DHA YURT BÜLTENİ-1

TEKİRDAĞ'DA YOLCU TRENİNİN 5 VAGONU DEVRİLDİ

** Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Kazada 24 kişi yaşamını yitirdi

** Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava ambulansları devreye sokuldu

** Sağlık Bakanlığı kaza yerine 2 hava ambulansı sevk etti

** Bakanlık: 362 yolcu 6 mürettebat vardı EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi.Edirne'nin Uzunköprü ilçesi'nden İstanbul Halkalı' ya gitmek üzere hareket eden yolcu treni saat 15.45 sıralarında Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen trende bulunan yolcular büyük korku ve dehşet yaşadı. Kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, saat 07.00'da açıklama yaptı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, dün saat 17.20'de meydana gelen kazanın ardından sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarının bu sabah saat 06.00 itibari ile sonlandırıldığını bildirdi. Akdağ, aşırı yağış nedeniyle menfez altında toprak kayması sonucu meydana geldiğini belirttiği kazada 24 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise kazadan sonra 338 kişinin hastanelere getirildiğini, bunlardan 194'ünün ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini belirtti. Bakan Demircan, halen 124 hastanın müşahade ve tedavi altında bulunduğunu söyledi. Bakan Arslan ise kaza ile ilgili teknik bilgiler verdi.

TEKİRDAĞ VALİSİ: TÜM EKİPLER OLAY YERİNDE

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, hava şartlarından kaynaklanan teknik bir nedenle kazanın meydana geldiğini belirterek, "Maalesef yaralılarımız var, ölülerimiz var. Yaralılarımızın büyük bölümü hastanelere sevk edildi. Emniyet, jandarma tüm ekipler olay yerinde çalışmalar devam ediyor" dedi.

EKİPLER KAZA YERİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kazadan hemen sonra bölgeye ilk olarak yakında bulunan Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner' imle köylüler ulaştı. Kazazedelere ilk yardımı köylüler yaparken, Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, "Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 6 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumda. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdahale gerekir" dedi.

ÇİFTLİKTE KRİZ MERKEZİ KURULDU

Kaza ihbarının ardından jandarma, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitmek üzere hareket etti. Ancak bölgenin yoğun yağış alması ve yol olmaması nedeniyle ekipler kaza yerine ulaşmakta büyük güçlük çekti. Kazanın yaşandığı bölgeye ulaşan sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, köylülere ait traktörlerle yakınlarda bulunan bir çiftliğe götürüldü. Çiftlikte kriz masası oluşturulurken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunduktan sonra ambulanslar ve hava ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı. Bu arada kazadan yara almadan ya da hafif yaralı olarak kurtulanların da diğer yaralılara yardım etmek için büyük çaba harcadığı görüldü. Olay yerinde yaralıları hastanelere sevk etmek için çok sayıda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulanslarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava ambulansları da devreye sokuldu.

VALİ: KAZANIN NEDENİ HAVA MUHALEFETİ

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, hava şartlarından kaynaklanan teknik bir nedenle kazanın meydana geldiğini belirtti. Arazinin çamurlu olması nedeniyle bölgeye paletli araçların da sevk edildiğini belirten Vali Ceylan, "Maalesef yaralılarımız var, ölülerimiz var. Ölü konusunda net bir rakam veremiyoruz, çalışmalar devam ediyor. Yaralılarımızın büyük bölümü hastanelere sevk edildi. Emniyet, jandarma tüm ekipler olay yerinde çalışmalar devam ediyor." dedi.

HAVA AMBULANSLARI

Sağlık Bakanlığı kaza yerine 2 hava ambulansı sevk etti. Hava ambulasları yaralıları bölgeden alıp, hastanelere götürdü,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da 6 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personelinin bölgeye sevk edilerek çalışmalara destek vereceği belirtildi. Ayrıca çevre ilçelerden de çok sayıda ekipler kaza bölgesine sevk edildi.

KAN ANONSU

Tekirdağ Çorlu ilçesi Belediye Başkanlığı, kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralılar için acil kan verilmesi çağrısında bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Sarılar mahallemizde meydana gelen tren kazasında yaralanan vatandaşlarımız için her gruptan acil kana ihtiyaç vardır. Vatandaşlarımızın başta Çorlu Devlet Hastanesi olmak üzere Çorlu'daki tüm hastanelere kan vermek üzere başvurmaları önemle rica olunur" denildi.

BAŞBAKANLIK: BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Kaza ile ilgili Başbakanlık'tan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler an be an takip edilmektedir."

BAKANLIK: 362 YOLCU 6 MÜRETTEBAT VARDI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "08 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 trenin Balabanlı-Çorlu arası kilometre162'de seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagon raydan çıkarak devrilmiştir" denildi.

KAZANIN NEDENİ 'AŞIRI YAĞIŞLAR'

Kazanın bölgede meydana gelen aşırı yağışlardan kaynaklandığı belirtilen Bakanlık açklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile meydana geldiği tespit edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri, kaza yerine intikal etmiştir. Yaralılara gerekli müdahaleler hızla yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordineli bir şekilde çalışmalar başlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopterleri, İçişleri Bakanlığı'nın kurtarma helikopterleri, olay yerine varmıştır. TCDD'ye ait vinçli kurtarma yardım ekibi Halkalı'dan hareket etmiş olup olay yerine gidiyor. Alpullu'dan Arama Kurtarma araçları da olay yerine sevk edilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'dan hareket etmiş olup, kaza yerine gitmekedir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda Müsteşar Suat Hayri Aka Başkanlığında kriz merkezi oluşturulmuştur. Çorlu'da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup, bakanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kaza ile ilgili gelişmeler yakıdan takip edilmekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır."

BAKANLIK MÜSTEŞARI: 10 ÖLÜ, 73 YARALI

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde yolcu treninin 5 vagonunun raylardan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre , 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kazada yaşamını yitiren 9 yolcunun Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirildiği öne sürülürken, olay yerinden taşınan yaralıların tedavilerine ise Tekirdağ il merkezi ile Çorlu, Muratlı, Çerkezköy ve Kapaklı ilçe hastanelerinde devam ediliyor.

Bu arada olay yerine gelen ekipler devrilen vagonların altında yolcu olabileceğinden endişe ediliyor. Bu nedenle aydınlatılan kaza bölgesinde kaza kırım ekipleri vagonların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BAKANLAR ARSLAN VE DEMİRCAN OLAY YERİNDE

Tekirdağ'ın Muratlı ve Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde yolcu treninin 5 vagonunun raylardan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kaza yerine geldi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma / yardım araç gereçlerinin kaza yerine ulaştığı belirtilerek şöyle denildi: "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kaza yerinde incelemelerini sürdürmektedirler. Kaza sahasında çalışmalar ve işlemler devam etmekte olup, devrilen vagonların kaldırılması için bir adet 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma / yardım araç gereçleri kaza yerine ulaştırılmıştır. Yaralı yakınları, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilgi İletişim Merkezi (SABİM)'in 184 no'lu telefonunu arayarak yaralılar hakkında bilgi alabilirler."

BAKANLAR ARSLAN VE DEMİRCAN, ÇORLU DEVLET HASTANESİ'NDE YARALILARI ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, helikopterle gece yarısı kaza bölgesine geldi. Kaza yerinde inceleme yapan bakanlar Arslan ile Demircan, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne geçerek, burada yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından yaralıları ziyaret eden Arslan ile Demircan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaza bölgesinde ise devrilen vagonlarda arama kurtarma çalışmaları havanın kararmasına rağmen ara verilmeden sürdürülüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada vagonların altından çıkarılan iki ceset askeri zırhlı personel taşıcıyı aracıyla bölgeden alınarak, ambulansların bekletildiği alana götürüldü. Cesetler buradan Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

DRAY EKİBİ BÖLGEDE

Bu arada TCDD'nin dray ekibinin de bölgeye ulaşıp, çalışmalara başlayacağı belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMASINDA 1 ASKER YARALANDI

Kazanın ardından sürdürülen kurtarma çalışmaları sırasında düştüğü belirtilen bir asker de yaralandı. Yaralı asker Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülürek tedavi altına alındı.

YARALILAR DEHŞET ANLARI ANLATTI

Tekirdağ 'on Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında aralarında durumları ağır olan yaralananların büyük bölümünün tedavisi Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Yaralı yakınlarının ise hastanenin acil servisi önünde endişeli bekleyişleri sürüyor.

'KÖYLÜLER BİZİ AMBULANSA KADAR GÖTÜRDÜ'

Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıların anlattıklarına göre köylülerin kazadan sonra kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıların bir an evvel hastanelere götürülebilmeleri için seferber oldukları belirtildi. Köylüler, olay yerine yaklaşamayan ambulansların bulundukları bölgeye çok sayıda yaralıyı götürerek bir an önce tedavilerinin yapılmalarını sağladı.

'MAHŞER KELİMESİ BELKİ AZ KALIR'

Yeğeni yaralanan Mikail Yiğit, kaza sonrasında hemen olay yerine gittiklerini, yaralılara köylülerin yardım ettiğini belirterek, "Mahşer kelimesi belki az kalır, insanın yaşamak istemeyeceği şeyler. İnanın şu anda hastanelerde insanların yüzde 90'ı kurtulmuşsa köylülerin traktörleriyle yaptıkları yardımlardan dolayıdır" dedi.

Yaralılardan 20 yaşındaki Emre Kocaağ, kaza anını hatırlamadığını belirterek, "Uyandığımda yerde yatıyordum. Ağrım var" dedi. Edirne Uzunköprü ilçesinden kızı ile Çerkezköy'e giden Türkan Sar (47) ise, "Gördüğüm kadarıyla tren hızlı gidiyordu. Tren birden bire fren yapınca hepimiz savrulduk tren içerisinde. Trenden arka vagon kopmuştu. Durumları iyi olanlar yardımcı oldu çıktık trenden. Bekledik bir süre gelen giden yok diye. Sonra köylüler motorlar bizi ambulanslara kadar getirdi" diye anlattı. Sarı'nın eşi Mesut Sarı eşi ile kızını ancak görebildiğini söyledi.

BAKANLAR TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ'NDE YARALILARI ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, tren faciasının ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gerekli tüm tedavilerin yapıldığını söyleyerek hastaneden ayrıldı.

YARALILAR O ANLARI ANLATTI

Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan Pembe Günsem (65), trene Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bindiğini ve sondan ikinci vagonda yolculuk yaptığını söyledi. Trenin bir anda büyük gürültü ile devrildiğini söyleyen Günsem, "Biz en sondan ikinci vagonda yolculuk yapıyorduk. Lüleburgaz'dan bindik, İstanbul'a gidiyorduk. Bir anda langırtı koptu. Ben gözümü açtığımda yerde yatıyordum. Trenin altından yürüyerek çıktık. Etrafta çok ölü, yaralı vardı. Psikolojim bozuldu, uyuyamıyorum şu anda. Bu kadar ağrımla 200 metre dediler ama 2 kilometre yürüdük. Kervan geçmez, kuş uçmaz yerde kaza oldu. Tarla var, çamur var. Bir saat gelsinler diye bekledik, sonra hastaneye geldik" diye konuştu.

CHP'Lİ AYGUN: BİZE GELEN BİLGİLER BÜYÜK BİR FACİA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, tren kazasında yaralanan ve Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren kazazedeleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aygun, kaza haberini duydukları andan bu yana takipte olduklarını belirterek, "Vefatlarla ilgili bilgi vermek şu anda hoş değil. Ama bize gelen bilgiler büyük bir facia olduğunu gösteriyor. Kaza olduğu andan şu saate kadar takipteyiz. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlardan aldığımız bilgilerle kazanın büyük bir kaza olduğunu biliyoruz ama en önemlisi bu kaza neden oldu. CHP Genel Başkanımızın talimatıyla ben buradaayım. Teknik heyette şu anda buraya geliyor. İncelemelerin ardından sorumluları bulmak için çalışacağız. Çünkü bizim için can önemli, mal gidebilir ama giden canlar geri gelmiyor. Onun için biz buradayız ve bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. İnşallah can kaybı az olur. Bekleyip göreceğiz hep beraber" diye konuştu.

'TREN HATTI YENİ AÇILMIŞTI'

Tren hattının yeni açıldığına dikkat çeken Aygun, "İş makinelerimiz, büyükşehir belediyemiz ve Çorlu belediyemiz ilk andan itibaren faaliyette. Kazanın olduğu alan çok zor. Doğal afetin olmaması için biz insanlar ne yaptık. Bu tren yolunun açılmasıyla ilgili geçmişte benim bayağı baskım olmuştu. Burası 3.5 sene bakımdaydı. Bizim verdiğimiz mesajlar çerçevesinde öncelikle Çerkezköy-Halkalı daha sonra Çerkezköy'den Edirne Kapıkule'ye kadar bu hat açıldı. Yeni açılan tren yolunun acaba sorularıyla sizi baş başa bırakıyorum. Biz CHP olarak bunun takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

MORG ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nde gece boyu yoğunluk yaşandı. Kazada yaşamını yitiren yolcuların yakınları cenazelerini almak için hastane morgu önünde toplandı. Acılı ailelerin bekleyişleri sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Bazı kazazedelerin yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Bu arada olay sonrası araçların ulaşamadığı kaza bölgesindeki yaralıların askeri helikopterle hastaneye getirilme anı da görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde yaralılar

- Ambulanslar

- Yaşananları anlatan yolcu

- Devrilen vagonlar

- Helikopter

- Traktörleri ile yardıma gelen çiftçiler

- Bakanlar'ın hastane ziyareti

- Askeri araçların kurtarma çalışmalarına katılması

- Hastane önünde bekleyenler

- Yaralılarla röportajlar

- Genel ve detay

-Bakanların Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyareti (20 NOLU GÖRÜNTÜ)

-CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un Çorlu Devlet Hastanesi ziyareti ve açıklaması (21 NOLU GÖRÜNTÜ)

-Bölgedeki çalışmaların gündüz görüntüleri (22 NOLU GÖRÜNTÜ)

-Morg önündeki acı bekleyiş (23 NOLU GÖRÜNTÜ)

-Bakanların son durama dair basın toplantısı (25 NOLU GÖRÜNTÜ) Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Ruhan YALÇIN - Alican ZERAY- Engin ÖZMEN - Gülseli KENARLI- İdris TİFTİKCİ - Harun UYANIK - İlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK- AKIN ÇELİKTAŞ - Ögür Deniz KAYA / TEKİRDAĞ,(DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ==================================================== 2)YERLEŞİK ALMAN KADIN EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yerleşik yaşayan Alman Karin Ellen Hitzel (60), yalnız oturduğu evin bahçesinde ölü bulundu. Polis olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'ndeki tripleks evde tek başına yerleşik yaşayan Alman Karin Ellen Hitzel, bir arkadaşı tarafından saat 20.00 sıralarında evin bahçesindeki ağacın yanında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk ilcelemede birkaç gün önce öldüğü belirlenen Karin Ellen Hitzel'in cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Karin Ellen Hitzel'in evine geçen hafta hırsız girdiği, komşularına bu olayı anlattığı belirtildi. Cinayet ihtimaline karşılık olay yeri inceleme ekipleri evin pencerelerinde parmak izi tespiti yaptı. Görüntü Dökümü

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- Evin bulunduğu sokaktan genel görüntü

- Olay yerinde savcının incelemesi

- Olay yeri ekiplerini parmak izi çalışması

- Cenazenin evden çıkarılması

- Kadının fotoğrafları

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)YOLCU OTOBÜSÜ TRAKTÖR İLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsüyle traktörün çarpıştığı kazada sürücüler Ali Uluk ve İbrahim Ayan yaşamını yitirirken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza saat 00.00 sıralarında Afyonkarahisar- Dinar karayolunun Dinar'a bağlı Uluköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ali Uluk'un kullandığı 32 EF 098 plakalı Alanya- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsüyle İbrahim Ayan'ın kullandığı arkasında balya makinesi bağlı 03 L 1372 plakalı traktör çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otobüs şoförü Ali Uluk ile traktör şoförü İbrahim Ayan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada muavin Kayacan Biliç ile otobüsteki 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'si Dinar Devlet Hastanesi'ne, 1'i de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Otobüste sıkışan Ali Uluk'un cenazesi ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Uluk ve İbrahim Ayan'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan otobüsten görüntü

- Olay yerinden görüntüler HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================================================== 4)TRABZON'DA YAYLA DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI TRABZON'un Tonya ilçesinde yayla dönüş yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrilerek takla atan otomobildeki emekli öğretmen Mehmet Kara (61) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında ilçenin Çayıriçi Mahallesi Horozdağı mevkiinde meydana geldi. Ahmet Aydın yönetimindeki 06 DPT 53 plakalı otomobil, yayla dönüş yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 100 metrelik şarampole devrilerek takla attı. Kazada, emekli öğretmen Mehmet Kara öldü, Ahmet Aydın, Ali Şükrü Kara ve Mustafa Altunbaş da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, araçtaki yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Trabzon'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Araçta sıkışan Kara'nın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntüler

Yaralılara müdahale edilmesi

Detaylar HABER-KAMERA: İnan KALYONCU/TRABZON (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================================================== 5)KAZADA AMBULANSLAR YETERSİZ KALINCA, YARALILAR YERDE BEKLETİLDİ; 1 ÖLÜ İZMİT'te, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar yetersiz kalınca, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar yola yatırılarak bekletildi. Erkan Doğru (37) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, saat 18.00 sıralarında, İzmit-Kandıra karayolu Tekkeköy mevkiinde meydana geldi. İzmit'ten Kandıra'ya giden Ali Doğru yönetimindeki 41 AS 595 plakalı ve Hasan Kıdık yönetimindeki 41 AV 303 plakalı otomobiller ile karşı yönden gelen 34 FZ 2212 ve 34 FE 3074 plakalı otomobiller çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan çok sayıda yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulans yetersiz kalınca takviye ambulanslar gelene kadar itfaiye ekipleri tarafından asfalta yatırılarak kontrol alında bekletildi. Araçlardan çıkarılan 1'i bebek, 16 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolu yaklaşık 1 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapalı kaldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaralanan Erkan Doğru (37) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaşındaki Ertuğrul Hamza Doğru isimli bebeğin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZANIN SEBEBİ ALKOLLÜ SÜRÜCÜ

Kazanın 34 FE 3074 plakalı aracın sürücüsü Ömer Yağcı'nın hatalı sollama yapması sebebiyle meydana geldiği öğrenildi. Kazada yaralanan Yağcı'nın kaldırıldığı hastanede yapılan kan testinde alkollü olduğu belirlendi.

KAZA NASIL OLDU?

Kandıra'dan İzmit istikametine giden Ömer Yağcı kontrolündeki 34 FE 3074 plakalı araç, orta şeride geçerek hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ali Doğru idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar yol üzerindeki Eray Erecik idaresindeki 34 FZ 2212 ve Hasan Gıdık idaresindeki 41 AAV 303 plakalı araçlara çarptı. Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Ambulansın ön koltuğundaki yaralı çocuklar

-Yerde yatan yaralılar

-Kazaya karışan araçların görüntüleri

-Detaylar HABER: Selda Hatun TAN-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================================================== 6)YOLDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU SAMSUN- Ankara Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Efe Gök'e seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada Gök olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı.

Kaza Havza İlçesi Samsun-Ankara Karayolu Samsun-Amasya il sınırı Paşapınarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Köse (26) idaresinde 06 EB 3657 plakalı otomobil yoldan karşıya geçmeye çalışan Efe Gök'e (23) çarptı. Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Muzaffer Köse (50) yaralandı. Köse, olay yerine çağırılan ambulansla Havza İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Gök'ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Merzifon İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar Haber-Kamera: Abdurrahman ALTUN / HAVZA (Samsun), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============================================== 7)ELAZIĞ'DA SÜNNET ARABASI KAZA YAPTI: 3'Ü ÇOCUK 6 YARALI ELAZIĞ'da sünnet arabası, önce para almak için yola fırlayan çocuğa çarptı, ardından da karşı yönden hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 16.00 sıralarında Elazığ-Diyarbakır karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Sünnet olan çocuğun içerisinde bulunduğu, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 23 TD 946 plakalı otomobil, para almak için yola fırlayan çocuğa çarptı. Kaza sırasında aniden direksiyon kıran sürücü, karşı yönden gelen Erkan Ercan yönetimindeki 23 BV 978 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilin çarptığı çocuk ile araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 8)TUR MİNİBÜSÜ TRAKTÖRE ÇARPTI: 6'SI TURİST, 8 YARALI MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, arkasında ilaçlama pompası takılı traktöre tur transfer minibüsü çarptı, 6'sı turist, 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Muğla- Fetniye karayolu Ortaca ilçesi yakınlarında meydana geldi. Marmaris'ten aldığı Rus turistleri, Dalaman Havalimanı'na götürmek üzere yola çıkan Suat Yıldırım yönetimindeki 31 M 3027 plakalı tur transfer minibüsü, arkasında ilaçlama pompası takılı olan Ali Osman Demir (38) yönetimindeki 48 D 0108 plakalı traktöre arkadan çarpıp, devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Ali Osman Demir, yanında çamurluğun üzerinde yolculuk yapan oğlu Alperen Demir (10) ile minibüsteki 6 Rus turist yaralandı. Minibüsteki yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Ortaca Devlet Hastanesi ve Ortaca'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan Rus turistler, ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Traktör sürücüsü ile oğlunun durumlarının ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Yıldırım, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, polis soruşmanın sürdüğünü bildirdi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, yaklaşık 2 saat sonra, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Yan yatan araç

- Yaralıların taşınması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== 9)KARABÜK'TE KÖYDE YANGIN; CAMİ, KÖY ODASI VE 5 EV YANDI KARABÜK'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini köyündeki bir evde çıkan yangın büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazözlerle yangına müdahale ederken, alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Yangında; cami, köy odası, 5 ev yandı, bazı ahır ve samanlıklar da kullanılmaz hale geldi. Yangının, Ahmet Şahin'e ait eve yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirtildi. Alevler, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürülürken, yangın tamamen kontrol altına alındı. Görüntü Dökümü

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Yanan evlerden görüntü

Alev alev yanan evler Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE - KARABÜK, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========================================== 10)GÖLETE GİREN İKİ KARDEŞTEN BİRİ BOĞULDU

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren iki kardeşten 11 yaşındaki Osman Kasal boğularak hayatını kaybetti.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Alaaddin Mahallesi'ndeki baraj göletinde meydana geldi. Ramazan ve Songül Kasal çifti, piknik yapmak için gölet çevresine gitti. Kasal çiftinin 11 yaşındaki oğlu Osman ile 5 yaşındaki kızı Melike Kasal iddiaya göre anne ve babasından habersiz oynamak için gölete gitti. Serinlemek için baraj göletine giren iki kardeş, suda oynamaya başladı. Bu sırada göletin derin kısmını fark etmeyen Osman Kasal gözden kayboldu. Ağabeyinin kaybolması üzerine Melike Kasal çevredekilerden yardım istedi. Küçük kızın çığlıkları üzerine bölgeye gelen vatandaşlar boğulma tehlikesi yaşayan Melike'yi sudan çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gölette Küçük Osman'ı aramaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından dalgıçlar Osman Kasal'ın cansız bedenini göletten çıkardı. Kasal'ın cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesedin çıkarılması sırasında baba Ramazan Kasal ile anne Songül Kasal sinir krizi geçirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, boğulma tehlikesi yaşayan Melike Kasal'ın ise Acıpayam Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Baraj göletinden görüntü

- Dalgıçlardan görüntü

- Cesedin çıkarılmasından görüntü

- Ailenin sinir krizi geçirmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== 11)KONAKLADIKLARI OTELİN HAVUZUNDA BOĞULAN ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yaparken konakladıkları otelin havuzunda boğulan 8 yaşındaki Berkay Kaya, Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesine tatile giden Yaşar ve Semra Kaya, 2 çocukları ile birlikte önceki sabah Lale Adası'nda 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Kaya ailesi, öğle yemeğini yedikten sonra 4 yaşındaki kızları ve 8 yaşındaki oğullarıyla birlikte otel odasına çıktı. Bir süre sonra aile, yüzmek istediğini belirten oğulları Berkay'ı aşağı indirdi.

Aile yeniden odaya çıkarken yüzme bilmediği öne sürülen Berkay Kaya, suda çırpınınca çevredekiler tarafından çıkarıldı. Olayı duyan Kaya çifti hemen havuzun başına koştu. Çok miktarda su yutan Berkay Kaya olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berkay Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Hastaneye koşan Kaya çifti, oğulları Berkay Kaya'nın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizleri geçirdi. Hastane morgunda savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Berkay Kaya'nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dün ailesine teslim edilen Berkay Kaya'nın cenazesi, ikindi namazını müteakip Yeni Mahalle camiinde kılınan cenaze namazının ardından İnegöl Kent Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========================================== Kaçak ocaktaki göçükte ölen 2 madenci toprağa verildi (2)

12))'ERKAN, BİZ SENSİZ NE YAPACAĞIZ' DİYE FERYAT ETTİ Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerden Erkan Conkur, Bartın'a bağlı Serdar köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Conkur'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze camiye götürülürken, Conkur'un dayısının eşi Emine Sakar, "Erkan, biz sensiz ne yapacağız? Şimdi gittin, geride 2 çocuk bıraktın. Böyle mi bırakacaktın? Canım, güle güle git. Annene, babana, dayılarına selam söyle kuzum" diye feryat etti. Erkan Conkur'un oğlu Asilhan (12) ile eşi Lalehan Conkur ise cenazenin evden götürüldüğü sırada gözyaşlarına boğuldu. Köy camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Erkan Conkur'un cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

KAÇAK OCAĞIN SAHİBİ TUTUKLANDI Öte yandan kaçak maden ocağının sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şenol M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan Şenol M., 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evin önünden detay

-Duaların edilmesi

-Yenge Emine Sakar'ın feryatları

-Cenaze namazı Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================== 13)7 YIL ÖNCE KAYBOLAN KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KÜLÇE ALTINLARINI ALMIŞLAR KÜTAHYA'da 7 yıl önce, inşaat işleri yaptığı İrlanda'dan geldikten kısa süre sonra kaybolan Şerif Özdemir'in eski çalışanı özel halk otobüsü şoförü Sabit Çakır (41) ile arkadaşı Yücel Alyelken (30) tarafından öldürülüp, cesedinin toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin, Özdemir'in 3 külçe altınını aldıkları belirlendi. Şüphelilerden Sabit Çakır, kullandığı halk otobüsünde direksiyon başında gözaltına alındı.

İnşaat işleri yaptığı İrlanda'dan Türkiye'ye gelen, o tarihte 53 yaşında olan evli 2 çocuk babası Şerif Özdemir, 11 Mayıs 2011 tarihinde memleketi Kütahya'da ortadan kayboldu. Yakınları, yanındaki 110 bin Euro ile birlikte kaybolan Özdemir'in bulunması için polise başvurdu. Yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Şerif Özdemir'in kayıp dosyası, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından bu yılın ilk aylarında yeniden ele alındı. Oluşturulan özel ekip Şerif Özdemir'in yakınlarının da aralarında bulunduğu 100 kişiyi şüpheli listesine aldı. Bu kişiler tek tek incelendi ve yakın takibe alındı.

DİREKSİYON BAŞINDA KELEPÇE TAKILDI

Polis ekipleri, yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından Şerif Özdemir'in en son kendisine ait özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştırdığı Sabit Çakır ile işsiz olan arkadaşı Yücel Alyelken ile görüştüğünü belirledi. Yücel Alyelken'in işiz olmasına rağmen son 7 yıl içerisinde ev, otomobil ve bir ticari taksi satın almasından şüphelenen ekipler, Sabit Çakır'ı, kullandığı halk otobüsünü durdurarak, Yücel Alyelken'i de evinde yakaladı. Polisler, Çakır'a halk otobüsünde direksiyon başındayken kelepçe taktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli Şerif Özdemir'i öldürüp gömdüklerini itiraf etti.

PİKNİKTE TABANCAYLA BAŞINDAN VURMUŞ Sabit Çakır'ın polislere, 7 yıl önce arkadaşı Yücel Alyelken ile birlikte Şerif Özdemir'i kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Söğüt Barajı'na götürdüklerini söyledi. Burada piknik yaparken kendisinin Özdemir'i tabancayla başından vurarak öldürdüğünü, daha sonra da cesedi arkadaşı Yücel Alyelken'le birlikte toprağa gömdüklerini, tabancayı ve kazma-kürekleri da baraja attıklarını anlatan Çakır, Özdemir'in külçe altınlarını aldıklarını itiraf etti. 'O BANA İYİLİK YAPTI, BEN ONU ÖLDÜRDÜM' Özdemir'i daha önce de yemeğine zehir katarak öldürmeye kalktığını söyleyen Çakır, polislere olayla ilgili şunları anlattı. "Şerif Özdemir benim eski patronumdu. Yurt dışından gelmişti. Ben onun halk otobüsünde çalışıyordum. Şerif Özdemir daha sonra halk otobüsünü 110 bin Euro'ya başkasına sattı. Özdemir daha sonra 110 bin Euro karşılığında 3 külçe altın aldı. Bunun bir külçesini borçlarımı ödemem için bana hediye etti. Ailesi ile arası açık olduğundan dolayı diğer iki külçe altının emanet olarak bende durmasını istedi. Ben de bu durumu arkadaşım Yücel ile paylaştım. Sonrasında Yücel altınlara sahip olmak için Özdemir'i öldürmemiz gerektiğini söyledi. Olay günü de Yücel tabanca bulup gelmiş, araba kiralamış, ben de Şerif Özdemir'i piknik yapmaya gideceğiz diye çağırdım. Söğüt Barajına gittik önce piknik yaptık. Sonra Özdemir ellerini yıkamak için kalkıp arkasını dönünce Yücel belime silahı sokarak 'ben yapamayacağım elim ayağım titriyor, bugün bu iş bitecek, yap bu işi' dedi. Ben de atışa hazır olan tabanca ile ayağa kalkıp Özdemir'e arkasından başına doğru ateş ettim. Yere düşüp çırpındı. Ben şoka girdim Yücel gidip kiraladığı arabanın bagajını açıp Özdemir'in başına poşet geçirdikten sonra, onu birlikte otomobilin bagajına koyduk. Olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ileriye kadar gittikten sonra yol kenarında açtığımız çukura Şerif Özdemir'in cesedini gömdük. Kent merkezine dönerken de baraj göletine tabanca ile kazma küreği atıp döndük. O bana altın verip iyilik yaptı, bense onu öldürdüm."

KEMİKLERİ BULUNDU Polisler, jandarma ve belediye ekipleriyle birlikte Sabit Çakır ile Yücel Alyelken'in gösterdikleri yere gitti. Kütahya Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kazıda Şerif Özdemir'e ait olduğu sanılan insan kemikleri, ayakkabı ve giysi bulundu. İnsan kemikleri otopsi yapılmak üzere poşete konuldu. Ekiplerin tabanca ve kazama-kürkleri bulmak için de barajda arama yapacakları belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüpheli sabit Çakır'ın çalıştığı özel halk otobüsünün önü kesilerek polisler tarafından gözaltına alınması,

-Sabit Çakır'ın sağlık raporu için getirildiği hastaneden çıralıp Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi,

-Cesedin gömüldüğü yerin gösterilmesi ve kazı yapılması,

-Kazıda çıkan kemiklerin ve tabancanın atıldığı yerin gösterilmesi,

- Ölen Şerif Özdemir'in sağlık fotoğrafı Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========================================== 14)AĞIZLARINA SİYAH BANT YAPIŞTIRARAK ÇOCUK İSTİSMARINI PROTESTO ETTİLER

AFYONKARAHİSAR'da çocuk istismarına tepki için protesto yapan aralarında çocuklarında bulunduğu grup, toplumun yeterli duyarlılığı göstermeyip sessiz kalındığı gerekçesiyle ağızlarında siyah bantla yürüdü.

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, çocuk istismarını protesto için Yeşil Park'ta bir araya geldi. 'Adalet istiyoruz', 'Çocuk bedenime dokunma', 'Annem bana sütü üfleyerek içirirken, siz beni aç bıraktınız', 'Çocuklar için harekete geçiyoruz' yazılı dövizlerle Anıtpark önüne kadar yürüyen aralarında çocukların da bulunduğu grup, toplumun çocuk istismarı olaylarına karşı duyarsız ve sessiz kaldığını belirttiler. Grup, bu duruma tepkilerini ise ağızlarına siyah bant yapıştırarak gösterdi. Pankart ve dövizlerle sessiz şekilde yürüyen grup Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarının bulunduğu ve üzerinde 'Adalet istiyoruz' yazılı tişört giydi.

Grup adına açıklama yapan Neslihan Çoltu, ağızlarına yapıştırdıkları siyah bandın duyarsız kalanları protesto için olduğunu söyledi.

Neslihan Çoltu, katledilen, tecavüze ve tacize uğrayan kadın ve çocuklar için burada toplandıklarını belirterek, "Ağzımıza yapıştırdığımız siyah bant ile milletin duyarsız kaldığını simgeledik. Sessiz kalmayalım diye" dedi. Çocuk istismarı haberleriyle yüreklerin yandığını vurgulayan Çoltu, şöyle dedi:

"Tüm Türkiye gibi bizlerin de bağrı yandı. O evlatlarımızın basına yansıyan fotoğrafları aklımızdan çıkmıyor. Öfkemiz çok büyük. Çocuklarımızın yüzüne baktığımızda Ankara'daki Eylül'ün Ağrı'daki Leyla'nın yüzünü görüyoruz. Bu vakalar artık son bulsun istiyoruz. Başka aileler evlat acısı çekmesin istiyoruz. Aynı şey bizim evlatlarımızın başına gelir mi korkusuyla yaşamak istemiyoruz? Bu vesileyle bu menfur olayı kınıyor, evlatlarımızın kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ayrıca yargı ve yasal düzenleme süreçlerinin yakın takipçisi olacağımızı da ifade etmek istiyorum." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Topluluk parkta iken detay

- Toplulukta yer alan çocuğun ağzında siyah banttan detay

- Topluluk yürürken detay

- Park önündeki topluluktan detay

- Neslihan Çoltu ile röp

- Grup toplu fotoğraf çektirirken

- Ağızları bantlı topluluk üyelerinden detay

- Protesto eylemine katılan minik bebekten detay HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===============================================

15)YUNUSU DENİZE ULAŞTIRMAK İÇİN UZMAN VETERİNER GELDİ BARTIN Irmağı'na giren yunusun denize ulaştırılması için yapılan çalışmalara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Uzman Veteriner Hekim Erdem Danyer de katıldı. Yunus yapılan çalışmalara rağmen ırmaktan ayrılmadı.

Salı günü Bartın Irmağı'na giren yunus AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından küreklerle bota vurularak ses çıkarılması sonucu denize yönlendirilmişti. Perşembe günü, aynı yunus yeniden ırmağa girdi. Bu sefer ırmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun denize ulaşması için Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri yeniden çalışmalara başladı.

Yunusun bulunduğu yeri terk etmemesi nedeniyle AFAD ekipleri yunusun davranışlarının araştırıldığı birçok üniversite ile irtibata geçti. Bu akşam çalışmalara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Uzman Veteriner Hekim Erdem Danyer de bota binerek, katıldı. AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri botları ırmağa indirerek, demir boruları vurarak, ses yaptı. Ancak, 3 metre uzunluğundaki yunus bulunduğu yerden ayrılmadı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çalışmalardan detay

-Vatandaşlardan görüntü

-Botla yapılan çalışmalar

-Uzm.Erdem Danyer ile röp.

-AFAD Müd. Nurhan Doruöz ile röp. Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============================================== 16)TÜRK YILDIZLARI'NDAN YALVAÇ'TA NEFES KESEN GÖSTERİ ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen 'Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali' kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, nefes kesen gösteri düzenledi.

Yalvaç Belediyesi'nce düzenlenen 'Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali' kapsamında Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Gösteri, Yeni Otogar önündeki alanda, Kaymakam Aytekin Yılmaz, Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü ve yaklaşık 10 bin kişi tarafından izlendi. Gösteri öncesi Yalvaç Belediyesi Mehteran Takımı mini konser verdi.

Uçuş gösterisinde, Türk Yıldızları'nın saatte 1315 kilometre hıza ulaşabilen 'NF-5A/B' tipi 7 özel uçağı kullanıldı. Saat 16.00'da başlanıp, yaklaşık 20 dakika süren gösteride çeşitli akrobasi hareketleri yapan Türk Yıldızları pilotları, gökyüzünde kalp çizip, birbirine çok yakın uçuşlar gerçekleştirdi. Nefes kesen gösteri, Ispartalılar tarafından heyecanla takip edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kalabalıktan detay görüntüler

- Türk Yıldızları'nın gösterilerinden görüntü HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================ 17)VAN GÖLÜ KIYISINA İKİNCİ HALK PLAJI VAN Gölü kıyısında, Edremit Belediyesi'nce 2017'de Dilkaya Mahallesi'nde açılan halk plajının ardından bu yıl da Çiçekli Mahallesi'nde oluşturulan halk plajının açılışı yapıldı.

Edremit Belediyesi tarafından 22 Temmuz 2017 tarihinde, Dilkaya Mahallesi'nde, Van Gölü kıyısındaki ilk halk plajı açılmıştı. Belediye ekipleri, 1 yıl içinde sahil bandı ve plaj çalışması yapıp, bu kez de Çiçekli Mahallesi'nde plaj oluşturdu. Van Gölü kıyısına yapılan ikinci halk plajı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Nurullah Kıylık, kurum amirleri ile çok sayıda kişi katıldı. Kafe, çay bahçesi, plaj voleybolu alanı, catering, soyunma ve duş kabinlerinin de bulunduğu plajın açılış töreni öncesi parasailing gösterisi yapıldı.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli, belediye olarak 1 sene içinde birçok ilke imza attıklarını belirterek, "Geçen sene ilk halk plajımızı sizlerin katılımıyla Dilkaya Mahallemizde hizmete açmıştık. Şimdi de ikinci halk plajımızın açılışını yapıyoruz. Doğunun incisi, bölgenin vitrini olan güzide ilçemiz Edremit, bütün güzelliklere sahip. Burası bir turizm cennetidir; ancak ne yazık ki geçmişte siz de biliyorsunuz talihsizliklerle karşı karşıyaydı. Arzu ettiğimiz halde değildi. Her fırsatta Edremit'i hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi hep ifade ettik" dedi.

Belediye tarafından hayata geçirilen sahil bandı çalışmasının resmi açılışının da yapılacağını kaydeden Çiçekli, "Bu güzelim şehrimizin ve cennet ilçemizin potansiyelini ortaya çıkarmak için mücadele ettik. Bunun için öncelikle sahil bandımızı vatandaşımızın hizmetine kazandıracağımızı söyledik. 22 Temmuz Pazar günü sahil bandımızın açılışını yapacağız. Sahil bandı çalışmasıyla 100 bin metrekare yeşil alan ortaya çıkardık. Gelirken piknik mesire alanına gördünüz mü? Orada insanların nasıl keyifli zaman geçirdiğini görüyorsunuz. Oraların eski halini hatırlıyorsunuz. Lalapaşa Parkı'nı hatırlıyorsunuz. Oradaki kokuyu hatırlıyor musunuz? Şimdi oraya yapmış olduğumuz yürüyüş yolu ve beraberindeki parkla insanlarımızın çok keyifli zaman geçirdiğini görüyorsunuz. Edremit Kent Meydanı'nı gördünüz? Yine geçen sene Dilkaya Mahallemizde plajımızı açtık. Burada binicilik merkezimiz de halihazırda çalışıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Drone görüntüsü

- Plaj açılışından detaylar

- Genel Detaylar

- Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli'nin konuşması

- Vatandaşlarla röportaj

- Detaylar Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ========================================== 18)ZONGULDAK'TA 'ULUSLARARASI AÇIK SU YÜZME YARIŞMASI' ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 250 sporcunun katılımıyla 'Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması' düzenlendi. Yarışma sonunda dereceye girenlere, madalya ile çeşitli ödüller verildi.

Ereğli Belediyesi'nce bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'Spor Organizasyonları Şöleni' kapsamında, 1500 ve 3 bin metre 'Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması' düzenlendi. Yaşlara göre ayrılan 13 kategoride toplam 250 sporcunun katıldığı yüzme yarışlarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Yüzücülerin birlikte kulaç attığı yarışların sonunda dereceye girenlere, çeşitli ödüller ile madalya verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Esat Kıratlıoğlu ve su altı rekorlarıyla tanınan Namık Ekin de 1500 metre yarışına katıldı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın bitiş noktasında karşıladığı Kıratlıoğlu, herkese yüzmelerini tavsiye ederek, "En güzel spor dalı yüzme. Sağlıklı bir hayat için gençlerimiz ve halkımız mutlaka yüzsünler. Bugün, Ereğli insanı kadar parkuru da güzel, onu gördük" dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Uysal da bu tür organizasyonları sürdüreceklerini belirterek, "Artık denizlerimizi sadece seyretmek değil, yaşamımızın bir parçası haline getirmek için kararlıyız" diye konuştu.