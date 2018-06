DHA YURT BÜLTENİ - 1

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN /EDİRNE,ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

SAKARYA'da, dolu yağışına karşı vatandaşlar araçlarının üzerine yorgan ve battaniyeleri sererek önlem aldı. Sakarya'da dolu yağışına karşı uyarıda bulunulmasının ardından vatandaşlar önlemler aldı. Vatandaşlar battaniye ve yorganları ve eski halılarını araçlarının üzerine serdi. Halı, yorgan ve battaniyelerin araçların üzerinden uçmaması için iplerle bağlanırken, kimileri ise araçlarının üzerine serdikleri eşyaların üstüne taşlar koydu. Kent merkezinden öğleden sonra yağmur yağışı aralıklarla etkili oldu. Mustafa Kurşun sigorta şirketinden aldığı mesaj sonrasında aracını muhafaza etmeye çalıştığını belirterek, "Sigorta şirketinden mesaj geldi. Biz de her türlü önlemimizi alıyoruz. Arabada kasko yok, hasar karşılamaz. Mala zarar gelmesin" dedi.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, iki genç arasında çıkan tartışma, aile bireylerinin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. 2 kardeşin yaşamını yitirdiği kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Polis yaralıların götürüldüğü hastane ve kavganın meydana geldiği mahallede yeni bir olay yaşanmaması için güvenlikr önlemi aldı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ortaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Her ikisi de 17 yaşında olan Süleyman K. ve Hamza A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katılmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Emrullah A. ve kardeşi Hamza A., evden getirdikleri pompalı tüfekle Erol Aysan K., Alim K. ve Süleyman K.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar 3 kardeşin çeşitli yerlerine isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan 3 kardeşten Erol Aysan K. ve Alim K. olay yerinde can verdi. Yaralanan Süleyman K. ise çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Süleyman K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, 11'inci kattaki evinin penceresinden düşen Ömer Asaf Keleş (2) yaşamını yitirdi. Olay, Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Aklife 3 Sitesi C Blok 11'inci katttaki evinin penceresine çıkan Ömer Asaf Keleş, dengesini kaybederek çimle kaplı bahçeye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan çocuğu yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Ömer Asaf buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer Asaf Keleş hayatını kaybetti. Olaydan sonra çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA YAPTIĞI MİNİBÜSÜN CAMINA 'HASTANEDEYİZ' NOTUNU BIRAKTI

KONYA'da minibüsüyle çarpması sonucu yaraladığı Zeynep Gündüz'ü (35), hastaneye götüren sürücücü Ali Gültekin (52), polislerin kendisini bulabilmesi için kaza yerinde bıraktığı aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte 'hastanedeyiz' yazılı not bıraktı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde meydana geldi. Bir arkadaşını ziyarete giden Ali Gültekin, yönetimindeki 42 BTJ 94 plakalı minibüsle yolun kenarında yürüyen Zeynep Gündüz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gündüz, yaralandı. Gündüz, çağrılan ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gündüz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Gültekin de, yaraladığı Gündüz'e, refakat etmek için onunla birlikte hastaneye gitti. Hastaneye giderken de polislerin kendisini bulabilmesi için kaza yerinde bıraktığı aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte 'hastanedeyiz' yazılı not bıraktı. Kaza yerine gelen poliste, bıraktığı not sayesinde cep telefonundan ulaştığı Gültekin'i kaza yerine çağırdı. Gündüz, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.