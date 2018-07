DHA YURT BÜLTENİ - 1

İZMİR'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı. Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1.5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi. ANNEANNE DAHA ÖNCE DE EVDEN KAÇMIŞ Torunu Rüya'yı yanına alıp ortadan kaybolan anneanneye yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Damadı Hakan Çelik'in anlatımına göre, anneannenin 25 yıl önce kızını İzmir Fuarı'nda bırakıp kayıplara karıştığı, 2015 yılında otoyol kenarındaki su tahliye kanalında yaşadığı sırada hakkında yapılan haberin televizyonlarda yayınlanması üzerine çocukları tarafından bulunduğu öğrenildi. Anneannenin, damadı, kızı ve torunlarıyla birlikte yaşadığı öğrenildi. Ailenin geçen yıl kısa süreliğine taşındığı Kars'ta da yine anneannenin 1 günlüğüne kaybolduğu ve 1 gün sonra bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, Rüya'nın ablası 17 yaşındaki Gülçin Çelik de Facebook sayfasından kardeşinin fotoğrafıyla birlikte "Arkadaşlar, gören veya benzeten olursa Allah rızası için haber versin" paylaşımında bulundu. "BU DEFA KARDEŞİMİ DE ALIP GİTMİŞ OLABİLİR" Küçük Rüya'nın ablası Gülçin Çelik, "Kahvaltıdan sonra üzerime bir ağırlık çöktü. Bulunduğum yerde uyumuşum. Gözümü açtığımda anneannem ve küçük kardeşim evde yoktu. Dışarı çıktıklarını düşündüm. Ancak, uzun süre dönmemeleri üzerine durumu anneme ve baba bildirdim. Anneannem gezmeyi seven biri. 2-3 yıl kadar önce de böyle başını alıp, gitmişti. Bu defa kardeşimi de alıp, gitmiş olabilir. Hayatlarından endişe ediyoruz. Annem ve babam sinir krizi geçirdi. Gözleri kapıda, kulaklar çalan telefonlarda gelecek bir haberi bekliyoruz" dedi. Jandarmanın Rüzgar ve anneannesi Fatma Yenigün'ü bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

BURSA'da sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı 'Çocuğuma Dokunma' konulu yürüyüş Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Yoldan geçen sürücülerin korna çalarak destek verdikleri yürüyüş yaklaşık 2 saat sürdü. Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetlerinin ardından Bursalı vatandaşlar dev katılımla 'Çocuğuma Dokunma' yürüyüşü düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı yürüyüş saat 20.00'de merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi grup adına açıklama yapan Esra Yalçın Ünal, son dönemde Türkiye'de sayıları hızla artan cinsel istismar olaylarına karşı artık dur demek için burada toplandıklarını belirterek,şöyle konuştu: "Artık Eylül'ler Leyla'lar bu acıyı yaşamasın, çocuklarımızın yüzüne utanarak bakmayalım diye bugün burada toplandık. Artık bu acıya dayanacak ne ana ne baba ne de vicdanlı insanlar kaldı. Bu acılar artık içimizi dağladı. Bu yüzden artık yeter diyoruz. Cinsel istismar kime yapılırsa yapılsın suçtur. Fakat kendisini savunamayan çocuk, engelli ve hayvanlara yapılan cinsel istismarın asla bir açıklaması olamaz. Bu bir hastalıktır. Bu suçları işleyen kişilerin sadece cezaevlerine konulması da ceza değildir. Bir an önce gerekli ve caydırıcı cezai yaptırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Artık analar babalar ağlamasın." Yapılan konuşmanın ardından grup hastane alanından İzmir Yolu'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte vatandaşların 'İdam İstiyoruz' ve 'Çocuk susar, sen susma' yazılı pankartlar açtığı görülürken, çocuklara cinsel istismar yapanların idam edilmesi istendi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin de katıldığı yürüyüş olaysız bir şekilde sona erdi.

AKSARAY'da benzin tankerinin şarampole devrilip alev alması sonucu meydana gelen kazada sürücü Adnan Alıç (47) yanarak can verdi.Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Aksaray istikametine giden Adnan Alıç idaresindeki 01 DEK 23 plakalı benzin dolu tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın hemen ardından başlayan yangın kısa sürede tüm tankeri sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Tankeri kontrol eden ekipler sürücü Adnan Alıç'ın yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ALMANYA'dan tatil için memleketleri Uşak'a gelirken, içinde bulundukları minibüsün Bulgaristan'da bir kamyona çarpmasıyla yaşamını yitiren aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi, gözyaşları içinde Banaz ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Almanya'nın Osnabrück şehrinde yaşayan ve Türkiye'ye gelmek için yola çıkan Cemal Karacan'ın yönetimindeki OS C 3995 plakalı minibüs, geçen 1 Temuz'da Bulgaristan'da bir kamyona arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan 50 yaşındaki Ayşe Gümüş, kızları 30 yaşındaki Hatice Gümüş ile 24 yaşındaki Maide Gümüş ve 3 yaşındaki torunu Berat Karacan yaşamını yitirdi. Minibüsü kullanan Cemal Karacan, eşi Rukiye Karacan ve kızları Belinay Karacan ise yaralandı. Yaralılar Bulgaristan'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazanın Almanya'da yaşayayan gurbetçi ailenin memleketleri Uşak'ın Banaz ilçesine tatile gelirken meydana geldiği belirlendi.

18)DİYARBAKIR'DA VAHŞET; KÖPEĞİ CANLI CANLI YAKTILAR

DİYARBAKIR'daki Yeniköy Mezarlığı'nda yakılmış köpek ölüsü bulundu. Mezarlığa giden Hayvan Hakları Federasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, acı çekerek can veren köpeğin yaralı yavrusunu barınağa götürerek tedavi altına alırken, köpeği katledenlerin yakalanması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda yakılmış köpek ölüsü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Hayvan Hakları Fedarasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler ve arkadaşları, yakılarak öldürülen köpeğin ölüsü ve yaralı yavrusuyla karşılaştı. Yaralı yavru köpeği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götüren Ekmekçiler, yüzü ve gözü yanan yavru köpeği tedavi altına aldırdı. Tedavi altına alınan yavru köpeğin barınaktaki takibi sürerken, Ekmekçiler, vatandaşların ihbarı üzerine geldikleri mezarlıkta yakılarak öldürülen köpekle karşılaştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Mezarlık duvarı dibinde bulduğumuz köpeği, yavrusunun gözleri önünde maalesef canlı canlı yakmışlar. Yaptığımız ilk incelemede, köpeğe tecavüz edildiği, ardından da canlı canlı yakıldığı kanısındayız. Yavrusunun da yüzünde yanıklar vardı, muhtemelen o kaçmayı başardı. Onu da yaralı bulduk ve barınağa getirerek tedavisini yaptırdık. Bunu yapanların bir an önce bulunması için gerekli girişimlere başladık. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunacağız. Bu vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz."