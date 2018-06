DHA YURT BÜLTENİ - 1

TRABZON'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, park halindeki beton pompası ile kamyonu sele kapıldı. Her iki aracın da dereye yuvarlandığı olay, saniye saniye görüntülendi. Arsin ilçesi Yolaç köyünde dün etkili olan şiddetli yağış, sele dönüştü. Köydeki derenin taşması sonucu Hidroelektrik Santral (HES) inşaatını su bastı. Santral çalışanları, taşan derenin tehdit ettiği yol kenarında park halindeki araçları kurtarmak için seferber oldu. Ancak sel suları, park halindeki beton pompası ile kamyonu sürükledi. Önce beton pompası, ardından da kamyon dereye yuvarlandı. Sürücülerin araçları kurtarmak için verdiği çaba ise sonuçsuz kaldı. İşçiler son bir müdahale ile park halindeki bir diğer beton mikserini kurtarmayı başardı. Olay anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

VAN'da bu sabah merkez üssü Saray ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Saray ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 06.50'de meydana geldi. Yerin 8,45 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4,9, merkez üssünü ise Saray ilçesinin İran sınırına yakın bir noktadaki Kapıköy Mahallesi olarak açıkladı.

'MUHARREM İNCE BU İŞLERDEN ANLAMAZ' Konuşmasında ekonomiye dair de mesajlar veren Başbakan Yıldırım, "Ekonomimiz sapasağlamdır evelallah. Küresel krize rağmen yüzde 7.4 büyüdük. Muharrem İnce bu işlerden anlamadığı için, '7,5 büyüdük de ne oldu, size yansıyan bir şey var mı' diyor. Onlar anlamaz ama rakamları dili her şeyi anlatır" diye konuştu. Geçen yıl 9 milyon vatandaşın tatilini yurt dışında geçirdiğini söyleyen Yıldırım, "Türkiye büyümediyse bu nasıl oldu?" diye sordu. "Sen bu işerden anlamazsın Muharrem bey. Ayrancılar ince eleyip sık dokuyacak mısınız? İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçecek misiniz" sözleri ile halka seslenen Yıldırım, "16 yıl boyunca emaneti Erdoğan'a teslim ettiniz, AK Parti'ye teslim ettiniz. Sizin başınızı öne eğecek hiç bir şey yapmadık. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. AK Parti demek daha fazla demokrasi, kalkınma büyük Türkiye demektir. Yaparsa AK Parti yapar. Meydanlara inip boş vaatlerde bulunmaktan kolay bir şey yok. Adama sorarlar bugüne kadar yaptığınız bir hizmet var mı? Torbalı devlet hastanesini kim yaptı. Bölünmüş yolu kim yaptı, İzban'ı Torbalı'ya kim getirdi. Selçuk'a kim uzattı? Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Eseri olmayanın yerinde yeller eser" dedi.

İZMİR'E YAPILAN YATIRIMLARI ANLATTI Milli menfaatlerimize uygun ne yaparsak bunlar 'İstemezdik' diyor ve mahkemeye veriyor. Ama biz onlara inat projeleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Selçuk'a deniz geliyor, Selçuk Antik Limanı'nı yapıyoruz. Bu yıkım ekibine rağmen yaptık. Bunların Türkiye'sinde özgürlükler baskı altındaydı. AK Parti Türkiye'de düşünceye, etnik kimliğe yönelik baskıları kaldırdı. Tek millet, tek bayrak, tek devlet. Bu bizim vazgeçilmezimizdir. Bu millet 16 yılın kazanımlarından vazgeçer mi? 24 Haziran'da durmak yol yola devam diyecek miyiz? İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyecek misiniz? İktidara geldiğimizde bölgecilik, ayrım gayrım yapmadık. Hiçbir şehrimizi, insanımızı ihmal etmedik. Güzel İzmir'i de ihmal etmedik. İzmir'i ihmal eden Türkiye'yi de ihmal eder. İzmir'i her alanda geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. 66 katrilyon yatırım yaptık. 14 bin derslik daha yaptık. Çocuklarımızın kaliteli ortamda eğitim almaları için çalışıyoruz. Sağlığınız bize emanet merak etmeyin. 16 yılda İzmir'e 31 hastane yaptık. 74 tane birinci basamak sağlık tesisi yaptık. İzmir'e ilk şehir hastanesini 2 bin 60 yataklı hastaneyi yapıyoruz. Bin 200 yataklı Tınaztepe Sağlık Kampüsü'nü yapacağız. Foça, Menderes, Selçuk Kınık devlet hastanelerinin yapımı devam ediyor. 403 kilometre yol yaptık. Sabuncubeli tünellerini açtık mı? İzmir çevre yolunu açtık mı? Yeni bir havalimanı da Alaçatı'ya yapıyoruz. İzmir'i İstanbul'a otoyol ile bağlıyoruz. İzmir-İstanbul arası 3 saate iniyor. Hızlı tren de geliyor. Uşağa kadar yapıldı. 3 yıl sonra Hızlı tren ile İzmir-Ankara arası 3,5 saate iniyor. Belevi-Tire yolu yapımı devam ediyor. 2011'den beri sizin milletvekiliniz olarak İzmir'e, ülkemize bakan olarak ve son iki yıl da başbakan olarak hizmetler yaptım" diye konuştu.

İLK TUR MESAJI Pazar günü seçimlerin olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Torbalı'ya 55 yeni okul yaptık. Kalabalık sınıflara son verdik. Torbalı-Ödemiş yolunu otoyol kalitesinde yaptık. İzban yaya alt geçidi yaptık. 300 bin kilit taşı ile Torbalı'nın her tarafını yaptık. 100 yataklı huzur evi yaparak yaşlılarımızın hizmetine sunduk mu? 100 adet çocuk oyun parkı yaptık. 9 muhtarlık binası 3 sosyal eğitim tesisi yaptık. Belediyemize yeni hizmet binası yapıyoruz, açacağız Ekim'de. 25 bin metrekarelik şehir parkı yapıyoruz. Millet Bahçesi yapıyoruz" dedi. Alandaki kalabalığa "Yapılan hizmetleri durdurmaya çalışan yıkım ekibine Pazar günü iyi bir ders verecek miyiz?" diye soran Başbakan Yıldırım, "Oylarınızı daha çok kalkınma ve refah için arttırmaya hazır mısınız? İlk turda Cumhurbaşkanını seçecek miyiz? Birlikte yarınlarımızı inşa ediyoruz. Hedefimize kararlı şekilde yürüyeceğiz. Torbalı hazır mısın? Güçlü meclis için Cumhur İttifakı'nı, MHP-AK Parti kadrolarını meclise gönderecek miyiz?" diye konuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da yaptığı konuşmada "Yaptığımız yollarımızı kazdı durdu. Kimse merak etmesin arkamızda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım var. Gerekli ödenekleri çıkardık, yollara asfalt döşeyeceğiz. Ama siz sadece AK Parti'yi desteklediğiniz için 24 Haziran'da gereken cevabı verecek misiniz?" dedi.

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Davut CAN / İZMİR,(DHA)

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Şehit oğlu Meriç Taşan'ın şehitliğe gelmesi

-Şehitlikte dua edilmesi

-Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar açıklama

-Şehidin oğlu Meriç Taşan ile röp

-Konvoydan görüntü

-Düğün salonundan görüntü

-Meriç Taşan ve yakınlarının oynaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM / ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

6)HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ: OYUNLARINI OYLARIMIZLA BOZACAĞIZ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçimlerde ülkedeki bütün halk, inanç, emekçi, kadın ve gençlerin omuz omuza vereceğini söyleyerek, "Bizler 24'ünden sonra demokrasinin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız. Bunu bildikleri için her türlü provokasyonu üretmeye devam ediyorlar. 24 Haziran'da bu oyunu oylarımızla bozacağız, oylarımıza sahip çıkarak bozacağız" dedi. Partisinin Tunceli Seyit Rıza Meydanı'ndaki mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ak Parti'nin 16 yıl boyunca insanlara yalandan, yoksulluktan başka bir şey vermediğini ileri sürerek, "Tüm yaşamı yasaklarla kuşattılar. Halkları, inançları birbirine kırdırma peşinde koştular. Çünkü, beslendikleri tek şey bu düşmanlık, bu nefret. Buna son vermek bizim elimizde. Yan yana gelerek bu nefrete hep birlikte son vereceğiz" dedi.

Sezai Temelli, ülkedeki bütün halk, inanç, emekçi, kadın ve gençlerin omuz omuza vereceğini belirterek, "Bizler 24'ünden sonra demokrasinin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız. Bunu bildikleri için her türlü provokasyonu üretmeye devam ediyorlar. Savaşa, yolsuzluk ekonomisine son verilmesin diye her türlü oyunu oynuyorlar. 24 Haziran'da bu oyunu oylarımızla bozacağız, oylarımıza sahip çıkarak bozacağız" diye konuştu.