merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 951 bin dekar alan sulanıyor. Bugün itibarıyla projenin yüzde 60'ı olan 563 bin dekar arazinin şebekesi tamamlanarak sulamaya açıldı. Sulanan bu arazilerle, çiftçilerimiz geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 katrilyon lira tarım geliri elde etti. Ayrıca 1 milyon 275 bin dekar araziyi sulayacak tesislerin yapımı devam ediyor. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde Suruç'ta yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diyorum ve milletvekilimize ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecek."

'411 İLE İLGİLİ BAY KEMAL'İN, BAY MUHARREM'İN İMZASI VAR' Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP, İYİ Parti ve HDP'yi de eleştirerek, şöyle konuştu: "Türkiye, Pazar günü sadece bir Cumhurbaşkanı ya da 600 milletvekili seçmekle kalmayacak. Aynı zamanda ülkemizin gelecek yarım asırda istikametini belirleyecek. Ya 2053 ve 2071 vizyonlarımıza doludizgin koşacağız ya da yeniden 1970'lerin, 1990'ların tedirginliğiyle kendi içimize kapanacağız. Soruyorum; bu ülkeyi bu CHP'nin o tek parti dönemlerine geri döndürmek ister misiniz? Peki bu terör örgütünün arkasında olduğu malum partiye bunu terk edebilir miyiz? Öyleyse 16 yıldır sizlere hizmetkâr olan bizlere en hayırlısı neyse onu hayata geçirmenin mücadelesini birlikte vermeye var mıyız? İşte yeri geldi; milletimizin kökeniyle, inancıyla, kıyafetiyle, diliyle, kültürüyle uğraşan vesayete karşı biz mücadele ettik. Kızlarımızın başörtüsüyle uğraştılar mı? Çıkmış diyor ki Bay Kemal, 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm.' Sen kimsin ya, sen kimsin, neyi çözdün ya. Senin partinin milletvekili, ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı. Sen kimsin. Aynı zamanda 411 ile ilgili hatırlayın Bay Kemal'in imzası var, Bay Muharrem'in imzası var. Anayasa Mahkemesi'ne götürdünüz. Siz kimi aldatıyorsunuz. Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız? Adamlar imam hatip okullarıyla dalga geçiyor. Niye dalga geçiyorsunuz? Ben de imam hatipliyim elhamdülillah. Devletin okulları değil mi bunlar? Dört çocuğumun dördü de imam hatip mezunu. Devletin okulu değil mi? Ben orayı tercih ettim, sen başka yeri tercih ettin ve biz şu anda bu milletin hizmetkârıyız. Biz bu FETÖ'cüleri de biliyoruz. Bay Kemal'in, Bay Muharrem'in ağzından terörle mücadele duydunuz mu? DEAŞ'ı biz kovduk, FETÖ'yü kovuyoruz, PKK'yı aynı şekilde. Mahallelerimizi biliyorsunuz çukurlarla doldurdular. Hepsinin üstesinden Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle biz geldik. Siz, bizim arkamızda durdunuz. Türkiye'yi demokraside ve ekonomide geliştirdikçe milletimiz bize daha sahip çıktı. Öyle ki 15 Temmuz'da adeta gövdesiyle bize siper oldu. Sınır ötesi operasyonlarımızda en büyük desteği sizden, milletimizden aldık. 'Dünya beşten büyüktür' dedim, arkamda milletimi gördüm. Davos'ta 'One minute' dedim, arkamda milletimi gördüm. Unutmayın; korkaklar zafer anıtı dikemez. Ve şimdi diyorum ki '24 Haziran'da bu evladınıza, bu kardeşinize bu desteği verin ve biz destan yazmaya devam edelim'. Urfalıların güzel bir sözü var; 'Emeği ekmekçiye ver, bir ekmeği de ziyade ver'. Olay bu. Biz de Şanlıurfa'dan bize destek vermesini, hem de fazlasıyla desteklemesini istiyoruz. Peki ötekiler ne diyor? 'Hapır sapır.' Siz öyle dersiniz ya 'Hapır sapır konuşuyorlar'. Bir ana muhalefetimiz var, tam evlere şenlik. Genel Başkanı ayrı bir telden çalıyor, aday ayrı bir telden çalıyor. İkisinin tek derdi seçimden sonra CHP'nin başına kimin geçeceği. Ötekileri söylemiyorum. Bölücü örgütün oyuncağı parti, eskiden emirleri Kandil'den alıyordu, şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz. Oraya inmeye başladık. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek. Bunların bu ülkeye zaten zerre kadar faydaları olmadı. Kürt kardeşlerimize bunlar zulmetti. Bizim için Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Gürcü, Roman böyle bir ayrım var mı? Asla. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Benim Rabbim böyle emrediyor; 'Biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle daha iyi tanışasınız, anlaşasınız' diyor. Üstünlük ittika ile değil mi? Kimi takva olarak üstünse, en üstünü o. Türk olmak, Kürt olmak, Laz olmak, Çerkez, Gürcü, Roman ile değil. Ama hepsini de severiz. İnkar politikalarını reddettik, inkar politikasını ayaklarımızın altına aldık, baskıcı politikaları ayaklarımızın altına aldık. 'Asla' dedik. Şimdi artık 24 Haziran'a yürüyoruz, inşallah 3 gün kaldı. Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor. Uyuşturucu baronları çıkıyor, silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler, şehirleri pisliğe, çöpe, çukura, sefilliğe boğmaktan başka bir iş yapmadılar. Allah'tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü."

SURUÇ'TAKİ KAVGADA AĞABEYİ ÖLEN MİLLETVEKİLİ KATILMADI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da aralarında bulunduğu partisinin milletvekili adaylarını sahneye çağırıp, birlikte vatandaşları selamladı. Mitinge, Suruç ilçesinde arife günü çıkan olayda ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı kaybeden milletvekili İbrahim Halil Yıldız katılmadı. VATANDAŞLARIN SERİNLEMESİ İÇİN SU SIKILDI Mitingin yapıldığı alana gelenler, üst aramasından geçirildikten sonra içeriye alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı resmi katılımın 100 bin kişi olduğu ve hava sıcaklığının 34 derece olduğu kentteki mitinge gelenler, görevliler tarafından fıskiyeli hortumlarla sıkılan suyla serinletildi. CUMHURBAŞKANI, YILDIZ'A TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU Şanlıurfa'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından, Suruç'ta çıkan olayda ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı kaybeden AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu. Milletvetili Yıldız'a başsağlığı dileklerini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından uçakla Mardin'e hareket etti.

Görüntü Dökümü

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- Miting alanı

- Mitinge gelen vatandaşlar

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı selamlaması

- Alandaki vatandaşlara su verilmesi

- AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldızı'n evi

- Taziye ziyaretine gelen Cumhurbaşkanı

- Cumhurbaşkanı mahallede bulunan vatandaşlarla sohbet etmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Ali LEYLAK, Ömer ŞULUL, Mehmet SEZGİN, Hadi KURT-ŞANLIURFA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)ERDOĞAN: BİZ YAPIM EKİBİYİZ, TERÖRİSTLER YIKIM EKİBİ Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'dan sonra geldiği Mardin'de çukur terörünün izlerini silmek için dört koldan çalıştıklarını, şehirleri yeniden kalkındırdıklarını söyledi. 15 Temmuz Meydanı'ndaki miting alanında bulunanlara TOKİ tarafından yeni yapılan binaların görüntüleri sinevizyondan izlettirilirken konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Maalesef o dönemde Nusaybin, Derik ve Dargeçit bundan etkilendi. Nusaybin'de 6 bin ev zarar hale gelmişti. Şimdi tahrip edilen şehirlerimizi yeniden kalkındırıyoruz. Çukur terörünün izlerini silmek için 4 koldan çalışmalara başladık. Yıkılan evlerin yerine çok iyisini yapıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden evlerini kaybeden vatandaşlarımıza yeni evleri inşa ediyoruz, yakında teslim edeceğiz. Biz yapım ekibiyiz, teröristler yıkım ekibi" dedi. Erdoğan, belediyelere kayyum atandıktan sonra halka hizmet götürrüldüğünü de belirterek, "Kayyum Büyükşehir Belediyesini devraldığımızda 1 kilometre bile sıcak asflat dökülmemişti. Son 1.5 yılda Mardin kayyum Büyükşehir belediyemiz ve kurumlarımız kanalıyla 1,3 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Kayyum büyükşehir belediyemiz, 650 trilyon lira borçla belediyeyi devraldı, biz hem 1,3 katrilyon liralık yatırım yaptık hem de belediyenin 190 trilyon lira borcunu ödedik" diye konuştu.

"BUNLARA VERİLEN OY HARAMDIR HARAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıllık iktidarları döneminde Mardin'e yapılan yatırımlara değindi. Erdoğan, "Mardin'e üniversiteyi biz getirdik. 8 bin öğrencimiz burada eğitim görüyor. Sağlıkta, Mardin'e 14 hastane yaptık. Mardin'e toplam 34 sağlık tesisi yaptık. İhtiyaç sahiplerine, engelli ve yaşlılarımıza 3 katrliyon aşkın yardım yaptık. Mardin'in bölünmüş yol uzunluğunu 247 kilometreye çıkardık. Mardin'e demiryolu projesi etüt çalışması devam ediyor. Proje sonunda Mardin'i İstanbul'a bağlıyoruz. Mardin turizmi, geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi. Yeni oteller açıldı, varsa yine açın. Mardin, turizmin merkezi; burası tarihi, burası medeniyet, burada ne istersen var, yeter ki terör olmasın. Bölücü terör örgütü vesayeti kalkınca çarşı pazar yeniden canlandı. Peki bu HDP'nin yaptığı birşey var mı? Bunlara verilen oylar haramdır. Bunlara 24 Haziran'da gerekli cevabı verecek misiniz?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'e yeni fabrika açacaklarını da söyleyerek, "Bu fabrika 2 bin kişiye istihdam sağlayacak ve yılda 40 milyon Euro ihracat yapacak. Size bir müjde daha. Mardin'e 60 bin metrekarelik, bir Millet Bahçesi'ni Mardin'e kazandırıyoruz. Anneler babalar çocuklar Millet Bahçesi'ne gideceksiniz orada yatıp yuvarlanacaksınız" dedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'BEN 'KEK' DİYORUM, BAY MUHARREM 'KEKLİK' ANLIYOR' "Böyle bir Millet Kıraathanesi Mardin'e yakışmaz mı? Ama ben 'kek' diyorum, bay Muharrem 'Keklik' anlıyor. Bu devlet güçlü, orada gençlerimize bir çay kahve, kek ikram edemeyecek kadar aciz mi bu devlet? Bay Muharrem senin projen var mı? Sen Yalova'da bir dershaneyi bile işletemedin ya? Sen bu ülkeyi nasıl yöneteceksin. Bay Kemal'i zaten SSK'dan tanıyoruz, orayı nasıl batırdığını. O dönemdeki hastaneleri. Ama biz Mardin'e bir şehir hastanesi yapacağız. Siz bay Muharrem'in ağzından terör örgütleriyle alakalı bir cümle duydunuz mu? FETÖ'yle alakalı tek bir cümle duydunuz mu? Bunların terörle alakalı bir derdi yok. Başörtülü kızlarımızın önünü, bay Muharrem, bay Kemal kesti. Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı başörtüsü yasaklasın diye. Geçen gün sürçü lisan etmiş, her gün Cumaya gidiyormuş bay Muharrem. 24 Haziran'da gereken dersi veriyor muyuz? Daha 2 ayda araba su kaynattı. Ya sen Elif'i görsen Mertek zannedersin. Ben size güveniyorum, sizin üzerinden prim yapanlara, dersi sandıkta vereceksiniz."

Mitingin sonunda AK Parti milletvekili adaylarını tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Mardin Valiliği'ne geçti. Erdoğan'ın burada ulusal yayın yapan bir radyo kanalının programına katılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Miting alanından detaylar

- Erdoğan'ın konuşması

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- Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ziyareti Haber: Mehmet TÜRK-Nezir GÜNEŞ / MARDİN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)BAŞBAKAN YILDIRIM, BUCA MİTİNGİNDEN ÖNCE GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Balkan derneklerinin temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu toplantıdan sonra Başbakan Yıldırım, ilk kez oy kullanacak olan gençlerle körfez turuna çıktı. Tur öncesinde gemiden kendisini karşılayanlara el sallayan Yıldırım, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. İnciraltı'ndan Pasaport İskelesi'ne kadar gençlerle yolculuk yapan Binali Yıldırım, Kordon'da da kendisini bekleyen gençlerle buluştu. Kordon'daki çim alanda 'Çay-çiğdem bizden, sohbet sizden' konulu genç buluşmasına katılan Başbakan Yıldırım; bir yandan çay içip çiğdem yedi, bir yandan da gençlerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, gençlerden gelen hayvanlara yönelik şiddette gelecek cezalarla ilgili soruya, "Hayvan da insan da can taşıyor. Bizim dinimiz nefes alan veren bütün yaratıkları kutsal görür. Onların en ufak zarar görmesine engel olur. Karıncaların, kuşların ihyası için vakıf kurmuş bir medeniyetin evlatlarız. Hal böyleyken Sakarya'da yaşanan, insanlıkla izah edilecek bir şey değil. Cinayetin ötesinde tam bir vahşet. Bu olaydan sonra hayvanlarla ilgili kanunları tekrar gözden geçirdik. İki gün önce kararname imzaladım. Seçimlerden sonra en önce çıkacak kanun bu hayvanların korunmasına yönelik kanun olacak. Hayvanlara herhangi bir şekilde şiddet uygulayanlara, onları öldürenlere çok ağır cezalar getiriyoruz" diye konuştu.

'BU SORUYU BANA DEĞİL, MAHKEMELERE SORACAKSIN' Başbakan Yıldırım, bir gencin HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın kesinleşmiş cezası olmamasına karşın neden cezaevinde olduğuna ilişkin sorusuna, "Onu bana sormayacaksın. Mahkemelere soracaksın. Ben mahkeme değilim. O kararı mahkemeler veriyor" yanıtını verdi. 'GENÇ İŞSİZLİĞİ ÖNLEMENİN YOLU BUGÜNDEN YARINA HALLOLACAK BİR İŞ DEĞİL' Gençlerin işsizlik sorunuyla ilgili de konuşan Başbakan Yıldırım, "Türkiye'de yaş ortalaması oldukça düşük. Genç nüfus bir fırsat ama iyi değerlenmezse bir tehdide de dönüşebilir. Nitekim Doğu ve Güneydoğu'da gençlerimizin duygularını bölücü terör örgütü sömürüyor. Onları, eli kalem tutması gerekirken dağa gitmesine sebep oluyor. Genç işsizliği önlemenin yolu bugünden yarına hallolacak bir iş değil. Üniversite kapısına gelmeden önce gençlerimizi ilgi alanlarına göre yönlendirmemiz lazım. Uzmanlık alanlarını çeşitlendirerek Türkiye'nin gelecek ihtiyaçlarını görerek planlama yapmamız lazım. Orta ve uzun vadede meslek alanlarını çeşitlendirmek üzere genç işsizliğe çözüm üretebileceğiz. Terörü Türkiye gündeminden çıkardıktan sonra yatırımlar daha da artacak ve özellikle Doğu ve Güneydoğu'dan batıya göç olmayacak" diye konuştu.

"AK PARTİ İKTİDARINI SONLANDIRMA YÖNÜNDE BİR GAYRET VAR" Gençlerden gelen ekonomi ile ilgili soruya da cevap veren Başbakan Yıldırım, "Türkiye 2013'e kadar kesintisiz büyüdü ama unutmayalım; 2017'de de yüzde 7.4 büyüdü. Sadece 2016'da darbe olduğu için büyüme 3.1'de kaldı. 15 yılda ortalama yüzde 5.7 büyüdük. Bu sayede Türkiye ekonomisi 3 kat, ihracatta 4 kat büyüdü. Son yaşanan olayların bir kısmı küresel şartlardan, bir kısmı içerideki şartlardan kaynaklanıyor. Ekonomi üzerinden AK Parti iktidarını sonlandırma yönünde bir gayret var. Seçimlere son bir ay kala değerlendirme kuruluşları arka arkaya Türkiye ve bankaların notunu düşürdü. Verdikleri mesaj; 'Türkiye'ye gitmeyin terör var, istikrarsızlık var, yatırım ortamı için iyi bir yer değil' Bunun seçimlerden sonra tamamen biteceğini söyleyebilirim. İnşallah yine istikrar kazanacak, yine AK Parti kazanacak, Recep Tayyip Erdoğan kazanacak" dedi. Başbakan Yıldırım, gençlerle olan buluşmasının ardından Buca ilçesindeki mitinge katılmak üzere Kordon'dan ayrıldı. Forbest Caddesi girişinde miting yapan Yıldırım, "Birlik, bolluk, bereket için durmak yok. Vakit Türkiye vakti? Yaparsa AK Parti yapar. Türkiye AK Parti'yle 16 yıldır kutlu yürüyüşüne devam ediyor. Aşımızı, ekmeğimizi, işimizi büyüttük. Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük. Son rakamları gördünüz. Vatandaşlarımız, sizler iyi bilin ki Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine, onunda ötesine geçirmek için çalışıyoruz. Ülkemizi dünyanın 10 büyük ülkesi arasına mutlaka sokacağız. Son 10 yılda dünyada 10 tane büyük proje yapıldı. 10 büyük projenin altı tanesini Türkiye yaptı" dedi.

"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR" İzmir'e yaptıkları yatırımları anlatan Başbakan Binali Yıldırım , "Yapacak çok işimiz var. AK gençler, artık Türkiye'nin şahlanma vakti geldi. Vakit Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıma vaktidir. AK Parti Türkiye'ye yapılan 20 bin kilometre bölünmüş yolun mimarıdır. 284 bin yeni dersliği AK Parti iktidarı yaptı. 585 bin öğretmeni AK Parti iş başı yaptırdı. 131 yeni üniversiteyi Türkiye'ye AK Parti kazandırdı. Şehir hastanelerini yapan AK Partidir. Bin 245 hastaneye yapan AK Partidir. Hızlı treni hayalden gerçeğe dönüştüren parti, dünyanın en büyük havalimanını yapan parti AK Parti'dir. Türkiye'nin her iline doğalgaz getiren parti AK Parti'dir. AK Parti'nin yaptığı hizmetlere bunların hayalleri yetmez. Bu yatırımları İzmirli kardeşlerim çok iyi biliyor. Çiftçilerimize en büyük desteği 16 yıldır biz veriyoruz. İzmir'in aldığı destek miktarı 45 milyon TL. Şimdi ne kadar? 395 milyon TL yıllık. 8 kat artış var. İşte AK Parti farkı bu. 3 Milyar 300 milyon lira destek sağladık. Stadyumları da yapıyoruz. Alsancak Göztepe stadyumları yapılıyor. Karşıyaka stadyumuna başladık. Onu da mahkeme kararıyla durdurdular. Onu da yapacağız" diye konuştu.

"MİLLETİN YOLUNA TAŞ KOYUYORLAR" Muhalefet adaylarını da eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran'a 3 gün kaldı. Meydanlarda muhalefet adayları konuşuyor değil mi? Ne anlatıyorlar? Hikaye. Projeleri var mı? Ülke adına ümit vaat eden hayırlı bir söz çıkıyor mu ağızlarından? Bugüne kadar Türkiye'ye hiçbir hizmetleri dokunmuş mu? Eserleri var mı? Ama yıkmaya gelince bunların üzerine yok. Ne diyorlar. 'Külliyeyi yıkacağız, yerli arabayı yapmayacağız, nükleer elektrik santralini yapmayacağız' AK Parti ne yaptıysa bunları durduracağız. Durdurabilirler mi? Buca buna izin verir mi? Biz bu milletin yoluna baş koymuşuz baş" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konuşmadan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: Taylan YILDIRIM - Mehmet GÜNEY - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)İNCE: 'ANANI DA AL GİT' DİYENLERE 'KEKİNİ DE AL GİT' DİYORUZ CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorlu'dan sonra geldiği Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerini sürdürerek, "Bir fizikçinin bir kimyayı bu kadar bozduğunu ilk kez görüyorum, 'Ananı da al git' diyenlere, 'Kekini de al git' diyoruz" dedi.

Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlediği mitingde konuşan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Türkiye'nin eğitim sistemini rezil ettiler. 22'sinde sınav sonucunu açıklayacaklardı, açıklamıyorlar. 26'sına alıyorlar çünkü veliler ve öğrenciler ağlayacak, biliyorlar. Türkiye'nin dış politikasını rezil ettiler. Kavgalı olmadığımız kimse yok. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor, 40 milyar dolar para harcadık. Neden? Erdoğan'ın kaprisleri yüzünden, Esat'la kavgası yüzünden. 'Rus uçağını düşürdük, ben talimat verdim' dedi. Sonra vazgeçti, 'Davutoğlu yaptı' dedi. Sonra, 'Hava Kuvvetleri yaptı' dediler, sonra pilota kadar geldi iş. Türkiye'de el atıp da bozmadıkları hiçbir şey kalmadı. Yeni dönemde Türkiye'yi yeniden toparlamamız lazım. Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye'ye barış, huzur, güven gelecek. Dolar düşecek, faiz düşecek" diye konuştu.

'BAZILARINA HADDİNİ BİLDİRECEĞİM' Seçildiği takdirde haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağını ifade eden İnce, şunları söyledi: "Benim cumhurbaşkanlığım Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına benzemeyecek. O camdan konuşacak, ben candan konuşacağım. Kimseyi ayırmayacağım. Milletin parasını savurmayacağım, saraylarda yaşamayacağım. Hakkını, haddini bilen, halkını bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Gerekirse de bazılarına haddini bildiren cumhurbaşkanı olacağım." 'SEN KİMSİN? İKİ DAKİKA DELİKANLI OL' Erdoğan'ın, 'Niğde'ye gittin, neden Ömer Halisdemir'in mezarına uğramadın? Fatiha okumasını bilmiyor musun?' şeklindeki söylemini eleştiren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erdoğan, senin yanından FETÖ'cüler hala gitmemiş, seni kandırıyorlar. Yanındaki FETÖ'cülere dikkat et, sana yalan söylüyorlar. 'Fatiha okumayı biliyor musun?' derken, yalan söylüyorsun iki dakika delikanlı ol. Senin derdin ayet değil, Kuran değil. Senin derdin ayet olsa, Kuran olsa, 'Bakara makara' diyen adamı tutup kulağından atardın partiden. Hadi oradan. Haddini bileceksin. Seçime yaklaşınca camiden çıkmaz olmuşum. Böyle bir iddiam yok, kimseye yalan söylemedim. 5 vakit namaz kıldığım yok ama Cuma namazlarına 15 yaşından beri gidiyorum. Senden izin mi alacağım? Sen kimsin?"

'SEN JİNEKOLOG MUSUN?' Erdoğan'ın her konuda bilgi sahibi olduğunu dile getiren İnce, sözlerini şöyle tamamladı: "Herkes 3 çocuk yapsın' diyor. 'Sezaryen olmaz, normal doğum yapın' diyor. Kardeşim sen jinekolog musun? 30 sene önce yazdığım şiir kitabını almış, 'Burada müstehcen sözler var' diyor. Erdoğan, ben senin gibi değilim. Ben ne diyorsam o. Merak ediyorsan onları ben yazdım, itirazın mı var? O şiir kitabıyla okuduğum ilkokula fen bilgisi laboratuvarı yaptırdım. Bana hep, 'Fizikçi' diyorlardı ya, bir fizikçinin bir kimyayı bu kadar bozduğunu ilk kez gördüm. 'Ananı da al git olayı Mersin'de yaşandı değil mi? 'Ananı da al git' diyenlere, 'Kekini de al git' diyoruz. Sandığın başına hepiniz ananızı da alın gelin." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Miting alanından genel görüntü

- Pankart tutan partililer

- Pankartlardan görüntü

- Partililerden görüntü

- Yerde oturan küçük bir kızdan görüntü

- Evlerinin balkonlarından mitingi izleyenlerden görüntü

- Bayrak sallayan küçük bir kızdan görüntü

- Şehitlerin resimlerinin bulunduğu tablo

- Müzikle eğlenen partililerin görüntüsü

- Muharrem İnce'nin halkı selamlaması

- Muharrem İnce'nin konuşması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)KARAMOLLAOĞLU: ÜLKEDE DİP DALGAYI OLUŞTURAN KESİM, SANDIKTA PATLAYACAK SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, ülkede dip dalgayı oluşturan sessiz kesimlerin sayısının arttığını belirtti, "İşte bu dalgayı oluşturan kesim sandığa geldiği zaman patlayacak. Bu kesimin yarısından fazlası Saadet Partisinin ambleminin altına mührünü basacak" dedi.

SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Trabzon'da düzenlediği mitinge katıldı. Meydan Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşan Karamollaoğlu, son aylarda dip dalgadan bahsettiğini belirterek, "Aslında insanlarımız dertlerine çözüm arıyor. Çözüm ararken bugünkü iktidardan da memnun olmadıklarını dile getiriyorlar. Bunu sessiz söylüyorlar. Söyledikleri zaman yakınlarının başına bir sıkıntı gelir diye endişe ediyorlar. Esnafsa kendisinin tepesine bir gün binileceğinden endişe ediyor. Başka bir suçla itham edilmekle çekiniyorlar, sessiz kalıyorlar. Dip dalga dediğimiz bu. Bu insanların adedi arttı. Düne kadar kamuoyu yoklaması yapan şirketler '3 kişiye soru sorardık, 2'si cevap verir, 1'i vermezdi, genel bir kanaat ortaya koyabilirdik' diyorlardı. 'Zaman içerisinde 3 kişiden sadece 1'i sorumuza cevap verir hale geldi' diyorlar. Ama son 3 haftadır öyle bir noktaya geldik ki '100 kişiye soru soruyoruz ancak 10'u cevap veriyor' diyorlar. Yani 90'ı suskun.İşte bu dalgayı oluşturan kesim sandığa geldiği zaman bunlar patlayacak. Bu kesimin yarısından fazlası Saadet Partisi'nin ambleminin altına mührünü basacakö dedi.

'ADALET OLMADAN DEVLET OLMAZ' Adaletin mülkün temeli olduğunu ve adalet olmadan devletin olamayacağını söyleyen Karamollaoğlu, konuşmasını şunları dedi: "Adaletin zıttı nedir? Zulümdür. Büyükler ne demiş? Zulüm ile abad olunmaz. Yani zulüm ile zenginlik, ferah ve refah bulamazsınız. Bazıları 'Var bulanlar' diyorlar, ama bir bak tarihe hepsinin ahiri berbat olmuştur. Zulüm ile abad olanın, ahiri berbat olur. Onun için biz, yönetimdeki arkadaşlarımızı onlarla kızdığımız için değil, sevdiğimiz içim korumak istiyoruz. Onun için adalete ihtiyaç var. Eğer bu memlekette biz huzur istiyorsak adaleti mutlaka sağlayacağız. Kuvvetler ayrımı dediğimiz bu. Fakat her şey bununla bitmiyor. Biz yönetimde de bir takım kaide ve kurallara, prensiplere uyulması gerektiğine inanıyoruz. Bunun başında güzel ahlak gelir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Ne demek güzel ahlak, yalan söylemeyeceksin, hile yapmayacaksın, hile yapılmasına müsaade etmeyeceksin, yandaşlarını koruyup diğerlerini mahrum etmeyeceksin, yolsuzluğa fırsat vermeyeceksin, tarafgir davranmayacaksın, gizli işler çevirmeyeceksin, devlet şeffaf olacak, bunun için devlet denetlenebilir olacak. Bunlar olmadan, güzel ahlak olmaz. Bazı arkadaşlarımız öyle bir noktaya geliyor ki 'efendim olsun yolsuzluk olsa da bir iki tane de iyi iş yapılıyor ya yeter bize' diyor. Yetmez. Ahlak bir bütündür."

'KENDİ HALLERİNDEN ŞİKAYET EDİYORLAR' Kendisine sorunları nasıl çözeceğinin sorulduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Ben de latife olsun diye, herkesin dikkatini çeksin diye bir söz söyledim, tepeme bindiler. 'Adama bak ya, bütün yatırımları durduracakmış' dediler. Evet arkadaş iktidar bize gelirse, bunların kurdukları ama ülkeye hiçbir faydası dokunmayan bütün yatırımları durduracağız. O parayla çiftçimizi, besicimizi destekleyeceğiz. O parayla fabrika kuracağız. Biz söylediğimiz sözün arkasındayız. Yanıltmayın insanları. Sözün arkasını önünü kesmeyin. Tamamını dinlesin insanlar. Onun için iktidara geldiğimiz zaman biz bambaşka bir politika izleyeceğiz. Üretim, üretim, üretim. Sanki 15 yıldır kendileri iktidarda değillermiş gibi kendi hallerinden şikayet ediyorlar, 'İşsizlik arttı, bize komplo kurdular' diye. Tamamda 15 yıldır sen bu ülkeyi yönettin. Kendi kendinden şikayet ediyorsun" diye konuştu. Karamollaoğlu'na konuşmasının sonunda 'Bilge başkan' yazılı 61 sırt numaralı Trabzonspor forması hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Miting detayları

- Karamollaoğlu'nun konuşması Haber: Selçuk BAŞAR Kamera: Uğur AYDIN-Emre KOLTUK / TRABZON (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)BULDAN, HDP'NİN DİYARBAKIR MİTİNGİNE KATILDI HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Batman'ın ardından partisinin Diyarbakır'da düzenlediği mitinge katıldı. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Buldan, 2015 seçimleri öncesi HDP'nin Diyarbakır mitingine yapılan bombalı saldırıyı anımsatarak, "3 yıl önce, bu meydanda, 5 Haziran tarihinde, bu kadar büyük bir kitlenin içine bomba attılar ve 5 insanımız yaşamını yitirdi. Ancak gördüler ki, o patlayan bombaların yerine insanlar sel oldu aktı. Çünkü bizler acılarımızı unutmayız, bizler tarihimizde yazılan ve bize reva görülen hiçbir acıyı unutmayız. Kürt halkı geçmişini unutmaz, Kürt halkı acısını unutmaz, Kürt halkı Sur'u unutmaz, Cizre'yi unutmaz, Suruç'u unutmaz."dedi. 'AKP, YAPTIĞI PROVOKASYONUN ALTINDA KALMIŞTIR' Kürt halkının tarihi boyunca büyük zulümler gördüğünü ve acılar yaşadığını ifade eden Buldan, "Sur unutamayacağımız acılar içindedir. Cizre, Silopi, Gever, unutmayacağımız acılar içindedir. Ama bayram arifesinde oruçları ile Suruç'ta insanları katleden zihniyet asla Kürtlerin unutmayacağı acılı tarihlerin içine girmiştir. Suruç halkı yalnız değildir. Diyarbakır, Ağrı, Hakkari halkı, Suruç halkıyla beraberdir. AKP Hükümeti bu sefer de yaptığı provokasyonun altında kalmıştır. Adli Tıp raporu göstermişti ki, Suruç'ta insanlarımız AKP'nin organize ettiği çetelerin saldırısına uğramıştı. O çeteler ki, insanlarımızı hastanede kafalarını keserek katletmiştir. İşte bugün Amed meydanında, burada, sizler bir kez daha Suruç'a sahip çıktınız, Sur'a, Gever'e, Demirtaş'a sahip çıktınız. Burada 'Bu ülkede Kürt vatandaşlarım var, ama Kürt sorunu yoktur' diyen zihniyet bugün sizin yüzünüze nasıl bakacak? İstanbul'da kurdukları ittifakla, yanlarına aldıkları Tansu Çiller'le, Mehmet Ağar'la, Sedat Peker'le bir kez daha gösterdiler ki, Kürt halkına karşı düşmanlıkları devam ediyor. Kürt sorununu görmek istiyorlarsa yanlarına aldıkları Tansu Çiller'in yüzüne baksınlar. O Tansu Çiller ki, o Mehmet Ağar ki, 90'lı yıllarda asit kuyularında inslanlarımızı diri diri katledenlerdir. O kurdukları ittifakın içerisinde Susurluk ittifakı vardır. Bir kurtlar sofrası kurdular, kurtlar sofrasında Türkiye'yi 90'lı yıllara geri götürmenin kararını aldılar. Ancak biz buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

BARIŞ GÜVERCİNLERİNİN UÇURULMASINI ÇOK AZ KALDI Buldan, "Onlar, savaştan başka bir şey vaat etmiyorlar. Kerkük'e, Afrin'e gittiler, şimdi Münbiç'e ve Kandil'e gitmek istiyorlar. Ama Türkiye halkları buna onay vermiyor, bu ülkede artık ölüm olsun istemiyor. Bizler bu ülkede sorunların savaşla değil, çözümle olacağına inanan bir parti olarak, Amed semalarında F-16'ların değil, barış güvercinlerinin uçurulmasını istiyoruz. 24 Haziran'da AKP'nin gidişiyle, Demirtaş'ın gelişiyle buna kavuşacağız. Sevgili Demirtaş'la ilgili, HDP ile ilgili onlarca yalan, onlarca uydurma sözlerle, halkın kafasında farklı algılar yaratmaya çalışıyorlar. Birkaç gün önce Demirtaş'ın idamından bahsediyorlardı, şimdi Demirtaş'la ilgili "bu parti aday fukarası mı başka aday bulamadı zindandan aday gösterdi" diyor. Sana mı soracağız? Elbette ki içimizde adam da vardı, kadın da vardı. Ama biz Selo'yu uygun gördük. Biz Selo'yu başkan yapmaya karar verdik. Bunu sana sorma gereği duymadık, buna halkımız karar verdi" dedi.

OHAL'İ KALDIRMANIN ZAMANIDIR İktidarın, HDP'yi baraj altında bırakmak için her türlü oyunun oynadığını belirten Buldan, "O kadar korkuyorlar ki, gözaltılar ve tutuklamalar yapıyorlar. Ama korksunlar ve bilsinler ki, bizler tutuklandıkça daha çok çoğalan bir halkız. Asla kimsenin önünde diz çökmeyiz, boyun eğmeyiz, biat etmeyiz. Recep Tayyip Erdoğan senin de önünde diz çökmeyiz. İnanın bu devran dönecek. 25 Haziran'da AKP'siz bir ülkeyi sizlere armağan edeceğiz. Böyle bir yaşama, Erdoğan'a asla mahkum değilsiniz. Bunun için kararınızı verin, bu son bir fırsattır. Bu fırsat bir daha kimsenin eline geçmeyebilir. AKP'siz bir ülkeyi yönetmenin zamanıdır. OHAL'i kaldırmanın zamanıdır. KHK'lerle işinden atılanların işlerine dönme zamanıdır. Acılarımızı tarihe gömme zamanıdır. 24 Haziran bunun tarihidir. Herkes elini vicdanına koysun yaşadığı acılar gördükleri zulmü asla unutmasın. Demirtaş'ı asla unutmasın. HDP'nin Parlamento'da güçlü bir temsiliyeti ve Demirtaşı'n Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye'yi düşünün. Böyle bir Türkiye'de yaşamak hepimizin hayaliydi. Ama bu hayal gerçek olacak. Kimsenin kaygısı olmasın. Sizleri AKP'den, Erdoğan'dan kurtaracağız." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mitingden görüntüler

- Pervin Buldan'ın konuşması Haber - Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN-DİYARBAKIR,(DHA) - GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU 'KANDİL'İ BAŞLARINA YIKIP DÜMDÜZ EDECEĞİZ' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afrin ve Cerablus'ta olduğu gibi hem sahada hem masada kazandık. Sıra Kandil'e geldi. Tepelerine bineceğiz, başlarına yıkıp dümdüz edeceğiz" dedi. Seçim çalışmaları için memleketi Antalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda Antalyalı güreşçilerle bir araya geldi. Güreşçilerle sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, güreşin Türk kültüründe çok önemli olduğunu ve ağabeyinin düğününde bile güreş müsabakası düzenlediklerini söyledi. Futbolda gençlerden kurulan bir milli takım olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, takımın gelecek için umutlu olduğunu ifade etti. 17 sene önce borç almak için IMF'nin kapısında en az 1 hafta beklendiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "500 milyon dolar alındığında 'Türkiye kurtuluyor' denilirdi. Bugün biz mazlum insanlara 6 milyar dolar yardım yapıyoruz. İşte biz de Türkiye için bugün geldiğimiz noktanın iyi olduğunu görüyoruz. Geçmişle kıyaslıyoruz o günlere dönmemek için. Daha büyük hedeflere ilerlememiz lazım. Türkiye bugün, 100 yıl önce kaybettiklerini kazanmaya başlayan bir Türkiye haline geldi. 16 yıldır neler olduğunu bizzat yaşadınız. Çok güçlü olmamız lazım. Bunun içinde çok çalışmamız lazımö dedi.

Seçimlerde siyasi partilerin verdiği vaatlere değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim sürecinde partileri görüyorsunuz. Kimin terörle sonuna kadar mücadele edeceğini kimin teröristleri hapisten çıkaracaklarını görüyorsunuz. Terörle mücadele için neler yaptıklarımızı görüyorsunuzö dedi. Türkiye'nin savunma sanayisine de değinen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendi kendine yeten bir güce sahip olduğunu söyledi. Eskiden sahada kazanıp masada mücadeleyi kaybeden bir Türkiye olduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, "Osmanlı'yı onlardan utanmamız için bize yanlış anlattılar. Kim yaptı bunları? Kendi örf, adet ve inançlarımızı unutmamızı isteyenler yaptırdı. Ama bu millet uyandı. Biz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Sahada kazandıklarımızı artık masada kaybetmiyoruz. Afrin ve Cerablus'ta olduğu gibi hem sahada hem masada kazandık. Sıra Kandil'e geldi. Tepelerine bineceğiz, başlarına yıkıp dümdüz edeceğiz. Bataklık neredeyse kurutacağız. Bizim topraklarımıza kim göz diktiyse oyacağız. Başka çaresi yok. Bu topraklara göz dikenin bu topraklar eceli olur. Kürt kardeşlerimizle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerle. Bu ayrımı çok iyi yapmamız lazım" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, güreşçilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, güreş sporunun ata sporu olduğunu söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi

- Salondan görüntü

- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

- Hediye verilmesi Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEZCAN: 24 ŞEKER FABRİKASINI SATIŞA SEN ÇIKARDIN CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Bandırma'da yaptığı konuşmada, "24 şeker fabrikasını satışa sen çıkardın, 14'ünü sattın gerisini de seçim geldi satamıyorsun ama satmaya siyasi ömrün yetmeyecek. Şimdi bizim için satacaklar diyor. Satacak ne bıraktın?" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran yaklaşık 2 bin kişiye seslendi. Konuşmasında Türkiye'nin her yerinde halkın 'Tamam' dediğini söyleyen Tezcan, "Genel Başkanımız 'CHP'liler değil, herkes için adalet istiyoruz' dedi ve milyonların desteği ile Ankara'dan başladığı yürüyüşü Maltepe Meydanı'nda bitirdi. İktidarı bırakmaktan ödleri kopan AK Parti yönetimi, demokrasinin önüne tuzak kurmaya kalktı. İYİ Parti'yi seçime sokmak istemediler. Bilmedikleri bir şey vardı Türkiye'de demokrasiyi sonuna kadar savunan bir CHP var. 15 milletvekili parti görevi ile İYİ Parti'ye geçti. Hatırlayın o günleri Erdoğan ve Bahçeli çıldırdı. Şaşırdılar. Çünkü suçüstü yakalandılar. Sonra ittifak yasası çıkartalım MHP kurtulsun nasılsa bunlar ittifak kuramazlar dediler. Partiler bir araya gelip millet ittifakını kurdu şaşırdılar. Sonra CHP dışarıdan bir aday bulur getirir dediler ama bilmedikleri bir şey vardı CHP'nin başında koltuk sevdalısı biri yoktu, millet sevdalısı bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı" diye konuştu.

'SEN 90 YILLIK CUMHURİYETİN YAPTIKLARINI SATA SATA BUGÜNE GETİRDİN' AK Parti iktidarının ülkede satacak bir şey bırakmadığını söyleyen Tezcan, "24 Şeker fabrikasını satışa sen çıkardın, 14'ünü sattın gerisini de seçim geldi satamıyorsun ama satmaya siyasi ömrün yetmeyecek. 25 Haziran sabahı CHP iktidarı ve Muharrem İnce ile o sattığın fabrikaları geri alacağız. O ihaleyi iptal edeceğiz. Tekel'i, Telekom'u, kim sattı? Bunlar sattı. TMO'nun da gayrimenkullerini satışa çıkardılar. Sen 90 yıllık Cumhuriyetin yaptıklarını sata sata bugüne getirdin. Şimdi bizim için satacaklar diyor. Satacak ne bıraktın? 16 yıllık iktidarlarında 6 milyon işsiz, 16 milyon yoksul ortaya çıkardılar. Millet hesabını buna göre yapacak" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Bülent Tezcan otobüs üstünde konuşuyor

-Muharrem İnce'nin dev posteri Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ: ASGARİ ÜCRET 3 BİN LİRA OLACAK HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın da telekonferans yöntemiyle halka seslendiği Hatay mitinginde, asgari ücreti 3 bin lira yapacaklarını söyledi.

Defne ilçesi Maksim Alanı'nda gerçekleştirilen mitingde konuşan Temelli, Türkiye'nin önünü asgari demokratik koşullarda yan yana gelmenin açacağını belitti. Selahattin Demirtaş ile beraber bir demokrasi ve ekonomi programı ortaya koyduklarını aktaran Temelli, "Dedik ki, '24 Haziran'dan sonra bir demokrasi zemini yaratalım, eşit yurttaşlık temelinde buluşalım'. Bu ülke farklılıkların bir arada yaşandığı bir ülke. İşte Antakya. Bu bizim gücümüz. Bu bizim zenginliğimiz. Farklılıkları yok etmek için değil ondan güç alarak güçlü bir anayasayı hayata geçirebiliriz. Herkese çağrımızı yaptık. Bugün hepsi bu zemini konuşuyor. Ne mutlu, Türkiye'nin önünü bu açacak. Birlikte yapacağız bu anayasayı, herkes o anayasada kendini bulacak. Ancak o zaman yol açılacak. Ancak o zaman barış gelir, ancak o zaman Kürt sorunu, demokrasi sorunu, yoksulluk sorunu çözülür. Bunu başarabiliriz. Bu güç bizde var. Madem yan yana yaşıyoruz, o zaman sorunlarımıza da birlikte çözüm üretebiliriz" dedi. 'HESAP SORACAĞIZ' Kim suç işlediyse tarafsız yargı önünde hesap vereceğini dile getiren Temelli, güvenlik güçlerine seslenerek, "Suç içeren talimatlara uymayın. Her türlü şiddet zulüm bunlarda. Bugün yine PM üyelerimizi, sandık kurulu üyelerimizi gözaltına aldılar. Sanıyorlar ki vazgeçeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bunca yıldır vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu uygulamalara son verin. Bir kez daha emniyet güçlerine sesleniyorum: Suç olan talimatlara uymayın. Onurlu bir halkın vergileriyle maaş alıyorsunuz. O maaşı almanızın nedeni kamu hizmeti yapmanız, halka hizmet etmeniz, iktidara değil. İktidarlar gelir gider. Seçimle gelen seçimle gider. Bu iktidar da gidecek. Bu iktidar gittikten sonra o suç dosyalarını açacağız. Kim suç işlediyse tarafsız yargı önünde hesap verecek. Suç içeren talimatlara uymayın. Sizden de hesap soracağız" diye konuştu.

'ENKAZI BİRLİKTE KALDIRACAĞIZ' Asgari ücreti 3 bin lira yapacaklarını söyleyen Temelli, şöyle devam etti: "Emekçiler, işçiler herkes hakkını alacak. Asgari ücret 3 bin lira olacak. Gelir dağılımı adaletsizliğini düzeltmeden bir ülkeye demokrasi de gelmez barış da gelmez. Dünyanın en adaletsiz ülkelerinden biri Türkiye. Bunu düzeltmek için yolsuzlukla yönetmek yerine, yoksullukla mücadele edeceğiz. Birlikte üretiyorsak birlikte paylaşacağız. Zenginden çok yoksuldan az vergi alacağız. Vergi adaleti sağlayacağız. İnsanlar gelirini harcayacak, borcunu değil. Borçsuz yaşam programını hayta geçireceğiz. IMF'ye muhtaç olmadan, kemer sıkmadan bunların bıraktığı enkazı birlikte kaldıracağız. Kaldırırken de zenginliğimizi hakça paylaşarak güzel günler göreceğiz. Bakın, Hatay'da işsizlik arttı. Gerçi, TÜİK Başkanı makinenin başına oturup her ay düzenli olarak işsizliği düşürüyor. Tıpkı Merkez Bankası Başkanı gibi. Gezi olduğunda faizler yüzde 6 idi. Bu başarılı Merkez Bankası Başkanı faizleri yüzde 18'e çıkardı. Faizler 3 katına çıktı. O hala Gezi'de isyan etmiş, bozuk düzene isyan etmiş, barış istemiş insanları suçluyor. Diyanet Başkanı diyor ki 'faiz haram'. Kime haram? Bunlar faizci, faizi 3 katına çıkarmış, harami olmuş hepsi. Onlara bir şey demiyor, 'yoksul halka faiz haram' diyor. Bu yoksul halkın faizden kazanacak geliri mi var? Yastığı altında serveti mi var? Ama hep halkı suçlayan bir zihniyet bu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Miting alanından görüntü

- Sezai Temelli'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)FIRAT NEHRİ'NE GİREN 2 KUZEN BOĞULDU ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ne giren Ayşe Mehibe Özkan (20) ile Beşir Akman (14) isimli kuzenler boğularak hayatını kaybetti. Olay, Birecik ilçesine bağlı Keskince kırsal Mahallesi'nde geçen Fırat Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan iki kuzen nehre girdi. Yüzmeyi iyi bilmedikleri öğrenilen Özkan ile Akman'ın bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlar suya atlayarak her iki genci sudan çıkarttı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kuzenler ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan Beşir Akman ile Ayşe Mehibe Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan iki kuzenin, AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili Yahya Akman'ın akrabaları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis önünde bekleyenler

- Ölüm haberi üzerine gözyaşlarına boğulanlar

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK - Kamera: ŞANLIURFA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)KARADENİZ GEZİSİNE ÇIKAN SAĞLIKÇILAR KAZA YAPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI MUŞ'ta sağlık sektöründe çalışan 4 arkadaşın Karadeniz gezisi faciayla sonuçlandı. Giresun'un Tirebolu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Tirebolu ilçesi Doğancı köyü mevkii Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 LJ 4687 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki menfez duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki Ömer Ozan (24), Yunus Emre Şakar (24), Serkan Yalova (25) ile Mustafa Aksoy (23) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma, Espiye ve Tirebolu Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Ozan, Yunus Emre Şakar ve Serkan Yalova yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Aksoy'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KARADENİZ GEZİSİNE ÇIKMIŞLAR

Kazada yaşamını yitiren Ömer Ozan'ın, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde sağlık memuru, Yunus Emre Şakar'ın 112 Acil Servis İstasyonu'nda acil tıp teknisyeni, Serkan Yalova'nın ise Muş Devlet Hastanesi'nde otomasyon görevlisi, ağır yaralı Mustafa Aksoy'un da 112 Acil'de acil tıp teknisyeni oldukları öğrenildi. Yıllık izne çıkan 4 sağlıkçı arkadaşın, gezi için Karadeniz'e geldikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri detayları

- Aracın çekici ile alınması

- Vesikalıklar Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)ADIYAMAN'DA ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ: 2 İŞÇİ ÖLDÜ ADIYAMAN'da rampadan inerken freni boşalan kamyon, devrildi. Kazada, temizlik işçileri Mehmet Tepecik (42) ile Hakan Yapıcı (44) öldü, kamyon şoförü Mustafa E. ise ağır yaralandı. Kaza, bu sabah saatlerinde merkeze bağlı Kaş Köyü yakınlarında meydana geldi. Köylerden çöp toplayan İl Özel İdaresi'ne ait Mustafa E. yönetimindeki 02 LF 324 plakalı kamyonun rampadan inerken freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, şarampole devrildi. Kazada, ters dönen araçtaki temizlik işçileri Mehmet Tepecik ile Hakan Yapıcı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Mustafa E. ise yaralandı.

Mustafa E., çağırılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Temizlik işçilerinin cesetleri ise otopsi için morga konuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Jandarma önlem alması

- Devrilen çöp kamyonu

- Vatandaşların ve sağlık ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler Haber Mahir ALAN Kamera: ADIYAMAN (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)ADANA'DA TRAFİK KAZASI: 7 YARALI ADANA'nın Aladağ ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza, Aladağ ilçesindeki Hacı Hasanlı Alaybeyi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, ana yola giren Davut Polat yönetimindeki 80 KT 546 plakalı minibüs ile ana yolda ilerleyen Alper Çetin yönetimindeki 07 MSG 89 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarında bulunan tarlaya düştü. Kazada araçlarda sıkışan 3'ü ağır 7 yaralı, olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı CANKUR ekipleri tarafından sıkıştıkları kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.