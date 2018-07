DHA YURT BÜLTENİ - 1

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / KIRKLARELİ,(DHA)

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Dün saat 14.40 sıralarında Ortakent-Yalıkavak Karayolu kenarındaki otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevler, korkuttu. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 28 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Vatandaşlar da evlerinin bahçesindeki hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi. İzmir ve Denizli Orman Bölge Müdürlükleri'nden de söndürme çalışmaları için hava desteği istendiği belirtildi. Yangının ilk belirlemelere göre 20 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi. Söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, "Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Şu an yeteri kadar arazöz ve orman ekibimiz var. Yangını, bir an önce kontrol altına alabilmek için çalışıyoruz" dedi. ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, otluk ve makilik alanda başladıktan sonra ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alındığını, ilk belirlemelere göre 2 hektar alanın küle döndüğünü söyledi. Çelik, "Ortakent mevkiinde saat 14.40 sıralarında başlayan yangına 14.50'de ilk müdahale yapıldı. 4 ilk müdahale aracı 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 6 helikopter, 4 uçak, 10 teknik personel, 6 memur, 70 söndürme işçisi söndürme çalışmalarda yer aldı. Yangınının çıkış sebebi teşkilatımız ve diğer kolluk kuvvetlerince araştırılıyor. Yangın saat 16.30 da kontrol altına alınmış olup soğutma işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen yangında toplam 2 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü" dedi.

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişinin parkta down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Suriyeli'nin evinin önünde toplanıp taş atarak linç girişiminde bulunan kalabalığa, polis biber gazıyla müdahale etti. Suriyeli aile, güçlükle mahalleden tahliye edildi. Olay, dün akşam saatlerinde Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişi, 5 Haziran Parkı'nda 5 yaşlarındaki down sendromlu kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Bunu görenlerin saldırdığı Suriyeli koşarak 10 metre mesafedeki evine girdi. Olayı kısa sürede haber alan mahalleli, Suriyeli ailenin evinin önünde toplanıp taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığı sakinleştirmek için uzun süre çabaladı ancak eve taşlarla saldırıp, Suriyeli aileyi inç etmek isteyenler uyarılara aldırış etmeden tepkilerini sürdürdü. Bunun üzerine polis, biber gazıyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Ardından evin önüne yanaşan polis otosuna konulan Suriyeli adamı uzaklaştırdı. Aracın arkasından taş atıp koşanlar güçlükle engellenirken, polis aracının camı kırıldı. Ardından çevik kuvvet ekiplerinin kalabalığı dağıtmasının ardından Suriyeli aile, zırhlı özel harekat aracına konularak mahalleden tahliye edildi. Gözaltına alınan Suriyeli emniyete götürülürken, ailesi ise güvenlik gerekçesiyle başka yere yerleştirildi. Mahalledeki gerginlik uzun süre devam ederken, vatandaşlar 'İdam isteriz' sloganları attı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Polis araçları

- Mahalledeki kalabalık

- Biber gazı ile müdahale

- Şüphelinin ve ailenin evden çıkarılması

- İstismar anı olduğu iddia edilen görüntü

- Genel ve detay görüntüler

+++

- Suriyelilere ait işyerleri

- Tabelaları sökenler

- Hastane

- Yaralanan Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

13)KIZINA İSTİSMARDA BULUNMAYA ÇALIŞANIN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

SAMSUN'da V.D. (40), 7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını iddia ettiği Ş.A.'nın (65) gözaltına alındıktan sonra aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığını belirten baba V.D., "Eylül'ler, Leyla'lar gitti, benim kızım gitmesin" dedi.

Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde esnaf, 3 çocuk babası V.D., 5 Haziran'da saat 16.30 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bisiklet süren kızının yanına yaklaşan Ş.A.'nın bir şeyler söylediğini ve ardından kızını tenha bir yere götürmeye çalıştığını ileri sürdü. V.D., mahallede kasaplık yapan kuzeninin durumu fark etmesi üzerine Ş.A.'nın fazla uzaklaşmadan kızının peşini bıraktığını söyledi. Olayın ardından mahalledeki güvenlik kameraları ile birlikte Çarşamba ilçesinde savcılığına şikayette bulunduğunu ifade eden V.D., şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını anlattı. V.D., savcılığın tutuklama talebiyle 20 Haziran'da Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen Ş.A.'nın aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Olayla ilgili konuşan V.D., "Kızım mahallede bisikletiyle dolaşırken o şahıs kızımı takibe alıyor. Kızımı yalnız bulduğu bir anda yanına geliyor ve bir şeyler söylüyor. Kızımı yol tarafına doğru çekmeye çalışıyor. Kızımı önden gönderip, kendisi de arabasıyla arkadan takip etmeye çalışıyor. 100 metre ilerde kızımı arabasıyla geçiyor ama dikiz aynasından da takibe devam ediyor. Bu arada bizim esnaf bir akrabamız var ve olayı fark ediyor. Kendi çocuğunu kızımın peşine yolluyor. Kızım akrabasını görünce fazla uzaklaştığını anlıyor ve korkarak geri dönmeye başlıyor. O şahıs da kızımı arabasına alamayınca geri dönüyor" dedi.

Ş.A.'nın daha önce cinsel istismar suçundan 8 yıl cezaevinde kaldığını iddia eden V.D., şöyle konuştu:

"Bu şahıs daha önce tecavüz suçundan 8 sene yattı. Biz tüm kayıtları, belgeleri savcılığa verdik. Savcılık tutuklama talebiyle bu şahsı mahkemeye sevk etti. Mahkeme de bu şahsı aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Niye serbest bıraktı? Bu şahsın suçu belli, yapmak istediği belli. Bu adam durmayacak. Ben susmuyorum, konuşuyorum ama çok susanlar var. Bu adam özürlü bir kadına tecavüzden 8 sene içeride yatmış. Her gün mahallemizde dolaşıyor, mahalle halkı huzursuz. Bu şahıstan sebep, çoğu insan çocuklarını okula göndermeyeceğini söylüyor. Yetkililerden biz yardım bekliyoruz."

Şüphelinin serbest bırakılmasına bir anlam veremediğini belirten V.D., "Eylül'ler gitti, Leyla'lar gitti ama benim kızım gitmesin. Bu şahıs durmayacak. Yalnız insanları takip ediyor. İcraata geçiyor, eğer kandırabilirse yapacağını yapıyor. Her şey ortada, kayıtlar var, şahitler var. Bu adamın belli ki bir korkusu yok. Her şeyi kamera altında yapıyor" diye konuştu.