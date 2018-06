DHA YURT BÜLTENİ - 1

CHP'de ihraç talebi ile yüksek disiplin kuruluna sevk edilen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye'nin yeni bir rejime geçişini değerlendirmek yerine yalnızca bir vekilin ihracı için parti meclisinin toplandığını belirterek, Koltuk adamları da yalnızca koltuklarını korumaktan başka hiç bir sonuç düşünmeyenlerdir. Bu partinin değerleriyle yetişmiş, bu partinin değerlerine sahip çıkacak adamlarız. Açıklamalarımda yapmış olduğum bütün söylemlerin arkasında duruyorum dedi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, düzenlediği basın toplantısında, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkedilmesini değerlendirdi. Ailesiyle birlikte 95 yıllık CHP'li olduğunu kaydeden Erol, "Ben 95 yıllık CHP tarihin aileden ve kökenden gelen bir mensubuyum. Büyük dedemiz CHP'nin ve meclisin ilk milletvekilidir. Biz bugüne kadar 95 yıllık siyasi hayatımızda hiçbir şartta ve koşulda CHP'nin dışında siyaset yapmadık ve düşünmedik. Asla böyle bir arzumuz olmadı. Biz CHP'nin etik değerleri ile yetişen biriyiz. Gençlik kolları genel başkanlığı, en genç il başkanlığı yapan, 2 dönemdir milletvekilimizin olmadığı illerde gidip milletvekili seçilen biriyim. 26. Dönem Tunceli, 27. Dönem ise Elazığ milletvekiliyim. Bir partiye gönül bağı olmak, bir partide olmak sadece üyelikle olmaz. Onun etik değerlerini, geleneklerini, kültürünü, siyasi davranışını benimseyerek olur. Bunlara her zaman sahip çıktım, bundan sonra da devam edeceğim. Daha bir hafta geçmemişken genel merkezimiz seçim sonuçlarını değerlendirmek yerine, Türkiye'nin yeni bir rejime geçişini değerlendirmek yerine yalnızca bir milletvekilinin ihracı için parti meclisi toplanıyor. Toplanmasındaki niyeti, tekelleşen bir genel merkezde siyasetin olduğunu, koltuk adamlığının olduğunu, dava adamlığının olmadığını söylemek istedim" dedi.

BİLECİK'in Osmaneli ilçesine bağlı köylerde dolu, sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar meyve bahçelerinde büyük hasara neden oldu. Dolu yağışı sonucunda Osmaneli'ne bağlı Beşevler, Gaziler, Boyunkaya, Çerkeşli, Benli, Bereket, Avdan, Sarıyazı, Yeşilcimen, Düzmeşe, Çiftlik Ağlan ve Adliye köylerindeki ekili araziler ile çoğunluğu şeftali olan meyve ağaçları zarar gördü. Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, ilgili kuruluşlar tarafından köylerde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi. Sebze ve meyve bahçeleri zara gören köylüler de devletten hasarlarının karşılanmasını beklediklerini ifade ederek, " meyve ağaçlarımız doludan zarar gördü. Şiddetli rüzgar bazı ağaçları kökünden söktü. Evlerimizin çatıları uçtu. Devletimize güveniyoruz. Allah'tan can kaybımız yok, buna şükrediyoruz" dedi.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan şiddetli fırtınada, bazı binaların çatıları uçtu, zeytin ağaçları yerinden sökülerek devrildi. Şarköy'de gece şiddetli yağmur ile birlikte gelen fırtına yaşamı olumsuz yönde etkilerken, hasara da neden oldu. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi 17 Kasım Caddesi üzerindeki SSK Evleri'nin bulunduğu bölgede etkili olan fırtına, binaların çatlarını uçurup, pencerelerini yerinden söktü. Ağaçların devrildiği bölgede, üzerlerine çatı parçaları düşen araçlar zarar gördü. Sitede bulunan yazlıkçılarından Halit Gözlüklü, gece yarısı felaket yaşadıklarını belirterek, "Yağmur beklerken deniz tarafından büyük bir uğultuyla, daha kötüsü olan fırtına geldi. Binaların çatıları uçtu, pencereleri yerinden çıktı. Bazı ağaçlar da devrilirken, can kaybı ve yaralanan olmamasına seviniyoruz" dedi. Şarköy Kaymakamı Yakup Güney, fırtınanın hasara neden olduğu sitenin sakinleriyle görüşüp incelemelerde bulundu. Güney, yetkililerin konuyla ilgili çalışmasının sürdüğünü söyledi.

TRABZON'un Hayrat ilçesinde, yola devrilen beton mikserine çarpmamak için manevra yapan kamyonet dereye uçtu. Kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Hayrat-Of ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Ergün Yeşilyurt'un kullandığı 61 FR 399 plakalı kamyonet, yola devrilen beton mikserine çarpmamak için manevra yaptı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dereye uçtu. Kazada kamyonetteki sürücü Ergün Yeşilyurt ile Ramazan, Ogün, Samet, Ahmet Mete, Ozan Arif ve Yunus Emre Albayrak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulanslarla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ahmet Mete Albayrak ise ambulans helikopterle Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, geri gelen otomobilin altında kalan çocuk aracın altında yaklaşık 20 metre sürüklendi. Vatandaşlar 'Dur, altında çocuk var' diye bağırınca sürücü aracı durdurdu. Sırtında, başında, yüzünde ve bacaklarında sürtünmeye bağlı yaralar oluşan, kolu kırılan 9 yaşındaki Samet Sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ali Osman Sürücü oğlunun yaralanmasına neden olan kişinin kazanın ardından kendilerini bir kez dahi aramadığını belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi. Kaza, geçen pazar günü, Gaziler Mahallesi 1703 Sokakta meydana geldi. O.Ş. idaresindeki 61 KT 279 plakalı otomobil geri geri ilerlerken bisikleti ile sokakta bisikletiyle gezen 9 yaşındaki Samet Sürücü'ye çarptı. Otomobilin altında kalan çocuk yaklaşık 20 metre sürüklendi. Vatandaşların, 'Dur, altında çocuk var' diye bağırması sonucu sürücü aracı durdurdu. Otomobilin altından çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Sırtında, başında, yüzünde ve bacaklarında yolda sürtünürken yaralar oluşan, sağ kolunda kırıklar olan Samet Sürücü tedavisinin ardından taburcu oldu.Ali Osman Sürücü olay günü iki oğlunun sokakta bisikletleriyle gezdiğini belirterek, "Sokağa hızla giren araç oğlum Samet'e çarparak altına alıyor ve 20 metreye yakın bisikletle sürüklüyor. Kazayı gören komşularımız şoföre bağırarak durmasını istiyorlar. 20 metre çocuğumu sürükledikten sonra duruyor. Sonradan öğreniyoruz ki oğluma çarpan araç başka bir kazaya karıştığı için yakalanmamak için kaçıyor ve bizim sokağa giriyor. Olaydan sonra mahalle sakinleri çocuğumu aracın tekerleklerinin altından çıkarıyorlar ve gelen ambulansla hastaneye gönderiyorlar. Karşı taraftan şikayetçi olduk. Gerekeni de inşallah yapacağız. Benim istediğim başka çocukların canı yanmasın. Bu sokak arasında bu kadar hızlı gitmenin ne anlamı var bilmiyorum. Başkasının arabasına çarpıyorsun neden kaçıyorsun. Gelip benim çocuğuma çarpıp altına alıyorsun 20 metre sürüklüyorsun. Tüm mahalle sana bağırıyor 'dur' diye. Neden durmuyorsun. Bu kaza değil burada bir art niyet var." dedi. Kazadan sonra sürücünün aramamasına tepki gösteren Ali Osman Sürücü, "Benim evladımı eziyorsun, kazadan sonra bir ara sor, çocuğun durumu nedir var mı yapabileceğimiz bir şey, bir ihtiyacınız var mı? Bizim en büyük tepkimiz bu. Yoksa biz şikayetçi olmayı düşünmüyorduk zaten. Yetkililerden böyle insanlara gerekli cezaların verilmesini istiyorum. Şoför bir gün gün nezarette kalıyor ve serbest bırakılıyor. Şu an elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Bence adalet değil bu. Benim oğlum her gece sabahlara kadar acılar içerisinde bas bas bağırıyor ama şoför dışarıda geziyor. Bence adalet değil bu. Yetkililerin böyle insanlar için gereğini yapmasını istiyorum" diye konuştu. Anne Aysun Sürücü ise, "Birisine çarpıyorsun, tekrar neden üzerinden geçip sürüklüyorsun. O kadar millet sana 'dur' diyor, altında çocuk var demesine rağmen. Bir kere arayıp geçmiş olsun demediler." diye konuştu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'da lösemiden ölen Afra Rabia Demirel'in (24) cenazesi, Efeler ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Cami'ne getirildi, tabutuna duvak konuldu. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, emniyet mensupları, ailesi ve yakınları cenaze törenine katıldı. Afra Rabia Demirel'in Efeler Polis Merkezi'nde görevli babası polis memuru Yusuf Ali Demirel, adliye personeli annesi Beylühan Demirel ve kardeşi İkra Demirel, cenazede güçlükle ayakta durdu. Anne Beylühan Demirel, "Beni yoğun bakıma yatırma, ben buradan çıkamam' demiştin kızım" diyerek feryat etti. Afra Rabia Demirel'in cenazesi, gözyaşları arasında Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

10)HASTANE OTOPARKINDA BACAĞINDAN VURDU

İZMİT'te, bir hastanenin otoparkında aracının içinde bekleyen Naim C., yanına gelen kişi tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Mahallesi'nde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Aracının içerisinde oturan Naim C.'nin yanına gelen kişi tabanca ile bacağına ateş etti. Naim C. sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. İlk müdahalesi Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yapılan Naim C., daha sonra ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, Naim C.'yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.